Quels sont les meilleurs téléviseurs en 2020 ?

Quel est le meilleur téléviseur aujourd’hui ? La question revient au moins trois fois par an : pendant le Black Friday, les soldes d’hiver et celles d’été. La réponse, elle, se complexifie chaque année, avec de plus en plus de nouveaux modèles remarqués. Les écrans favoris des éditions précédentes sont constamment menacés par de nouvelles gammes améliorées. Et comme la haute définition et le traitement avancé des images deviennent la norme, il est plus difficile que jamais de déterminer quel modèle TV aura vraiment le dessus sur les autres. C'est une bonne nouvelle pour le téléspectateur qui dispose dès lors d’un catalogue massif et relativement homogène pour choisir le téléviseur de ses rêves.

A l’heure actuelle, le meilleur téléviseur n'est pas seulement celui qui possède les caractéristiques les plus puissantes ou le design le plus élégant. C'est avant tout celui qui répondra le mieux à vos usages et aux contenus que vous consommez. Que vous soyez cinéphile, gamer ou amateur d’émissions sportives, vous allez passer beaucoup d'heures - et probablement dépenser beaucoup d'argent - sur votre nouvel écran. Alors forcément, vous voudrez vous assurer que c'est le bon !

Vous êtes perdu(e) ? Notre guide d’achat des meilleurs téléviseurs disponibles vous aidera à identifier les TV haute définition bénéficiant du rapport qualité / prix le plus probant. Nous vous aiderons ainsi à trouver rapidement un écran plat génial, sans perdre des heures à comparer les fiches techniques des modèles les plus testés.

Si vous préférez arrêtez votre choix sur un écran résolument 4K, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleurs téléviseurs Ultra Haute Définition. Et ce, quel que soit votre budget.

A quelle fréquence faut-il changer de TV ?

Comme la plupart des produits à haute valeur technologique, les téléviseurs évoluent. Ce qui signifie que si vous attendez un an, il y aura probablement un téléviseur plus grand et plus attrayant dans votre salon. A des prix bien plus abordables.

Aujourd’hui, lorsque vous choisissez un téléviseur, vous devez prendre en compte de nouvelles normes d'affichage. Vérifiez notamment que les mentions Ultra HD, Wide Colour Gamut et HDR soient bien présentes dans les spécificités techniques de votre futur écran. Plus simplement, la certification « Ultra HD Premium » vous garantit un achat serein.

Si vous êtes un gamer acharné et que vous aimeriez complétez votre configuration de jeu avec un écran de qualité, faites également attention à la norme HDMI 2.1. Celle-ci assure la prise en charge de la résolution 8K à 60 images par seconde et 4K à 120. Indispensable.

Globalement, les normes TV sont améliorées tous les trois ans environ avec des révolutions majeures toutes les décennies. Il devient intéressant de changer son téléviseur au bout de six ans mais vous pouvez le conserver dix à quinze ans, sans problème !

Comment nettoyer son écran TV rapidement et efficacement ?

Vous possédez un téléviseur Samsung ? Protégez-le contre les virus.

Quels téléviseurs acheter en 2020 ?

1. TV QLED Samsung Q90

Le meilleur téléviseur de tous les temps ? C'est possible !

Les meilleures Samsung QE65Q90R offres du jour QE55Q90RA Amazon €1,387.78 Afficher QLED 165.1 cm (65-) Q90R 2019 Cdiscount FR €2,001.16 Afficher

Des performances HDR incroyables

Des angles de vision plus larges

Une Smart TV complète

Le design élégant

Dolby Vision et Atmos non supportés

Samsung a fait un grand bond en avant depuis la sortie de son ancien téléviseur phare, le Q9. Loué pour son interface intelligente améliorée mais critiqué pour ses fuites de lumière et ses angles de vision limités, il a constitué une base solide pour le Q90. Ce téléviseur QLED, sorti au début de l’an dernier, apporte des corrections majeures. Outre des angles de vision élargies, il obtient des noirs plus profonds grâce au filtre Ultra Black Elite. Ainsi qu’une variété de couleurs plus riche et un traitement des détails impressionnant. Résultat : une luminosité ambiante qui va repousser vos attentes en termes de TV au-delà du raisonnable.

