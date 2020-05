Disney Plus : date de sortie, prix, films, séries TV, tout savoir sur le service de streaming vidéo de Disney

Disney Plus - ou "Disney +", comme l’appelle la firme de Mickey, pourrait bien bouleverser le marché de la SVOD et du streaming vidéo cette année. Face à Netflix bien décidé à conserver son titre de leader et des outsiders comme Amazon Prime Video, Canal Plus, OCS et très prochainement Apple TV Plus, Disney a-t-il des chances de séduire de nouveaux téléspectateurs ?

Sans plus de suspense, la réponse est... assurément !

Pourquoi choisir Disney Plus ? La force de la nouvelle plateforme Disney, c’est son catalogue riche et polyvalent. Vous y trouverez tous les films, les séries télévisées et les dessins animés produits par Disney ou Pixar, y compris toutes les œuvres Star Wars et Marvel. En plus des fictions existantes, Disney a annoncé la création d’une multitude de contenus inédits et exclusifs à son service streaming. Comme la série Star Wars : The Mandalorian. L’acquisition de Fox par Disney étant maintenant achevée, Disney Plus inclura des séries cultes telles que Les Simpson ou encore des reboots de franchise phare à l’instar des films X-Men.

Disney Plus est accessible aux Pays-Bas depuis le 12 septembre 2019. La plateforme a été lancée officiellement, aux Etats-Unis, le 12 novembre. En France, il faudra attendre le 31 mars 2020 pour accéder au catalogue Disney, dans les mêmes conditions ou presque que le reste du monde. Le numéro un du divertissement devra en effet se soumettre à l’accord national sur la chronologie des médias. Règle qui consiste à laisser un intervalle de 15 mois entre la sortie en salles d’un film et sa diffusion sur un catalogue SVOD par abonnement. Les plateformes VOD ainsi que Canal Plus ont aujourd’hui la primeur sur la diffusion de ces œuvres.

A moins que Disney Plus ne profite du même avantage que Canal Plus, le second devenant le distributeur exclusif du premier sur les box internet et satellite françaises. L'offre Disney Plus sera d'ailleurs gratuite pour les abonnés Canal Plus disposant du pack Ciné / Séries. Il sera toutefois possible de souscrire à Disney Plus sans passer par Canal Plus, mais par l'application native du service.

Pour faire patienter ses futurs abonnés, le géant du divertissement a mis en ligne une bande-annonce de plus de trois heures illustrant les différents contenus diffusés. La vidéo peut être lue sur YouTube ou directement ci-dessous.

A noter enfin que tous les programmes diffusés sur Disney Plus pourront être consultés à vie par les abonnés, s’ils les ont téléchargés au préalable. Et ce, même lorsqu’ils seront retirés du catalogue. Un avantage certain sur Netflix et consorts.

Dans le guide ci-dessous, nous vous proposons de répondre aux questions les plus fréquentes posées sur Disney+. Quels sont les abonnements proposés ? Et leur prix ? Quels films et séries TV seront disponibles au lancement ? Comment avoir accès à la plateforme via votre TV ou votre smartphone ? Toutes les informations disponibles sont ici.

Apple TV+, menacé par Disney Plus ?

Star Wars : l'univers s'étend mais pas que sur Disney Plus.

A propos de Disney Plus : vos questions les plus fréquentes

Disney Plus, c’est quoi ? Un service de vidéo à la demande diffusant des films, des séries et tout autre programme produits par Disney. Vous pouvez vous y abonner mensuellement. A l’instar de Netflix, OCS ou Canal Plus.

Quand Disney Plus sera lancé ? Disney Plus est disponible depuis le 12 novembre 2019 aux États-Unis et au Canada. Les Néerlandais ont pu découvrir la plateforme en version bêta deux mois avant. La France, elle, devrait accueillir Disney Plus le 24 mars 2020.

