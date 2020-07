Les meilleurs Mac et MacBook : de quel ordinateur Apple avez-vous besoin en 2020 ?

Difficile de faire plus synonyme du terme « qualité » que les différentes gammes Apple, dans l’univers des ordinateurs de bureau comme des ordinateurs portables. Malgré une course aux performances qui dépasse constamment les limites, aucun constructeur ne parvient à se montrer aussi influent que la firme de Cupertino. Ses machines sont admirées et souvent imitées, mais jamais égalées.

Leur châssis svelte et étonnamment robuste, leur design minimaliste moderne et leurs caractéristiques techniques puissantes en font une combinaison toujours unique et recherchée. Les ordinateurs Apple sont également servis par un environnement macOS fluide, rapide et multitâche, auquel nul ordinateur portable Windows 10 ou Chrome OS ne peut se mesurer. Une interface qui est en passe, qui plus est, de connaître une mise à niveau majeure avec l’arrivée de macOS 11 Big Sur.

Les meilleurs Mac et MacBook occupent donc une place à part dans l'informatique grand public comme professionnel. Même si chacun d'entre eux affiche un prix nettement plus élevé que celui de leurs compétiteurs, ces modèles offrent une option indéniablement séduisante. Du MacBook Pro (16 pouces, 2019) aux impressionnantes stations de travail d'Apple comme le Mac Pro 2019, voici notre sélection d’immanquables.

1. MacBook Pro (16 pouces, 2019)

Le meilleur ordinateur portable Apple

Processeur : Intel Core i7 - i9 | Carte graphique: : AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM : 16 Go - 64 Go | Écran : 16 pouces Retina True Tone | Stockage : SSD 512 Go - 8 To

Nouveau clavier amélioré

Super rapide

Ecran magnifique

Onéreux

L’édition 2019 du MacBook Pro 16 pouces est, à ce jour, l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Apple. La firme de Cupertino a ajouté certains des composants les plus rapides au monde, notamment les processeurs Intel à 6 et 8 cœurs. Le clavier problématique de la version précédente - de par sa sensibilité élevée aux miettes et à la poussière - a été revu et corrigé. Le tout est bien entendu sublimé par le châssis emblématique du MacBook Pro.

L’installation de MacOS Catalina sur ce modèle le rend encore plus rapide et réactif pour traiter les tâches du quotidien. Mais aussi des charges logicielles plus complexes comme la lecture ou l’édition de vidéos haute définition.

La durée de vie de sa batterie n’est pas forcément la plus performante de ce top. Avec 11 heures et 41 minutes estimées en lecture de vidéos HD continue, cela vous permet tout de même de tenir toute une journée de travail sans recharge.

Cette splendide machine l’étant aussi par son coût, vous envisagerez peut-être une des alternatives Windows, à l’instar des excellents XPS 13 et MateBook X Pro. Mais, si vous êtes un acharné d'Apple, c'est l’ordinateur portable qui vous apportera la plus grande satisfaction.

2. MacBook Pro (15 pouces, 2019)

Un monstre de productivité, idéal pour les étudiants.

Processeur : Intel Core i7 - i9 de 9e génération | Carte graphique : AMD Radeon Pro 555X - 560X, Intel UHD Graphics 630 | RAM : 16 Go - 32 Go | Ecran : 15,4 pouces, Retina (2880 x 1800) | Stockage : 512 Go - SSD 4 To

Options de configuration décentes

L'écran reste magnifique

Peu de ports

Le clavier quelque peu résistant

Si vous souhaitez obtenir le maximum de performances dans un MacBook sans avoir à faire un casse, vous désirerez vous tourner vers le MacBook Pro 15 pouces de l’année dernière. Désormais doté de processeurs hexa-core de 9e génération et de 32 Go de RAM, vous ne serez plus freiné dans vos tâches quotidiennes. D’autant qu’il bénéficie d’une amélioration considérable avec l’ajout des cartes graphiques Radeon Pro Vega 20. Pratique pour vous concentrer sur quelques retouches photos ou de l’édition vidéo.

L'écran de 15,4 pouces est hérité de l'édition précédente - ce qui n'est pas une mauvaise chose car la technologie Retina reste époustouflante avec une résolution de 2880 x 1800 pixels. L'espace colorimétrique DCI-P3 est également pris en charge, et là encore c’est un plus pour les vidéastes et photographes amateurs. La fonction True Tone, enfin, rend les couleurs à l'écran plus vives et plus réalistes.

Avec ce genre de performances, le MacBook Pro 15 pouces demeure sur le podium et s’avère un achat intéressant pour le public étudiant. Même si ces derniers pourront lui reprocher un nombre limité de ports et un clavier qui vieillit un peu plus vite. Etant donné son prix revu à la baisse, voici des défauts qui pourront facilement être oubliés.

