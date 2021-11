Black Friday 2021 : quelle montre connectée vous offrir cette année ?

Le Black Friday 2021 arrive dans quelques jours, et avec lui son déluge d’offres promotionnelles fantastiques. Beaucoup d’entre elles vous permettront d’acquérir ou de remplacer une montre connectée à très bon prix.

Cependant, il n'est pas toujours facile de faire le tour d'Internet pour repérer les remises les plus intéressantes. Ici, à TechRadar, nous sommes là pour vous aider à ne pas passer à côté des meilleurs rapports qualité-prix. Ce guide pratique a pour but de remonter les promos immanquables et de sélectionner les modèles de smartwatches les plus fiables et polyvalentes de 2021.

Avant le Black Friday, des ventes flash se succéderont chez la plupart des détaillants majeurs et préparent le grand événement du 26 novembre. Dans la plupart des cas, nous vous recommandons d'attendre, car les offres du Black Friday sont susceptibles d'être bien meilleures encore.

Les meilleures offres du jour

Vous souhaitez acheter une montre connectée fitness ou urbaine ? Mais surtout une smartwatch performante et élégante, au meilleur prix et dès maintenant ? Si vous désirez éviter de risquer d'éventuels retards de livraison à l'approche du Black Friday, nous avons recensé quelques bons plans qui méritent le coup d'œil. Une sélection à découvrir ci-dessous.

Nos prévisions

Sur la base des précédentes éditions du Black Friday - et en particulier de celle de 2020 -, nous devrions profiter de remises très attractives sur les montres connectées suivantes.

elle pourrait bénéficier d'une réduction de 100 € environ, suite à l’arrivée de l’Apple Watch 7. Apple Watch 7 : pour le modèle le plus récent d’Apple, attendez-vous à une petite remise de 50 € tout au plus.

une petite remise est probable, mais ne vous attendez pas à une baisse massive de plus de 50 €. Garmin : certains modèles, comme la Venu 2, l’Instinct et la Forerunner 45, comment à connaître des réductions massives (70-80 €). Et il pourraient devenir encore plus abordables le 26 novembre.

nous pourrions voir des réductions étonnantes sur les modèles Sense ou Versa 3 qui pourraient passer respectivement sous les barre des 240 € et 190 €. Samsung : ne vous attendez pas à de grosses réductions sur la Watch 4, mais les Watch 3 et Active 2 pourraient bénéficier de rabais importants (entre 100 et 150 €).

Nos conseils

Il existe un très grand nombre de smartwatches et il peut être difficile de choisir celle qui vous convient le mieux, d'autant que beaucoup d'entre elles disposent de caractéristiques techniques globalement similaires.

Dans cette optique, voici quelques conseils pour vous assurer de choisir le bon modèle - et de ne pas le payer trop cher.

1. Consultez notre guide des meilleures montres connectées

Chez TechRadar, nous avons testé presque toutes les smartwatches disponibles sur le marché et, forts de ces connaissances, nous avons créé un guide des meilleures montres connectées, qui met en avant les options les plus essentielles. Et si vous disposez d’un budget plus limité, jetez un coup d'œil à notre classement des meilleures montres connectées à petit prix.

2. Vérifiez l’authenticité des offres

Si vous tombez sur une smartwatch à un prix apparemment réduit, il vaut la peine de vérifier si c'est réellement une bonne affaire, en comparant avec les prix pratiqués ailleurs. Ou en utilisant une extension de navigateur comme The Camelizer - qui suit l’évolution tarifaire d’un produit donné.

Il arrive parfois que les détaillants fassent preuve de malice en affichant un prix de départ qui n’a plus lieu d’être depuis plusieurs semaines, voire mois. De sorte que l’économie proposée s’avère moins intéressante qu’il n’y paraît.

Vous retrouverez, sur cette même page, toutes les meilleures offres réelles dédiées aux montres connectées les plus performantes et pratiques.