Combien coûtera Disney Plus ? Aux Etats-Unis et au Canada, une seule formule d’abonnement existe. Elle coûte 6,99$ / mois. En France, le tarif appliqué sera de 6,99€ / mois. Canal Plus, distributeur exclusif du service sur les box internet françaises, a décidé d'inclure gratuitement Disney Plus dans son pack Ciné / Séries (actuellement à 17 € / mois sans engagement).

Où puis-je télécharger l’application Disney Plus ? Disney Plus est téléchargeable à partir de l’Apple Store, de Google Play Store, sur Apple TV et Android TV, sur PS4, Xbox One, sur les navigateurs Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome.

Disney Plus : notre première impression

Il est encore bien trop tôt pour donner à Disney Plus le titre et les honneurs de champion des services de streaming vidéo. La plateforme de Disney semble en effet miser essentiellement sur une manne de films et séries déjà vus et revus, avec une place minime pour les nouvelles productions. Et sans contenu original, un service SVOD peut s’essouffler et disparaître en quelques mois. Mais Disney Plus n’est pas n’importe quel service SVOD et son prix très compétitif en fait un concurrent de taille face aux titans du marché, tels que Netflix et Amazon Prime Video.

Disney Plus possède à ce jour la plus grande bibliothèque de films et de séries disponibles sur un seul service. Des classiques intemporels à l’instar de Cendrillon, Bambi, Aladdin aux plus grosses franchises modernes comme Marvel et Star Wars. En passant par des séries plébiscitées par toute la famille, à l’image des Simpson qui squattent le petit écran depuis trois décennies.

Selon le test Disney+ de nos confrères Phonandroid, l’interface de la plateforme sait mettre en valeur ses différents programmes via une interface simple, divisée en cinq canaux (Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic). Un menu déroulant permet également de naviguer par genre : action / aventure, animation, comédie, drame, enfants, documentaire… Pour les plus pressés, le moteur de recherche offre une navigation instantanée entre vos films et séries favoris.

Il est possible de se connecter et de regarder des programmes Disney Plus en simultané sur quatre appareils maximum. De plus, un abonnement peut accueillir jusqu’à sept profils différents. De nombreux contenus sont disponibles en résolution 4K / Ultra Haute Définition. Et ce sur l’abonnement standard, un bon point face à Netflix qui ne déverrouille cette option que pour les abonnements premium ! Hélas, tout le catalogue n’est pas encore optimisé sur cette résolution élevée, beaucoup de classiques Disney resteront consultables en version HD. Sachez également que Disney Plus prend en charge les normes Dolby Atmos ainsi que Dolby Vision, ce qui en fait un choix sensationnel pour les cinéphiles.

Pour tester son service SVOD, Disney met à disposition l’intégralité de son catalogue gratuitement pendant 7 jours. Nous sommes loin du mois gratuit offert par Netflix et Amazon Prime Video.

C'est pour qui ? Bien évidemment pour les Disneyphiles qui se ruent dans les salles de cinéma pour découvrir le dernier film d’animation Disney. Ou qui partent en pèlerinage à Disneyland Paris au moins une fois par an. Les fans de Mickey, Dingo, Daisy, Buzz l’éclair et Elsa, de 0 à 177 ans.

Autre public visé : les amateurs de science-fiction et de comic-books. Disney mise grandement sur le développement des licences Marvel et Star Wars, au cours de la prochaine décennie. Si vous ne souhaitez pas manquer le retour des Avengers ou la prochaine trilogie Star Wars, c’est sur cette plateforme qu’il faudra compter.

C’est plutôt déconseillé aux… binge-watchers ! Vous avez l’habitude de consommer vos séries Netflix en une soirée ? Vous risquez d’être frustré(e) par le rythme de diffusion hebdomadaire de Disney Plus. Attendre une semaine entière pour découvrir le nouvel épisode d’une série originale, comme The Mandalorian, peut s’avérer un calvaire.

Enfin, Disney Plus ne diffusera pas (à court terme) d’émissions sportives comme culturelles, de sitcoms et des programmes dits adultes. Si les fictions familiales vous ennuient, économisez un abonnement.

