Fortnite se débarrasse de toutes ses armes avec le nouveau mode Party Royale

Si vous jouez à Fortnite uniquement pour sa dimension sociale et vous faire de nouveaux amis. Si gonflez votre arsenal et vous mettre constamment à couvert commence à vous ennuyer profondément. Alors Epic Games pourrait bien répondre à vos attentes avec un nouveau mode totalement pacifique. Il s'appelle Party Royale, et il est disponible dès à présent.

Fortnite continue d'évoluer, passant d'un jeu de Battle Royale haut en couleurs à une plateforme interactive réunissant des rendez-vous communautaires à grande échelle. Récemment, un concert virtuel du rappeur Travis Scott a réuni plus de 27 millions de joueurs, faisant secouer leurs avatars et enchaîné les danses spéciales du best-seller d’Epic.

Did anyone else get these emails? Looks like they are doing something about snipers and aim assist.. lmk if you got this because I just got it pic.twitter.com/xqOc0dliTKApril 29, 2020