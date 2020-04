Google Stadia représente-t-il la prochaine évolution dominante du marché vidéoludique ? C’est en tout cas ce qu’espère Google : une industrie débarrassée de la bataille permanente entre les consoles Sony, Microsoft et Nintendo. Un monde où les performances matérielles sont localisées dans un support totalement dématérialisé : le cloud.

Google Stadia est gratuit pendant 2 mois Google a prévu une version gratuite, Stadia Base, qui sera accessible à tous les utilisateurs, dans un avenir proche. Aujourd’hui cependant, vous ne pouvez vous connecter qu’à partir de la version Stadia Pro. Cette dernière est payante (9,99 € par mois) et vous donne droit à une configuration premium : résolution 4K / 60 images par seconde et son surround 5.1. Ainsi qu’à des remises exclusives sur l’ensemble des jeux proposés. Aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de 2 mois d'essai gratuit à Stadia Pro, à condition d'activer votre abonnement via un compte Gmail.

Découvrez Stadia Pro gratuitement

Le service de cloud gaming Google Stadia diffuse en streaming des jeux vidéo AAA en haute, voire en très haute définition. Aucun téléchargement ni installation de ces jeux ne sont nécessaires. Il suffit de lancer votre navigateur Chrome sur ordinateur ou de vous servir d'un dongle Chromecast Ultra comme passerelle vers votre TV 4K. Bien entendu, une connexion très haut débit stable s’avère également indispensable.

Vous n’avez pas la patience d’attendre la PS5 ou la Xbox Series X ? Vous pensez aussi que 2020 est l’année du cloud gaming et souhaitez faire partie des précurseurs ? Il ne vous reste qu’à tester Google Stadia, à travers ses meilleurs hits. Nous avons sélectionné ce que nous considérons comme le TOP 10 des jeux Google Stadia.

Les meilleurs jeux Google Stadia

(Image credit: Google)

Assassin’s Creed Odyssey

En choisissant la Grèce antique comme décor épique à son récit, le dernier opus de la franchise Assassin’s Creed nous fait complètement oublier les épisodes précédents. Le système de combat, autrefois affaibli par une série de défauts, est complètement revu et corrigé. Les mécanismes du RPG sont enfin inclus pleinement avec des dialogues à choix multiples. Mais ce qui sublime avant tout ce titre, ce sont les graphismes époustouflants et la musique inoubliable. Avec plus de 40 heures de jeu recommandées, vous n’êtes pas prêt(e) de quitter le Péloponnèse et de vous prendre pour un héros de péplum.

(Image credit: Google)

Borderlands 3

Le jeu de tir le plus coloré de la plateforme. Et aussi le plus déjanté. Le rythme de Borderlands 3 est, dans la lignée des opus précédents, ultra-nerveux. Avec plus de contenus et surtout de butins à collecter. Le scénario est souvent léger, les personnages aussi, mais ce n’est pas là que réside l’essence du titre. L’univers Borderlands, c’est avant tout des chasses totalement loufoques où la proie et le chasseur se confondent. Et où l’on prend autant de plaisir en solo qu’en mode co-op.

(Image credit: Google)

Darksiders Genesis

Il y a un manque flagrant d’Action-RPG purs et durs dans le catalogue de Google Stadia. Heureusement, Darksiders Genesis se révèle un excellent ambassadeur. En attendant Diablo 4, nous avons un parfait hack n’ slash qui chauffera votre manette ou votre combo clavier-souris des heures durant sur des hordes d’ennemis illimitées. Ajoutons à cela des énigmes complexes comme la franchise Darksiders sait les concevoir et nous tenons l’un des jeux les plus addictifs du service de cloud gaming.

(Image credit: Google)

Destiny 2

Dans la même veine loot / chasse aux contenus que Borderlands 3, mais avec un gameplay plus proche des MMO (que de la co-op), Destiny 2 plaira avant tout aux amateurs de compétition forcenée. Les défis et triomphes associés sont nombreux, avec des ajouts fréquents. Principalement d’armes aussi énormes qu’originales et percutantes. La monotonie n’existe pas dans Destiny 2, encore moins si vous fédérez une équipe de joueurs stable qui vous aidera à explorer les moindres méandres de ce shooter fort en sensations.