3. Apple iMac (27 pouces, 2019)

Le tout-en-un le plus abordable d'Apple.

Processeur : Intel Core i9 8 cœurs, jusqu'à 3,6 GHz | Carte graphique : AMD Radeon Pro 570X - Radeon Pro Vega 48 | RAM : 8 Go - 64 Go | Écran : 27 pouces Retina 5K display (5120 x 2880) | Stockage : Fusion Drive 1 To - SSD 2 To

Ecran 5K

Étonnamment silencieux

Connectivité intéressante

Mise à jour coûteuse

L'iMac a longtemps été l'un des moyens les moins chers d'entrer dans l'écosystème macOS, et nous sommes heureux que cela n'ait pas changé. Ce tout-en-un des plus pratiques a pourtant évolué avec le temps, et en bien. Ainsi, le nouvel iMac est équipé de processeurs Intel de 8e et 9e générations, avec cette fois-ci jusqu'à 8 cœurs pour le multitâche - un point vital si vous vous lancez dans le montage vidéo.

Plus que tout, vous apprécierez son écran P3 qui prend en charge une variété considérable de couleurs et qui délivre une lecture de vos contenus, bluffante de netteté. Il peut effectuer toutes les tâches gourmandes, sans fatiguer vos tympans - ce qui est le cas avec bon nombre de ses concurrents soumis au bourdonnement des ventilateurs pour un processus aussi énergivore. Dernier bon point mais pas des moindres : cet iMac 27 pouces constitue votre choix n°1 si vous avez un budget plus limité et que vous ne souhaitez pas dépenser toute votre épargne dans un modèle iMac Pro.

4. MacBook Pro (13 pouces, 2020)

Une mise à jour réussie.

Processeur : Intel Core i5 de 8e génération - Intel Core i7 de 10e génération | Carte graphique : Intel Iris Plus Graphics 645 | RAM : jusqu'à 32 Go | Écran : 13 pouces Retina avec True Tone | Stockage : 256 Go - SSD 4 To

Son prix ne bouge pas

Excellent SSD

Nouveau clavier somptueux

Ports standards

Ce nouveau MacBook Pro d’Apple introduit un matériel et surtout un clavier radicalement meilleurs, avec un modèle d'entrée de gamme plus abordable compte tenu de l'inflation. Et c'est, sans aucun doute, ce qui en fait la mise à niveau la plus importante de 2020 pour la firme de Cupertino. Du moins jusqu'aujourd'hui.

Offrant une puissance et des performances supérieures au MacBook Air (2020), sans exiger un prix aussi élevé que celui du plus grand MacBook Pro 16 pouces, le modèle de 13 pouces est le meilleur choix pour la plupart des fans de la marque. Ce sera aussi une excellente machine pour les créatifs professionnels et les entrepreneurs à la recherche d'une machine puissante mais aussi aisément transportable.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces semble prometteur sur le papier, avec de nouveaux processeurs de 10e génération. Mais aussi, pour le modèle de base, deux fois plus de RAM et de deux fois plus de stockage que l'édition précédente. Reste enfin le clavier « Magic Keyboard », considérablement amélioré et plus agréable à manipuler, avec une expérience de frappe satisfaisante.

5. MacBook Air (2020)

Le meilleur MacBook à petit prix.

Processeur : Intel Core i3 - i7 de 10e génération | Carte graphique : Intel Iris Plus | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 13,3’’ (2560 x 1600) rétroéclairé par LED avec technologie IPS | Stockage : SSD 256 Go - 2 To

Design sublime

Prix revu à la baisse

Couleurs de l'écran un peu ternes

Autonomie tout juste décente

Le MacBook Air de cette année résout un grand nombre des reproches faits à ses prédécesseurs. Il est livré avec de nouveaux processeurs Intel de 10e génération - et pour la première fois un quadricoeur -, un clavier considérablement amélioré, ainsi que plus d'espace de stockage. Apple ayant doublé la capacité du modèle de base, qui passe à 256 Go. Tout cela sans négliger le design mince et léger qui a fait la réputation du MacBook Air. Vous disposez ici d’un ordinateur portable que vous pouvez transporter aisément et sans surpoids avec vous.

En ce qui concerne le prix, la firme de Cupertino nous a agréablement surpris en lançant le MacBook Air 2020 à un prix de départ inférieur à celui de l’édition 2019 (il est vendu à partir de 1199 €, soit une réduction de 150 € entre les deux). Certes, vous ne pourrez pas rivaliser avec la puissance brute du MacBook Pro 16 pouces (voir description ci-dessus), mais il demeure le meilleur MacBook d’entrée de gamme avec des capacités séduisantes, en particulier si vous êtes encore dans la vie estudiantine.

6. iMac Pro

Un condensé d'énergie brute.

