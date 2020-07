Apple prépare la rentrée des classes et offre une paire d’AirPods gratuits aux étudiants

Vous êtes à la recherche de très bons écouteurs sans fil True Wireless ? Les Apple AirPods de 2019 coûtent actuellement 179 € avec un boîtier de charge inclus. Et bien, la firme de Cupertino a décidé de vous les offrir gratuitement. Sous certaines conditions.

Cette promotion exceptionnelle est en effet réservée aux étudiants mais aussi aux enseignants inscrits sur le réseau Unidays. Ce programme de soutien éducatif est porté par Apple et accessible dès à présent dans 26 pays en plus des Etats-Unis et du Canada. Bonne nouvelle : la France fait partie des nouveaux adhérents. Pour obtenir vos AirPods, il vous suffit donc de créer un compte Unidays puis d’acheter un iPad ou un MacBook éligible à l’opération.

AirPods 3 : tout ce que nous savons sur les prochains écouteurs Apple

Les Airpods 2, gracieusement fournis, bénéficient d’une nouvelle option de recharge sans fil et d’un appairage plus fluide. Si vous souhaitez passer des casques ou écouteurs Bluetooth à la technologie True Wireless, alors la mise à jour de 2019 est une option intéressante. D’autant plus, si elle est gratuite.

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs iPad et MacBook admissibles à l’offre en cours et disponibles sur la boutique en ligne d’Apple. C’est une bonne occasion d’actualiser vos fournitures scolaires avant le grand rush de la rentrée. De plus, si vous achetez un iPad, vous pouvez également obtenir une gravure personnalisée gratuite, un joli petit bonus viable uniquement depuis l'Apple Store officiel. A noter enfin que la livraison de vos achats est ici gratuite.



Quel iPad acheter pour la rentrée des classes ?

Apple iPad Air + AirPods gratuits | à partir de 569 € chez Apple

L'iPad Air d'Apple est parfait si vous recherchez la tablette tactile la plus fine, légère et élégante du marché. Avec une capacité de stockage de 64 Go (il existe un modèle à 256 Go pour les collectionneurs de contenus), une autonomie moyenne de 10 heures, un écran LED de 10,5 pouces et le tout dernier processeur A12 Bionic, l’iPad Air reste un modèle puissant très prisé par les étudiants.

Voir l'offre

Apple iPad Pro + AirPods gratuits | à partir de 899 € chez Apple

Les nouveaux iPad Pro sont sortis il y a quelques mois seulement, ce qui en fait une offre fantastique pour les amateurs de performances. Disponibles en versions 11 et 12,9 pouces avec une capacité de stockage allant de 128 Go à 1 To, ces tablettes premium offrent beaucoup plus de puissance sous le capot, ainsi qu'un magnifique écran Liquid Retina. Parfait pour lire vos vidéos, films et séries HDR.

Voir l'offre

Quelles sont les meilleures tablettes tactiles du moment ?

Quel MacBook choisir pour la rentrée des classes ?

Apple MacBook Air + AirPods gratuits | à partir de 1 199 € chez Apple

1 199 €, c'est déjà un prix de départ fantastique pour un MacBook, mais avec une paire d’AirPods gratuite, cela en fait un achat incontournable. Avec un écran de 13 pouces, 256 Go de SSD, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i3 de 10e génération dans les spécifications de base, vous disposez du meilleur rapport qualité-prix de la série MacBook et d’un ordinateur portable que vous pouvez emporter partout avec vous, en cours ou en vacances.

Voir l'offre

Apple MacBook Pro + AirPods gratuits | à partir de 1 499 € chez Apple

Tout en haut de la gamme des MacBook, on trouve la toute nouvelle édition Pro 2020 sortie il y a à peine un mois. Les spécifications de base comprennent des processeurs Intel Core i5 de 8e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Rapide et réactif pour traiter les tâches du quotidien, le MacBook Pro gère aussi des charges logicielles plus complexes comme la lecture ou l’édition de vidéos haute définition.

Voir l'offre