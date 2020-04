Les meilleurs routeurs mobiles 4G et 5G pour travailler à domicile

La progression du virus Covid-19 à l’échelle mondiale a amené de nombreuses entreprises et salariés à adopter le télétravail, ses avantages comme ses inconvénients. Parmi ceux-ci, la difficulté à accéder à ses documents ou à sa messagerie via un réseau internet opérationnel. En France, selon UFC - Que Choisir, plus de 47% des foyers n’excèdent pas 30 mbps de débit et 0,6% ne disposent pas d’une connexion haut débit. Dans ces conditions, passer par un réseau 4G de secours apparaît plus que souhaitable.

Nous vous présentons ici les meilleurs routeurs mobiles, permettant à vos appareils de se connecter en ligne n’importe où et n’importe quand à partir du réseau 4G - ou plus tard 5G - de votre smartphone. Si le déploiement des antennes 5G prend du retard - on parle désormais de 2021 -, le réseau 4G couvre tout de même jusqu’à 99% de la population, avec un débit descendant moyen de 45 mbps.

Les meilleurs hotspots mobiles 4G et 5G permettent à vos appareils de se connecter à une ou plusieurs cartes SIM pour surfer en toute sécurité et confidentialité. Vous n'avez donc plus besoin de vous connecter à des points d'accès Wi-Fi publics ou ouverts, peu enclins au respect de la vie privée et des données personnelles.

Mieux encore, vous pouvez utiliser au choix un forfait mobile mensuel ou une carte SIM prépayée, ce qui vous permet de savoir exactement combien de données vous consommez. Comme nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à domicile, il est primordial de disposer de ce type de connexion fiable. Un routeur mobile peut vous aider à y parvenir.

Un autre avantage des meilleurs hotspots mobiles est la rapidité impressionnante du réseau couvert. Vous naviguez sur Internet comme si vous disposiez d’une connexion à très haut débit. Au-delà donc des débits proposés par les spots Wi-Fi gratuits ou partagés, qui sont généralement bridés de par le trafic immense qu’ils sont amenés à gérer.

La 5G, elle, offrira des vitesses encore plus élevées. Comptez jusqu’à 20 Gbit/s en débit descendant et 10 Gbit/s en débit montant. Plus impressionnant que la plupart des abonnements fibre ! Hélas, il faudra faire preuve de patience avant d’en profiter pleinement, seule une ou deux métropoles devraient en bénéficier d’ici la fin de l’année, voire le début de 2021.

Les modèles de routeurs mobiles sont très variés. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs routeurs Wi-Fi mobiles que vous pouvez acheter en boutique directe ou en ligne. Ils répondent à tous les usages, des internautes occasionnels qui doivent consulter leur boîte mail une fois par jour aux utilisateurs intensifs qui consomment et partagent énormément de data audio et vidéo.

1. HTC 5G Hub

Un bolide sans concurrence.

Vitesse : 5G LTE | Nombre maximal d'appareils supportés : 20 | Caractéristiques : Batterie 7660 mAh, Wi-Fi 802.11 a/b/g/b/ac/ad, emplacement pour carte micro SD

Incroyablement rapide

Grande autonomie

Très onéreux

Sera plus utile en 2021

Le HTC 5G Hub est actuellement le meilleur hotspot mobile 5G que vous puissiez trouver sur le marché. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de concurrence pour le moment, car le réseau 5G demeure en cours de développement dans de nombreuses régions du monde. HTC s’est pourtant positionné sur le créneau avant les autres, et avec brio.

Ce routeur 5G est loin d’être bon marché - l’appareil vous sera facturé 500 € en moyenne, auxquels il faudra ajouter un abonnement spécifique 5G. Chez nos voisins européens expérimentant le nouveau réseau, le forfait data illimité est compris entre 35 € (en Angleterre) et 85 € par mois (en Allemagne). Rassurez-vous : en attendant ce précieux sésame, le HTC 5G Hub supporte aussi la 4G.

Pour ce budget faramineux, vous obtenez un kit très complet qui peut gérer jusqu'à 20 appareils sans fil connectés en même temps, ainsi qu’un port Ethernet pouvant accueillir un appareil filaire supplémentaire. Ses performances sont assurées par un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855, tandis que son écran tactile HD de 5 pouces vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour garder un œil sur le réseau mobile. Il est également doté d'une batterie volumineuse qui vous permet de tenir toute une journée sans recharge.

2. Netgear Nighthawk M2

Parfait pour le télétravail comme pour les vacances.

Vitesse : 5G LTE | Nombre maximum d'appareils supportés : 20 | Caractéristiques : Batterie 5040 mAh, Wi-Fi 802.11 a/b/g/b/ac

Léger et facilement transportable

Connectivité 5G

Prix élevé

Non disponible sur tous les marchés

Le routeur mobile Nighthawk M2 est le premier modèle de Netgear à supporter la 5G. Il est petit et se faufile aisément dans vos sacoche, sac à dos ou à main, voire dans une grande poche. Comme le HTC 5G Hub, il tient la charge de 20 connexions simultanées. Il peut donc être utilisé dans les foyers et les bureaux les plus occupés. Impressionnant, il assure des téléchargements à des débits pouvant atteindre 2 Gbit/s. Le tout avec une autonomie qui peut vous accompagner de l’aube au crépuscule, sur une charge unique. Le compagnon de voyage idéal, lorsque nous pourrons voyager de nouveau.

