Les meilleures applications de méditation pour vous relaxer

Les meilleures applications de méditation peuvent vous aider à mieux dormir, à réduire votre niveau de stress et à trouver une paix intérieure bien nécessaire. Compte tenu du contexte actuel avec la propagation du virus Covid-19 et la nécessité d’un confinement total pour l’endiguer, même si ces applications de méditation ne vous donnent qu'une fenêtre de dix minutes de détente, elles en valent clairement la peine.

Headspace, l'une des applications de méditation les plus populaires, a été lancée il y a dix ans. Depuis, des centaines d'autres applications similaires ont été développées, ce qui rend la sélection des plus efficaces bien plus ardue aujourd’hui. Car chaque application de méditation s'adresse à un public et à un niveau de connaissances spécifiques. Cela va des applications pour débutants qui vous initient aux bases de la méditation (comme Headspace et Buddhify), à celles qui vous fournissent des outils indispensables pour gérer votre propre pratique de la méditation (telles que Samsara Timer et Pocket Meditation Timer).

Qu'est-ce que la méditation en pleine conscience ?

Parmi tous les types de méditation existants, un concept gagne en popularité et pratique depuis quelques années : la méditation en pleine conscience. Il est facile de rouler des yeux sur cette expression pleine d’emphase. Nous avons tous été inondés de livres, d'articles et d'applications pour travailler et élever sa concentration au maximum. Mais dans les faits, il est difficile de parvenir à un résultat concret.

Et pour cause. Contrairement à la croyance populaire, cela ne signifie pas que vous devez vider votre esprit. Cela signifie plutôt qu'il faut être plus attentif. Que ce soit envers vos pensées, votre respiration ou des sons qui vous entourent. Une pratique quotidienne vous permet d’améliorer votre concentration sur l’ensemble de vos activités : sportives, domestiques, scolaires ou professionnelles.

Les études scientifiques sur la méditation n’en sont encore à leurs prémices. On ne peut donc affirmer avec certitude que la méditation fonctionne pour tout le monde et apporte les mêmes bienfaits à chaque individu. Mais, elle afficherait déjà quelques effets sur l’organisme. Ainsi, la méditation ferait baisser la pression artérielle, améliorerait le sommeil, atténuerait certains des symptômes de la dépression, réduirait le stress et augmenterait l'estime de soi, tout en renforçant la mémoire et le système immunitaire.

En gardant tout cela à l'esprit, voici notre sélection des meilleures applications de méditation disponibles à l’heure actuelle. Nous les avons toutes utilisées et testées, elles s’avèrent toutes de précieux outils pour vous aider à déstresser.

1. Waking Up

Pour ceux qui souhaitent aller à l’essentiel.

Waking up a été créé par Sam Harris un philosophe podcasteur qui défend l’intérêt de la méditation auprès de la communauté scientifique. Ce que nous aimons par-dessus tout dans l'application Waking Up, c'est qu'elle est simple et concise. Il n'y a pas de chants, de discours spirituels et motivationnels, de sons de pluie scintillants et autres contenus ASMR. L’interface elle-même est très facile à parcourir, grâce à son design minimal.

L'objectif ici est l’apaisement. Nous utilisons Waking Up depuis plus d'un an et nous avons constaté qu'elle faisait une énorme différence, notamment en réduisant le niveau de stress quotidien.

L’application présente deux sections. La section « Pratique » vous permet d'accéder à des cours de méditations basiques, racontés par Sam Harris, comme l’acquisition de postures immobiles faciles. La section « Théorie », elle, complète vos exercices en délivrant les témoignages de nombreuses personnalités sur la méditation, le développement personnel et la prise de conscience. Cette seconde partie reste bien entendu facultative et vous pourrez vous contenter de la première, pour vous aider à parfaire votre concentration.

Prix : gratuit. Des achats in-app sont présents et déverrouillent certains contenus optionnels.

Disponible sous iOS / Android

2. Headspace

Le meilleur coach pour les débutants.

Headspace est l'une des applications de méditation les plus populaires - et mérite sa réputation. Nous avons commencé à méditer avec Headspace il y a plus de six ans et c’est le programme qui nous a le plus aisément initiés à la méditation. Grâce à ses conseils, nous avons rapidement oublié les obstacles qui peuvent se dresser pendant les débuts de la pratique : comment rester assis sans bouger ? Comment ne pas se laisser perdre dans ses pensées ? Et en revenir le cas échéant ? Comment faire de sa distraction une force ?

