Meilleurs photophones 2020 : 9 smartphones de pointe pour réussir vos photos

Qui aurait prédit, il y a dix ans, que notre smartphone remplacerait l’appareil photo compagnon des vacances, ou de manière plus générale la famille des compacts. Et pourtant, en 2020, les téléphones mobiles intègrent jusqu’à cinq capteurs photo à l’arrière et peuvent atteindre une résolution de 108 mégapixels.

Après un départ tardif, Apple creuse son avance sur le terrain de la photographie. L'iPhone 11 , l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max proposent ainsi une triple caméra pour une précision remarquable et un mode Nuit d’une clarté absolue.

Du côté d’Android, les ambassadeurs élus et réélus des photophones restent Google et Huawei. Le premier a introduit une seconde caméra arrière sur le Google Pixel 4, avec un zoom 8x impressionnant qui se vante de capturer la Voie Lactée ! Le second mise sur le super-zoom 50x de son P30 Pro, champion de ce classement des meilleurs smartphones photo lors de son lancement.

Et Samsung dans tout ça ? Il s’accroche avec les Galaxy Note 10 Plus et Galaxy S10 Plus, polyvalents et dotés de fonctionnalités photo originales.

Chez TechRadar, nous testons rigoureusement les capteurs photo des meilleurs smartphones dans différents scénarios et conditions d’éclairage. Nous prenons des portraits, des paysages, des panoramas, des scènes en basse comme en très haute luminosité, afin de déterminer comment chaque caméra intégrée se comporte au cœur de nos usages quotidiens.

Au-delà des spécifications et des capacités de ces caméras, nous portons un intérêt certain à la capacité de stockage et à l’autonomie des smartphones testés. Il s’avère en effet indispensable de posséder un espace de stockage élevé, ou au moins un emplacement pour carte mémoire SD, afin de conserver ses photos et vidéos à très haute définition. L’appareil photo et l’enregistrement vidéo consommant fortement les ressources de votre smartphone, il convient également de bien déterminer la durée de vie de la batterie avant achat d’un photophone.

Pour vous assurer une décision sereine, nous avons compilé cette liste des meilleurs smartphones photo. Et comme de nouveaux smartphones viennent challenger ces derniers chaque trimestre, notre guide d’achat est mis à jour régulièrement.

Quel photophone acheter en 2020 ?

1. iPhone 11 Pro

La puissance d'Apple au service de la photo

Poids : 188 g | Système d’exploitation : iOS 13 | Taille d’écran : 5,8 pouces | Résolution : 1125 × 2436 | Processeur : Apple A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64 / 256 / 512 Go | Batterie : 3046 mAh | Caméra : 12 Mpx + téléobjectif 12 Mpx (f/2.0) + grand angle 12 Mpx (f/2.4) | Caméra frontale : 12 Mpx + 12 Mpx

Un grand pas en avant pour le mode photo…

… et pour la durée de vie de la batterie

Peu d’autres mises à jour

Pas de nouveau design proposé

L'iPhone 11 Pro appartient à la génération de smartphones la plus parfaite d’Apple, avec un affichage bluffant, des haut-parleurs puissants, un processeur qui traite les tâches les plus poussées (jeux vidéo 3D, édition photo et vidéo). Et surtout des améliorations immenses apportées sur l’appareil photo.

En effet, Apple a déployé beaucoup d'efforts pour faire de son appareil photo à triple objectif, un standard. Nous avons été particulièrement impressionnés par le mode Nuit : les deux modèles sont capables de transformer une scène nocturne en cliché ensoleillé, tout en préservant de multiples détails. L’enregistrement vidéo est tout aussi brillant : vous pouvez filmer en 4K à 60 images par seconde et tourner les plus beaux slow-motions jamais vus.

Le processeur A13 Bionic d'Apple réalise des performances impressionnantes et inégalées par les smartphones Android. Le montage et l’exportation de vidéos s’avèrent ainsi ultra-rapides et vos parties de jeux vidéo mobiles s’exécutent en toute fluidité. Couplé à une batterie qui peut résister jusqu’à une journée et demie sans recharge et à plein régime, vous tenez là deux téléphones mobiles généreux en puissance.

