Apple AirPods 3 : date de sortie, prix, caractéristiques techniques, fuites et rumeurs

Plus d’un an s’est maintenant écoulé depuis la sortie des AirPods 2019, au début du printemps dernier. Le temps se fait long pour les audiophiles qui aimeraient découvrir la mise à jour majeure d’Apple sur sa gamme d’écouteurs sans fil True Wireless. Des fuites récentes laissent entendre que ledit modèle pourrait apparaître sur la marché avant la fin de l’année. Mais pour des spécialistes Apple comme l’incontestable Ming-Chi Kuo, il faudra nous montrer plus patients.

Selon l’analyste financier, la production en série des Apple AirPods 3 débuterait en 2021, pour une commercialisation au cours du premier semestre. Tandis que les nouveaux AirPods Pro ne s’afficheront pas avant 2022.

Ceci afin d’éviter toute confusion chez les habitués des produits audio Apple. Car les AirPods 3 devraient grandement s'inspirer du design des AirPods Pro actuels, abandonnant ainsi les embouts en plastique rigide et les « cotons tiges » inesthétiques de la génération précédente. A la place, nous aurions droit à des embouts en silicone et à un look plus épuré. Aucune information, en revanche, concernant la prise en charge d’une technologie de réduction du bruit.

Attention néanmoins : un autre son de cloche retentit du côté de Jon Prosser, leaker dont la réputation n’est plus à faire, et qui prédit le lancement d’une paire d’AirPods inédits. Probablement cet automne, en même temps que l’iPhone 12. Mais s’agit-il réellement des AirPods 3 ? Prosser n'a pas plus de détails sur ce modèle qui pourrait tout aussi bien dissimuler de nouveaux AirPods Pro Lite.

Les premières infos sur les Apple AirPods 3

Qu'est-ce que c'est ? La nouvelle génération des écouteurs True Wireless d’Apple.

La nouvelle génération des écouteurs True Wireless d’Apple. Quand sortiront-ils ? La fourchette est large. Entre octobre 2020… et juin 2021.

La fourchette est large. Entre octobre 2020… et juin 2021. Combien coûteront-ils ? Le prix de départ sera probablement de 179 €, avec boîtier filaire inclus.

Depuis le lancement des premiers AirPods en 2016, les écouteurs sans fil d’Apple ont dominé le nouveau marché des True Wireless. Ils ont même inspirés de nombreux concurrents, la plupart n’ayant jamais réussi à les égaler.

Cependant, cette première génération n’était pas parfaites et, en 2019, les AirPods améliorés (ou AirPods 2 si vous préférez) ont pu bénéficier de quelques améliorations pilotées par la puce H1 d'Apple. Parmi les gros plus : un temps d'appairage plus rapide, une batterie plus robuste et l’assistant vocal Siri vous assurant une fonction mains libres complète.

Reste que malgré cette mise à niveau impressionnante, il est difficile d’éclipser des écouteurs True Wireless totalement premium avec annulation du bruit, tels que les Sony WF-1000XM3, Cambridge Audio Melomania 1 et bien sûr les Apple AirPods Pro.

Les AirPods 3 parviendront-ils à inverser la tendance, à se hisser en haut du podium tout en conservant un prix plus attrayant ? Analysons ce que pourrait apporter cette nouvelle paire sans fil.

S’il y a bien une donnée extrêmement floue concernant les Apple AirPods 3, c’est la croix à cocher dans le calendrier et correspondant à leur lancement officiel. En mai dernier, Jon Prosser a évoqué des nouveaux écouteurs True Wireless « prêts à être expédiés » par Apple. Si nous recoupons l’affirmation de Prosser avec d’autres sources d’information sérieuses - dont Ming-Chi Kuo -, il semblerait que le modèle le plus à même de sortir rapidement soit les AirPods Pro Lite, une version plus abordable des AirPods Pro actuels.

Concernant les Apple AirPods 3, le démarrage de la production se situerait plus plausiblement au cours du premier semestre 2021. Peut-être coïncideront-ils avec le discours d’ouverture de la WWDC 2021, en juin de l’année prochaine ?

Côté prix, Apple devrait conserver le tarif des AirPods de 2019, c’est-à-dire un prix de lancement de 179 € avec un boîtier de chargement filaire. Une seconde édition avec option de recharge sans fil coûterait légèrement plus cher, comptez 50 € de plus. Ceci à condition que les coûts des matières premières n’explosent pas entretemps.

Design et fonctionnalités des Apple AirPods 3

Les rumeurs concernant les AirPods 3 se sont multipliées ces dernières semaines. Tout récemment, nous avons appris qu'Apple prévoyait d'équiper la future paire d’AirPods de capteurs lumineux et de nouvelles fonctions adaptées au suivi de la santé. Une vraie marque de fabrique pour les appareils de la compagnie, tels que la prochaine Apple Watch.

A l’extérieur, les nouveaux AirPods 3 se veulent plus conformistes et devraient reprendre la conception déjà connue des AirPods Pro. Soit des embouts en silicone et un style minimaliste. Comparé aux Apple Airpods 2, c’est tout de même un vrai pas en avant.

