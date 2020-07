Comment bien régler l'image de son téléviseur : luminosité, couleurs, contraste, netteté ?

Il ne sert pas à grand-chose d'acheter un téléviseur extraordinaire si vous ne pouvez pas obtenir la meilleure image possible. Pour ce faire, il ne vous suffit pas de brancher et d'allumer votre écran de télévision. Ce guide couvre les principaux réglages et ajustements que vous pouvez effectuer pour obtenir une image idéale et maximiser votre plaisir de visionnage.

Avant de commencer à effectuer les réglages, assurez-vous que toutes vos sources, telles que votre box internet, votre décodeur ou votre lecteur Blu-ray, sont correctement configurées. Celles-ci devraient, en effet, ajuster automatiquement leurs paramètres pour correspondre à ceux de votre téléviseur - hélas, ce n'est pas toujours garanti. Il vous suffit de cliquer sur le bouton "info" de votre téléviseur pour vérifier que votre résolution est bien réglée sur 1080p - ou 2160p, si vous avez un téléviseur 4K - et c'est parti.

Si vous souhaitez mieux comprendre les réglages de votre téléviseur et savoir s'ils valent la peine d'être modifiés, voici un guide pratique vous permettant de fixer les fonctions d'étalonnage essentielles de votre TV.

1. Choisir le bon mode d’image

Quasiment tous les téléviseurs disposent d’une variété de modes d'image, chacun correspondant à un type de contenu spécifique. Vous trouverez généralement les modes "Cinéma" (appelé "Film" sur certains modèles), "Dynamique", "Standard", et "Sport". Il suffit de passer rapidement en revue ces options pour constater que le grain de l'image change radicalement d'un mode à l'autre.

Ces modes principaux permettent de calibrer différents paramètres en une seule fois, tels que la température des couleurs, le rétroéclairage, l'amélioration des mouvements et des contours, le gamma. La plupart des téléviseurs sont automatiquement réglés en mode "Standard", qui établit un équilibre médian entre les paramètres ci-dessus. Bien que ce mode soit parfaitement adapté au visionnage en journée, c’est le mode "Cinéma" ou "Film" qui représente le plus fidèlement les couleurs, il fait en sorte que l'image soit aussi proche que possible de celle désirée par le réalisateur d'un film ou d'une série.

Voici un rapide aperçu des modes les plus populaires.

(Image credit: Samsung)

Cinéma / Film : si vous recherchez un réglage simple qui vous permettra d'obtenir une image de qualité, vous pouvez dès à présent vous tourner vers le mode Cinéma (qui, sur certains modèles, peut également être appelé Film ou Chaud). Ce mode a tendance à donner un rendu plus précis des couleurs. Si vous avez déjà utilisé d’autres modes, vous trouverez peut-être que celui-ci affiche les couleurs d'une manière plus douce, en y ajoutant même une teinte légèrement rougeâtre ou ambrée (moins agressive sans toute cette lumière bleue). Il est souvent préférable d'utiliser ce réglage si vous regardez la télévision avec très peu de luminosité environnante. Si vous regardez davantage la télévision pendant la journée ou dans une pièce très lumineuse, vous trouverez peut-être un autre réglage plus adapté.

Standard : il s’agit généralement du réglage par défaut que vous trouvez sur votre téléviseur lorsque vous le sortez de sa boîte. Il donne souvent une teinte plus bleutée à l’image, tandis que le contraste, la netteté et la luminosité sont calibrés sur Moyen. C'est parfait pour regarder des émissions quotidiennes ou les infos, mais vous devriez probablement vous en passer si vous souhaitez une expérience plus cinématique. Ce mode est également idéal si vous disposez d’une pièce remplie de lumière naturelle, car il offre un bon équilibre entre le mode film et le mode dynamique (ci-dessous).

Dynamique / Vif : comme son nom l'indique, ce mode va venir faire ressortir les couleurs, en augmentant la saturation afin d’exagérer le contraste. L'inconvénient est que cela peut donner l'impression que les images sont trop saturées. C'est ici l'opposé du mode Cinéma, et plutôt que de donner une teinte chaude / rougeâtre, vous aurez une teinte froide / bleue qui va être appliquée pour donner à l'image un aspect anormalement lumineux.

Sport : si vous êtes un fan de sport (de n'importe quelle discipline), vous pourrez alors envisager d’utiliser ce réglage pour regarder votre prochain match. Le mode Sport est un peu comme le réglage dynamique qui augmente artificiellement les couleurs et le contraste - dans ce cas, c’est pour aider à mieux distinguer les joueurs, les buts, et autres points clés du reste de l’image. Cela peut se révéler trop flagrant, mais vous trouverez généralement des réglages liés au mouvement qui rendront les mouvements rapides un peu plus fluides. Comme par exemple l'option Motion Flow utilisée sur les téléviseurs Sony Bravia pour éviter le flou de mouvement. Le mode Sport de certains téléviseurs Samsung calibre même les réglages audio pour mieux recréer le son d'un stade.

