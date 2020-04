7 jeux PS4 à acheter avant la fin de la super promo de printemps sur PSN

Vous êtes coincé(e) à domicile depuis quelques semaines maintenant MAIS fort heureusement, vous possédez une PS4 ! Vous avez probablement remarqué que Sony organise des « soldes » de printemps actuellement et met à votre disposition quelques-uns de ces plus grands hits. Si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons de vous ruer dessus, car cette avalanche de bonnes affaires prendra fin le 29 avril.

Pour vous aider à bien mener vos emplettes rapidement, nous avons sélectionné sept jeux indispensables vendus au plus bas prix. Vous auriez tort de vous en priver, même après le déconfinement.

Overcooked! 2

Prix réduit : 14,99 € (au lieu de 24,99 €)

Si vous ne jurez que par les meilleurs jeux MMO, alors vous connaissez déjà de réputation Overcooked et sa suite. Vous n’avez jamais eu le temps de vous plonger dans son gameplay infernal, vous devriez encore avoir quelques jours devant vous pour l’essayer. Enfilez votre tablier et occupez les cuisines d’un grand restaurant, en collaboration avec d’autres joueurs, voire même votre famille ou vos amis. Il vous faut alors répondre activement aux commandes des clients et concoctez des recettes de plus en plus complexes. Alors que la foule s’entasse dans votre enseigne… Si vous êtes du genre stressé(e), attention mieux vaut éviter ce titre. Sinon, c’est un excellent entraînement virtuel à Top Chef.

Assassin's Creed Odyssey - Edition Deluxe

Prix réduit : 24,99 € (au lieu de 84,99 €)

À la fin de l’année 2018, notre temps de loisirs a été complétement vampirisé par la sortie de deux jeux cultes : Red Dead Redemption 2 et Assassin's Creed Odyssey. Si les westerns sont davantage votre dada, il est fort possible que vous n'ayez pas eu le temps de découvrir le plus moderne des opus Assassin's Creed (un comble pour un épisode qui se déroule dans la Grèce antique). Rattrapez-vous grâce à l’édition de luxe qui vous propose en prime de multiples packs d’armures, de navires et d’équipages. De quoi vous garantir des heures d’exploration et d’aventures supplémentaires qui vous feront changer l’Histoire à tout jamais.

Watch Dogs 2 - Gold Edition

Prix réduit : 24,99 € (au lieu de 109,99 €)

En 2014, Watch Dogs nous embarquait dans l’un des mondes ouverts les plus inventifs et angoissants qui soit, à base de courses contre la montre et de piratages intensifs. Deux ans plus tard, sa suite intensifie le gameplay dans un environnement beaucoup plus esthétique (et moins bugué). Mieux : vous pouvez faire équipe avec 3 joueurs maximum en réseau et, grâce à l’édition Gold, bénéficier de nombreuses options de personnalisation ainsi que de quêtes bonus rendues disponibles via le Season Pass. Si vous avez adoré prendre d’assaut la réplique de Los Angeles dans GTA V, vous apprécierez faire du hack-tourisme dans la métropole voisine de San Francisco. Pour un billet au coût dérisoire.

Sekiro: Shadows Die Twice

Prix réduit : 45,49 € (au lieu de 69,99 €)

Parce qu’il est l’un des jeux PS4 les plus difficiles à achever, dans la lignée des Dark Souls et de Bloodborne, vous avez peut-être hésité à le lancer au moment de sa sortie l’an dernier. Maintenant que son prix a baissé, vous devriez lui accorder une seconde chance. Oui, Sekiro est complexe mais il a pour lui sa liberté absolue et de sublimes paysages. Entre action-aventure et infiltration, vous explorez le Japon du XVIe siècle et ses sombres intrigues. Une fois que vous aurez saisi les bases, vous prendrez plaisir à apprendre des combinaisons nouvelles et à improviser de nouvelles parades. Sans compter qu’il s’agit de l’un des plus beaux jeux d’une PS4 en fin de vie.

Marvel's Spider-Man

Prix réduit : 19,99 € (au lieu de 39,99 €)

Spider-Man est une innovation à part entière dans l’historique des adaptations vidéoludiques Marvel. Jusqu’ici, les fans étaient essentiellement destinés à lancer des jeux de combats de type Marvel vs Capcom. Et puis, sans doute inspirés par la série Arkham de Rocksteady, les développeurs d’Insomniac Games ont créé une carte de New-York exceptionnelle, avec une histoire et des sous-quêtes qui s’avèrent une véritable lettre d’amour au Tisseur et aux héros imaginés par Stan Lee. Si la campagne solo est très prenante, vous prendrez à cœur de ne pas vous arrêtez à son chapitre final et de terminer le jeu à 100%. Avant d’enchaîner avec les DLC qui sont également en promo (entre 3,99 et 9,99 €).

The Elder Scrolls V: Skyrim

Prix réduit : 19,99 € (au lieu de 59,99 €)

Certains diront que Skyrim est le meilleur RPG jamais réalisé. C’est en tout cas l’un de ceux qui monopolisera votre attention plusieurs dizaines d'heures durant. L'édition spéciale, que nous vous conseillons ici, correspond à une version remasterisée du titre de 2011. En plus des graphismes améliorés, vous avez la possibilité d’engager un marathon avec la totalité des extensions et divers mods tout aussi enthousiasmants. Perdez-vous à Tamriel autant que vous le désirez, c’est le meilleur moyen d’oublier le confinement.

Kingdom Hearts : pack All-in-One

Prix réduit : 32,99 € (au lieu de 109,99 €)

Vous n'avez jamais essayé un seul épisode de la saga Kingdom Hearts ? Vous disposez maintenant de l'occasion idéale. Kingdom Hearts, c’est un peu Final Fantasy avec les personnages de Disney – un jeu d’action-aventure très riche et enchanteur qui conviendra parfaitement pour toute la famille. Le coût du pack tout-en-un est en chute libre, ce qui signifie que vous pouvez vous procurer les jeux Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 et Kingdom Hearts 3 pour le prix d'un seul jeu. Une aubaine absolue pour sauter dans l’une si ce n’est la plus belle mythologie PlayStation.