Fortnite : la saison 3 du Chapitre 2 est officiellement retardée

La nouvelle va plaire à certains, moins à d’autre : l’esthétique 90’s de la saison 2 de Fortnite va se poursuivre un peu plus longtemps que prévu. En effet, l’éditeur du jeu, Epic Games, a annoncé un report de la mise en ligne de la prochaine saison. Alors que nous devions découvrir celle-ci à la fin du mois, plus précisément le 30 avril, il faudra finalement patienter jusqu’au 4 juin pour lancer les nouveaux contenus du battle royale ultra-plébiscité.

Une décision qui a été communiquée sur le compte Twitter officiel de Fortnite.

Chapter 2 - Season 2 has been extended.Plenty more coming this season: fresh gameplay, new Challenges, bonus XP & more!Additional info here: https://t.co/H5Obesm3qfApril 14, 2020