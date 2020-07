Mauvaise nouvelle pour les porteurs de montres Samsung : la marque désactive certaines fonctionnalités

Ce nouveau changement risque de froisser de nombreux propriétaires de Galaxy Watch et Galaxy Watch Active 2. Pour Samsung pourtant, il n'y a pas de marche arrière possible : l'application Samsung Health ne suivra plus votre teneur en graisse, calories et caféine.

L'application santé de Samsung n'avait cessé de gagner en fonctionnalités et en capacités au fil des ans, en intégrant par exemple le suivi des cycles menstruels. Le logiciel peinerait-il sous un trop plein de données ? Toujours est-il qu'il s'apprête à perdre trois des consommations les plus surveillées par les possesseurs d'une montre Samsung. Qui plus est à une période où les amateurs de fitness surveillent particulièrement leur régime et leurs apports énergétiques.

Les utilisateurs de Samsung Health devraient être prévenus de cette mise à jour par notification. La communauté allemande a été la première informée dudit retrait (selon Sammobile), le reste de la planète sera informé dans les prochains jours. Les modifications interviendront sur la version 6.11 de Samsung Health pour smartphones et la version 4.1 pour smartwatch.

Bien sûr, il sera toujours possible de passer par des applications tierces pour obtenir une vision plus détaillée de vos objectifs nutritionnels, incorporant les trois éléments supprimés.

Aucune réelle explication de la part de Samsung

La perte de ces fonctionnalités pourrait-elle à l’avenir venir dissuader certaines personnes d'utiliser les montres de la marque ? Le fait de devoir désormais utiliser plusieurs applications distinctes, pour obtenir les mêmes informations, sera sûrement pénible pour de nombreux utilisateurs. Qui pourraient alors se tourner vers des modèles intégrant un meilleur suivi santé comme les Apple Watch.

Samsung n'a pas expliqué son raisonnement derrière cette décision étonnante - nous avons donc contacté la société pour obtenir des commentaires, et nous mettrons cet article à jour quand nous aurons obtenu une réponse.