Meilleurs smartphones gaming : les 10 consoles portables les plus performantes pour jouer sans latence en 2020

Les meilleurs smartphones passent progressivement d’un usage multimédia à une utilisation hybride photo + vidéo + jeux vidéo. Il existe même, depuis quelques années, des téléphones mobiles totalement dédiées au gaming. Avec des composants et des fonctionnalités spécifiques permettant d’exécuter en mode ultra certains des meilleurs titres proposés par Android et iOS.

Il existe quelques éléments indispensables et communs à tout bon smartphone gamer : un processeur puissant capable de faire tourner en toute fluidité les meilleurs jeux Android ou les meilleurs jeux iPhone ; un superbe écran assez grand pour garantir un gameplay confortable pour le joueur ; une batterie endurante pour vous permettre de jouer aussi longtemps que vous le souhaitez.

Lorsque vous jouez à des jeux exigeants tels que Fortnite, Call of Duty : Mobile ou PUBG Mobile, vous devez composer obligatoirement avec tous ces aspects.

Pour réaliser ce guide d’achat consacré aux meilleurs smartphones gaming, nous avons bien évidemment pris en comptes ces spécifications. Ainsi que d’autres points majeurs comme la taille de la RAM et l’espace de stockage recommandé pour installer et lancer la plupart des jeux mobiles Android et iOS. Le système d’exploitation usité a également son importance, de même que certaines caractéristiques uniques (une caméra AR par exemple). Tous ces éléments ont un impact significatif sur la bonne exécution d’un jeu mobile. Et donc sur votre décision d’achat.

Notre classement est mis à jour régulièrement en fonction des nouvelles sorties de smartphones et de la publication de nos tests. Vous pouvez d’ailleurs parcourir l’analyse complète de chaque smartphone présent dans ce top en cliquant sur le lien proposé, à la fin de sa description.

1. iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

Prends garde à toi, Nintendo Switch Lite !

Poids : 188 g / 226 g | Système d’exploitation : iOS 13 | Taille d’écran : 5,8 pouces / 6,5 pouces | Résolution : 1125 × 2436 / 1242 x 2688 | Processeur : Apple A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64 / 256 / 512 Go | Batterie : 3046 mAh / 3969 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 12 Mpx + 12 Mpx

Ecran idéal pour les jeux

Les processeurs « gaming » les plus rapides sur mobile

Encore trop chers

Avec leurs écrans géants, respectivement de 5,8 et de 6,5 pouces, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont on ne peut plus recommandés pour les joueurs. Vous disposez en effet de la place nécessaire pour déplacer vos doigts sur l’ensemble de la surface, les commandes sont les plus larges possibles. Et avec l’affichage OLED d’une netteté exceptionnelle, il vous est plus facile de repérer et viser un ennemi dans un FPS, trouver les éléments les plus minuscules dans un jeu d’énigmes ou d’enchaîner les combos improbables dans un jeu de combat.

Mais le point fort principal des iPhone XS et XS Max, c’est leur processeur : le A13 Bionic. Avec sa puissance de traitement élevée, des jeux exigeants comme Clash Royale et PUBG sont chargés rapidement et s’exécutent avec une fluidité déconcertante.

Tout cela intégré dans des enveloppes modernes et élégantes - la signature Apple - qui en font deux des consoles portables les plus esthétiques du moment.

Lire nos tests complets : iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro

2. OnePlus 7 Pro

A strong gaming phone at an affordable price

Poids : 206 g | Système d’exploitation : Android Pie | Taille d'écran : 6,67 pouces, QHD+ | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 / 8 / 12 Go | Stockage : 128 / 256 Go | Batterie : 4000 mAh | Caméra : 48 Mpx + 8 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 16 Mpx

Ecran immersif sans encoche

Batterie puissante

Pas de prise casque

Aucun emplacement pour carte Micro SD

Le OnePlus 7 Pro a peut-être été remplacé par le 7T Pro, mais la différence entre les deux modèles est tellement minime qu'il en ressort gagnant grâce une baisse de prix très compétitive. Son écran reste une merveille technologique, de plus en plus imitée. Résolution QHD+, taux de rafraîchissement à 90 Hz, visionnage plein format sur 6,67 pouces sans encoche… peut-on faire feuille de route plus premium ? Pas encore.