Processeur : Intel Xeon W 8 à 18 cœurs | Carte graphique : Radeon Pro Vega 56 - Radeon Pro Vega 64 | RAM : 32 Go - 256 Go DDR4 ECC | Écran : 27 pouces 5K (5120 x 2880) Affichage Retina (couleur P3 large) | Stockage : 1 To - SSD PCIe 3.0 4 To

Le Mac le plus puissant jamais conçu

Design sublime

Très cher

Non personnalisable par l’utilisateur

L'iMac Pro est toujours l'un des meilleurs ordinateurs tout-en-un du marché. Ce Mac affiche des performances impressionnantes, avec des composants haut de gamme qui lui permettent de tenir la cadence face au récent iMac 2019 ou même aux redoutables Mac Pro de 2019. Ainsi, le processeur Intel Xeon et la carte graphique AMD Vega 64 rendront vos tâches créatives incroyablement rapides et fluides.

Dès lors, l'iMac Pro est finement réglé pour les professionnels et les créateurs de contenu. L'écran 5K de 27 pouces est considéré par Apple comme son « meilleur jamais conçu », avec 500 nits de luminosité, soit une augmentation de 43% par rapport à la luminosité des iMac précédents. La résolution et, elle aussi, clairement améliorée et vous pouvez passer des appels vidéo d’une incroyable netteté.

Evidemment, tout ceci a un prix. Mais cette combinaison de puissance et de fonctionnalités premium le justifie amplement. Si vous avez désespérément besoin d'un poste de travail qui émule votre créativité et vous fait gagner un temps considérable, alors l'iMac Pro sera certainement rentabilisé sur le long terme.

7. MacBook (2017)

Petit et élégant.

Processeur : Intel Core m3 double cœur - Intel Core i5 | Carte graphique : Intel HD Graphics 615 | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 12 pouces Retina (2304 x 1440) IPS | Stockage : 256 Go - SSD PCIe 512 Go

Incroyablement mobile

Autonomie appréciable

Toujours un seul port USB-C

Encore trop cher

Bien qu'Apple ait officiellement retiré le MacBook de sa gamme, de nombreux vendeurs tiers le commercialisent encore. Et parce que ce MacBook 12 pouces a trouvé sa niche en tant qu'ordinateur ultraportable et léger, il mérite toujours une place sur notre liste des meilleurs Macs… c'est-à-dire jusqu'à épuisement des stocks.

Avec un superbe écran Retina et des composants internes encore décents, il est capable de lancer un tableau Excel, une série Netflix et une conversation sur Facebook Messenger, sans sourciller. En utilisation intensive, il peut même vous accompagner pendant 8 heures sans besoin de recharge.

Il n'a pas beaucoup de ports, mais ce n'est pas une surprise pour un ordinateur portable aussi fin. Son prix demeure assez élevé également, mais si vous recherchez un MacBook facile à emporter partout, vous ne devriez pas chercher pas plus loin.

8. Apple Mac mini (2020)

Ne vous fiez pas à sa taille.

Processeur : Intel Core i3 - Core i7 de 8e génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 630 | RAM : 8 Go - 64 Go 2666MHz DDR4 | Stockage : 256 Go - SSD 2 To

Plus d’espace disponible

Plus de mémoire vive

Un processeur vieillissant

Coût élevé

Pour 2020, Apple change un peu ses habitudes en donnant à ses nouveaux Mac Mini une capacité de stockage plus importante que celle de ses prédécesseurs. Ils sont également récompensés avec davantage de RAM pour supporter toutes les missions quotidiennes que vous leur donnerez.

Malheureusement, la mise à jour de cette année n'est pas aussi puissante que nous l’espérions. C'est le même Mac mini qu’il y a deux ans, avec un processeur et une puce graphique qui ne bougent pas. Les deux sont néanmoins encore assez puissants pour le public cible du Mac mini. Combiné avec plus d'espace disponible, c'est une option attrayante que de nombreux fans de la marque adopteront. Avant tout pour sa taille compacte et passe-partout.

Pourquoi acheter un Mac / MacBook aujourd’hui ?

Lorsqu’on a essayé le dernier MacBook Pro 16 pouces ou même encore le Mac Pro sorti l’an dernier, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les meilleurs Mac et MacBook se révèlent des armes de choix pour les professionnels de la création.

Et, même si vous n'optez pas pour les dernières éditions, il existe déjà d'excellentes options parmi de plus vieux – mais jamais dépassés - modèles. Difficile toutefois de résister à la fraîcheur et aux performances des MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces récemment mis à jour.

Le meilleur avec les Mac et les MacBook, c’est qu’ils se déclinent sous différentes formes, tailles et prix, de sorte que vous pouvez toujours trouver celui qui vous correspond le mieux. Le créatif, le bourreau de travail, le tout-en-un, l’abordable… il y a toujours un Mac disponible pour vous et rien que pour vous.