(Image credit: Google)

Football Manager 2020

Si vous êtes plus branché(e) ballon rond que tir aux pigeons, la légendaire licence Football Manager se montre plus réaliste que jamais avec l’édition 2020. La gestion ajoutée du centre d’apprentissage ainsi que des conférences de presse prouve que la simulation n°1 de football est loin d’avoir épuisé toute sa créativité. Et avec sa base de données toujours plus volumineuse, Football Manager 2020 vous demandera un capital temps imposant. Vous n’êtes pas prêt(e) d’abandonner cette mise à jour, même pour la future version 2021.

(Image credit: Google)

Gylt

La seule exclusivité de Google Stadia présente dans cette sélection. Voici un nouveau survival horror qui ne possède peut-être pas la mise en scène angoissante d’un Resident Evil, mais qui risque de vous empêcher de trouver le sommeil, si d’aventure vous vous aventurez dans ses décors de nuit. Les effets ombres et lumières sont bluffants, les énigmes astucieuses autant qu’inquiétantes et les jumpscares souvent au rendez-vous. L’histoire est un peu linéaire, parfois prévisible, mais elle se laisse découvrir avec plaisir. Et effroi.

(Image credit: Google)

Kine

Puzzle-game musical avec beaucoup de cœur, Kine est un casse-tête géant qui fait tourner les têtes. La pratique de divers instruments de musique, tels que le piano, le trombone ou le tambour, vous permettra de passer des niveaux à la difficulté exponentielle. Plus vous avancerez, plus votre groupe - constitué de robots mélomanes – évoluera. Et vous avec puisque Kine vous apprend réellement à lire et reproduire parfaitement une partition musicale. Avec plus de 100 défis à relever, vous deviendrez très vite un futur grand nom du jazz !

(Image credit: Google)

Metro Exodus

Visuellement, Metro Exodus est LE chef d’œuvre jouable de la plateforme. De tous les portages effectués sur Stadia, il est celui sur lequel les développeurs ont apporté le plus grand soin. C'est une véritable vitrine qui démontre la puissance exceptionnelle du service avec des graphismes PC haut de gamme et une fluidité incomparable que nous n’avons pas encore retrouvée chez d’autres acteurs du cloud gaming. Google rend parfaitement hommage aux paysages post-apocalyptiques soignés du studio 4A Games. Donnant aux joueurs l’envie de prendre tout leur temps pour explorer le background, dans une campagne qui se termine pourtant très vite (15 heures seulement).

(Image credit: Google)

Rage 2

Mad Max Fury Road est votre film préféré ? Si tel est le cas, il y a de bonnes chances que vous adoptiez instantanément cette adaptation non-officielle de la dystopie pessimiste et violente de George Miller. Ce jeu de tir déployé, dans un monde ouvert immense, aime donner dans l'excès. Il se veut très généreux en arsenal comme en bolides mais aussi en références SF et pop-culturelles. Ce qui n’est pas sans rappeler les premiers épisodes du RPG Fallout, ceux développés par Interplay dans les années 90. Notez cependant que, comme le titre s’avère assez nerveux, vous pourriez subir quelques problèmes de latence sur Stadia. Rien de méchant mais mieux vaut calibrer raisonnablement la sensibilité de votre contrôleur de jeu.

(Image credit: Rockstar games)

Red Dead Redemption 2

Tout comme Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2 est un univers extrêmement riche dans lequel il faut se perdre. Les vastes étendues sauvages du Far West posent l’un des plus beaux décors de jeu vidéo, avec un nombre improbable de missions à achever (même après le générique de fin), des gangs dangereux à combattre en mode multijoueur et un western qui surpasse bien des films cultes du genre, tant au niveau de la réalisation et du scénario que du jeu d’acteur. La version PC est gourmande en ressources mais l’écosystème Stadia parvient à l’offrir sans latence sur n’importe quel écran.