Le seul inconvénient est son manque de disponibilité. S’il est présent un peu partout dans sa variante standard 4G (notamment en France), vous ne dénicherez le modèle 5G que dans très peu de pays, aux Etats-Unis principalement où l’opérateur AT&T le propose en boutique. La version 4G LTE est commercialisée, pour sa part, à 429 euros environ.

3. TP-Link M7350 V4 4G LTE

Une solution polyvalente pour remplacer temporairement votre box internet.

Vitesse : 4G LTE 150 Mbps | Nombre maximal d'appareils supportés : 10 | Caractéristiques : Batterie 2000 mAh, Wi-Fi bi-bande, emplacement pour carte micro SD

Navigation bi-bande très fluide

Des débits appréciables

Plus volumineux que la plupart des hotspots

Pas de réseau sans fil 802.11ac

Le TP-Link M7350 est un excellent routeur mobile, prenant en charge les micro et nano cartes SIM, ce qui signifie qu'il sera presque certainement compatible avec une carte SIM que vous possédez déjà. Il dispose d'un petit écran pour vous informer de la qualité de votre connexion et il prend en charge le Wi-Fi bi-bande sur 2,4 et 5 GHz, mettant à votre disposition des débits descendants allant respectivement de 150 à 433 Mbps.

Il peut accueillir 10 appareils à la fois et ses performances sont très bonnes sur une connexion 4G LTE. La durée de vie de sa batterie est également confortable avec une autonomie moyenne de 10 heures. Son défaut ? La place qu’il prend et qui en fait plus un outil de travail qu’un modem de secours pendant vos vacances estivales.

4. Netgear AC810-100EUS Aircard

Solide et rapide, il est conçu pour durer.

Vitesse : 4G LTE | Nombre maximal d'appareils supportés : 15 | Caractéristiques : Batterie amovible, écran tactile

Jusqu'à 15 connexions simultanées

Conception robuste

Autonomie sensationnelle

Prix au-dessus de la moyenne

L'AC810 Aircard de Netgear est un routeur mobile intéressant par bien des aspects. Il vous permet de partager rapidement et facilement une connexion internet 4G LTE avec un large éventail d'appareils (jusqu’à 15 en même temps). Vous pouvez user et abuser de ses services pendant 11 heures sans recharge. Plus époustouflant encore, il tient près de 260 heures en mode veille avec une batterie de 2930 mAh à peine.

Vous bénéficiez en plus d’une interface tactile et de multiples paramètres pour gérer, le plus économiquement possible, votre forfait data mobile. Solide, il résiste aux chocs les plus communs et peut donc vous accompagner en intérieur comme en extérieur. Enfin, avec un débit descendant culminant à 600 mbps, c'est l'un des hotspots portables Mi-Fi le plus rapide que l'on puisse acheter en ce moment.

5. Huawei E5770

Un modèle élégant avec une autonomie confortable.

Vitesse : 4G LTE | Nombre maximal d'appareils supportés : 11 | Caractéristiques : Batterie 5200 mAh, Wi-Fi 802.11 b/g/n, emplacement pour carte micro SD

Design appréciable

La plus grosse autonomie testée jusqu'à présent





Très faible baisse de prix depuis 5 ans

Catégorie 4 seulement

Le Mobile Wi-Fi Pro de Huawei, également connu sous le nom de E5770, est devenue une véritable référence du genre depuis sa sortie en 2015. Ce modèle 4G LTE de Catégorie 4 (soit avec un débit max limité à 150 Mbps) embarque l'une des plus grosses batteries que nous ayons vues sur un appareil Mi-Fi. Il a même la capacité de recharger un autre appareil grâce à un faisceau élégant. Jusqu'à 10 appareils peuvent être connectés en simultané avec une durée de fonctionnement de 20 heures environ.

Et comme si cela ne suffisait pas, c'est aussi l’un des rares hotspots équipés d'un emplacement pour carte micro SD (malheureusement, il ne prend que les cartes au format FAT) et d'un port Ethernet. Il est donc parfait pour les petites entreprises et même, oserions-nous dire, un parfait substitut aux box internet s’il est associé à un très bon forfait mobile.

6. Netgear Nighthawk R7100LG

Votre bureau se déplace à la maison.

Vitesse : 4G LTE | Nombre maximal d'appareils supportés : N/A | Caractéristiques : Double bande, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 5 ports Ethernet

Un chef d’orchestre fantastique

Application intégrée pour contrôler le routeur

Très cher

Pas vraiment mobile

C'est l'antithèse de votre hotspot traditionnel au format de poche, et nous modifions quelque peu les règles pour l'inclure dans ce classement. Voici le Netgear Nighthawk R7100LG, un routeur avec un emplacement pour carte SIM. Techniquement, il n'est pas portable car l'appareil nécessite une alimentation secteur, mais il existe des solutions de contournement potentielles si vous voulez vraiment le transporter.

Le Nighthawk R7100LG est une alternative idéale si vous souhaitez offrir un accès à Internet à un grand nombre d'utilisateurs, et même une grande capacité de stockage de vos fichiers (via un accès à la solution ReadyCLOUD). Il propose un débit descendant de Catégorie 6 (600 Mbps à 2,4 GHz, jusqu’à 1,3 Gbit/s à 5 Ghz), le Wi-Fi AC1900, deux ports USB, cinq ports Gigabit Ethernet, une application gratuite pour gérer le routeur (Genie), plus une prise en charge des logiciels libres et de nombreuses fonctions de sécurité. Un vrai retour sur investissement pour les entreprises qui misent sur le télétravail à long terme.