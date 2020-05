Un nouveau smartphone Huawei en préparation, il serait doté d'applications Google

Peu après le lancement de la série de smartphones Huawei P30, Google a interdit au constructeur chinois d'utiliser ses nombreuses applications sur tout nouveau modèle sortant. Un coup dur pour Huawei qui doit désormais composer sans les services Google, essentiels pour les fans internationaux de la marque. Cependant, il semble que l'entreprise pourrait bientôt disposer d’un « nouveau » téléphone mobile embarquant des applications Google.

Cette nouvelle nous vient directement de Huawei, par le biais de son site conso allemand. Via ce dernier, nous pouvons lire dans les termes et conditions d'une liste de promotions, la présence d’un smartphone intitulé « P30 Pro NEW EDITION ».

Au début de l'année 2020, le P30 Lite a subi une réactualisation, intégrant plus de mémoire vive et de capacité de stockage que l'original. Il semble donc que la société fera de même avec le Huawei P30 Pro, en mettant à niveau ses caractéristiques techniques. A l’exception peut-être de son espace de stockage, déjà extrêmement large.

Nous ne savons pas encore quand sortirait cette nouvelle version du Huawei P30 Pro, mais la promotion dont il est question démarre le 15 mai. Il est donc possible que nous découvrions le P30 Pro New Edition à cette date. Cela dit, il pourrait n'être disponible que dans certaines régions, ou avoir une date de sortie décalée en fonction des pays. Affaire à suivre.

Pourquoi un nouveau Huawei P30 Pro ?

Depuis la série P30, Huawei a commercialisé les téléphones Mate 30 et P40. Il peut donc sembler étrange que la société ait décidé de ressusciter une édition vieille d’un an. Pourtant, il n’y a rien de plus logique : puisque les smartphones Huawei P30 ont été lancés avant l'interdiction de Huawei, ils peuvent toujours intégrer des applications Google, contrairement aux appareils plus récents de la marque. En lançant des modèles « New Edition », la firme a trouvé un moyen astucieux de contourner l'interdiction.

Ainsi, les utilisateurs qui souhaitent un nouveau téléphone Huawei mais qui ont également (et c'est compréhensible) besoin des applications de Google - telles que le Play Store, Gmail et Maps - ont désormais une option qui leur permettra d'accéder aux deux. Dans notre test complet, nous avons donné au Huawei P30 Pro quatre étoiles et demie sur cinq. C'est, de ce fait, un smartphone indispensable encore aujourd’hui.

Combien de temps Huawei pourra-t-il compter sur cette tactique ? Le calendrier est maigre hélas, car le moment où la technologie de la série P30 sera trop obsolète pour proposer des versions plus récentes, se rapproche. Pour l'instant, laissons au constructeur - et à ses aficionados - tout le bénéfice de cette infime faille.