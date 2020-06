Les Canon EOS R5 et EOS R6 sont prêts pour un lancement commun début juillet

Les Canon EOS R5 et Canon EOS R6, deux des appareils photo les plus attendus de l'année, pourraient être lancés collectivement début juillet, selon les dernières rumeurs.

Canon Rumors, qui s’avère jusqu'à présent une source assez fiable sur les produits du constructeur japonais, a rapporté que les deux appareils photo plein format sans miroir « seront annoncés, l'un après l’autre, le 2 juillet ou autour de cette date, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde ».

Cette légère imprécision sur la date a pour cause le week-end de la fête d’indépendance américaine, qui démarrera le 3 juillet et qui repousserait l’échéance en conséquence. Ainsi les deux boîtiers seraient programmés soit juste avant ce long week-end, soit après. Canon Rumors a « également entendu parler du 6 juillet comme date d'annonce possible ».

Quoi qu'il en soit, plus qu’un mois nous sépare de l’avènement probable des appareils photo les plus importants de l’année. Le Canon EOS R5 est, sur le papier, l'appareil photo hybride le plus puissant à ce jour, avec la possibilité d’enregistrer des vidéos en résolution 8K. Ce grâce à la pleine largeur de son capteur et l'inclusion de la stabilisation d'image à l'intérieur du boîtier (IBIS). Une première sur un modèle Canon.

Bien que des rumeurs folles circulent sur le prix éventuel de l'EOS R5 - un détaillant australien l'a annoncé prématurément à 6 800 $ (soit environ 6 035 €) avant de se rétracter - nous ne savons toujours pas combien il coûtera exactement. Il est fort probable que son tarif se situe plutôt autour de 3 500 $ (environ 3 105 €). Ce qui explique pourquoi le Canon EOS R6, plus économique, remporterait davantage l’adhésion du grand public.

Double vision

Comment le Canon EOS R6 parviendra-t-il à assurer des coûts plus abordables ? Selon des spéculations récentes, il présenterait une configuration inférieure à l’EOS R5, embarquant un viseur électronique (EVF) de plus faible résolution mais aucun écran LCD contrairement au modèle premium de Canon.

Le reste de ses caractéristiques demeurerait étonnamment proche de l'EOS R5. Il pourrait ainsi prendre des photos en continu, à une vitesse de 12 images/seconde via l'obturateur mécanique ou de 20 images/seconde avec l'obturateur électronique. Même s'il ne dispose pas de la puissance vidéo 8K, il proposerait une alternative hybride très prometteuse à l’instar du Nikon Z6.

Il se révèle néanmoins peu probable que les Canon EOS R5 et EOS R6 soient commercialisées en grandes pompes dès leur lancement officiel. Canon Rumors s’attend à une disponibilité limitée tout au long du mois de juillet. Une donnée prévisible en raison de l'impact de la pandémie mondiale du Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement.