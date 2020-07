Disney Plus repousse le lancement de ses séries Marvel

Disney confirme le report de la série Le Faucon et le Soldat de l’hiver, initialement attendue en août de cette année. Et ce, sans qu'aucune nouvelle date de lancement n’ait encore été communiquée. Il était bien sûr prévisible que l’arrivée des séries Marvel sur la plateforme Disney Plus soient retardées par la crise sanitaire mondiale en cours. Un coup dur pour Disney, la première série intégrant le Marvel Cinematic Universe faisant partie des programmes les plus attendus de la rentrée.

Selon un article du site Entertainment Weekly, le géant américain espère pouvoir révéler bientôt une nouvelle date de sortie pour la série. Le Faucon et le Soldat de l'hiver était à seulement quelques semaines de la fin de son tournage, lorsque la production a dû s'arrêter à Prague en raison de l'aggravation de la pandémie de coronavirus.

Nous ne savons pas, à l'heure actuelle, si d'autres productions estampillées Disney/Marvel seront touchées. Comme par exemple WandaVision qui doit encore achever une partie de ses tournages, d'après une interview récente de l'actrice Kathryn Hahn.

La programmation du show mettant en scène la Sorcière Rouge se voit plus ou moins fixée en décembre 2020. Entre ces deux séries du MCU, nous devrions compter sur le retour de la série Star Wars, The Mandalorian, saison 2. Dont le tournage s'est achevé juste avant que toutes les productions soient suspendues. La sortie de l'épisode 1 se veut donc maintenu en octobre 2020.

Les premières séries Marvel auront-elles des saisons 2 ?

La semaine dernière, le magazine Hollywood Reporter a annoncé que la future série Hawkeye pouvait désormais compter sur de nouveaux réalisateurs. Il s’agit là de la quatrième série à venir chez Disney Plus, après Le Faucon et le Soldat de l'hiver, WandaVision et Loki. Hawkeye devrait nous parvenir au plus tard à la fin de l'année 2021.

Après cela, deux nouvelles séries feront encore leur arrivée : She-Hulk et Moon Knight, qui elles n'ont pas encore de date de sortie. Toutes deux possèdent déjà leur pool de scénaristes et nous nous attendons à les découvrir au début de l'année 2022, s'il est encore possible de penser long terme.

Marvel signera-t-elle des saisons 2 pour chacune de ces séries ? Rien n'est garanti, la plupart étant vendue comme des mini-shows intégrés au sein du MCU. L'espoir reste toutefois permis, car pour beaucoup de gens, la variété de la franchise Marvel constitue la raison principale d'un abonnement longue durée à Disney Plus.