Lire notre test complet : iPhone 11 Pro

2. Google Pixel 4

Photographiez la galaxie.

Poids : 162 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d’écran : 5,7 pouces | Résolution : 1080 x 2280 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 Go | Stockage : 64 Go / 128 Go | Batterie : 2800 mAh | Caméra : 12,2 Mpx (f/1.7) + téléobjectif 16 Mpx (f/2.4) | Caméra frontale : 8 Mpx

Mode nuit prodigieux

Les meilleurs portraits réalisés sur un smartphone Android

L’IA améliore nettement les photos

Pas de caméra grand angle

Faible autonomie

Si vous avez l’habitude d’utiliser un reflex numérique, il y a de fortes chances que vous soyez impressionné par l’appareil photo du Pixel 4. Pourvu d’un nouveau téléobjectif de 16 Mpx, qui vient s’ajouter à son capteur principal de 12 Mpx, le smartphone de Google soigne avant tout les prises de vue nocturnes et les photographies de portrait.

Le mode Nuit de Google est inédit. Vous êtes plongé(e) dans le noir sans source de lumière ? Il intensifie la luminosité comme nulle part ailleurs, et enregistre des images toujours nettes. Une prouesse qui permet au Pixel 4 d’offrir également un mode Astrophotographie pour prendre des photos du ciel, de la Lune et des étoiles saisissantes. A condition de vous éloigner des villes polluées et de vous placer sous l’horizon dégagé de la campagne.

Enfin, Google vous donne la possibilité - via la double exposition - de paramétrer instantanément la luminosité, le contraste, les couleurs et quelques filtres supplémentaires AVANT de prendre votre photo. Ce afin d’éviter de perdre quelques minutes supplémentaires en retouches.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 4

3. Huawei P30 Pro

Photophone haut de gamme ou appareil photo hybride ?

Poids : 192 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d’écran : 6,47 pouces | Processeur : Kirin 980 | RAM : 8 Go | Stockage : 128 / 256 / 512 Go | Batterie : 4200 mAh | Caméra : 40 Mpx + grand angle 20 Mpx (f/2.2) + téléobjectif 8 Mpx (f/3.4) + ToF | Caméra frontale : 32 Mpx

4 capteurs photo fantastiques

Design ultra fin

Recharge sans fil

Interface EMUI limitée

Le P30 Pro définit la photographie comme le nouveau standard prioritaire de Huawei. À l'arrière de l’appareil, vous trouverez un ensemble de quatre caméras comprenant un capteur principal de 40 Mpx, une caméra téléobjectif de 8 Mpx, un objectif ultra grand angle de 20 Mpx et une caméra de détection de profondeur ToF (time-of-flight). Trois modes de zoom sont possibles (5x, 10x et 50x) et ils fonctionnent à merveille, quelle que soit le niveau de luminosité.

Comme depuis quelques années déjà, Huawei a travaillé en partenariat avec le fabricant d'appareils photo haut de gamme Leica, renforçant ainsi les prouesses du smartphone en matière de photographie.

Vous disposez également sous le design élégant du P30 Pro, d’un des processeurs les plus puissants du marché, d'un capteur d'empreintes digitales intégré et du chargement sans fil inversé… qui vous permet de recharger sans fil non seulement le smartphone Huawei, mais aussi d’autres périphériques partageant cette technologie. A même le dos du P30 Pro.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei P30 Pro

4. Samsung Galaxy Note 10 Plus

L’assistant ultime pour photographier et filmer votre quotidien.

Poids : 196 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,8 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9825 | RAM : 12 Go | Stockage : 256 / 512 Go | Batterie : 4300 mAh | Caméra : 12 Mpx + téléobjectif 12 Mpx (f/2.1) + grand angle 16 Mpx (f/2.2) + 3D ToF | Caméra frontale : 10 Mpx

Caméra grand-angle remarquable

Triple objectif polyvalent

Belles performances vidéo

Extrêmement cher

Le mode Auto, trop agressif

Si le Galaxy Note 10 Plus ne figure pas à la première place de ce guide d’achat, c’est uniquement parce qu’il est difficile de fédérer tout le monde en proposant un tel tarif. Samsung a pourtant investi efficacement chaque centime avec un bel écran de 6,8 pouces, un stylet intégré, l’un des processeurs les plus rapides du marché et pas moins de 5 caméras principales. Dont une grand angle qui apporte une perspective incroyablement nette.

