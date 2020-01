Téléviseurs OLED : quels sont les meilleurs modèles en 2020 ?

Qui songe à changer de télévision, envisage évidemment d’acheter l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché. La technologie OLED est de plus en plus le premier choix arrêté lorsqu’on recherche un écran haut de gamme. Et pour cause : cette innovation offre des niveaux de contraste et de fidélité des couleurs jamais atteints par la plupart des téléviseurs LCD. Limités en termes de luminosité, ces derniers ont constitué une base importante pour les constructeurs qui ont, depuis, considérablement atténuer ce défaut. Les écrans OLED sont ainsi plus adaptés à la gestion des contenus HDR, grâce à un niveau de luminosité élevé.

Le dernier aspect décisif dans l’achat d’un téléviseur OLED ? Des prix qui commencent à être accessibles - comptez 2000 euros en moyenne, hors période promotionnelle. Il convient tout de même d’attendre un événement spécial comme le Black Friday, les French Days ou parfois les soldes, pour investir dans un nouvel écran OLED. Avec des remises pouvant atteindre -25%, vous auriez tort de vous en priver.

Oui, les OLED coûtent plus cher que la plupart des téléviseurs LCD. Mais leurs performances reconnues, sur le rendu du noir et des couleurs ainsi que sur le traitement des images HDR, légitiment ce coût élevé.

Nous avons choisi les modèles du classement ci-dessous en tenant compte d’une fourchette de prix raisonnables pour un tel achat. Tout en vous garantissant les meilleures caractéristiques sur le papier. Dans la description de chaque modèle, nous expliquons pourquoi nous l'avons choisi, quelles sont ses forces ainsi que ses faiblesses.

Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne lecture, dans l’espoir que vous trouverez dans ce classement des meilleurs téléviseurs OLED, celui qui vous convient le mieux.

Faut-il acheter votre futur téléviseur OLED pendant les soldes d’hiver 2020 ?

Le Black Friday et le Cyber Monday sont passés. S’ils constituent le meilleur moment de l’année pour bénéficier de belles promotions sur vos appareils high-tech et électroménager, d’autres rendez-vous sont à apprécier le reste de l’année. Comme les soldes d’hiver qui permettent, parfois, d’acheter au rabais son prochain téléviseur LG, Sony ou encore Philips.

Notre sélection des meilleurs téléviseurs affiche les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire.

Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commenceront le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Comment nettoyer son écran TV rapidement et efficacement ?

Vous possédez un téléviseur Samsung ? Protégez-le contre les virus.

Les meilleurs téléviseurs OLED, en un coup d’œil :

LG C9 Sony AF9 LG E9 Bang & Olufsen Beovision Eclipse Philips 803

Quels téléviseurs OLED acheter en 2020 ?

Crédit photo : LG

1. TV OLED LG série C9

Les téléviseurs OLED les plus intelligents du marché ?

55 pouces : LG OLED55C9 | 65 pouces : LG OLED65C9 | 77 pouces : LG OLED77C9

Dolby Vision et Atmos supportés

Contraste et noirs à couper le souffle

Smart TV enrichie par l’IA

Design chic

Luminosité limitée sur les contenus HDR

Les C9 de LG appartiennent à une série de téléviseurs OLED que nous recommandons absolument. Héritière de la gamme C8 déjà très estimée, elle représente un pas en avant important pour le constructeur, en affichant le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Un objectif facile à atteindre pour LG, déjà leader du secteur des OLED. La firme sud-coréenne produit en effet toutes les dalles OLED du marché, y compris pour ses compétiteurs tels que Sony et Panasonic. En lançant sa série C9, LG s’est assuré de rendre la technologie OLED accessible au plus grand nombre, et ce à un prix inférieur à celui de la concurrence.

Les téléviseurs OLED C9 combine une qualité d’image extraordinaire avec une quantité énorme de fonctionnalités et de formats, géré par l'excellent système d'exploitation webOS. Deux points forts qui font des LG C9 les meilleurs téléviseurs 4K pour la deuxième année consécutive.

Par rapport à la série C8, LG a introduit un processeur a9 de deuxième génération, responsable de ce traitement des images exceptionnel. À bord, nous apprécions aussi le support des formats Dolby Vision et Dolby Atmos (deux technologies audio et vidéo de haut niveau). Manque cependant à l’appel la norme concurrente : le HDR10 +.

Autre petit défaut à citer : le niveau de luminosité maximum pouvant être atteint est de 780 nits, bien en dessous des écrans QLED de Samsung qui avoisinent les 1500 nits. La série compense toutefois avec un rendu des couleurs vraiment convaincant.

Côté audio, les TV C9 de LG ne dispose donc pas de haut-parleurs à 4.2 canaux que l'on retrouve dans la gamme E9, mais le socle incliné s'avère un choix judicieux pour donner au son le meilleur angle possible, face au téléspectateur.