Quels films seront diffusés sur Disney Plus en 2020 ?

Armez-vous de patience avant de découvrir Les Indestructibles 2 sur Disney+ (Image credit: Disney Plus)

Lorsque Disney lancera son service en France, vous pourrez naviguer entre plusieurs centaines de films plus ou moins récents. Conformément au principe de chronologie des médias (la fameuse exception culturelle française), vous n’aurez pas accès aux dernières sorties Marvel ou Star Wars comme vous l’espéreriez. Disney complétera son catalogue au cours de l’année 2020, incluant de nombreux blockbusters :

Ce qui n’empêchera pas Disney de compléter son catalogue avec des blockbusters de premier ordre. Les titres suivants devraient être consultables au cours de l’année 2020 :

Benjamin Gates et le trésor des templiers (30 avril 2020), John Carter (2 mai 2020), Thor: Ragnarok (25 mai 2020), Star Wars: Les Derniers Jedi (13 juin 2020), Coco (29 juin 2020), Black Panther (14 août 2020), Cendrillon (1er septembre 2020), Un raccourci dans le temps (14 septembre 2020), La Belle et la Bête (1er octobre 2020), Maléfique (1er octobre 2020), Solo: A Star Wars Story (16 novembre 2020), Les Indestructibles 2 (15 décembre 2020).

Avengers: Infinity War devrait apparaître au plus tard en avril 2021. Suivi par Toy Story 4 (décembre 2021), Le Roi Lion (janvier 2022) et La Reine des Neiges 2 (mai 2022).

Pour vous faire patienter, la firme de Mickey a mis en ligne une vidéo listant tous les films disponibles dès le jour 1 du lancement de la plateforme. Nous vous laissons l’apprécier ci-dessous.

Quels films et séries Marvel trouverez-vous sur Disney Plus ?

WandaVision, une des séries Marvel les plus attendues (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Si vous êtes abonné(e) à Netflix, vous pouvez encore y visionner quelques longs-métrages Marvel. Au lancement de Disney Plus, ces derniers seront rapatriés sur leur plateforme « mère ». Rien de plus légitime. Dès le 31 mars 2020, il devrait être possible de commencer un marathon spécial Marvel Cinematic Universe, comprenant au moins les deux premières phases et une partie de la troisième. Disney Plus intégrerait en effet les films Iron Man 1, 2 et 3, L’incroyable Hulk, Thor, Thor : le monde des ténèbres, Captain America: First Avenger, Captain America : le soldat de l’hiver, Captain America: Civil War, Avengers, Avengers : l’ère d’Ultron, Les Gardiens de la Galaxie vol. 1 et 2, Ant-Man et Doctor Strange.

Côté séries, Disney ne devrait pas transférer les adaptations Marvel co-produites par d’autres services et destinées à un public non familial. Exit donc - pour l’instant - Les Agents du S.H.I.E.L.D, Agent Carter, Les Inhumains mais aussi Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders. Nous ne savons pas encore si Runaways rejoindra le catalogue français.

Enfin, Disney produira et diffusera - sans retard lié à la chronologie des médias - huit nouvelles séries étiquetées MCU. The Falcon and The Winter Soldier débutera en août 2020 et narrera les aventures des anciens coéquipiers de Captain America, après les événements d’Avengers Endgame. La mini-série sera suivie entre la fin de l'année et le printemps 2021 par deux autres feuilletons prometteurs : WandaVision autour du couple maudit des Avengers et Loki dans laquelle nous retrouverons notre super-vilain préféré. Durant l’été, la série What If présentera les destins alternatifs de certains héros Marvel comme Peggy Carter devenue Cap America à la place de Steve Rogers. A l’automne 2021, Hawkeye introduira Kate Bishop, le premier membre des nouveaux Avengers. Puis en 2022, nous rencontrerons trois personnages qui feront grand bruit : Ms Marvel, Moon Knight et She-Hulk.

Hawkeye aura le droit à sa série... enfin presque ! (Image credit: Marvel)

Star Wars : la saga va-t-elle se poursuivre sur Disney Plus ?