L’enregistrement de vidéo est le point fort de cette phablette. Grâce à une stabilisation d’image performante, chaque contenu vidéo s’avère bien plus fluide que ceux produits avec le pourtant référent iPhone XS Max. L’éditeur de Samsung permet également de retoucher votre film plan par plan, avec le stylet.

Ce dernier vous permet enfin de prendre des notes manuscrites ou de dessiner, avec une grande précision et sans latence. Un smartphone indispensable donc… si vous pouvez en supporter le prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Note 10 Plus

5. iPhone 11

De très belles photos en basse luminosité

Poids : 194 g | Système d’exploitation : iOS 13 | Taille d'écran : 6,1 pouces | Résolution : 828 × 1792 | Processeur : Apple A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64 / 128 / 256 Go | Batterie : 3110 mAh | Caméra : 12 Mpx + grand angle 12 Mpx (f/2.4) | Caméra frontale : 12 Mpx

Caméra améliorée

Le mode Deep Fusion

Pas de téléobjectif

Autonomie correcte mais bien en dessous de la gamme Pro

Le successeur de l’iPhone XR a un argument de charme : il offre l’appareil photo premium de l’iPhone 11 Pro, un écran lumineux et d’autres caractéristiques tout aussi dignes d’Apple… pour un coût inférieur à celui auquel vous auriez pu vous attendre.

Apple a doublé le nombre de caméras présentes sur l'iPhone XR. Et pour que vous profitiez au maximum de cette qualité d’image déjà sensationnelle, la firme de Cupertino a également ajouté de nouveaux outils révolutionnaires. Tels que Deep Fusion, un programme qui capture instantanément 9 clichés en 1 et qui fusionnent les meilleurs éléments de chaque pour créer la photo à zéro défaut.

Le meilleur pour la fin : nous ne pouvons décemment pas classer l’iPhone 11 dans la liste des smartphones les plus abordables. Toutefois, c'est de loin le téléphone mobile Apple le plus économique depuis l'iPhone SE - et il s’avère bien plus puissant.

Lire notre test complet (en anglais) : iPhone 11

6. Samsung Galaxy S10 Plus

Le premier photophone HDR10+ assure une luminosité éblouissante.

Poids : 175 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,4 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Exynos 9820 | RAM : 8 Go | Stockage : 128 / 512 Go / 1 To | Batterie : 4100 mAh | Caméra : 12 Mpx + téléobjectif 12 Mpx (f/2.4) + grand angle 16 Mpx (f/2.2) | Caméra frontale : 10 Mpx + 8 Mpx

Mode Nuit sans défaut

Capteurs photo renversants

Forcément, un budget conséquent

Prise à une main quasi-impossible

Les capteurs du Samsung Galaxy S10 Plus délivrent des couleurs percutantes, avec des clichés prêts à être likés et partagés en masse sur Instagram. La triple caméra du smartphone, elle, rivalise avec bon nombre de caméras d’action, offrant des modes de prises de vue multiples ainsi qu’une clarté générale sur l’ensemble de vos photos et vidéo.

L'enregistrement vidéo, justement, peut s'opérer en résolution 4K à 60 images par seconde. Et une première mondiale, le S10 Plus prend en charge la norme de capture vidéo HDR10+.

Si vous avez de grandes mains ou si vous avez depuis longtemps l’habitude d’utiliser votre smartphone à deux mains, voici deux téléphones qui enchanteront assurément vos rétines. Et celles de votre entourage.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy S10 Plus

7. Oppo Reno 10X Zoom

Pour les photo-reporters qui s'ignorent.

Poids : 210 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,6 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 / 8 Go | Stockage : 128 / 256 Go | Batterie : 4065 mAh | Caméra : 48 Mpx + téléobjectif 13 Mpx (f/3.0) + grand angle 8 Mpx (f/2.2) | Caméra frontale : 16 Mpx

Zoom sensationnel

Triple caméra polyvalente

Niveau de détails saisissant

Un peu lourd

Le Reno 10x Zoom a optimisé au maximum la taille de son écran, en intégrant une caméra frontale rétractable. Celle-ci confère à l’appareil une conception raffinée qui rattrape son poids, plutôt lourd pour un smartphone de cette génération.

