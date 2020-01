Meilleurs jeux PC : les titres à ne pas manquer ou à rattraper en 2020

Vous venez d’acquérir un nouveau PC Gaming et vous cherchez des jeux vidéo capables d’exploiter les prouesses de vos cartes graphique et processeur dernier cri ? Vos soirées sont longues et vous aimeriez les occuper avec un excellent jeu d’aventure ? Ou vous souhaitez simplement vous défouler dans des tournois multi-joueurs de qualité ? Alors, vous êtes au bon endroit.

Nous avons sélectionné, dans ce guide, les meilleurs jeux PC issus de différents genres. Chaque entrée prouvant, s’il le fallait encore, que le PC est le meilleur support de jeu au monde.

En effet, maintenant que les cartes graphiques GeForce RTX 2080 Ti et Super RTX de Nvidia ont débarquée, que le Coffee Lake Refresh d’Intel a rafraîchi les processeurs… il n'y a jamais eu de meilleur moment pour (re)devenir un joueur PC. D’autant plus que le catalogue de jeux PC se veut de plus en plus exhaustif via des plateformes de jeux dématérialisés, Steam en tête. Les meilleurs titres s’y côtoient régulièrement et sont accessibles pour tous les budgets, avec des promotions et des ventes flash plus qu’intéressantes.

Oubliez donc vos PlayStation et Xbox. A l’inverse des meilleurs jeux consoles, les meilleurs jeux pour PC ne se limitent pas à des titres Action-Aventure aux graphismes époustouflants. Vous pouvez élargir vos intérêts vidéoludiques du jeu de plateforme au point’n’click, en passant par les jeux de tir à la première personne (FPS) ou les MMO coopératifs entre amis. Et bien sûr une bibliothèque rétrogaming sans fonds pour les nostalgeeks !

Vous avez la tête qui tourne à l’évocation de tous ces jeux PC brillants à installer sur votre machine ? Pas de panique, nous avons listé pour vous les 15 jeux les plus emblématiques à l’heure actuelle. Pour vous aider à démarrer.

Notre jeu du moment - Call of Duty: Modern Warfare

(Image credit: Infinity Ward)

Call of Duty: Modern Warfare n'est pas seulement le meilleur jeu PC qui accaparent nos ordinateurs depuis des mois. C’est également la meilleure entrée de la franchise. Bien que ne réinventant pas la roue, il dégage une atmosphère plus sombre et plus mature qui vous attirera tout comme il nous a pris dans ses filets.

Certains joueurs lui reprocheront sa campagne solo quelque peu moralisatrice. Mais que vous plongiez dans le mode campagne ou non, Call of Duty: Modern Warfare reste une expérience de jeu plus oppressante et plus ouverte par rapport aux épisodes précédents. Et c'est magnifique. Les cinématiques sont épiques, les environnements sont incroyablement détaillés et le titre tire admirablement parti de la technologie Ray Tracing de Nvidia. Si votre PC dispose de la configuration recommandée.

Le mode multijoueur ne s'éloigne pas trop de la formule jusqu’ici gagnante de Call of Duty. Tout en lui ajoutant certains bonus. Modern Warfare comprend ainsi de nouveaux modes accrocheurs tels que Gunfight, une gigantesque bataille 2v2 à plusieurs rounds. Ou encore Ground War, qui vous place au cœur d'une compétition acharnée pouvant accueillir jusqu'à 100 joueurs. Sans oublier Special Ops qui plaira aux amateurs de jeux en co-op.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

(Image credit: CD Projekt Red)

Rares sont les titres vidéoludiques qui vieillissent aussi bien que The Witcher 3: Wild Hunt. Même plusieurs années après sa sortie sur PC (à peine quelques mois après celle sur Nintendo Switch), il culmine toujours comme l'un des open-worlds les plus impressionnants du jeu vidéo. Sa force ? Allier une carte incroyablement variée et vivante, comme celle de Skyrim, avec des intrigues et personnages d’une profondeur sans pareil, à l’instar des histoires de Grand Theft Auto V.