Bien entendu, il existe des OLED moins chères que ceux de cette série, mais si vous recherchez un écran OLED haut de gamme qui justifie le prix total demandé, un téléviseur LG C9 est le meilleur choix à ce jour.

Lire notre test complet (en anglais) : LG C9 (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

(Image credit: Sony)

2. TV OLED Sony Bravia série AF9

Une dalle extraordinaire avec des choix de conception audacieux.

55 pouces : Sony KD55AF9BAEP | 65 pouces : Sony KD65AF9BAEP

Un design minimaliste sans cadre

Une montée en gamme impressionnante

Un rendu acoustique remarquable

Son prix

Si elle a été depuis remplacée par la série AG9, nous avons préféré inclure la gamme AF9 de Sony car les différences entre les deux familles de téléviseurs sont vraiment minimes. Et que l'AF9 est commercialisée à un prix inférieur. La face avant de l'appareil est pratiquement sans cadre et peut compter sur l’innovant Acoustic Surface Audio+, un système Surround 3.2 canaux qui assure un environnement sonore « comme au cinéma ».

Grâce au processeur X1 Ultimate, les écrans AF9 apportent plusieurs améliorations par rapport aux modèles OLED précédents. Sony garantit, via sa gamme, une meilleure définition des objets à l'écran et augmente encore le niveau de contraste (déjà excellent) pour un résultat final vraiment époustouflant. La conversion des contenus SDR en HDR s’opère enfin de manière plus convaincante que chez la concurrence. Bien sûr, toute cette qualité d’image a un prix, mais nous vous assurons que chaque centime est bien investi !

Dans le passé, le système d'exploitation Android TV utilisé par Sony n'était pas sans faille. Cependant, avec la nouvelle version Android Oreo, bon nombre de ces problèmes ont disparu. La navigation entre les applications est beaucoup plus simple, avec une section spéciale pour les chaînes favorites récemment visionnées. L’interface Smart TV de Sony a enfin ajouté un calibrage dédié aux contenus Netflix, qui optimisent tous les pixels pour mieux apprécier vos séries et films en 4K. Indispensable ? Peut-être pas, mais un ajout appréciable pour les grands consommateurs de streaming.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony AF9

(Image credit: LG)

3. TV OLED LG série E9

L’atout luxe de votre salon.

55 pouces : LG OLED55E9PUA | 65 pouces : LG OLED65E9PUA

Une dalle en verre du meilleur effet

Des images dynamiques pleines de caractère

Le mode Bluetooth problématique pour les écouteurs

Le format HDR10 + non supporté

Les téléviseurs OLED LG E9 remportent sûrement le défi de la conception. Leur écran en verre mince n'a pas de pieds ou de cadres évidents et l'effet final est plus qu’agréable pour nos rétines. A l’intérieur, le nouveau processeur a9 de seconde génération est exploité au maximum. L’affichage a de quoi subjuguer les téléspectateurs les plus exigeants, avec un excellent niveau de détail et une gestion des mouvements des plus précises. Le tout accompagné des noirs profonds et de riches nuances chromatiques, attendus sur un OLED.

A l’oreille, nous pourrions regretter que LG n’ait pas intégré de barre de son comme celle équipée sur les téléviseurs de sa série E7. Les modèles estampillés E8 et E9 composent en effet avec des haut-parleurs plus petits. Reste que le système audio 4.2 canaux et le support Dolby Atmos garantissent une expérience acoustique dynamique bien supérieure à celle que vous auriez avec un téléviseur moyen.

Plus onéreuse que la série C9 du même constructeur, la gamme E9 est à privilégier si vous recherchez une touche de design haut de gamme supplémentaire dans votre salon.

Lire notre test complet (en anglais) : LG E9

Crédit photo : Bang and Olufsen (Image credit: Bang and Olufsen)

4. Bang & Olufsen Beovision Eclipse

Une qualité sonore qui joue hors-catégorie.

55 pouces : Beovision Eclipse 55-inch OLED | 65 pouces : Beovision Eclipse 65-inch OLED

Un son incomparable

Des détails bluffants en mode HDR

Le système d'exploitation un peu déroutant

Trop cher

Comme c'est souvent le cas avec Bang & Olufsen, Beovision Eclipse n’est pas un produit high-tech classique. Encore moins un téléviseur OLED que vous aurez l’habitude de voir. Ici, l'écran n'est qu'un « petit » élément de l'ensemble. Il est posé sur la partie supérieure d'une barre de son qui le dépasse en longueur. L’écran, en lui-même, s’avère très élégant et repose sur un socle motorisé qui nous permet de le faire pivoter en avant et en arrière. Ajoutons à cela une connectivité qui accueillera tous vos appareils compatibles, avec quatre ports HDMI, huit ports Ethernet et quelques ports USB. L’ensemble se veut agréable à regarder.

