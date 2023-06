Dead City : tout ce que nous savons sur le prochain spin-off de The Walking Dead

Après onze saisons et de nombreux spin-off, The Walking Dead revient dès le 19 juin dans une nouvelle série dérivée, qui prendra place directement après les évènements de la dernière saison et se concentrera sur les personnages de Maggie et Negan. Le nouveau show de la chaîne AMC sera disponible sur la plateforme OCS. Nous avons réuni tout ce que nous savons sur Dead City.

La série The Walking Dead : Dead City sera diffusée en exclusivité dès le 19 juin en US+24 sur la plateforme de streaming OCS. Les épisodes sortiront probablement au compte-goutte, afin d'entretenir l'engouement que suscite ce spin-off tant attendu par les fans.

Bande-annonce de Dead City

Les fans de la série mère ne seront visiblement pas dépaysés, puisque les morts vivants seront toujours aussi nombreux, et prêts à tout pour dévorer un peu plus de chair humaine. Cette courte bande-annonce de Dead City nous dévoile également l'antagoniste principal, ainsi que divers autres acteurs et actrices qui prendront part au casting.

Dead City : quelle sera l'histoire du prochain spin-off de The Walking Dead ?

Dead City fait partie des trois spin-off qui ont été annoncés pour enrichir le Walking Dead Universe. Tandis que Rick et Michonne devraient se partager la vedette d'un prochain projet dérivé, et que Darryl se retrouvera en plein cœur d'un Paris postapocalyptique, le premier spin-off à voir le jour mettra à l'honneur Maggie et Negan.

Les deux personnages ont un passé commun assez tumultueux, étant donné que Negan a tué de sang froid son défunt époux, Glenn, quand il était à la tête des Sauveurs, un groupe de survivants qui comptait une centaine d'individus. Cependant de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et Negan semble avoir retrouvé la voie de la raison. Bien que cela fut difficile, Maggie a même trouvé la force de pardonner à son ennemi juré dans la dernière saison.

Cette nouvelle série devrait conduire ces deux ex-antagonistes à New York, où ils feront face à une nouvelle menace. Plus précisément, le synopsis officiel nous apprend que la trame de Dead City se déroulera quelques années après les évènements survenus au Commonwealth (saison 11), dans le quartier de Manhattan. Les deux personnages principaux vont unir leurs forces pour sauver Hershel, le fils de Maggie, des griffes d'un groupe de survivants dirigés par un nouveau psychopathe, dénommé "le Croate".

La première saison de Dead City devrait aller droit au but, puisqu'elle comportera seulement six épisodes.

TWD: Dead City: Casting

Concernant le casting de Dead City, on retrouvera bien évidemment Jeffrey Dean Morgan dans le rôle de Negan, au côté de Lauren Cohan, qui jouera Maggie. L'acteur Gaius Charles (Friday Night Lights) incarnera par ailleurs le personnage de Perlie Armstrong, l'un des maréchaux de la Nouvelle Babylone. Au rayon des nouvelles figures, nous découvrirons également l'acteur Zeljko Ivanek (24 Heures chrono, Oz, Homicide) dans le rôle du "Croate", le principal antagoniste de la série. Logan Kim jouera quant à lui Hershel, le fils de Maggie.

Côté réalisation, la showrunneuse Eli Jorne, qui a travaillé sur la série The Walking Dead, sera assistée par Scott Gimple. Ce dernier a supervisé l'ensemble des productions qui constituent le Walking Dead Universe : Tales of The Walking Dead, World Beyond et Fear of the Walking Dead.