C'est un jeu tellement déconcertant et chronophage qu’il doit forcément occuper la première place sur notre guide des meilleurs jeux à rattraper en 2020. The Witcher 3: Wild Hunt n'est pas seulement notre recommandation majeure pour bien commencer l’année devant votre écran. Ni le meilleur open-world sur PC. Ce pourrait être, sans exagération, l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

2. Dark Souls 3

(Image credit: From Software)

Bien qu’il soit moins complexe que les deux épisodes précédents de la série, Dark Souls 3 reprend toutes les bonnes idées qui vous ont rendus accros à la mythologie Dark Souls. A savoir de la dark fantasy moyenâgeuse, une collection d’armes à faire pâlir le second amendement américain et un niveau de difficulté quasi-insurmontable. Il reprend également des éléments plus modernes de Bloodborne (autre hit du studio FromSoftware), tels que des combats ultra-chorégraphiés.

Nous n'allons pas vous mentir : vous allez mourir souvent dans Dark Souls 3. Il faut de la patience pour maîtriser son gameplay, mais son scénario s’avère extrêmement prenant et attirera de nombreux joueurs occasionnels.

De plus, à l’inverse des deux premiers chapitres, il est parfaitement optimisé pour PC. Si vous souhaitez rester dans ce monde aussi sombre que fantastique, nous vous conseillons d’enchaîner avec Dark Souls: Remastered. Pour découvrir les origines apocalyptiques de la franchise. La Première Flamme n’attend plus que vous.

3. Control

(Image credit: Remedy Entertainment/505 Games)

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Control a pris d'assaut et emballer les critiques jeux vidéo aux quatre coins du globe. L'équipe créatrice de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake) a présenté - une fois n’est pas coutume – un jeu d’action-aventure résolument tourné vers le cinéma. Avec une mise en scène époustouflante, un découpage scénaristique complexe et des performances d’acteurs brillantes tout comme leur numérisation sans faille.

Control vous place aux commandes de Jesse Faden, directrice tout juste nommée du Bureau Fédéral du Contrôle. Menacée par une entité surnaturelle qui semble increvable, vous allez devoir combattre vos ex-collègues, mettre de l’ordre dans votre vie, sauver New-York et retrouver votre frère disparu. Pas forcément dans cet ordre. Bourré de rebondissements, Control ne cesse de jouer avec votre perception de la réalité et vous perturbera pendant de multiples heures de jeu. Et bien après.

4. Monster Hunter World

(Image credit: Capcom)

C’est l’une des plus grosses franchises vidéoludiques du XXIe siècle, avec près de 24 jeux vidéo portés sur 11 consoles distinctes. Elle existe depuis 2004 et pourtant la plupart des joueurs ont commencé à en entendre parler il y a deux ans, lors de la sortie de son dernier rejeton. Avec Monster Hunter: World, la série a effectivement fait son entrée sur le marché grand public et a gagné la communauté des gamers PC. Aujourd'hui, c'est l'un des titres les plus populaires sur les plateformes de jeux dématérialisés.

Dans Monster Hunter: World, vous devrez chasser des monstres de plus en plus grands et vicieux. Taillez-les en pièces et confectionnez des armures toujours plus titanesques. Vous l’aurez compris, le mot d’ordre c’est « gigantesque » ! Le système de jeu se veut sournoisement simple et c’est ce qui a garanti son succès.

A l’automne dernier, les fans de Monster Hunter: World ont pu découvrir une nouvelle extension téléchargeable intitulée Iceborne. L’action se situe sur une toute nouvelle map, le Givre Eternel, peuplée de prédateurs colossaux dont trois inédits. Une volonté de l’éditeur Capcom d’enrichir le jeu pour encore quelques décennies. Si vous êtes tenté(e) par un jeu captivant, immersif et, plus important encore, plus amusant en coopération qu’en mode solo, Monster Hunter: World est le jeu PC de vos rêves. Ou plutôt cauchemars.