Rogue One (Image credit: Lucasfilm)

Bien sûr que oui. Alors que l’Episode IX (L’Ascension des Skywalker) vient de conclure la dernière trilogie au cinéma, Disney - propriétaire de la licence depuis 2012 - mettra à disposition les sept premiers films sur la plateforme française. Star Wars : Les Derniers Jedi devrait compléter le lot, au plus tôt en juin. Il faudra faire preuve d’une infinie patience pour le dernier chapitre qui ne sera pas visionnable sur Disney Plus avant juin 2022. Au minimum.

Les films dérivés Rogue One et Solo seront également ajoutés au catalogue, au cours de l’année 2020.

Mais la véritable attraction Star Wars sur Disney Plus est et restera la série The Mandalorian. Dirigée par Jon Favreau (le réalisateur d’Iron Man et du Livre de la Jungle), le show connait un succès critique phénoménal aux Etats-Unis et le tournage de la saison 2 commencera prochainement. Située entre Le retour du Jedi et Le réveil de la Force, l’histoire de The Mandalorian se focalise sur les démêlés d’un chasseur de primes, le Mandalorien, avec un ancien officier supérieur de l’Empire et son armée de Stormtroopers. Un western galactique qui a coûté à Disney la modique somme de 15 millions de dollars par épisode. Croyez-nous : à l’écran, vous apprécierez chaque centime dépensé.

Et ce n’est pas tout ! Deux autres séries live Star Wars verront le jour sur Disney Plus à l’horizon 2021. La première lèvera le voile sur les origines de Cassian Andor, l’intrépide héros de Rogue One interprété par Diego Luna. La seconde se veut aussi un retour dans le passé, plus précisément entre les Episodes III et IV de la saga. Nous y suivrons l’exil d’un certain Obi-Wan Kenobi sur la planète Tatooine et sa rencontre avec Luke Skywalker. Bonne nouvelle bis : Ewan McGregor reprendra son rôle fétiche.

Dernier projet et non des moindres : la série animée Clone Wars, diffusée entre 2008 et 2014 sur Cartoon Network, bénéficiera d’une septième saison composée de 12 épisodes inédits. Ces derniers seront accessibles dès le 31 mars 2020.

Qu’adviendra-t-il des Simpson, des X-Men et des autres contenus de la Fox sur Disney Plus ?

Depuis mars 2019, Disney est propriétaire de l’ensemble des productions de la 21st Century Fox et peut les diffuser - ou ne pas les diffuser - où bon lui semble. Une aubaine pour Disney Plus.

Parmi les programmes phares de la Fox, la série Les Simpson a tout naturellement atterrie sur le service de streaming tous publics. Les 30 premières saisons du show de Matt Groening sont consultables en intégralité aux Etats-Unis. Et le seront en France à compter du lancement. Problème : les épisodes de la saison 1 à la saison 20, originellement définis en 4:3, sont désormais recadrer en 16:9. Un ratio qui élimine de nombreux détails et fait passer quelques blagues de la série humoristique à plat. Beaucoup de fans américains ont protesté contre cette modification. Disney a entendu leur appel et devrait revenir au format 4:3, progressivement en 2020.

Seconde franchise majeure de la Fox : les X-Men. Disney a clairement exprimé son intention de refondre l’univers mutant dans le MCU. Il faudra attendre la Phase V, soit au minimum 2023, avant de recroiser de nouveau les X-Men sur grand écran. Ou même sur le petit. Pour ce qui est des films existants, là encore leur signalétique restreinte bloque la possibilité d’une diffusion sur Disney Plus. Reste que le dessin animé des années 90, lui, rejoindra l’offre streaming à volonté. Au même titre que d’autres séries animées issues de la même décennie, telles que Les Quatre Fantastiques ou Les nouvelles aventures de Spider-Man.