Gaming : si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu, le choix de ce mode est sans aucun doute votre meilleure option. Ce mode fonctionne en supprimant tout traitement vidéo non essentiel afin de réduire le temps de latence, tout en augmentant les couleurs et le contraste pour que les graphismes paraissent plus clairs et plus colorés.

(Image credit: LG)

2. Améliorer la fluidité des mouvements

Ce réglage peut adopter de nombreux noms différents, y compris lissage du mouvement ou interpolation de trame. Ils font tous pourtant la même chose. L’améliorateur de mouvement permet d'éliminer le ghosting et le flou qui se créent dans les images de mouvement rapide en insérant artificiellement plus d'images dans la vidéo.

Si vous regardez simplement la télévision ou du sport en direct, alors cette option devrait se révéler utile, car ces images sont généralement filmées à 30 images par seconde. Cependant, si vous regardez un programme filmé à 24 images par seconde, il en résultera un mouvement peu naturel (également appelé effet Soap Opera).

Heureusement, il est assez facile de désactiver cette option lorsque vous n'en avez pas besoin. L'endroit où vous retrouverez ce réglage dépend entièrement du fabricant, mais le mot "mouvement" sera généralement présent. Il se nommera Auto Motion Plus pour Samsung, TruMotion pour LG, Fine Motion/AquoMotion pour Sharp et enfin MotionFlow chez Sony.

3. Régler la netteté de l’image

Vous pensez peut-être que la meilleure façon d'obtenir l’image la plus nette qui soit est de pousser tous vos réglages au maximum, mais c'est en fait tout le contraire. Si vous utilisez le mode Film / Cinéma, alors il y a de fortes chances que celle-ci soit déjà inférieure pour vous.

Régler la netteté de l’image n'augmente pas sa netteté même, mais va plutôt venir améliorer les contours de l’image. Lorsque ceux-ci sont améliorés, cela donne l'impression qu'il y a un certain halo ou une ombre autour, ce qui donne à l'ensemble de l'image un aspect peu naturel.

Pour améliorer la netteté de l'image, il suffit donc de baisser la netteté jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir ce halo. L'image deviendra alors nettement moins nette lorsque le réglage est à zéro ; si elle est ne l’est pas assez à votre goût, augmentez simplement le réglage d'un ou deux crans, histoire de vous assurer de ne pas rater un détail essentiel.

(Image credit: Netflix)

4. Régler le contraste et la luminosité

Ces deux paramètres vont de pair. Le contraste règle la partie claire de l'image tandis que la luminosité règle quant à elle les parties sombres. En réglant le contraste trop haut, vous constaterez que vous perdrez des détails, mais si vous le réglez trop bas, alors votre image aura l'air ternie. De même, si vous réglez la luminosité trop haut, votre image obtiendra un aspect délavé.

La meilleure façon de régler ces deux paramètres est de télécharger un modèle de calibrage ou d'acheter un DVD qui calibrera parfaitement votre luminosité, votre contraste et vos autres variables. Mais il est important ici de noter que les différentes chaînes et options de streaming peuvent toutes avoir un aspect légèrement différent - ainsi, vos paramètres de contraste pour regarder Plus belle la vie pourront avoir un tout autre aspect lorsque vous regarderez Netflix par exemple.

5. Activer / désactiver le rétro-éclairage et les détecteurs de lumière

Le rétro-éclairage d'un écran LCD - ou encore l’écran lui-même lorsqu’il s’agit d’un téléviseur OLED qui émet sa propre lumière - modifie l'intensité de la source d'éclairage du téléviseur. En situation de faible luminosité, le rétroéclairage devra être réglé plus bas, alors qu'en cas de forte luminosité, celui-ci devra être réglé au contraire plus haut. S'assurer que le rétroéclairage est correctement réglé réduit le risque de fatigue oculaire et de maux de tête, et garantit par la même occasion que l'image est bien visible par rapport à son environnement.

Certains téléviseurs Samsung offrent même une fonction de détection de la lumière ambiante (ou capteur ECO sur les anciens modèles). Celle-ci mesure la lumière dans la pièce afin de modifier automatiquement la luminosité de l'écran en conséquence et ainsi réduire la consommation d'énergie. Vous retrouverez une fonction similaire avec le Dolby Vision IQ, qui ajoute un détecteur de lumière à certains téléviseurs Panasonic et LG. Ce afin d’ajuster la calibration de l'image pour les séquences en Dolby Vision, en fonction du niveau de lumière dans la pièce. Les nouveaux téléviseurs OLED de Panasonic sont également dotés d'une fonction de détection intelligente qui étend ce calibrage aux contenus non-DV.

Nous n'avons couvert ici qu'une partie des différents réglages possible dans ce guide, mais comme vous pouvez le constater, quelques simples modifications dans les réglages de votre téléviseur permettront d’améliorer grandement votre confort visuel devant l'écran.