3. Gardez un œil sur les anciennes générations

Les smartwatches récentes s’avèrent peut-être excitantes et pleines d’innovations, mais les plus grosses réductions du Black Friday concernent généralement les anciens modèles, surtout si une nouvelle édition est sortie depuis.

Ainsi, plutôt que d'acheter l'Apple Watch 7 par exemple, envisagez de vous pencher sur une Apple Watch 6 à prix réduit - vous la trouverez probablement pour beaucoup moins cher, et vous bénéficierez d’un produit plutôt similaire.

FAQ

Quand guetter les meilleures promos spécial Montres connectées ? Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres liées aux montres connectées une semaine avant l'ouverture du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront toutefois entre le 26 et le 29 novembre (le fameux Cyber Monday).

Où repérer les meilleures offres Montres connectées du Black Friday ? Bien que nous ne puissions pas savoir exactement où se trouveront les meilleures offres smartwatches cette année, nous pouvons vous dire quels sont les détaillants qui ont toujours proposé les plus belles affaires pendant le Black Friday. Si les délais de livraison vous inquiètent, ou si vous souhaitez acheter une montre connectée à prix réduit qui ne fait plus partie de la génération actuelle, vous pouvez consulter les sites des grands revendeurs comme Amazon, Darty ou Boulanger.

Quelle smartwatch est faite pour vous ? Il y a beaucoup de montres connectées à surveiller pendant le Black Friday 2021, mais lesquelles pourraient véritablement répondre à vos besoins ? Voici un récapitulatif des principaux appareils à surveiller durant l’événement commercial. Les fans d'Apple seront heureux d'apprendre que la meilleure smartwatch du moment reste l'Apple Watch SE. L'Apple Watch SE est dotée de spécifications haut de gamme, d'un design élégant et d'un grand nombre de fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre smartwatch actuellement. L'autonomie pourrait être améliorée, mais si vous cherchez un bon rapport qualité-prix pendant le Black Friday 2021, c'est LA smartwatch à saisir. Sinon, les propriétaires de smartphones Android voudront se tourner vers la Samsung Galaxy Watch 4. La Galaxy Watch 4 dispose d'une lunette tournante quasi-unique qui rend la navigation très agréable. Ses fonctionnalités sont également excellentes, ce qui en fait la montre idéale si vous cherchez une smartwatch capable de surveiller votre forme physique, de donner une belle allure à votre poignet et faire bien d'autres qualités encore. Si vous avez un budget plus serré, vous pouvez consulter nos meilleures smartwatches bon marché pour 2021, qui seront probablement encore moins chères pendant le Black Friday. La Fitbit Versa Lite et la TicWatch E2, pour ne citer qu’elles, devraient fournir une alternative solide aux bracelets fitness, en réduisant nettement la facture globale qui vous sera présentée.

Faut-il attendre le Black Friday pour (s’)offrir une montre connectée ? La question de savoir si vous devez attendre les offres du Black Friday pour acquérir une nouvelle smartwatch dépend largement du modèle que vous envisagez d'acheter. Les modèles très récents, tels que l'Apple Watch 7 ou la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, ne bénéficieront probablement pas de remises importantes. Dans le cas de l'Apple Watch 7, les stocks sont également limités, et vous risquez d’attendre sa livraison durant plusieurs semaines. Si vous n'êtes pas désespérément à la recherche d'une nouvelle smartwatch, il n'y a pas vraiment de péril à attendre le 26 novembre, en particulier pour les montres des générations précédentes. Donc à moins que vous ne tombiez sur une excellente affaire en avance, nous pensons qu'il vaut mieux patienter quelques jours encore.

3 montres connectées à surveiller

(Image credit: Apple)

L'an dernier, la révélation de l'Apple Watch SE a été une véritable surprise. Elle est dotée de presque toutes les fonctions clés que vous recherchez dans une Apple Watch, mais à un prix bien inférieur à celui de la Watch 6 et de la Watch 7.