Le Samsung Q90 est le QLED le plus impressionnant que nous avons testé à ce jour, un écran ultra-performant capable de concurrencer et même de surpasser même les meilleurs OLEDs.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q90

Crédit photo : LG

2. TV OLED LG série C9

Les téléviseurs les plus intelligents de l’année ?

55 pouces : LG OLED55C9 | 65 pouces : LG OLED65C9 | 77 pouces : LG OLED77C9

Dolby Vision et Atmos pris en charge

Smart TV améliorée via l’IA

Un design magnifique

Manque de luminosité sur les contenus HDR

Des haut-parleurs à améliorer

Remplaçant la série LG C8 de 2018, les OLEDs C9 rivalisent férocement avec le Samsung Q90R ci-dessus pour obtenir la première place de ce classement. Combinant un écran époustouflant avec un grand nombre de fonctions assurées par la brillante plate-forme webOS de LG, ils constituent l’une des meilleures gammes de TV 4K jamais réalisées.

Principale différence avec les C8 : l'ajout du processeur a9 de seconde génération qui insuffle un traitement des images de première qualité. Si la luminosité est à revoir, la profondeur des noirs, les couleurs naturelles et le niveau de détails stupéfiant assurent une retransmission parfaite des images en 4K native.

Dernier argument mais pas des moindres : la série C9 vous permet de profiter d’un téléviseur OLED dernier cri à un prix raisonnable. Si on considère les deux autres fleurons du constructeur, à savoir les séries W9 et E9. Un argument qui fera mouche auprès de votre banquier.

Lire notre test complet (en anglais) : LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

Samsung Q900R QLED TV. Crédit photo : Samsung.

3. TV QLED Samsung Q900R

Un écran 8K LCD-LED qui va rentrer dans les livres d'Histoire

65 pouces : Samsung QE65Q900RATXXU | 75 pouces : Samsung QE75Q900RATXXU | 85 pouces : Samsung QE85Q900RATXXU

Les images 8K bluffantes

Une luminosité et des couleurs incroyables

Une montée en gamme révolutionnaire

Comme on pouvait s'y attendre, le prix est élevé

La télévision 8K que nous attendions ? Avec une proposition de contenus 4K déjà limitée, on vous pardonnerait de penser que Samsung a peut-être sauté le pas un peu tôt. Mais comme il s’agit du premier vrai téléviseur 8K de l’Histoire, il est inconcevable de l’écarter d’un classement sur les meilleurs téléviseurs existants.

Les images en 8K native sont incroyables. Imaginez quatre écrans ultra haute définition disposés en 2x2… ou 16 écrans Full HD superposés en 4x4 ! La luminosité et le traitement des images sont poussés à l’extrême. Avec un rendu excessivement proche de ce que vous pouvez voir à l’œil nu. Une résolution qui plaira donc aux téléspectateurs férus d’événements sportifs (les JO de 2020 devraient promouvoir la 8K à outrance) mais aussi aux gamers. La 8K se révélant pleine de promesses pour les jeux VR, pour la réalité virtuelle en général.

Vu la pauvreté des productions 8K et le prix excessif du matériel (comptez 3 300 euros pour un écran 55 pouces, 70 000 euros pour un 98 pouces), ce téléviseur révolutionnaire ne devrait pas rentrer dans les foyers avant trois à six ans. Mais si vous gagnez au loto, foncez !

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q900R 8K QLED TV

(Image credit: Sony)

4. TV OLED Sony Bravia série AG9

Vous n’avez plus besoin d’aller au cinéma.

