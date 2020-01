Comment scanner un code-barres (QR Code) sur iPhone ou iPad ?

Il est facile de scanner un QR Code sur son iPhone, son iPad ou tout autre appareil iOS. A condition de savoir où la fonctionnalité se cache. Ce guide pratique a pour vocation de vous aider à la localiser.

Bien que les QR Codes n'aient jamais gagné la popularité qu'ils méritaient, de nombreux magasins, sites web et commerces de proximité continuent d'employer ces codes-barres spéciaux pour communiquer et partager divers contenus avec leur public. Les billets sur sites web, les bons de réduction, les liens de site web et les informations de contact sont souvent stockés dans un QR code.

Il est aujourd'hui plus évident de scanner un QR Code sur iPhone ou iPad que sur un appareil Android. Apple a en effet intégré un lecteur de QR Code dans son appareil photo. Il vous suffit donc de lancer simplement celui-ci pour scanner votre précieux code-barres.

Mais l'application caméra peut parfois être capricieuse et il s'avère dès lors compliqué pour votre appareil mobile d'identifier le contenu qu'il observe. Voici comment traduire un QR Code en quelques étapes, sans encombre.

Ce tuto fonctionne sous iOS 13, le système d’exploitation mobile d’Apple le plus récent. Les versions antérieures sont également compatibles.

Ouvrez votre application d'appareil photo sur votre iPhone ou iPad Placez l'appareil photo de manière que le QR Code soit clairement visible Votre appareil reconnaîtra le code et affichera une notification Appuyez sur la notification pour accéder au contenu de votre QR Code

Premièrement, ouvrez votre application d’appareil photo sur votre iPhone ou iPad. Elle se trouve généralement sur votre page d’accueil, dans le coin inférieur droit de l’appareil.

Maintenant, placez la caméra de l’appareil au niveau du QR Code. Cadrez soigneusement celui-ci. Pas besoin d’appuyer sur le déclencheur, votre appareil iOS reconnaîtra automatiquement le QR Code et vous recevrez une notification sur l’écran. Assurez-vous que vous disposez d’une bonne réception mobile ou que vous êtes connecté au Wi-Fi, sinon cela ne fonctionnera pas.

Appuyez sur la notification pour être envoyé vers le contenu du QR Code. Il peut s’agir d’un site Web, d’une application ou d’une fonctionnalité liée à votre appareil.

Voilà, en quelques étapes, vous avez facilement scanné un QR Code sur votre iPhone ou iPad !

L’application Wallet peut scanner les QR Codes sur iPhone et iPad

Il y a également un lecteur QR Code intégré dans l’application Wallet sur iPhone et iPad. Pour accéder au scanner, ouvrez l’application, cliquez sur le bouton + en haut de la section « Passes », puis appuyez sur Scanner Code pour ajouter un pass.

À partir de là, vous pouvez scanner les codes QR pour des coupons de réduction, cartes d’embarquement, billets et cartes de fidélité.

Si vous ne voulez pas utiliser l’une des deux méthodes ci-dessus, vous pouvez aussi vous rendre sur l’App Store où vous trouverez une large sélection d’applications de lecture de QR Codes gratuites.