5. Grand Theft Auto V

(Image credit: Rockstar Games)

Sorti tout d’abord sur PS3 et Xbox 360 en 2013, les joueurs PC ont dû attendre son portage pendant presque deux interminables années. Une patience récompensée puisque la version PC de Grand Theft Auto V est sans nul doute la plus détaillée à ce jour. La carte immense et extrêmement interactive de Los Santos peut désormais se traverser en Ultra Haute Définition, avec une représentation de ses rues, de ses bâtiments, de ses véhicules et surtout de sa population, bluffante de réalisme. Et que dire du gameplay incroyablement fluide ?

Mieux encore, une fois la campagne solo de 30 heures achevée, une fois l’intégralité de ses missions secondaires - et il y en a pléthore - complétées, le plaisir se poursuit avec les défis multi-joueurs de GTA Online. Ainsi qu’à travers les centaines de nouveaux mods exclusivement PC, développés régulièrement par ses aficionados. Les consoles peuvent bien trépigner devant les rumeurs de sortie de Grand Theft Auto VI. Sur PC, son prédécesseur n’est pas prêt de s’éteindre.

6. Sid Meier's Civilization VI

(Image credit: 2K Games)

On ne présente plus la série Civilization qui a vu grandir plusieurs générations de joueurs depuis bientôt 30 ans. Avec Civilization VI, le plus célèbre des jeux de stratégie au tour par tour a su se mettre au goût du jour. En septembre dernier, il a ajouté ainsi un mode Battle Royale (Red Death) permettant à 12 joueurs de s’affronter dans des décors apocalyptiques. A l’instar de Fortnite ou de PUBG, seul le dernier « survivant » (ici le joueur qui a conservé au moins une unité civile) ressort victorieux et récompensé.

Mais Civilization VI, c’est aussi un système de jeu 4X traditionnel où vous avez pour objectif de construire puis d’étendre votre empire sur la carte, tout en écrasant vos ennemis. Aux commandes d’un campement lilliputien, vous progressez pour devenir la première puissance mondiale. Ce en fonction de vos choix militaires, technologiques, culturels mais aussi - c’est la grande nouveauté - environnementaux. Civilization VI compte à ce jour deux extensions immanquables : Civilization VI: Rise and Fall et Civilization VI: Gathering Storm.

7. Alien: Isolation

(Image credit: Creative Assembly)

15 ans après les événements du premier film Alien (qui n’a pas pris une ride malgré ses 41 ans), Alien: Isolation plongent les fans de la franchise dans un suspense aussi insoutenable que celui généré par le chef d’œuvre de Ridley Scott. Vous y jouez Amanda Ripley, fille de l’héroïne badass d'Alien, Ellen Ripley. Votre mission est de retrouver et de récupérer l'enregistreur de vol du remorqueur spatial Nostromo dans lequel officiait votre mère. De malfaisantes et visqueuses surprises vous y attendent…

Commercialisé comme un jeu d’action-aventure, Alien: Isolation se révèle avant tout un jeu d'infiltration. Votre arsenal se limite à un nombre très limité d’armes et votre survie tient surtout à vos compétences en parties de cache-cache. La tension est intense, autant que les superbes graphismes offerts par la version PC. L’ennemi tapi dans l’ombre, lui, est doté d’une intelligence artificielle étonnamment brillante. Si vous adorez trembler d’effroi et sursauter tous les deux plans, téléchargez immédiatement l’une des meilleures adaptations vidéoludiques de films. Si ce n’est la meilleure.

8. Overwatch

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Il aura fallu moins de 4 ans à Overwatch pour devenir le porte-étendard de Blizzard, le jeu de tir par équipe réussissant l’exploit de surpasser les plus qu’adulés World of Warcraft et Starcraft. Une popularité spontanée qui tient en plusieurs éléments innovants. Le style graphique d’abord avec un univers futuriste, vivant, coloré et très orienté comics. Une galerie de personnages en expansion constante ensuite, chacun disposant de capacités spécifiques et d’une histoire attachante.