Le puissant processeur Snapdragon 855 offre une accélération appréciable des performances. Vous pouvez télécharger un jeu tout en jouant à un autre pour patienter. L'augmentation de la RAM, le système de refroidissement et les vibrations améliorées se combinent enfin pour en faire un smartphone gaming solide.

Il dispose enfin d'une batterie de 4 000 mAh qui devrait vous permettre d'enchaîner de longues sessions de battle royale, sans aucune recharge nécessaire.

Lire notre test complet (en anglais) : OnePlus 7 Pro

3. Samsung Galaxy S10 / S10 Plus

Le meilleur écran pour cumuler les

Poids : 175 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,4 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM : 8 / 12 Go | Stockage : 128 / 512 Go / 1 To | Batterie : 4100 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx + 8 Mpx

Des écrans inégalables

Processeur surpuissant

Réduit la fatigue oculaire

Un budget conséquent

Peut glisser des mains

A chaque nouvelle génération de smartphones, Samsung tente d’écraser Apple sur un composant bien précis : l’écran. Le Dynamic AMOLED, incorporé dans sa gamme S10, fait du constructeur le roi incontestable des téléphones mobiles, tous systèmes d’exploitation confondus. La dalle du Samsung Galaxy S10 comme celle du Galaxy S10 Plus dispensent le plus grand niveau de luminosité jamais atteint pour un smartphone. Vous pouvez jouer en définition QHD+, sous un soleil de plomb ou en pleine nuit, sans avoir mal aux yeux. Ce grâce également à un filtre anti-lumière bleue activé par défaut.

Mieux encore, les fans de réalité virtuelle peuvent coupler leur smartphone avec l'utilisation d'un casque Samsung Gear VR pour profiter d'une immersion totale.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy S10 Plus

4. Asus ROG Phone 2

Conçu pour le jeu et (presque) rien que pour le jeu.

Poids : 240 g | Système d’exploitation : Android 9 Pie | Taille d'écran : 6,59 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 855 Plus | RAM : 12 Go | Stockage : 512 Go / 1 To | Batterie : 6000 mAh | Caméra : 48 Mpx + 13 Mpx | Caméra frontale : 24 Mpx

Ecran AMOLED 120 Hz fantastique

Autonomie jusqu’à 2 jours

Absence du chargement à induction

Non étanche

L'Asus ROG Phone 2 est le smartphone gamer ultime. Sous le capot, vous trouverez tous les composants dont les joueurs nomades ont besoin : une batterie incroyablement solide de 6 000 mAh - pour des sessions de jeu prolongées - et un grand écran AMOLED de 6,59 pouces. Avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, là où les smartphones standards plafonnent à 60 Hz.

Pour finir sur les spécifications techniques, notez que le ROG Phone 2 bénéficie d’un chipset Snapdragon 855 Plus associé à 12 Go de RAM, ce qui en fait un véritable champion des performances. Ses 512 Go de stockage vous offrent enfin plus d’espace qu’il ne vous en faut pour créer une belle bibliothèque vidéoludique.

Cerise sur le gâteau : tout possesseur du ROG Phone 2 a accès à Armoury Create, une plateforme de jeux mobiles fonctionnant comme Steam, GOG ou Epic Games.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus ROG Phone 2

5. Razer Phone 2

Un PC portable gamer de poche.

Poids : 205 g | Système d’exploitation : Android 8.1 Oreo | Taille d'écran : 5,72 pouces | Résolution : 2560 × 1440: | Processeur : Snapdragon 845 | RAM : 6 / 8 Go | Stockage : 64 Go / 128 Go (jusqu'à 1 To avec carte mémoire) | Batterie : 4000 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Taux de rafraîchissement à 120 Hz

Luminosité respectable

Design gaming sublime

Format 16:9 daté

Le premier smartphone Razer a introduit efficacement la marque gaming sur le marché de la téléphonie mobile, avec tout de même quelques lacunes. Le second essai propose des correctifs et une puissance remarquable. Mais, là encore, le Razer Phone 2 tient plus du mini PC portable que du smartphone.