55 pouces : Sony Bravia 55A9G | 65 pouces : Sony Bravia 65A9G

Des images HDR saisissantes

Le système audio Acoustic Surface+

La certification IMAX

Ne supporte pas le HDR10+

Cette mise à jour de la série AF9 de Sony ne déçoit pas, offrant un traitement des images SD comme HD étonnamment fin. Les OLEDs AG9 vous garantissent des couleurs et un contraste exceptionnels mais aussi une atmosphère sonore immersive grâce à la technologie Acoustic Surface+. Un système audio à deux canaux qui vient renverser le système 3.2 canaux du modèle précédent.

La gamme OLED de Sony fait également la part belle aux formats premium Dolby Vision et Dolby Atmos, oubliant cependant le HDR10+. Ce qui peut poser un problème selon les services de streaming et les sources HDR que vous utilisez. Lot de consolation : la série AG9 est certifiée IMAX pour celles et ceux qui veulent installer une salle de cinéma dans leur salon. Avec le son DTS associé, excusez du peu.

Disponibles en taille 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces, les téléviseurs AG9 requièrent un budget considérable (entre 3 000 et 8 000 euros). Confrontez-le aux économies que vous ferez en annulant vos dépenses annuelles en sorties ciné.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony AG9 Master Series OLED

(Image credit: Panasonic)

5. TV OLED Panasonic GZ1500

La perfection se voit, désormais elle s’entend aussi.

55 pouces : Panasonic TX-55GZ2000 | 65 pouces : Panasonic TX-65GZ2000

Supporte tous les formats HDR

Un son de premier ordre

Smart TV légèrement limitée

La luminosité en retrait

A première vue, le GZ1500 de Panasonic pourrait passer inaperçu, tant son design minimaliste – aussi élégant soit-il ne se démarque pas de la concurrence. Nous risquerions alors de nous passer de l’écran OLED le plus performant du constructeur. Pour une raison déjà évidente : il prend en charge tous les formats haute définition existants. Y compris le Dolby Vision et le HDR10+ plutôt boudés ailleurs ! S’en ressent une qualité d’image plus naturelle et immersive qui finira par vous ruiner en achats compulsifs de Blu-Ray 4K ou en abonnement Netflix Premium.

Le GZ1500 se distingue également par sa barre de son intégrée absolument remarquable. Le système Dolby Atmos reproduit un environnement sonore « à 360° », précis et propre. Aucune sensation de Compression, de distorsion ou de confusion à relever.

Reste quelques lacunes au niveau de sa plateforme Smart TV et de son manque de luminosité. Deux reproches qui peuvent freiner un achat conséquent comme celui d’un écran OLED. Ce GZ1500 fait pourtant de l’ombre à plus d’un modèle jouant dans sa gamme.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic GZ1500

(Image credit: LG)

6. TV OLED LG série E9

Le meilleur de l’OLED à prix « abordable ».

55 pouces : LG OLED55E9 | 65 pouces : LG OLED65E9

Le design luxueux

Des images d’une précision absolue

L’interface Smart TV, parfaite

HDR10+ non supporté

Le système audio perfectible

La série E9 de LG est un atout considérable pour la déco de votre salon. Tout en finesse (dalle en verre, bordures) et sans câble apparent, ces téléviseurs OLED combinent intelligemment esthétique et praticité. Sous le design, la performance assurée par le nouveau processeur a9 de seconde génération. Des noirs profonds, des couleurs riches, des images extrêmement précises comme on les attend sur un écran OLED.

Si nous regrettons la barre de son intégrée précédemment dans les séries E7 et E8, les TV LG E9 ont opté pour une combinaison de haut-parleurs plus fins, servie par un système audio 4.2 canaux et par Dolby Atmos. Au final, nous profitons d’un environnement sonore dynamique qui dépasse largement les standards actuels.

Pratiquement au même prix que le premier du classement, le choix d’un téléviseur LG E9 versus un Samsung Q90R vous permettra d’opter pour la technologie OLED plus raffinée et spectaculaire. Et ce même si la luminosité est tout de même mieux gérée chez Samsung.

Lire notre test complet (en anglais) : LG OLED E9

Continuez sur la page 2 pour disposer des meilleurs conseils avant d'acheter votre TV !