Les meilleures barres de son pour sublimer vos films et séries TV en 2020

Barre de son : voici le meilleur rapport qualité prix du moment Bien qu'elle ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités sophistiquées, la HT-MT300 de Sony est une barre de son compacte qui s'adapte à presque tous les systèmes Home Cinema. Livrée avec un caisson de basses sans fil pour moins de 200 €, vous tenez ici un modèle bon marché, facile à installer, simple à utiliser. Notre recommandation immédiate !

Si vous êtes un cinéphile ou un sérivore confirmé, posséder le meilleur écran 4K / OLED ne suffit pas. Une barre de son de qualité supérieure constitue un investissement indispensable pour obtenir le système Home Cinema immersif de vos rêves.

Les meilleurs téléviseurs sont de plus en plus fins. Bien que cela contribue à rendre votre salon esthétique, cela signifie aussi qu’il y a de moins en moins de place pour y intégrer des haut-parleurs puissants. Ainsi le son de ces téléviseurs premium s’avère rarement à la hauteur. Et même le meilleur téléviseur Samsung a besoin d’un système audio complémentaire pour vous procurer le plaisir d’une salle de cinéma virtuelle.

Parce qu'il ne sert à rien de dépenser une petite fortune pour un nouvel écran de télévision sans la scène sonore qui va avec, nous avons rassemblé les meilleures barres de son du marché dans le guide pratique ci-dessous.

Notre sélection se veut très polyvalente. Vous y trouverez des barres de son qui vous offriront un son Dolby Atmos immersif et une large scène sonore. Nous considérons également les options les moins chères, car il n’est pas forcément utile de dépenser une fortune pour obtenir un son parfait.

Quelle barre de son acheter en 2020 ?

(Image credit: Samsung)

1. Samsung HW-Q90R

La plus puissante de sa catégorie, deux ans de suite.

Dimensions : 1226 x 83 x 136 mm | Restitution audio : 7.1.4 | Puissance totale : 512W | Connectivité : 2 entrées HDMI, 1 sortie HDMI avec eARC, 1 entrée audio numérique optique, USB, Bluetooth et WiFi

Qualité sonore impressionnante

Dolby Atmos et DTS:X pris en charge

Facile à installer et à configurer

Entrées HDMI limitées

La barre de son Samsung HW-Q90R a été l’ambassadrice audio du constructeur en 2019. Cette année, elle reste au sommet du podium. Non seulement ce premier choix restitue pleinement la profondeur du champ sonore grâce à son ensemble de haut-parleurs verticaux et latéraux, ainsi que son kit d’enceintes arrière sans fil. Les normes Dolby Atmos et DTS:X permettent de vous immerger pleinement dans chaque scène de vos films, séries TV mais aussi jeux vidéo grâce au mode Gaming Pro. Enfin, elle bénéficie de l’expertise d’Harman Kardon pour retranscrire un rendu sonore incroyable, qui plaira également aux mélomanes. Un ensemble presque parfait… tant que vous pouvez vous le permettre.

(Image credit: Sony)

2. Sony HT-X8500

Une barre de son Dolby Atmos plus puissante qu’elle n’en a l’air.

Dimensions : 890 x 64 x 96 mm | Restitution audio : 2.1 | Puissance totale : N/A | Connectivité : 1 entrée HDMI, 1 sortie HDMI (ARC), entrée/sortie audio analogique, Ethernet, entrée audio optique, Bluetooth, Wi-Fi

Compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Format compact tout-en-un

Subwoofer intégré

Peu de mises à jour

En considérant que les barres de son Dolby Atmos concurrentes se vendent généralement deux fois plus cher, la HT-X8500 de Sony mérite une recommandation spéciale. Son prix très bas s’explique par sa connectivité réduite et des caractéristiques plus limitées que la moyenne. Pourtant, il est vraiment déroutant de constater que la HT-X8500 dispose d’une qualité audio supérieure. Son moteur vertical exclusif, ainsi que la prise en charge du standard DTS:X, créent une illusion convaincante de son nous enveloppant sur tous les côtés. Impressionnantes de clarté, avec des basses profondes, les performances audio sont aussi sensationnelles que son design élégant et passe-partout, se mariant avec n’importe quel téléviseur. Le tout, sans faire de gros cratères dans votre budget.

(Image credit: Samsung)

3. Samsung HW-Q70R

Une barre de son élégante qui rend films et jeux inoubliables.

Dimensions : 1100 x 59 x 100 mm | Restitution audio : 3.1.2 | Puissance totale : 3300W | Connectivité : entrée et sortie HDMI avec ARC, entrée audio numérique optique, Bluetooth | Subwoofer inclus : Oui

Grande scène sonore immersive

Caisson de basses souple

Un rendu exceptionnel pour les films et les jeux

Une seule entrée HDMI

Le laboratoire audio de Samsung, basé en Californie, est en plein essor. Ces dernières années, il a aidé le géant sud-coréen à mettre au point la barre de son primée Samsung HW-M650, mais aussi ka puissante HW-N850 compatible Dolby Atmos… et désormais, la HW-Q70R, spécialement conçue pour les téléviseurs QLED édition 2019 du constructeur. Celle-ci intègre enfin les technologies Dolby Atmos et DTS:X ainsi que celle intitulée Acoustic Beaming qui est chargée d’élargir la scène sonore. Large et ouverte, elle se prête pleinement à des écrans de plus grande taille. Le rendu sonore est davantage prononcé à l'avant, ce qui s’avère normal vu le manque de haut-parleurs à l'arrière. Un défaut compensé par une solide retranscription des médiums, ce qui se montre particulièrement appréciable lorsque vous lancez un jeu vidéo ou un film.

