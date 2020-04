Comment utiliser Houseparty et jouer avec vos amis sans quitter la maison ?

JUMP TO:

C’est l’application mobile la plus populaire du moment. Houseparty est disponible sur Android, iOS, iPadOS et macOS. Il s’agit d’un nouveau réseau social qui permet de lancer des conversations vidéo jusqu’à huit participants, mais aussi des quiz et divers jeux collectifs.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle application pour autant. Houseparty a été lancée par l’éditeur Life on Air en 2016, et a été rachetée par Epic Games au milieu de l'année 2019. Avec l'augmentation du nombre de personnes confinées chez elle, en raison de la pandémie de coronavirus, elle est rapidement devenue l’application la plus téléchargée sur le Google Play Store comme sur l’App Store d’Apple.

Houseparty n’est pas non plus la première application offrant des appels vidéo gratuits. De nombreuses références - telles que FaceTime, WhatsApp, Google Duo, Skype, Google Hangouts, Microsoft Teams, Zoom - occupent déjà ce terrain. Mais aucune ne les émule à travers une vaste collection de jeux, comme sait le faire l’application désormais préférée des familles ou des personnes isolées.

Téléchargement

Si vous utilisez un appareil Apple (iPhone, iPad ou Mac), vous pouvez télécharger Houseparty sur l'App Store.

Si vous disposez plutôt d’un appareil mobile Android, vous devez vous rendre sur le Google Play Store pour télécharger Houseparty.

Enfin, si vous préférez lancer Houseparty sur un Chromebook ou un PC Windows, une version compatible avec le navigateur Google Chrome existe également.

Installation

(Image credit: Life on Air Inc)

Avez-vous téléchargé Houseparty ? Excellent, reste encore à vous inscrire au service. Pour ce faire, lancez l’application une première fois et suivez les instructions à l’écran. Vous devrez saisir votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone mobile et choisir un nom d'utilisateur unique. A noter qu’Houseparty existe depuis quatre ans donc énormément d’identifiants sont déjà pris, vous aurez donc à faire preuve de beaucoup de créativité dès les débuts !

Une fois que vous avez choisi votre alias inédit, ajoutez-y votre carnet d’adresses. Vous avez le choix d’autoriser l’application à accéder au répertoire de votre téléphone. Vous pouvez aussi associer le service à vos comptes Facebook et Snapchat, pour étendre votre réseau d'amis aussi largement que possible. Houseparty identifiera automatiquement vos contacts et vos amis déjà inscrits, ce qui vous permettra de démarrer un ou plusieurs chats de discussion presque instantanément.

Nous avons installé Houseparty sur un bon d'appareils différents. Sur certains d'entre eux, il n'a pas réussi à récupérer tous nos contacts enregistrés. Nous avons constaté ce problème sur une minorité de smartphones Android, mais il est possible qu'il se pose également sur d'autres appareils.

Si vous avez du mal à trouver vos amis sur Houseparty, depuis votre carnet d'adresses, Facebook ou Snapchat, tentez de rechercher le nom d’utilisateur de votre ami manuellement et ajoutez-le de la même façon.

Mode d'emploi

Une fois votre compte Houseparty créé, vous serez redirigé vers l'écran principal. Votre visage apparaîtra alors depuis la caméra frontale de votre smartphone / tablette ou de la webcam de votre ordinateur.

L'icône « Plus », située en haut à droite de l’écran, vous permet de trouver vos contacts et de regrouper plusieurs personnes dans une « Houseparty », afin de commencer un appel vidéo groupé.

En dessous, vous remarquerez une icône représentant des dés. Il s’agit d’un raccourci vers les jeux déjà disponibles sur Houseparty. A l’instar de Quick Draw, sorte de Pictionary en ligne, et de Heads Up, un jeu de charades qui consiste à deviner le personnage que vous êtes censé incarner (du moins selon le post-it collé sur votre tête).

Appuyez sur le jeu de votre choix, Houseparty vous proposera d’ajouter des amis connectés - ou pas encore - pour jouer avec vous. Attendez qu'ils se connectent, et vous voilà lancés dans une partie trépidante !

