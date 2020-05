Célébrez la journée Star Wars avec les meilleures promos sur les sets Lego Rébellion vs Empire

Le 4 mai est enfin arrivé et Lego célèbre avec style la Journée internationale Star Wars. Grâce à de nombreuses remises, vous pouvez vous offrir des sets incroyables, des personnages et vaisseaux légendaires ainsi que des figurines collector.

Depuis le lancement de cette gamme Lego en 1999, plusieurs nouveaux sets attrayants ont vu le jour, dont ceux de la série Disney Plus événement : The Mandalorian. Les ensembles Lego Star Wars sont extrêmement variés : des petits vaisseaux et objets décoratifs (comme des porte-clés) aux énormes modèles comprenant l'Étoile de la Mort, le Croiseur interstellaire impérial et le Faucon Millennium. Tous disponibles pour des sommes vertigineuses, car destinés au collectionneur averti.

Grande fan de la franchise, TechRadar a sélectionné pour vous les meilleures offres Lego Star Wars de la journée. Vous pouvez les commander en ligne, directement via la boutique Lego.

(Image credit: LEGO)

Ne manquez pas ces bonnes affaires Lego Star Wars

Dans le cadre de la journée internationale Star Wars, Lego offre 20% de réduction sur plusieurs sets de la gamme « Guerre des Etoiles ». Voici les sets que nous jugeons les plus indispensables à une collection réussie.

20% de réduction sur le set Lego Star Wars Commandant des droïdes

Ce pack de 1177 pièces comprend plusieurs droïdes de l’univers étendu Star Wars, R2D2 en tête. Une fois montés, vous avez la possibilité de commander et de piloter ces derniers via une application. « Commandant des droïdes » est un ensemble facile à manipuler, il est parfait pour initier vos jeunes enfants (dès l’âge de 8 ans) à Star Wars. Et pour les plus grands qui se plongeront dans une expérience ludique de codage.Voir l'offre

20% de réduction sur le set Lego Star Wars Black Ace TIE Interceptor

La plupart des meilleurs kits Lego Star Wars sont des vaisseaux spatiaux. Celui qui est associé à la plus belle remise en ce jour est un modèle issu de la série animée Star Wars Resistance, actuellement visionnable sur Disney Plus. Il est livré avec le pilote Poe Dameron, sans doute le personnage le plus charismatique de la dernière Trilogie. Ainsi qu'avec le droïde BB-8.

Voir l'offre

Les autres jouets Lego Star Wars qui pourraient vous intéresser

Bien entendu, cette journée Star Wars est également l’occasion de découvrir et de craquer pour des packs inédits ou cultes. Si vous êtes un membre VIP de la communauté Lego, le 4 mai s’avère une aubaine puisque, pendant 24 heures, vous doublerez votre cumul de points… et disposerez de remises exclusives. C’est le moment de faire le grand saut et d’acquérir ces packs qui vous font de l’œil depuis un moment.

Le pack Lego Star Wars Chasseur A-Wing

Juste avant cette journée mémorable, Lego a dévoilé son tout nouveau modèle de chasseur A-Wing, basé sur le vaisseau de la trilogie originale. Il se révèle un peu cher, mais si vous vous considérez comme fan hardcore de la franchise, il vous sera impossible de passer à côté.

Voir l'offre

La réplique du Croiseur interstellaire impérial Lego Star Wars

Là encore, ce set exceptionnel s’adresse principalement aux fans les plus engagés (et c’est un cadeau d’anniversaire inoubliable si vous en connaissez parmi vos proches). Le Croiseur interstellaire impérial compte plus de 4700 pièces, il mesure 110 cm de long et 66 cm de large. C’est l’un des plus grands ensembles de la gamme et il sera du meilleur effet dans votre salon de collectionneur.

Voir l'offre