Ne vous attendez pas à récupérer la fonction de suppression du bruit des écouteurs haut de gamme d’Apple. De l’avis de Joe Rossignol, éditeur de MacRumors, les AirPods 3 ne seront qu’une version hybride AirPods 2 / AirPods Pro, sans la meilleure spécification des seconds.

AirPods (2019) (Image credit: Future)

Apple AirPods 3 : ce que nous voulons voir

Que manque-t-il aux AirPods standards d’Apple pour égaler la série Pro et venir côtoyer les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless de 2020 ? Voici nos attentes majeures.

Moderniser la scène sonore

Les AirPods (2019) ont obtenu une mise à niveau impressionnante en termes de connectivité, mais il conserve la même technologie audio que leurs aînés de 2016. La scène sonore est des plus vivantes, donnant la part belle aux voix et aux sessions acoustiques. Nous lui reprocherons des aigus qui ont tendance à saturer, bien que ça ne soit pas un facteur éliminatoire.

Hélas, c’est aujourd’hui un cran au-dessous des Sony WF-1000XM3 ou des Cambridge Audio Melomania 1 dont le rendu sonore peut rivaliser avec les plus grands casques audio. Il n'y a aucune raison pour qu'Apple ne puisse pas s'inspirer de ses rivaux et proposer une optimisation des basses comme des aigus. La firme de Cupertino l’a précédemment prouvé avec les AirPods Pro.

Adopter des embouts ajustables

Apple freine depuis cinq ans maintenant l’évolution du design de ses écouteurs audio principaux. La compagnie doit enfin progresser, pour le confort de ses utilisateurs, et fournir des modèles True Wireless avec embouts ajustables. Au même titre que son offre Pro.

Pourquoi ? Eh bien, outre le fait qu'ils conviennent à une plus grande variété d'oreilles, les embouts en silicone ou en mousse offrent une meilleure étanchéité, et donc une isolation acoustique supérieure. Sans pousser jusqu’à l’annulation active du bruit, les Apple AirPods 3 pourront au moins bénéficier de la réduction passive du bruit - ce qui améliore grandement l’écoute de vos playlists ou podcasts préférés, tout en empêchant les bruits parasites externes d’agresser vos tympans.

Augmenter l’autonomie des écouteurs

Les écouteurs sans fil True Wireless comme les Lypertek Tevi ont prouvé que couper le cordon ne signifie pas forcément sacrifier l'autonomie de votre batterie. Pourtant, nous sommes en 2020 et les AirPods 2 d’Apple n’offrent que cinq heures maximum d’écoute. Bien sûr, leur boîtier de chargement additionne 20 heures de batterie en secours, mais ce gain est aujourd’hui largement dépassé par de nombreux modèles concurrents - et beaucoup d'entre eux sont aussi beaucoup moins chers.

Prendre en charge Bluetooth 5 et aptX HD

Là encore, Apple doit se mettre au diapason de l'époque : le standard Bluetooth 4.2 est clairement dépassé, la plupart des nouveaux casques sans fil s’avérant compatibles avec la dernière norme de transmission sans fil, le Bluetooth 5. Certains écouteurs, comme les nouveaux Sennheiser Momentum True Wireless 2, sont même compatibles avec le Bluetooth 5.1.

Bluetooth 5 rallonge la portée sans fil, renforce la stabilité du couplage et optimise la consommation d’énergie, pour une plus longue durée de vie de la batterie (voir point précédent). Quant à la prise en charge d'aptX HD, elle délivrerait une qualité audio haute résolution à 24 bits/48 kHz – soit un son beaucoup plus net que celui d’un CD audio.

AirPods (2019) (Image credit: Future)

Qu'en est-il des AirPods Pro Lite ?

Avant de découvrir les AirPods 3, nous devrions faire connaissance avec les AirPods Pro Lite, comme nous l’avons évoqué plus haut. Il s’agit ici d’une version d'entrée de gamme des AirPods Pro… avec réduction du bruit. C’est une technologie directement empruntée aux AirPods Pro de 2019, dont l’annulation active du bruit ajuste la scène sonore et offre une qualité audio supérieure. Malgré le peu de détails dispensés par Apple, ces écouteurs accessibles pourraient voir le jour d’ici la fin de l’année. Même si Ming-Chi Kuo, toujours lui, les voit plutôt accompagner le lancement des nouveaux AirPods 3 en 2021. Ce qui permettrait à Apple de combler plus d’utilisateurs avec une double édition.

Le prochain casque Apple pourrait bien éclipser le Beats Studio 3 (en photo). (Image credit: TechRadar)

Un autre produit AirPods commercialisé en 2020 ?

Finalement, il est possible que le produit AirPods, tant sollicité par les fuites du marché, soit en réalité un casque supra-auriculaire. Baptisé AirPods Studio, ce casque bénéficierait d’un son 3D Dolby Atmos et pourrait révolutionner le secteur des casques sans fil. Il serait commercialisé au tarif de 350 $ (et approximativement le même prix en euros). Pour une sortie estimée au cours du second semestre 2020.

Qui des AirPods 3, des AirPods Pro Lite ou de l’AirPods sera livré en premier ? L’incertitude est élevée, en raison de la longue suspension des chaînes de production Apple par la faute de la pandémie mondiale Covid-19. Une certitude au moins : les mois à venir vont être agréablement riches pour les audiophiles amateurs de la marque.