Il y a une multitude de fonctions utiles sur l'Apple Watch SE qui plairont particulièrement à ceux qui évoluaient jusqu’ici avec une montre Samsung. Des ajouts majeurs qui permettront de suivre plus efficacement vos constantes santé - et qui deviennent rapidement la raison principale d'acheter cette montre. Le nouveau sonomètre, d’abord, vous avertit lorsque le volume sonore de votre environnement se révèle trop fort. Le suivi du sommeil, ensuite, est un mode considéré aujourd’hui comme indispensable. Il est d’ailleurs présent sur toute Apple Watch capable de supporter watchOS 8.

L'Apple Watch SE semble être une excellente option pour un parent âgé dont vous pourriez vouloir surveiller le bien-être. Le fait de pouvoir recevoir des alertes en cas de chute, ou des avertissements dès l’apparition d’une anomalie du rythme cardiaque, apportera une certaine tranquillité d'esprit aux proches inquiets. Ajoutez à cela un écran plus grand, de 40 mm / 44 mm, grâce à un cadre plus fin, et vous obtiendrez un compagnon de premier ordre pour les utilisateurs seniors.

Lire notre test complet : Apple Watch SE

(Image credit: Samsung)

La Samsung Galaxy Watch 4 est la suite de l'une de nos smartwatches préférées, et c'est la première fois depuis longtemps que nous voyons la société revenir sous l’interface Wear OS de Google. N’imaginez pas pour autant avoir affaire à une montre Wear OS standard ici : le système d’exploitation One UI Watch 3 est en effet hybride, conçu en totale collaboration entre Samsung et Google.

Sur le papier, la mise à niveau globale est limitée, mais la Watch 4 convient à tous ceux qui recherchent une montre connectée haut de gamme capable d’accompagner des séances d'entraînement intensives, ainsi que d'offrir de nombreuses autres fonctionnalités intelligentes qui plairont aux propriétaires de smartphones (Android et Samsung avant tout) détestant sortir le leur toutes les trente secondes. Elle propose également des fonctionnalités divertissantes ou productives - comme une lunette tournante virtuelle, inspirée de la Samsung Galaxy Watch Active 2, qui permet de faciliter la navigation entre les divers menus de la smartwatch.



Les options fitness, quant à elles, ne sont pas très différentes de ce que nous avons vu précédemment, avec un GPS et le monitoring de la fréquence cardiaque fraîchement optimisés. L'autonomie n'est pas un problème majeur sur la Galaxy Watch 4, bien qu’il ne s’agisse pas de la smartwatch la plus endurante que nous ayons jamais portée. Elle tiendra environ deux jours en usage quasi-intensif, et un de plus si vous faites peu d'exercice ou n'activez jamais le GPS.



A noter la présence d'une Samsung Galaxy Watch 4 Classic qui compose avec un cadran rotatif et des écrans de plus grande taille.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy Watch 4

(Image credit: Apple)

La Watch 6 est une mise à niveau assez surprenante de la série de montres connectées Apple, dans le sens où, à l'extérieur, elle se distingue faiblement de la Watch 5 (ou même de la Watch 4). Les principales évolutions résident au cœur de la montre elle-même, avec l’ultime puce S6 plus puissante. Ce composant améliore la durée de vie de la batterie (mais ce n’est toujours pas assez) et offre de nouveaux gadgets comme un capteur SpO2 qui mesure le taux d’oxygène sanguin. Même si elle ne se risque pas à communiquer dessus, la société cherche à concevoir une montre orientée santé des plus pratiques.

Dans les surprises octroyées par la compagnie, nous comptons aussi un altimètre. Et puis un écran qui devient deux fois et demi plus lumineux sous le soleil. De sorte que vous ne manquerez jamais une notification lors d'une randonnée.

C'est aussi l'enfant prodige de watchOS 7, qui a introduit le suivi des gestes barrières - comme le contrôle du lavage des mains -, la surveillance de votre sommeil et un nombre incroyable de thèmes pour personnaliser au maximum votre montre. Elle bénéficie de la mise à niveau watchOS 8 depuis quelques semaines.

Lire notre test complet : Apple Watch 6