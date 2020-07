Des claviers en verre sur les prochains MacBook ?

Les futurs MacBook d'Apple pourraient bénéficier d'un nouveau clavier composé de touches en verre totalement transparentes. Du moins si l'on en croit un brevet de la société récemment repéré par le magazine Wccftech. Le document en question a été déposé auprès de l’Office américain des Brevets et des Marques.

Le brevet décrit un modèle de clavier dont le revêtement est intégralement en verre, avec un matériau bloquant la lumière sur la surface inférieure. Chaque touche suit une découpe spécifique avec une couche de protection à la surface. Les caractères, eux, se situent à l’intérieur de chaque touche - un avantage certain puisqu’ils ne seraient plus effacés par la faute des frappes répétées.

Le clavier bénéficierait également d’une technologie de rétro-éclairage, intégrée là encore sous les touches et illuminant les caractères depuis la surface inférieure. Selon le brevet d’Apple, l’utilisateur pourrait modifier la couleur de l’éclairage - touche par touche - via un système de LED RGB.

L'idée générale est donc d'obtenir une apparence plus élégante et raffinée des touches de clavier, avec la possibilité d'utiliser soit du verre pour le matériau transparent, soit des polymères transparents, soit des céramiques transparentes (comme le saphir). Quel que soit le matériau précis utilisé, il devra être « durable et difficile à abîmer ou à rayer, même lorsqu'il est soumis à des millions de cycles d'utilisation ». Comme défini par les concepteurs du brevet.

Les nouvelles touches présenteraient une grande rigidité tout en jouant sur la finesse, de sorte que cette innovation pourrait potentiellement conduire à des MacBook plus sveltes.

Un clavier plus solide, plus fin, plus cher ?

Tous les fabricants d'ordinateurs portables cherchent constamment à améliorer la robustesse et la durabilité de leurs produits, mais il se pourrait bien qu'Apple fasse un grand pas en avant sur ces deux critères prioritaires. Un autre brevet circule actuellement, affichant un châssis mélangeant plastique et métal sur les futurs MacBook, et garantissant un niveau d’étanchéité plus élevé.

Le brevet découvert par Wccftech, de son côté, fait directement suite à celui que nous avions déjà exposé sur les claviers rétractables envisagés pour les ordinateurs portables d’Apple. Une innovation qui permettrait de baisser ledit clavier dans le boîtier même du Mac, ce lorsque l’utilisateur referme son ordinateur portable. Le clavier se relève ensuite en mode ouverture.

Mais comme toujours avec les brevets, nous pourrions découvrir ce clavier nouvelle génération dans plusieurs années, voire jamais. Il est à noter que l’ajout de matériaux premium, comme ici, augmenteraient considérablement le prix des MacBook.