S'agissant des performances du téléviseur, ne vous inquiétez pas : en plus de la forme, il y a aussi du fond ! En fait, il s’agit d’un écran OLED produit par LG et qui garantit donc le niveau de qualité attendu en termes de contraste et de rendu des couleurs. Vous avez également le choix entre une multitude de paramètres prédéfinis pour sublimer vos contenus : Vivid, Standard, APS, Cinéma, Sports, Jeu, Effet HDR, Expert (Bright Room) et Expert (Dark Room).

La barre de son fait son devoir : la puissance et le dynamisme sonores offerts sont extraordinaires. Vous pouvez certainement comparer la différence avec la plupart des barres de son autour. D'un point de vue audio, on note aussi une prise en charge des enceintes dans plusieurs pièces et le décodage du son surround inclus.

Le seul inconvénient est que Beovision Eclipse n’est pas facile à utiliser, de par son absence d’interface plein écran, et que son prix est quelque peu élevé. Nous vous conseillons de l’essayer en magasin pour valider (ou non) ce coup de cœur potentiel.

Lire notre test complet (en anglais) : Bang & Olufsen Beovision Eclipse

Crédit photo : Philips

5. TV OLED Philips 803

Un téléviseur de haute qualité avec une touche supplémentaire de classe : Ambilight.

55 pouces : Philips 55OLED8043 | 65 pouces : Philips 65OLED803

Images de qualité supérieure en HD et 4K

Ambilight, un halo lumineux magnifique sur trois côtés

Un design sophistiqué

Seulement deux ports HDMI qui répondent à toutes les spécifications

Grâce aux performances de son nouveau moteur P5, Philips a réussi à améliorer davantage la qualité d’image et le contraste de ses téléviseurs OLED. Avec le modèle 803, nous sommes confrontés à un excellent téléviseur 4K, qui est également la version moins chère de l’écran haut de la gamme Philips 903. Un prix revu à la baisse qui s’explique principalement par l’absence de haut-parleurs Bowers & Wilkins, disponibles sur le 903. Nous sommes tout de même en face d’un système audio plus convenable que la moyenne avec une amplification puissante.

Le Philips 803 est l'un des OLED les plus prometteurs du marché et sa technologie d'éclairage Ambilight, compatible avec les ampoules intelligentes Philips Hue, sublime vos contenus HDR. La partie logicielle, toutefois, n’est pas toujours à la hauteur de la dalle et nous ne comptons que 2 ports HDMI qui respectent pleinement tous les formats vidéo. Nous regretterons ainsi l’absence du support Dolby Vision. Qu’importe, devant une qualité d’image aussi remarquable, tous ces défauts deviennent absolument négligeables.

Lire notre test complet (en anglais) : Philips 803

(Image credit: Hisense)

Bonus : le téléviseur OLED Hisense O8B

L'OLED le moins cher du marché, à condition de faire des compromis.

55 pouces : H55O8BUK

Son prix, le plus abordable de sa catégorie

Une interface Smart TV très réactive

Risque de latence avec certains formats

Absence de quelques applications importantes

Le O8B d’Hisense assume son titre d’OLED le moins cher du marché. Son prix catalogue est estimé à 1 399 euros, mais vous le trouverez facilement avec une remise de 200 euros dans la plupart des enseignes. Le coût des écrans OLED ayant tendance à stagner, la présence au classement de l’O8B se justifie par son tarif plus qu’avantageux.

La dalle OLED de l’Hisense O8B est signée LG. Par conséquent, vous avez la garantie de profiter des couleurs vives et des noirs très profonds, assurés « par défaut » via cette technologie. Hisense ne peut néanmoins pas compter sur la capacité de traitement de ses concurrents, ce qui entraîne des problèmes de débit et, de temps à autre, des latences sont constatées avec certains formats HDR tels que Dolby Vision. Plus positif : la prise en charge des formats HDR10, HLG et Dolby Atmos Surround se veut un avantage appréciable.

Le système d'exploitation Vidaa U, lui, se montre réactif, mais nous soulignons l'absence d'applications populaires comme Amazon Prime Video. Nous avons enfin constaté que des sources lumineuses, particulièrement brillantes, dominaient les zones sombres environnantes. Et ce bien que les fuites de lumière ne doivent pas affecter les OLED, étant donné le contrôle précis des pixels offerts par cette technologie.

Compte tenu de son prix de vente, nous pensons pouvoir fermer les yeux sur ces lacunes et nous sommes ravis de constater que Hisense est à son tour devenu l'un des plus importants constructeurs de téléviseurs OLED.

Lire notre test complet (en anglais) : Hisense O8B

Merci à John Archer qui a contribué également à la rédaction de ce guide d'achat.