(Image credit: Sonos)

4. Sonos Playbar

Le système audio multiroom idéal.

Dimensions : 900 x 85 x 140 mm | Poids : 5,4 kg | Haut-parleurs : 9 | Puissance totale : N/A | Connectivité : 1 entrée optique numérique, 2 x LAN Ethernet, WiFi | Caractéristique spéciale : il est possible de connecter les enceintes Sonos Play:1 en tant que haut-parleurs arrière sans fil

Un son magnifique

Compatible avec n’importe quel appareil Sonos

Une application intelligente

Requiert des téléviseurs particuliers

La Sonos Playbar est un appareil non HDMI qui utilise une connexion optique pour s’appairer à un téléviseur. Elle garantit une réelle amélioration du rendu sonore de votre téléviseur avec une clarté exceptionnelle. Son fonctionnement nécessite l'usage d'un smartphone ou d'une tablette comme télécommande externe pour calibrer parfaitement la scène sonore. Son avantage principal : elle peut s’associer, de manière transparente, à tout système sans fil Sonos. Vous pouvez dès lors créer une configuration 5.1 avec deux enceintes Play:1 faisant office de haut-parleurs arrière. Malheureusement, cette barre de son adaptable ne conviendra qu’aux propriétaires de téléviseurs à connecteur optique. D’où sa place reculée dans ce top.

5. Sonos Beam

La barre de son intelligente que nous attendions.

Dimensions : 68,5 x 651 x 100 mm | Poids : 2,8 kg | Puissance totale : N/A | Haut-parleurs : 3 canaux | Connectivité : 1 x entrée optique numérique, 1 x entrée HDMI, appareils Sonos | Subwoofer inclus : Non | Caractéristiques spéciales : compatible Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Design compact et élégant

Compatible HDMI ARC

Son superbe

Dolby Atmos non supporté

La Sonos Beam est une barre de son fantastique pour son prix, elle tire pleinement parti de l'écosystème Sonos et se révèle un véritable plaisir à utiliser (ainsi qu’à installer, si votre téléviseur est équipée de la fonction HDMI ARC). Son format réduit lui permet de se placer confortablement aux côtés d'un téléviseur 32 pouces. La Sonos Beam ne délivre pas de basses à couper le souffle et l'absence de support Dolby Atmos gênera certains utilisateurs, mais à ce niveau de prix, elle bénéficie d’un rendu sonore plus que convenable. Commandée via Alexa, elle peut être associée aussi bien à une enceinte Sonos qu’Amazon. Si vous possédez déjà l’un de ces appareils, cela vaut vraiment la peine de l'expérimenter.

6. Denon HEOS

Un challenger puissant et mélodieux.

Dimensions : 72 x 1100 x 148 mm | Poids : 4,8 kg | Restitution audio : 3.0 | Puissance totale : N/A | Connectivité : entrée HDMI 4K et sortie HDMI, Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac | Caractéristiques spéciales : système multiroom Heos

Excellente qualité sonore

Gestion de tous les formats audio

Quelques latences

Pas de port USB

Avec ses neuf haut-parleurs brillamment disposés - par groupe de trois - et un mode surround virtuel pour créer l'illusion d'avoir encore plus de sources audio dans la pièce, la Denon HEOS apporte un paysage sonore bluffant. Elle offre un son chaud et raffiné qui lui est propre, dissimulant son défaut presque unique : il est impossible de modifier les paramètres audio d’usine. Au-delà de transcender les pistes sonores de vos programmes TV, elle retransmet tous types et formats musicaux, sans perte. Hormis une demi-seconde de latence rencontrée sur quelques morceaux, vous apprécierez son niveau de détails impressionnant.

Pourquoi acheter une barre de son ?

Si vous aimez l'esthétique tout en finesse de votre nouveau téléviseur 4K, vous serez probablement déçu par la puissance sonore limitée qu’il mettra à votre disposition. Pour pallier à ce manque, une bonne barre de son constitue votre meilleure option pour profiter au maximum de vos séries et films préférés.

Les meilleures barres de son de 2020 sont conçues pour être aussi agréables à l'œil qu'à l'oreille. La plupart d'entre elles sont élégantes, minimalistes et conçues pour être installées contre un mur ou un dispositif de Home Cinema. Elles constituent également un objet des plus décoratifs dans les petites pièces ou les salons moins spacieux qui ne pourraient pas accueillir un système de haut-parleurs 7.1.

La plupart des barres de son présentes dans notre sélection sont conçues pour être placées devant votre écran. Mais elles peuvent aussi être fixées au mur, au-dessus ou à côté dudit téléviseur, selon la disposition de votre pièce. Le choix est vaste et il vous appartient, en fonction de votre sensibilité décorative.

Bien que la plupart des entrées de notre liste ne comportent que des haut-parleurs orientés vers l'avant, nombre d'entre elles sont capables de projeter le son dans toute la pièce. Vous donnant alors l’impression d’être immergé totalement dans votre programme.

Les meilleures barres de son, en un coup d’œil :

Samsung HW-Q90R Sony HT-X8500 Samsung HW-Q70R Sonos Playbar Sonos Beam Denon HEOS