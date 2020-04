Ebooks, audiobooks : comment télécharger gratuitement des nouveaux livres ?

Au même titre que les plateformes de streaming vidéo et que votre console de jeux, de belles étagères remplies de livres sont des amies essentielles pour supporter le confinement. Vous avez lu tous les ouvrages qui peuplent votre bibliothèque ? Et La Poste ne peut plus vous en livrer de nouveaux ? Ce tutoriel va vous permettre de récupérer ou de lire directement des romans, des bandes dessinées, voire des magazines directement sur Internet. Bonus : vous n’aurez pas à dépenser un seul centime pour vous cultiver.

Il existe en effet toute une série de services en ligne qui vous permettent de feuilleter des livres gratuitement. Nous allons vous présenter chacun d'entre eux, afin que vous puissiez dévorer toute une série de livres virtuels gratuits.

Comment lire ces publications en ligne ? Si la plupart des applications vous permettent de lire directement via votre smartphone ou votre tablette, une liseuse Kindle s’avère bien plus recommandable pour reposer vos yeux et prendre davantage de plaisir à la lecture. Voici les meilleures offres Kindle du moment :

Quelles librairies en ligne privilégier ?

Les plus grandes boutiques en ligne, à l’instar de celles d’Apple, de Kobo ou de Google, proposent une grande variété de livres gratuits. Bien entendu, dans la sélection disponible, vous n’aurez pas le privilège de parcourir les best-sellers les plus récents. Oubliez d’ores et déjà la rentrée littéraire. Mais découvrez d’autres couvertures tout aussi passionnantes, quel que soit votre genre littéraire favori.

Google Play Store, par exemple, met régulièrement à votre disposition des collections entières de mangas, d’essais, de romans SF ou à l’eau de rose. Les ouvrages gratuits sont choisis parmi les livres les plus vendus sur le store, au cours des derniers mois. Impossible de manquer les œuvres les plus populaires donc !

Les auteurs autoédités publient souvent leurs premières nouvelles ou histoires sur ce type de plateformes. Elles se révèlent dès lors comme une excellente ressource pour obtenir gratuitement des œuvres inédites de jeunes plumes en devenir.

Voici les plus grandes bibliothèques de livres gratuits et disponibles :

Amazon Kindle Unlimited

Si vous possédez une liseuse Kindle, c’est le service à découvrir en priorité. Kindle Unlimited est une immense bibliothèque de plus d’un million de livres, dont 35 000 en français. Amazon offre deux mois d’essai gratuit et sans engagement aux nouveaux abonnés. A la fin de la période d’essai, l’abonnement passe à 9,99 € par mois. Incluant plusieurs nouveautés.

Kindle Unlimited dispose d'une sélection de titres en constante évolution, ne vous attendez donc pas à retrouver les mêmes livres disponibles chaque mois. A la manière d’un catalogue de streaming vidéo comme Netflix, certaines nouveautés viennent éclipser les ouvrages datés et moins populaires. N’ayez crainte : étant donné la quantité de références mises en avant par Amazon, vous ne serez jamais à court de lecture.

Amazon Prime Reading

Autre service Amazon réservé cette fois aux abonnés Amazon Prime, Reading se présente comme une véritable bibliothèque virtuelle. En échange de votre souscription annuelle, vous pouvez « emprunter » plusieurs nouveautés ou des best-sellers tels que la saga Harry Potter ou quelques romans fantastiques signés Stephen King. Des magazines ainsi que des comics et des mangas viennent compléter le catalogue de prêt. Ce dernier est consultable aussi bien sur votre liseuse Kindle que sur smartphones et tablettes iOS / Android.

(Image credit: Projet Gutengerg)

Projet Gutenberg

C’est le Wikipedia du livre. Démarré dans les années 70 au sein de l’Université de l’Illinois aux Etats-Unis, le Projet Gutenberg a pour mission de numériser tous les livres tombés dans le domaine public. Aujourd’hui, plus de 60 000 ouvrages sont consultables gratuitement dans 40 langues différentes, au format EPUB, html ou en texte brut. L’occasion de parcourir de multiples éditions originales d’Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll à Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne.

Gallica

Initiative similaire au Projet Gutenberg, Gallica est une gigantesque base de données de documents textuels, vidéos, sonores (il y en a plus de 5 millions) numérisés par la Bibliothèque Nationale de France. Au-delà de numéros de presse publiés au siècle dernier, de manuscrits médiévaux, d’enregistrement sonores, la BNF recommande plusieurs fois par mois des sélections thématiques de romans aux formats EPUB et PDF. Vous pouvez découvrir des écrits plus discrets d’Apollinaire, de Baudelaire, d’Edgar Allan Poe ou de Mark Twain.

AudioCité

Vous préférez les livres audio aux ebooks ? Audiocité et sa communauté de lecteurs bénévoles ont conté à ce jour plus de 3000 polars, dystopies, recueils de poésie, nouvelles ou pièces de théâtre. Des heures et des heures de lecture enregistrées au format MP3 et téléchargeable gratuitement en ligne ou via une application Google Play.

(Image credit: Amazon/Audible)

Audible

Ici aussi, les audiobooks sont rois. Mais ils sont narrés par des conteurs professionnels et donc, forcément, l’usage du service requiert un abonnement. Il s’élève à 9,95 € par mois, somme pour laquelle vous pourrez ajouter un livre audio tous les 30 jours. En bon produit Amazon, Audible peut être testé pendant 30 jours gratuitement. Plongez vos tympans au milieu des 400 000 livres audio de la plateforme. Pour tous les goûts et tous les âges.