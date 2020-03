Les meilleures applications pour lire des comics Marvel et DC

Excelsior ! Si vous recherchez les meilleures applications de lecture pour visionner vos comic-books Marvel, DC ou encore Dark Horse sur appareils mobiles, vous serez ravi(e) d’apprendre que ces dernières sont légion et possèdent chacune leurs superpouvoirs.

A l’ère du tout numérique, la lecture des comics, des mangas ou des bandes dessinées en général, rend ces publications populaires plus accessibles que jamais. Avec des bibliothèques complètes à portée de main et plusieurs services de lecture libre, vous pouvez accéder en quelques secondes aux arcs les plus récents des Avengers, de Spider-Man et de la Ligue des Justiciers d’Amérique. Il vous est facile également de rattraper ou de vous replonger dans des romans graphiques cultes, tels que Watchmen ou Sin City.

Avec quels appareils lire vos comics et vos romans graphiques ?

Tout ce qui possède un écran et une connectivité Internet vous garantit aujourd’hui une lecture optimale de vos bandes dessinées. Mais si vous souhaitez lire vos derniers comics dans les transports en commun, rien ne remplace les meilleurs écrans de smartphones et tablettes.

Quelle application de lecture choisir ?

1. Marvel Unlimited

En attendant la suite du Marvel Cinematic Universe.

Prix : 9,99 $ par mois (~ 9,20 €) | Système d’exploitation : iOS, Android

Si vous achetez régulièrement en kiosque les publications consacrées aux Avengers, aux X-Men et à l’ensemble des super-héros créés par le regretté Stan Lee, ne cherchez pas plus loin que Marvel Unlimited. Pour un abonnement mensuel (l’annuel existe également), vous obtenez une bibliothèque virtuelle de plus de 13 000 comics Marvel, parus entre les débuts de la maison d’édition et l’an dernier.

C'est un lecteur numérique fantastique qui vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 numéros, pour une consultation hors connexion des plus confortables. Vous pouvez engloutir des collections entières en faisant défiler les couvertures de gauche à droite. Une navigation idéale pour les petits écrans de smartphones. Marvel Unlimited propose également des fiches complètes sur chaque personnage, comme au bon vieux temps des Strange Spécial Origines. Vous y retrouverez la biographie de vos super-héros préférés, ainsi que la liste des publications et des films dans lesquels ils apparaissent.

2. DC Universe

Contrairement à son apparition sur grand écran, ici la Justice League ne déçoit jamais.

Prix : 7,99 $ par mois (~ 7,40 €) | Système d’exploitation : iOS, Android

Un autre service gigantesque de lecture libre à volonté avec plus de 21 000 comics. Sauf que celui-ci est destiné aux fans de l'univers DC. Si vous êtes plus porté sur les enquêtes de Batman ou les exploits titanesques de Superman et Wonder Woman, alors vous choisirez expressément cette application.

Légèrement moins chère que celle de Marvel Unlimited, elle propose pourtant une offre plus diversifiée avec des contenus supplémentaires dédiés aux super-héros de l’écurie Detective Comics. Cela va des adaptations TV comme la série Titans aux blockbusters plus ou moins regardables. Mention toutefois aux films d’animation Direct-to-DVD qui valent bien souvent le visionnage et qui s’avèrent plus fidèles aux œuvres d’origine.

DC Universe apporte une expérience de lecture tout aussi fluide que celle de Marvel Unlimited, avec des numéros historiques fidèlement reproduits et une interface utilisateur facile à prendre en main. Le service étant accessible uniquement pour les lecteurs américains, un service VPN peut être recommandé si vous lancez votre application à l’étranger.

3. ComiXology

Sortez de votre bulle de confort.

Prix : gratuit, avec possibilité d’abonnement | Système d’exploitation : iOS, Android

ComiXology est un service de lecture appartenant à Amazon. C’est une troisième voie indispensable si vous décidez d’aller au-delà des deux monopoles du comic-book et de découvrir des éditeurs indépendants, des romans graphiques, ou même des mangas.

Ici, les bandes dessinées peuvent être achetées à l'unité, il est aussi possible de s’abonner spécifiquement à certaines séries. Ou de souscrire au catalogue intégral pour 5,99 $ par mois (~5,50 €), ce qui reste plus accessible que les deux précédents. ComiXology offre toutefois une vaste sélection d’albums gratuits, ces abonnements se révèlent donc optionnels pour beaucoup d’utilisateurs.

A l’instar de Marvel Unlimited et de DC Universe, l’interface de ComiXology est agréablement « scrollable ». Avec une qualité d’image et de zoom supérieure.

4. Chunky Comic Reader

Le plus polyvalent des lecteurs de comics.

Prix : gratuit | Système d’exploitation : iOS, iPad OS

Vous possédez déjà une impressionnante collection de comics ? Mieux : elle se trouve entièrement numérisée et prête à être parcourue sur tablette ? Comme vous avez fourni le plus gros du travail, il ne nous reste plus qu’à vous accompagner pour l’ultime étape : trouver le meilleur lecteur de comic-books actuel. Cette perle rare, c’est Chunky Comic Reader.

Cette étonnante application gratuite prend en charge les formats CBR, CBZ et PDF, permet de lire des documents présents via vos différents services cloud tels que Dropbox et Google Drive. Elle dispose même d’une intelligence artificielle qui optimise les scans de mauvaise qualité, ajuste le contraste et les pages décolorées.

Assurément l’arme absolue d'un super-vilain qui rêverait de vous tenir confiné(e) face à votre écran, pour les décennies à venir.

5. Astonishing Comic Reader

Importez, triez, dévorez les meilleurs comics.

Prix : gratuit | Système d’exploitation : Android

Chunky Comic Reader n’a qu’un seul défaut : son usage est limité aux seuls appareils Apple. Heureusement, Astonishing Comic Reader se révèle l’alternative idéale pour les lecteurs qui composent avec un smartphone ou une tablette Android.

Egalement gratuite, cette application organise automatiquement vos fichiers CBR, CBZ et PDF. Vous avez également la possibilité de récupérer instantanément vos bibliothèques stockées sur les clouds Google Drive, Dropbox et OneDrive.

ACR n’est pas que l’alter ego Android de Chunky Comic Reader. C’est surtout le lecteur le plus facilement personnalisable de cette liste. Vous paramétrez comme bon vous semble toutes les commandes tactiles, pour feuilleter vos comics, zoomer sur une case particulière ou établir des collections à partager avec vos amis.

