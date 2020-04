Envie de jouer à Final Fantasy 7 Remake sur PC ? Installez ce mod HD exceptionnel

FFVII est considéré comme l'un des plus grands, voire LE plus grand JRPG de tous les temps. Désormais remis au goût du jour avec Final Fantasy 7 Remake, qui vient de sortir, le titre de Square Enix attise les joueurs du monde entier.

Cependant, comme il s'agit d'une exclusivité PS4, les joueurs PC n'auront pas la chance de découvrir la nouvelle version avant le printemps 2021, saison supposée du portage. Si vous faites partie de ces derniers, rassurez-vous : il est toujours possible de lancer une mise à niveau en haute définition de Final Fantasy VII, qui se rapproche davantage du jeu original, sorti en 1997 sur PS1. Vous y retrouverez des combats au tour par tour ainsi que de somptueux décors dessinés à la main. Tandis que le remake a quelque peu perdu ce qui faisait le charme du JRPG classique.

Pour celles et ceux qui possèdent déjà la version PC du jeu original, il existe une adaptation plus fidèle de FFVII. Il vous suffit d’installer le mod Remako HD, réalisé par des fans et alimentée par par une IA de pointe qui offre une foule de nouvelles fonctionnalités.

Des versions remasterisées de très haute facture grâce à l’iA

« L’intelligence artificielle permet d’émuler le rendu original au goût du jour », garantit l’auteur du mod, « les nouveaux visuels se rapprochent le plus possible d'une résolution élevée correspondant à la technologie actuelle ».

C’est une technique intelligente de mise à l'échelle - les graphismes sont portés en HD, une définition supérieure à celle de FFVII. Certains détails sont bien sûr perdus, mais l'aspect original du jeu se veut très bien préservé.

Le mod Final Fantasy 7 Remako HD s’avère une mise à jour majeure. En plus d'introduire un processus d'installation plus facile, il corrige certaines textures existantes, corrige plusieurs bugs, ajoute une interface utilisateur en haute définition et inclue un autre mod populaire, Reunion Mod. Celui-ci ajoutant des traductions améliorées, des nouveaux skins, des combats à 60 images par seconde et un son de haute qualité.

Une telle transformation a été expérimentée auparavant par Nintendo, en collaboration avec Nvidia. L’IA a ainsi optimisé la direction artistique de certains titres populaires comme The Legend of Zelda : Twilight Princess.

Pour découvrir et installer le mod FFVII Remako HD, cliquez ici.