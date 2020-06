Twitter : comment enregistrer et envoyer des tweets vocaux ?

C’est la nouvelle fonctionnalité choc du service de microblogging. Les tweets vocaux vous permettent de faire entendre votre voix sur Twitter, au sens propre du terme. L’écrit n’est plus le seul moyen de vous exprimer et c’est tant mieux. Même si, pour l’instant, seuls les possesseurs d’un iPhone ont la possibilité d’utiliser cette option.

Quand pourra-t-on publier un tweet vocal depuis un smartphone Android ? Pour le moment, le tweet vocal est réservé à un volume restreint de twittos utilisant l’application iOS. La totalité des utilisateurs iOS auront accès à cette fonctionnalité innovante « dans les semaines à venir ». Il n'y a, en revanche, aucune information sur la date de déploiement de celle-ci pour les utilisateurs d'Android.

Pendant longtemps, Twitter était un service basé sur le texte - vous pouviez même envoyer vos tweets par SMS. Mais au fil des ans, la plateforme communautaire a tenté de nouvelles expériences pour inciter ses membres à participer davantage - telles les possibilités de publier des GIFs, d’ajouter des photos ou d’uploader une vidéo. Plus récemment, Twitter a doublé la taille de ses tweets, ces derniers passant de 140 à 280 caractères. Et puis vinrent les tweets audio - ou tweets vocaux comme la société préfère les appeler.

Quelle est leur particularité ? Il s’agit de pastilles audio que l’utilisateur peut enregistrer via son microphone et l’application mobile puis ajouter, avec ou sans texte, dans un tweet avant de les envoyer sur le réseau. Ses followers, comme l’ensemble de la twittosphère si son compte est public, peuvent les écouter et les réécouter à volonté.

Par défaut, les tweets vocaux sont limités à 140 secondes, soit 2 minutes et 20 secondes. Ne vous inquiétez pas si vous êtes du genre bavard et que vous dépassez le temps imparti. Lorsque l’enregistrement dépasse les 140 secondes, Twitter crée automatiquement un fil de discussion / thread audio, avec des segments vocaux découpés.

Reste la grande question : comment se lancer et publier son premier tweet vocal sur Twitter ? Suivez nos instructions ci-dessous et devenez le plus grand orateur du réseau social aux 166 millions d’utilisateurs quotidiens.

1. Trouver la fonction d'enregistrement vocal sur Twitter

Avant d’échauffer votre élocution, la première chose à faire est de vous assurer que vous disposez de l’application Twitter pour iOS mise à jour. Pour ce faire, lancez l'App Store, appuyez sur l'icône représentant votre compte et récupérez les mises à jour disponibles. Exécutez ensuite l'application Twitter et appuyez sur le bouton en bas à droite de l'écran pour composer un nouveau tweet. Vous devriez voir un nouveau bouton violet apparaître, juste à côté de l’icône appareil photo (qui vous permet d’ajouter des photos / vidéos depuis votre galerie mobile). Il correspond à la fonctionnalité « tweet vocal ».

2. Enregistrer un tweet vocal

Lorsque vous appuyez sur ledit bouton, votre photo de profil s’affiche au-dessus d’un gros bouton d’enregistrement rouge. Tapez dessus pour lancer la captation. La première fois que vous procéderez à un enregistrement, vous devrez autoriser l'application Twitter à accéder à votre microphone - il suffit d'appuyer sur OK pour lancer automatiquement l’opération.

3. Mettre sur pause ou finaliser l’enregistrement du tweet vocal

À moins que vous n'ayez écrit un script avant de poser votre flow, vous pourriez vouloir interrompre l'enregistrement à tout moment. Pour rassembler vos pensées, trouver vos mots et réussir votre essai. Ce n'est pas du tout un problème : il suffit d'appuyer sur le bouton de pause qui remplace le bouton d'enregistrement, une fois celui-ci lancé. Lorsque vous êtes prêt à reprendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton rouge. Vous remarquerez que pendant la captation, une barre de progression se remplit, indiquant la durée restante - et les 140 secondes passent très vite.

4. Pré-écouter puis publier le tweet vocal

Si vous n’êtes pas satisfait de l’enregistrement, vous pouvez à tout moment cliquer sur l’option « Annuler » en haut à gauche de l’écran. A l’inverse, si votre réalisation sonore vous plait, tapez sur « Validé » en haut à droite. Vous serez alors rediriger vers l’interface de rédaction du tweet. A vous de choisir si vous désirez ajouter un texte complémentaire ou partager le tweet vocal totalement brut. Votre composition est prête ? Appuyez sur le bouton « Tweeter ».

5. Proposer des tweets vocaux plus longs

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, il est possible d'envoyer des tweets audio d'une durée supérieure aux 140 secondes imposées par Twitter. Lorsque vous atteignez cette « limite », il vous suffit de continuer à enregistrer en laissant votre doigt appuyé sur le bouton rouge. Twitter découpera la séquence audio toutes les 2 minutes 20 et créera un thread rassemblant tous les nouveaux extraits. Ce fil de discussion peut contenir jusqu’à 25 tweets vocaux successifs (soit un peu plus de 58 minutes d’enregistrement). Pour mettre en ligne le thread audio, procédez comme précédemment : appuyez sur « Validé » et tapez sur « Tout tweeter ».

Pour écouter les tweets vocaux de votre Timeline, il suffit d'appuyer sur le bouton « Lecture » apparaissant sur les photos de profil des personnes utilisant la fonction. Comme l’explique l’assistance Twitter, « la lecture débutera dans une nouvelle fenêtre s’affichant, en bas de l’écran, en superposition de votre Timeline ». Si vous écoutez un thread audio, sachez que vous pouvez sortir de l’application et naviguer ailleurs sur votre mobile, la lecture se poursuivra en arrière-plan. A noter que la lecture des tweets vocaux est disponible sur n’importe quel système d’exploitation, pas seulement iOS.