La caméra et l'écran ne sont pas aussi impressionnants que sur les meilleurs smartphones actuels. Le Phone 2 n’a toutefois pas à rougir avec ses 5,72 pouces, sa résolution QHD et son taux de rafraîchissement à 120 Hz qui met définitivement fin à la latence de vos parties multi-joueurs. La luminosité est mise à l’honneur, également sur le dos de l’appareil, avec un logo RVB brillant de mille feux. Un vrai design d’ordinateur de jeu.

Son processeur Snapdragon 845, ses 8 Go de RAM, le chargement à induction et d’excellents haut-parleurs finissent d’en faire un support haut de gamme pour les jeux mobiles.

Lire notre test complet (en anglais) : Razer Phone 2

6. Huawei P30 Pro

Ceci n'est pas qu'un photophone.

Poids : 192 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d’écran : 6,47 pouces | Processeur : Kirin 980 | RAM : 8 Go | Stockage : 128 / 256 / 512 Go | Batterie : 4200 mAh | Caméra : 40 Mpx + 20 Mpx + 8 Mpx + ToF | Caméra frontale : 32 Mpx

Fantastic cameras

Eye-catching design

Affichage Full HD

Interface EMUI limitée

Le P30 Pro de Huawei passe généralement en dessous des radars des joueurs nomades. Et pour cause, il est plutôt vendu par le constructeur comme l'un des meilleurs photophones du moment. Il n'empêche que sous son design élégant, vrombit aussi un processeur très puissant.

Le chipset Kirin 980, associé à 8 Go de RAM, exécute en effet les derniers jeux Android avec une excellente fluidité. Et ce même si d'autres applications tournent également en arrière-plan.

La batterie endurante de 4200 mAh permet de tenir de longues parties sans interruption et risque de mise en veille. Le P30 Pro possède enfin un système de refroidissement. Vous ne brûlerez pas vos précieux doigts en donnant l'avantage à vos adversaires, que ce soit sur Fortnite, Real Racing 3 ou PUBG.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei P30 Pro

7. Black Shark 2

Indispensable pour les petits budgets.

Poids : 205 g | Système d’exploitation : Android 9.0 Pie | Taille d'écran : 6,39 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 / 8 / 12 Go | Stockage : 128 / 256 Go | Batterie : 4000 mAh | Caméra : 48 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 20 Mpx

Maxi processeur à prix mini

Plusieurs options de stockage

Ecran AMOLED dynamique

NFC non supporté

Le Black Shark 2 est la seconde tentative de séduction de la firme chinoise Xiaomi auprès des gamers. La première s’était imposée comme référence, le Black Shark 2, lui, reprend la formule gagnante en y ajoutant plus de puissance et un écran plus grand.

Nous sommes passés, en effet, de 5,99 à 6,39 pouces, et d’une résolution Full HD au désormais standard écran AMOLED. Sa clarté et sa gamme de couleurs vives offrent une qualité d’affichage qui n’a rien à envier à celui de l’iPhone XS et du Huawei P30 Pro. Attention néanmoins : la saturation augmente rapidement lorsque vous lancez un jeu, pensez à activer le mode d’affichage Naturel pour y remédier.

Disponibles en deux versions, le smartphone de Xiaomi propose soit 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, soit 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, les deux propositions étant couplés au fulgurant processeur Snapdragon 855. Avec autant de puissance, le Black Shark 2 prend en charge tous les jeux 3D sans transpirer.

Avec ses paramètres spécifiques qui plairont aux joueurs en ligne, tels que le chat vocal, le Black Shark 2 reste un modèle incontournable pour les joueurs nomades et un redoutable adversaire sur ce segment de niche, grâce à son prix réduit - il est 40% moins cher que la première position de ce classement.

Lire notre test complet (en anglais) : Black Shark 2

Profitez du processeur gaming Apple au meilleur prix.

Poids : 194 g | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d'écran : 6,1 pouces | Résolution : 1792x828 | Processeur : A12 Bionic | RAM : 3 Go | Stockage : 64 / 128 / 256 Go | Batterie : 2942 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx

Belle autonomie pour un iPhone

Existe en plusieurs coloris

Le smartphone Apple le plus abordable

Résolution inférieure à la moyenne

Petit frère économique de la gamme XS, l’iPhone XR ne peut pas prétendre posséder la configuration de jeu vidéo avancée des deux autres modèles Apple. Il compense cependant avec une économie réalisée de 200 à 350 euros en fonction de la taille de l’écran choisie. Et celui du XR dépasse (de peu) les 5,8 pouces du XS.