Fortement accès sur la coopération, Overwatch est vraiment facile à prendre en main. Aucun joueur n’est mis de côté et tout le monde évolue rapidement dans le jeu, ce dernier assurant des parties frénétiques où seul l’ennui n’est pas admis ! De plus, Blizzard ajoute régulièrement de nouveaux défis et contenus, tant et si bien qu’on ne peut jamais décrocher d’Overwatch. En attendant la sortie d’Overwatch 2, faites-vous une faveur, créez votre compte et choisissez vos personnages phares sur Battle.net.

9. Forza Horizon 4

(Image credit: Microsoft)

La licence sportive la plus nerveuse de Microsoft ne cesse de s'améliorer à chaque nouvel opus. Et à bien des égards, Forza Horizon 4 se hisse sur la plus haute marche du podium des simulations de course. Titre qui peut aisément être conservé quelques années supplémentaires. Tant cette édition est sans cesse enrichie par des challenges amusants et un mode multijoueur complètement fou (affrontez jusqu’à 72 joueurs en simultané).

Le point fort de Forza Horizon 4, c’est bien entendu ses 450 bolides et ses pistes de course - ici anglaises - incroyablement reconstitués. La version PC apporte une touche de plus dans le réalisme graphique et dans la fluidité des animations. Vous vous penserez réellement au volant d’une McLaren Senna ou d’une Aston Martin DBS… à la place de James Bond !

Vous pouvez acheter Forza Horizon 4 pour PC via le Microsoft Store. Il est également disponible, via abonnement, sur le Xbox Game Pass.

Amazon Essai *gratuit* €48.46 Afficher CDKeys £26.99 Afficher CDKeys $35.59 Afficher

10. Thimbleweed Park

(Image credit: Terrible Toybox)

Les amateurs des point-and-click rétros à l’image de la saga Monkey Island ou encore de Day of the Tentacle devraient ajouter Thimbleweed Park dans leur bibliothèque « à faire d’urgence ». Il faut dire que ce brillant jeu d’énigmes a un ADN d’envergure puisqu’il a été conçu par Ron Gilbert et Gary Winnick, responsables d’à peu près tous les meilleurs jeux d’aventure des années 80. Thimbleweed Park est une véritable lettre d'amour à ces derniers.

Avec ses puzzles complétement insensés, son humour loufoque, ses personnages hors du temps et ses multiples références à la culture geek, l’écriture de Thimbleweed Park promet une durée de vie admirable. D’autant que le jeu est volontairement rejouable avec deux modes de difficulté et plusieurs perspectives. Replongez à la belle époque des jeux LucasArts et de leur esthétique 8-bits.

Les meilleures Thimbleweed Park offres du jour Amazon France View Similar Amazon No price information Vérifier Amazon

11. Sekiro: Shadows Die Twice

(Image credit: From Software)

Pour celles et ceux qui ne parviennent pas à choisir entre le jeu d’action-aventure (comme le n°3 de ce top), le die and retry (voir le n°2) et le jeu d’infiltration (cf n°7), nous ne saurions que trop conseiller le polyvalent Sekiro: Shadows Die Twice. Son gameplay bénéficie d’une liberté absolue et vous envoie explorer le Japon du XVIe siècle, ses paysages denses ainsi que ses créatures merveilleusement terrifiantes.

Nous ne pouvons en dire trop sur l’histoire de Sekiro, sous peine de gâcher votre progression dans le jeu. Pour faire bref, vous incarnez un shinobi, un guerrier ninja chargé de la protection d’un jeune seigneur. Au cours de votre périple, vous serez confronté à un étrange culte et à ses disciples pressés d’en découdre.

La difficulté du jeu est extrême. Et pour cause : il est développé par les artisans de Dark Souls et Bloodborne. Ne vous frustrez pas à chaque « Game over », vos parties perdues vous permettent en effet de progresser constamment et vous donne le temps d’apprécier, minute après minute, ce sublime récit médiéval-fantastique.

