Voici les nouveaux emoji pour iPhone et iPad - Apple se montre plutôt avare

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, vous devriez pouvoir utiliser sous peu quelques emoji supplémentaires parmi les milliers déjà disponibles depuis votre interface Apple. Pour coïncider avec la Journée Mondiale de l'Emoji, le 17 juillet, la firme de Cupertino vient de dévoiler le premier lot de l’édition 2020.

Présentés sur le blog Emojipedia, ces treize emoji inédits comprennent un dodo, un boomerang, un cœur humain, des poumons, du bubble tea, une mouche, un castor, ainsi que le drapeau et le symbole transgenre. La sélection se veut résolument éclectique et ouverte sur l’inclusivité. Néanmoins, elle nous laisse sur notre faim, Apple nous ayons habitué par le passé à des collections bien plus étoffées.

iOS 14 : que faut-il attendre du nouvel OS Apple ?

Voici les meilleures applications de messagerie vidéo gratuites

Quels sont les meilleurs iphone du moment ?

Pas de panique cependant : il s’agit ici d’un échantillon des meilleurs emoji 2020. La liste complète sera introduite un peu plus tard dans l’année. Probablement lors du déploiement définitif d’iOS 14. Nous profiterons dès lors de 117 emoji au total.

Une édition 2020… sans représentation du coronavirus

Le monde des emoji est étrangement bureaucratique. Les thèmes de 2020 ont été fixés en janvier dernier par le Consortium Unicode, une association à but non lucratif qui réglemente et officialise la publication des emojis à venir chaque année. Depuis, Apple, Google et Facebook ont travaillé sur la conception de leurs emoji propres, avant implémentation sur leurs systèmes d’exploitation.

Vous vous attendiez peut-être à trouver des emoji représentant des masques de protection ou le virus Covid-19, il n’en est rien. Les thématiques étant finalisées au début de l’année, le Consortium Unicode a composé sans tenir compte de l’actualité récente (et la plus significative de 2020).

Aura-t-on à ces derniers l’an prochain ? Pas si sûr ! En raison des mesures restrictives imposées par la pandémie mondiale, le Consortium Unicode a en effet dû reporter l’officialisation de la collection 2021 à septembre de l’année prochaine. Ce qui repousserait leur sortie sur les appareils Apple et Android… en 2022.

En attendant, voici les emoji qui devraient apparaître sur votre iPhone en 2020 :