Disney Plus inclura enfin quelques grands succès de la Fox à destination de toute la famille. Vous retrouverez ainsi Avatar de James Cameron, Princess Bride de Rob Reiner, La Mélodie du Bonheur de Robert Wise. Maman j’ai raté l’avion et sa suite seront également présents, en attendant un projet de reboot soumis par Disney.

Les autres films, émissions et exclusivités Disney Plus

Le film live Mulan sortira au cinéma en 2020 avant de rejoindre le catalogue Disney Plus. (Image credit: Disney)

Si vous pensez que Marvel et Star Wars sont les seuls arguments valables de Disney Plus, détrompez-vous. Au-delà de l’intégralité des films classiques Disney, de Blanche-Neige à Vaiana, la plateforme SVOD accueillera une gigantesque sélection de nouvelles émissions et séries télévisées supplémentaires.

Fans du monde Pixar, vous pourrez apprécier Sparkshorts, une collection de courts métrages réalisés par les étoiles montantes du studio d’animation. Les caméras cachées de Pixar in real life espionnent de leur côté le quotidien de personnages désormais légendaires comme Wall-E. Fourchette pose une question est un programme à destination des tous-petits, présenté par le dernier jouet de Toy Story 4. Et si vous avez aimé Monstres et compagnie, la suite des aventures de Sulli et Bob est en préparation. Intitulée Monsters at Work, la série sera diffusée courant 2020.

A l’instar d’Aladdin, du Roi Lion et bientôt de Mulan, Disney prévoit une armada de films live directement inspirés de ses dessins animés classiques. Certains de ces remakes seront programmés en exclusivité sur Disney Plus, comme La Belle et le Clochard et Merlin l’enchanteur.

Bon gré, mal gré, d’autres « résurrections » verront le jour. Préparez-vous à une déferlantes d’adaptations de films ou séries cultes des années 90 et même des 2000’s : Le Gang des champions, Trois hommes et un couffin, Les Muppets, La nuit au musée, Treize à la douzaine, Lizzie McGuire…

S’informer est tout aussi important que divertir chez Disney et la compagnie a aussi misé sur la production de documentaires mais aussi d’émissions centrées sur la science et l’écologie. Vous retrouverez, par exemple, deux vedettes de la trilogie Thor pour animer Dolphin Reef et Le monde selon Jeff Goldblum. Respectivement Natalie Portman et… vous savez qui.

A noter que les programmes des chaînes françaises Disney Channel, Disney Junior, Disney XD et Disney Cinema seront probablement diffusés dès le 24 mars sur Disney Plus.

Ce que vous ne verrez pas sur Disney Plus France

Le service de streaming Disney a pour vocation d’amuser et d’accompagner toute la famille, particulièrement les plus jeunes. Aussi vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas de programmes interdits au moins de 17 ans aux Etats-Unis. L’équivalent de la signalétique « interdit au moins de 12 ans » en France.

Pour la diffusion de ses films et séries plus matures, Disney peut compter sur Hulu, sa plateforme streaming pour adultes. L’ennui est qu’Hulu n’émet pas en France.

Désolé Lecteurs, Deadpool est trop adulte pour Disney Plus. (Image credit: Fox)

Les aficionados de l’univers Marvel « un peu plus saignant » peuvent néanmoins se consoler : Daredevil et ses coéquipiers demeureront sur Netflix encore quelques années.

Vous devrez donc vous préparer à faire l’impasse sur des films comme Deadpool, Logan, les sagas Kingsman et Die Hard ou encore… Alien. C’est rude en effet.

Quelle est la prochaine étape pour Disney Plus ?

Vous l’aurez remarqué tout comme nous : Disney Plus parie sur le long terme pour prospérer. Si sa première année repose sur plusieurs catalogues de contenus conséquents, les suivantes seront assurément celles des programmes originaux. Des nouveautés basées sur des licences fortes telles que Star Wars, Marvel ou Pixar. Portée par un prix plus qu’attractif, la plateforme pourrait même devancer Netflix et Amazon Prime Video. A moins que sa cible limitée « tous publics » ne freine cet objectif. Principalement en France où Hulu n’existe pas.

