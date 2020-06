Oups, le mode multijoueur de Call of Duty 2020 (Black Ops Cold War) aurait fuité sur Twitter - voici la vidéo problématique

Les premières images du gameplay de Call of Duty 2020, qui se nommerait plus exactement Call of Duty: Black Ops Cold War, viennent probablement d'être révélées sur Twitter par @TMTJulian_, un streamer professionnel.

Dans une vidéo durant à peine 105 secondes, nous retrouvons le style typique de Call of Duty. Notre testeur peut être observé en train de sprinter, de sauter, de viser ses cibles et de camper (pour le fun). En arrière-plan, nous pouvons découvrir ce qui semble être la première carte exclusive de Call of Duty: Black Ops Cold War. Bien entendu, ces images inédites restent à prendre avec des pincettes - mais s’il n’est pas exclu qu’il s’agisse d'un canular élaboré, le film s’avère extrêmement convaincant.

Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Pre-Alpha gameplay. pic.twitter.com/TfnkQzn8GiJune 3, 2020

Il convient de noter que ces quelques images auraient été capturées sur plus de 45 minutes de jeu à partir d’une version pré-alpha du futur hit des studios Treyarch. Le gameplay se concentre sur une nouvelle carte intitulée Tank. Comme pour toutes les séquences pré-alpha, le jeu final aura un aspect radicalement différent de ce que nous voyons ici, avec davantage de textures et d’éléments graphiques - notamment UI et HUD - ici absents.

Activision pris de vitesse par l’actualité mondiale ?

En raison de la pandémie de coronavirus et de la suppression de multiples conventions, dont l’E3, Activision semble avoir laissé en suspens la communication autour du prochain opus de la franchise CoD. Qui, si l’agenda des sorties jeux vidéo est respecté, devrait sortir courant octobre.

Insistons toutefois sur le « si ». Les manifestations internationales en réaction à la mort de George Floyd ont amené Activision à retarder la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et la septième de Call of Duty: Mobile. Dans ce contexte, il est impossible de déterminer avec précision quand Call of Duty 2020 sera officiellement dévoilé.

Il y a fort à parier que Call of Duty 2020 sortira sur Xbox One, PS4 et PC, et qu'il pourrait être compatible avec les consoles PS5 et Xbox Series X. Nous savons également qu'Activision prévoit d’intégrer directement Call of Duty: Warzone dans Black Ops Cold War et que, par ce biais, ce dernier ne proposera pas de mode Battle Royale.