Il se place comme l'un des photophones les plus premium avec trois caméras puissantes et une capacité de zoom pouvant monter jusqu’à 60x. Nous apprécions particulièrement les modes photo prédéfinis, moins nombreux que ceux dispensés par les Huawei P30 et P30 Pro, mais tous contextuels et indispensables.

Idéal pour les concerts et les événements sportifs, le smartphone d'Oppo peut prendre 20 prises de vues en rafale et en gros plan, afin que vous puissiez vous assurer de toujours saisir LE moment décisif. Sans nul besoin de passer par de quelconques retouches derrière.

Lire notre test complet (en anglais) : Oppo Reno 10X Zoom

8. OnePlus 7T Pro

Le trépied devient inutile.

Poids : 206 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d’écran : 6,67 pouces | Résolution : 3120 × 1440 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 8 / 12 Go | Stockage : 256 Go | Batterie : 4085 mAh | Caméra : 48 Mpx + téléobjectif 8 Mpx (f/2.4) + grand angle 16 Mpx (f/1.6) | Caméra frontale : 16 Mpx

Excellente stabilité

Bonne autonomie

Caméra « pop-up » pratique

Peu de différences avec le OnePlus 7 Pro

Le OnePlus 7T Pro possède de même un impressionnant réseau de caméras à l’arrière… et une caméra rétractable en frontal, pour soigner vos selfies. Ce gadget a une utilité certaine : éviter à l’écran d’être restreint par une encoche, souvent peu appréciée des utilisateurs. L’écran de bord à bord vous donne alors un confort de visionnage total.

Les modes de prise de vue sont nombreux, et OnePlus a également inclus une option pour verrouiller au maximum la stabilité de vos photos comme de vos vidéos. Nous n'avons jamais cadrer aussi parfaitement nos plans avec un smartphone, même si cela coûte à la qualité d'image dans des conditions de basse luminosité.

Dernier argument mais pas des moindres : le 7T Pro est commercialisé pour un prix inférieur à celui dispensé sur des smartphones Android de cette gamme.

Lire notre test complet : OnePlus 7T Pro

9. Sony Xperia 5

L’expertise photo (et vidéo) de Sony se miniaturise.

Poids : 164 g | Système d’exploitation : Android 9 Pie | Taille d’écran : 6,1 pouces | Résolution : 1080 x 2520 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 Go | Stockage : 128 Go | Batterie : 3140 mAh | Caméra : 12 Mpx (f/1.6) + téléobjectif 12 Mpx (f/2.4) + grand angle 12 Mpx (f/2.4) | Caméra frontale : 8 Mpx

Prises de vue polyvalentes et réalistes

Capture vidéo fantastique

Mise au point automatique lente

Le zoom peine un peu

Sony est le champion incontestable des meilleurs appareils photo sans miroir, grâce à sa gamme Alpha. Série qui inspire aujourd’hui les concepteurs de smartphones de la société, avec l’ajout de capteurs polyvalents et une plus grande optimisation des couleurs et de la luminosité.

Le téléobjectif intégrer vous permet de zoomer jusqu’à 10 fois votre sujet. Attention toutefois, le résultat peut s’avérer granuleux. L'objectif ultra grand angle, quant à lui, embellit vos photos de groupe dans des grands espaces comme dans une pièce plutôt étroite.

Le Xperia 5 s’est nettement amélioré depuis le Xperia originel. Les sujets sont désormais automatiquement identifiés, tandis que la balance des blancs et des paramètres de couleur sont optimisés sans que cela n’incombe à votre charge mentale. De ce fait, il n'y a pas de mode nuit, les conditions de faible éclairage étant intelligemment pris en charge.

Des fonctionnalités intelligentes que nous retrouvons aussi pour l’enregistrement vidéo. Vous pouvez ainsi modifier les angles de vue, étalonner les couleurs ou filmer au format 21:9, avec une simplicité déconcertante. L’application Cinema Pro finit de vous prêter assistance pour diffuser des courts, moyens ou longs métrages de qualité professionnelle.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony Xperia 5