12. Minecraft

(Image credit: Microsoft)

C’est probablement le succès vidéoludique le plus surprenant de la décennie précédente. Avec ses textures « cubiques » et pixellisées à outrance, Minecraft fédère plus de 110 millions de joueurs chaque mois. Son secret : un gameplay qui éveille l’imagination et la collaboration de ses membres ainsi qu’une durée de vie infinie.

Vous pouvez créer votre monde ou explorer celui des autres, en exploitant différentes ressources que vous trouverez dans l’environnement du jeu. Bien sûr, il est possible de jouer rapidement en se limitant aux nombreux outils et blocs proposés par l’éditeur Mojang. Ou alors, vous décidez de vous investir complètement dans cet univers parallèle et vous installez (voire développez) des nouveaux mods partagés en ligne. Aujourd’hui et pour longtemps, Minecraft peut se vanter d’être le plus illustre jeu bac à sable de l’Histoire.

13. Doom

(Image credit: Bethesda)

LA franchise la plus sulfureuse du jeu vidéo. DOOM 1 et DOOM 2 sont en effet à l’origine de multiples polémiques et d’idées reçues corrélant violence juvénile et attrait pour les jeux de tir à la première personne. Gore à souhait, la série d’id Software a autant choqué qu’elle a été adorée par les joueurs PC. Nombre d’entre eux ont ainsi accueilli le reboot du jeu original avec frénésie. Plus beau, plus riche et plus défoulant, nous le considérons comme le meilleur First Person Shooter du XXIe siècle.

Comme son aîné, DOOM (2016) propose des niveaux à la difficulté évolutive et des couloirs sans fin de démons qui vous veulent comme ingrédient de base pour leur quatre heures. C’est aussi un plaisir coupable qui se satisfait avant tout en solo. Le mode multijoueur péchant par sa paresse (nous nous contenterons d’y contrôler quelques monstres).

Une chose est certaine, nous n’avons pas fini d’entendre parler de cette résurrection. Un nouveau titre est en développement et devrait débarquer sur nos PC en mars 2020. Son nom évocateur : DOOM Eternal.

14. Fortnite Battle Royale

(Image credit: Epic Games)

C'est peut-être le titre le plus joué au monde à l'heure actuelle. Fortnite Battle Royale est un phénomène mondial qui a dépassé les 200 millions d’initiés l’an dernier. A l’origine, simple mode gratuit du jeu en ligne Fortnite, il a très vite révolutionné le principe du Battle Royale avec un gameplay addictif et des mises à jour régulières offertes par Epic Games, son éditeur.

L’objectif de Fortnite Battle Royale est de vous frayer un chemin à travers une carte de plus en plus rétrécie jusqu'à ce que vous soyez le dernier joueur - sur les 100 initiaux - à y survivre. Bien que cela puisse paraître assez simple, Fortnite fait appel à un nombre de compétences, d’items et surtout de stratégies indispensables pour entrer dans le cercle très restreint des meilleurs fortniters. Oserez-vous relever ce défi ?

15. Cuphead

(Image credit: Studio MDHR)

Cuphead est un Objet Vidéoludique Non Identifié qui a le pouvoir de vous ramener expressément en enfance. Vous vous reverrez béat de contemplation devant les aventures de Popeye, Betty Boop mais aussi Mickey, Donald, Dingo et l’ensemble du bestiaire Disney. Avec son esthétique de dessin animé des années 30, et la bande-son jazz qui l’accompagne, Cuphead s’avère l’un des plus beaux jeux vidéo récents. C’est aussi l’un des plus difficiles, ce qui signifie durée de vie et de rejouabilité conséquente.

Ce shoot’em up moderne vous mettra face à des boss ingérables et comptant parmi les plus stressants de l’histoire du jeu vidéo. Il vous faudra faire preuve d’une adresse maximale et apprendre à maîtriser tous les mouvements spéciaux de vos personnages pour vous en sortir. Compliqué lorsque vos rétines sont hypnotisées par la direction artistique aux petits oignons. Par chance, Cuphead dispose d’un mode coopératif et se veut beaucoup plus drôle à deux.

Merci à Gabe Carey et Bill Thomas qui ont grandement contribué à cet article.