De gauche à droite : l'écran principal, la section Contacts et celle des jeux disponibles (Image credit: TechRadar)

Pour démarrer ou rejoindre rapidement un appel ou une partie de jeu, glissez votre profil sur l'écran. Vous pourrez alors découvrir la liste des amis connectés avec lesquels vous avez récemment discutés et les "House Parties" (discussions de groupe) en cours. Pour contacter les uns ou les autres, tapez sur leur identifiant ou le nom de la session.

Attention, Houseparty n'autorise qu'un maximum de huit personnes par appel. Si vous souhaitez parler à un groupe d'amis ou de famille plus large, vous devrez trouver une autre application.

Si vous souhaitez attirer l'attention d'un ami, vous pouvez appuyer sur l'icône « Main » à côté de son nom pour lui envoyer une notification sur son appareil. Si vous préférez lancer directement une discussion vidéo avec lui, il vous suffit d'appuyer sur l'icône « Téléphone ».

Un contact n’apparaît pas sur votre liste d’appels récents ? Utilisez la barre de recherche présente dans la session « Contacts » pour le retrouver et l’ajouter dans une discussion.

De gauche à droite : la liste de vos contacts récents, votre boîte de réception Houseparty et vos amis présents en ligne (Image credit: TechRadar)

Passez votre pouce de droite à gauche sur l’écran principal pour être redirigé vers votre boîte de réception, où vos contacts peuvent vous envoyer des messages vidéo privés, lorsque vous êtes absent. Houseparty nomme ces messages spécifiques « Facemail », vous avez la possibilité de les enregistrer et de les partager avec vos contacts.

Une fois que vous êtes en communication, vous pouvez utiliser les boutons en bas de l'écran pour allumer ou éteindre votre micro et votre caméra, passer de la caméra frontale de votre appareil à la caméra principale arrière (si vous utilisez un smartphone, par exemple). Quant à l'icône en forme de cadenas, elle vous permet de verrouiller une discussion pour empêcher d'autres personnes de vous rejoindre - utile si vous désirez mener une conversation privée.

Pour quitter un appel, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de croix dans le coin inférieur droit de l'écran.

Notifications

Houseparty peut être très amusant. Mais si vous avez la chance d'avoir une pléthore d'amis, de parents et de collègues, le volume de notifications que l'application envoie finira vite par effacer tout sourire de votre visage.

Par défaut, l'application est configurée pour envoyer un ping à tous vos contacts lorsque vous l'ouvrez. De même, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un de vos amis se connectera à son tour. Comme vous pouvez l'imaginer, cela peut vite tourner à l’agacement.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez facilement désactiver ce type de notifications. Touchez l'icône en forme de visage dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis appuyez sur l’option « Gérer les notifications ». Basculez alors les deux curseurs affichés en position "off". Toutes les notifications dispensables seront désactivées.

(Image credit: TechRadar)

Vous pouvez également personnaliser les paramètres de notification, individuellement en fonction de chaque ami. Ainsi, si vous ne voulez pas rater une personne spéciale, vous pouvez laisser activées les notifications qu’il émet. Tout en évitant que d'anciens collègues ou Tonton Maurice soit prévenu à chaque fois que vous lancez Houseparty.

Contrôle parental

Y a-t-il des risques à utiliser Houseparty ?

Voici la version Mac d’Houseparty (Image credit: Life on Air Inc)

Comme nous vous l'avons indiqué ci-dessus, vous devez cliquer sur l'icône « Cadenas » pour verrouiller une discussion. Internet Matters, une association de consommateurs britanniques, vous conseille d’activer ce verrouillage par défaut pour éviter que d'autres personnes n'apparaissent dans votre chat sans y avoir été invité.

C’est d’abord une option de contrôle parental, destiné à protéger chaque enfant qui utiliserait l’application, mais aussi n’importe quel utilisateur plus âgé qui ferait preuve de prudence. Certains utilisateurs avertis d’Houseparty ont, en effet, déclaré avoir occasionnellement croisé de parfaits inconnus dans leurs discussions.

L’application, de son côté, est parfaitement en règle au niveau du respect de la vie privée. Toutes les autorisations requises sont demandées avant l’inscription d’un membre et au moment de rejoindre ou d’accueillir un appel vidéo.