Facile à prendre en main, pleine de couleurs, l’interface d’Headspace est remplie d’instructions simples avec une voix apaisante pour vous accompagner. L’un des meilleurs aspects de l’application est la variété de pratiques méditatives à essayer, dans toutes sortes de situations. Qu'il s'agisse d'une pratique de la pleine conscience, de méditation adaptée pour les enfants, d’exercices pour trouver le sommeil.

Prix : gratuit. Mais avec des achats optionnels pour débloquer plus de contenu.

Disponible sous iOS / Android

3. Calm

Une grande base d’exercices et de contenus relaxants.

Lorsque vous lancez l'application Calm pour la première fois, elle vous demande de prendre une profonde respiration et c'est ce que allez conserver pendant chaque session passée sur le service : une bonne bouffée d’air frais. Car Calm s’adapte à vos besoins avant tout, vous choisissez le programme qui correspond à vos attentes : développer sa capacité de concentration, réduire le stress ou se relaxer pendant quelques minutes.

L’application dispose d’une large variété de séances de relaxation ainsi que de sons apaisants, composés par des grands noms de la musique contemplative, tels que Sigur Ros. Vous devriez essayer également les « Histoires pour dormir » qui vous aideront à trouver le sommeil comme un bébé. Elles sont contées par des voix apaisantes célèbres, à l’instar de celle de Matthew McConaughey.

Si vous n'avez pas envie d’être guidé(e), Calm vous fournit un minuteur et un énorme catalogue de musiques, de sons et de bruits d'ambiance pour personnaliser vos propres séances de méditation.

Nous pensons qu'il existe de meilleures applications pour vous enseigner les bases de la méditation (comme les deux citées ci-dessus), mais Calm propose la plus grande sélection d’outils pour vous accompagner dans des séances de méditation un peu plus poussées.

Prix : Calm offre un essai gratuit de 7 jours. L’abonnement est ensuite facturé 49,99 € par an.

Disponible sous iOS / Android

4, Buddhify

Votre nouveau super-pouvoir : contrôler le temps.

Même si nous sommes des créatures rôdées à leur petit train-train quotidien et à leur zone de confort, beaucoup d'entre nous ne veulent pas toujours méditer de la même façon. C'est là qu'intervient la « bouddhisation ». Parfois, vous pouvez juste prendre votre temps lors d’une séance évasive, d'autres fois, vous avez besoin d’avancer le temps en pensant à autre chose, lorsque vous attendez chez le médecin ou faites la queue à La Poste par exemple.

Là où Buddhify est malin, c’est qu’au lieu de vous demander de vous concentrer (parce que souvent nous ne savons pas le faire, surtout si nous sommes stressés), l’application met à votre disposition un certain nombre de scénarii sur une « roue de la fortune ». Tournez celle-ci et laisser vous guider par les situations qui vous sont décrites aléatoirement.

Notre recommandation serait de commencer votre voyage méditatif avec Headspace ou Waking Up et de compléter ensuite votre pratique avec Buddhify. Si vous n’êtes pas de celles ou ceux qui ont besoin d’une pièce calme, d’encens, d’un tapis et d’un coussin confortables, ou de tout autre rituel pour vous détendre.

Prix : 2,99 €

Disponible sous iOS / Android

5. Insight Timer

La méditation en kit.

Tout comme Calm, Insight Timer est une application qui propose de nombreuses pratiques de méditation guidée, des leçons et des fonctionnalités personnalisables.

Une gamme de contenus par niveau vous est proposée dès le lancement d’Insight Timer. Vous pouvez choisir le pack pour débutants, qui comprend plusieurs sessions d'apprentissage de la méditation ou de gestion de l'anxiété. Vous pouvez également opter pour un thème particulier, comme le contrôle du sommeil ou du stress. Vous pouvez aussi déterminer les sons et vidéos qui vous accompagneront, mais aussi des tutos pour apprendre et parfaire vos mouvements favoris.

Si vous êtes novice, nous vous conseillons de suivre le programme introductif de 7 jours qui vous enseignera les bases. Une fois celui-ci acquis, Insight Timer deviendra un compagnon parfait pour méditer à votre rythme et où bon vous semble.

Prix : gratuit. Avec des achats facultatifs délivrant plus de leçons.