L’écran LCD du XR n’est pas aussi lumineux et net que les dalles OLED de la série XS. Les contenus HDR ne sont pas pris en charge non plus. Mais sa taille raisonnable de 6,1 pouces permet une jouabilité plus souple sur l’ensemble des jeux mobiles nerveux catalogués dans l’appstore. Comme Dragon Ball Legends, Asphalt 9 ou Mario Kart Tour.

L’iPhone XR peut aussi compter sur le chipset A12 Bionic qu’il partage avec l’ensemble de sa génération. Un processeur que l’on pourrait résumer en un mot : vitesse. Et notre modèle bon marché sait pousser assez fort sur le champignon pour être considéré comme une option gaming compétitive.

Lire notre test complet (en anglais) : iPhone XR

Des graphismes toujours splendides.

Poids : 167 g | Système d’exploitation : Android Pie | Taille d'écran : 6,1 pouces | Résolution : 1440 x 3120 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 Go | Stockage : 128 Go | Batterie : 3500 mAh | Caméra : 16 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Écran OLED époustouflant

Chipset haut de gamme

Encore un smartphone avec encoche

Trop cher

Posons dès à présent son principal facteur de rejet : le G8 ThinQ impose une encoche, ce qui n’est jamais du meilleur acabit pour un smartphone qui tente de rallier à lui une communauté de joueurs. LG sait toutefois se faire pardonner en offrant à ses utilisateurs la possibilité de masquer ladite encoche.

Et surtout, faut-il se concentrer sur un problème aussi minime lorsque l’écran OLED Crystal Sound FullVision de 6,1 pouces garantit une qualité d’affichage impressionnante ? Ses couleurs vives, son contraste intense et la profondeur de ses noirs peuvent vous faire changer d’avis rapidement.

L’association du processeur Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM, là encore, fait bien son travail. Vous n’aurez guère à vous soucier de faire le tri dans les jeux mobiles que vous pouvez ou non télécharger. Installez d’abord, choisissez ensuite les titres qui font le plus honneur à son magnifique écran. Même sa capacité de stockage de 128 Go vous incite à la surconsommation !

Lire notre test complet (en anglais) : LG G8 ThinQ

10. iPhone 8 Plus

L’ambassadeur des jeux AR.

Poids : 202 g | Système d’exploitation : iOS 11 | Taille d'écran : 5,5 pouces | Résolution : 1080 x 1920 | Processeur : A11 Bionic | RAM : 3 Go | Stockage : 64 / 256 Go | Batterie : 2691 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx

Chargement sans fil

Interface utilisateur toujours agréable

Le design a vieilli

Petit écran

Oui, l'iPhone 8 Plus a plus de deux ans et demi maintenant. Son design est « old school » et nous avons depuis essayé des écrans bien plus imposants avec les iPhone X, XS et XR. Toutefois, qui a décrété qu’il fallait obligatoirement un smartphone de 6 pouces pour disposer d’une bonne dalle gaming ?



Apple a ainsi adapté sa technologie True Tone, issue de l’iPad Pro, à l’écran de l’iPhone 8 Plus pour que celui-ci modifie ses températures de couleur en fonction de la luminosité ambiante. Finis reflets et fatigue oculaire, vos yeux ne vous trahiront plus pendant une partie endiablée de Clash Royale ou de Fortnite.



Le processeur A11 Bionic a une génération de retard sur le chipset utilisé par la gamme XS, deux si nous nous référons à l’iPhone 11 Pro. Mais ce cerveau est aussi présent dans l’iPhone X et il n’est pas avare en performances. Le 8 Plus a enfin grandement communiqué sur sa gestion avancée de la réalité augmentée. Si vous êtes fan de jeux AR comme Pokémon Go, Harry Potter : Wizards Unite ou Knightfall AR, c’est le modèle à choisir.

Lire notre test complet (en anglais) : iPhone 8 Plus