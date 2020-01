Star Wars : Knights Of The Old Republic 3 en préparation ?

Un nouvel opus de la franchise vidéoludique Star Wars: Knights of the Old Republic serait en développement chez Electronic Arts, selon une indiscrétion du site GamesRadar. Basée sur deux sources proches de l’éditeur, ce projet « intégrerait de nombreux éléments des deux premiers jeux mais aussi des références à la chronologie récente - et canon – de Star Wars ». Faut-il en conclure que des personnages de la trilogie cinéma de J.J. Abrams prendront part à l’aventure ? Tout est possible.

La suite de KOTOR, une vieille histoire

(Image credit: BioWare)

Considérée par les critiques et les fans comme la meilleure adaptation jeu vidéo de l’univers Star Wars, la saga KOTOR frustre bon nombre de joueurs depuis quinze ans maintenant. Après avoir longtemps attendu un troisième opus (Star Wars ne fonctionne que par trilogie, après tout !), ces derniers se sont accrochés à la rumeur d’un remake née en 2015. Finalement, le projet finira abandonné un an plus tard.

Pourquoi le développement de KOTOR 3 serait plus crédible aujourd’hui ? Le succès commercial de Star Wars Jedi: Fallen Order sur PC, PS4 et XBox One, inciterait l’éditeur EA à dépoussiérer le RPG mythique. Et comme Star Wars Jedi: Fallen Order a surfé sur la campagne médiatique massive du film L’Ascension de Skywalker, KOTOR 3 pourrait bien profiter de celle de The Mandalorian, saison 2.

Reste à savoir si Bioware, studio originel de la saga, participerait à la conception de cette arlésienne. Nous l’espérons grandement : cela s’avérerait un antidote parfait contre la déception générée par leur ultime création : Anthem.