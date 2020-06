Un mystérieux smartphone Asus apparaît sur Geekbench - est-ce le Zenfone 7 ?

Asus se prépare au lancement de sa gamme mobile 2020. Si vous êtes fan de la série Zenfone, accrochez-vous : une liste apparue sur Geekbench pourrait bien avoir révélé les caractéristiques techniques du prochain Zenfone 7.

Nous avions repéré dernièrement la configuration du smartphone gaming Asus ROG Phone 3 sur TENAA et AnTuTu, le nouveau Zenfone attendait patiemment son tour. Présenté sous le nom de code « asus ZF », le successeur du Zenfone 6 embarquerait - selon Geekbench - un chipset Snapdragon 865 avec huit cœurs et une vitesse d'horloge de 1,8 GHz. L'appareil mobile fonctionnera également sous Android 10 dès son lancement. Mais l’information la plus impressionnante reste la capacité de la RAM, portée à 16 Go. Nous pouvons nous attendre à ce que la société lance des éditions plus modestes du futur Zenfone, avec 6, 8 et/ou 12 Go de RAM affichés.

(Image credit: Geekbench)

Il convient également de préciser qu’aucun smartphone catalogué avec 16 Go de RAM n’est commercialisé à ce jour. Le Zenfone 7 d'Asus pourrait être le premier du genre si son constructeur daigne le sortir rapidement. Samsung, en effet, prépare l’arrivée de cette nouvelle norme depuis le mois de février, en produisant massivement des modules LPDDR5 de 16 Go. Un vrai coup de boost donné aux déjà impressionnants Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra.

Asus Zenfone 7 et Asus ROG Phone 3 : des configurations jumelles ?

La prochaine génération de Zenfone d'Asus devrait également se doter d’un taux de rafraîchissement plus élevé (à 120 Hz ?) et d’un ensemble de capteurs photo amélioré, avec 3 ou 4 objectifs au lieu du double appareil photo dorsal du Zenfone 6.

Finalement, ce « Zenfone 7 » pourrait fortement ressembler au ROG Phone 3 dont les capacités matérielles ont fuité il y a peu. Ce dernier inclurait un écran OLED Full HD+ 120Hz ou 144Hz de 6,59 pouces, une triple caméra de 64 Mpx, une puce Snapdragon 865 overclockée, 16 Go de RAM, ainsi qu’une batterie de 6000mAh avec charge rapide de 30W.

Les deux fleurons d'Asus pourraient bien être dévoilés dans quelques mois, avant une sortie probable au cours du troisième trimestre 2020.