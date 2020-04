Comment jouer à Pokémon Go depuis chez vous ?

Vous jouez à Pokémon Go depuis le lancement du jeu durant l’été 2016 - ou presque ? Vous êtes un vaillant dresseur qui collecte tous types de créatures, un peu partout dans le monde réel ? Alors les grands espaces de chasse doivent certainement vous manquer, maintenant que nous sommes tous confinés à domicile.

La joie procurée par la recherche et la capture de vos Pokémons en extérieur, mais aussi par votre participation aux différents tournois du jeu, s’estompe peu à peu. Et pourtant, il existe encore quelques astuces pour faire durer le plaisir des parties Pokémon Go… depuis chez vous ! Nous avons ainsi rédigé ce guide dans l’espoir de voir la communauté Pokémon continuer à prospérer et s’entraider.

(Image credit: Niantic/The Pokémon Company)

La pandémie du Covid-19 s’est désormais étendue sur le monde, incitant la majeure partie des gouvernements à décréter un confinement total, pour freiner la propagation du virus. Une décision qui a pour conséquence secondaire de réduire considérablement la jouabilité de Pokémon Go.

Il est facile de se moquer des joueurs privés dès lors d’accès aux Pokéstops ou aux arènes quand d’autres ne peuvent plus voir leur famille ou leurs amis. Pourtant, Pokémon Go a changé la vie de nombreuses personnes isolées en quatre ans d’existence, développant des interactions sociales et une véritable communauté au sein du jeu. En outre, le titre de Niantic a incité de nombreux participants à sortir de chez eux - ironique, aujourd’hui - et à faire de l’exercice régulièrement. Pour ces derniers, le verrouillage de Pokémon Go est un réel coup dur.

Privilégiant la sécurité de sa communauté, l’éditeur de Pokémon Go, Niantic, a dû reporter et parfois annuler complétement de nombreux événements annoncés avant le confinement. Des rendez-vous, tels que les journées communautaires, les Raids ou les Safari Zones, sont suspendus « jusqu’à nouvel ordre » car ils encourageaient les rassemblements massifs de joueurs.

Malgré les restrictions, Niantic tient toutefois à tirer le meilleur parti de cette situation compliquée. Les développeurs ont mis en place une série de modifications radicales dans le gameplay du jeu, afin de permettre aux joueurs de continuer à évoluer au sein de Pokémon Go, sans bouger de chez eux.

Nouveau Pokémon Go à domicile : des cadeaux à la pelle

(Image credit: Niantic)

Les changements de Niantic sont nombreux. Dans une mise à jour publiée le 12 mars, le studio a présenté les différentes transformations de Pokémon Go. Voici les principaux bonus qui en découlent :

Les effets de l’encens sont prolongés d’une demi-heure à une heure

Le temps d’incubation et d’éclosion des œufs a été réduit de moitié

Les Pokéstops distribuent plus de cadeaux que d'habitude

La limite d'inventaire a été portée de 10 à 20 objets

Des paquets de 30 encens sont vendus en boutique, pour un prix considérablement réduit

Le nombre de Pokémons qui se baladent dans la nature a été augmenté ; principalement des Pichu, Togepi, Korillon, Ptiravi, Debugant, Riolu, Goinfrex, ainsi que deux petits nouveaux : Laporeille et Pikachu à fleurs

(Image credit: Niantic)

Dans une nouvelle mise à jour datée du 23 mars, d'autres modifications ont été ajoutées. Ainsi, les détenteurs de billets pour un Safari Zone reçoivent des bonus supplémentaires lorsqu’ils sont localisés chez eux. Ces cadeaux comprennent une prolongation des effets de l’encens, ceux-ci demeurant actifs jusqu’à huit heures après utilisation. Les participants au Raid Lugia, eux, se sont vu offrir un pack de 50 Super Balls pour compenser l’annulation de l’événement. Autre bonus important : un lot comprenant 30 PokéBalls, 20 Super Balls et 15 baies Framby est mis à disposition de tous les joueurs jusqu’au 20 avril.

Tous les événements ne sont pas stoppés pour autant et Niantic a déployé une nouvelle fonctionnalité baptisée « Vue d’aujourd’hui » et qui rassemble en un seul endroit toutes les futures entrées de l’agenda Pokémon Go.

Jusqu’à la fin du mois d’Avril, vous pourrez poursuivre le challenge Team Go Rocket de Mars et vous lancer à l’assaut de l’Entei obscur. Ce qui vous permettra de libérer le Chien Légendaire de seconde génération. En outre, le pokémon Noadkoko pourra être récupéré au centre de recherches, avec un bonus Poussière d’étoiles jusqu’au 1er mai. Notez également la tenue durant le 25 avril de la journée communautaire Abra qui vous donnera l’occasion de récupérer le précieux Pokémon à l’état sauvage avant de le faire évoluer en Alakazam.

(Image credit: Niantic/Pokémon Company)

Depuis le 31 mars, les joueurs peuvent s’affronter et faire équipe dans des Raids à distance sans quitter leur domicile. Niantic a introduit un nouvel élément : le Pass de Raid à distance vendu dans la boutique du jeu contre 100 PokéCoins.

Ce pass permet aux dresseurs de se joindre aux raids dès leur début, à condition que celui-ci soit visible sur la carte. Plus grande est la ville dans laquelle vous vous trouvez, plus vous aurez accès à de nombreuses arènes. Malheureusement, pour chaque raid, le nombre de participants est encore limité. Ceux qui s’avèrent les plus éloignés d’une arène verront la puissance d’attaque de leurs pokémons restreinte et partiront avec un désavantage. Mieux vaut combattre avec des Légendaires dès le départ !

Il est également possible d’inviter ses amis dans des raids même s’ils ne sont pas à proximité de votre arène. Niantic a certifié que les développeurs travailler sur un calibrage plus juste de la puissance d’attaque, quel que soit la distance entre le combattant et l’arène. Une optimisation qui devrait bénéficier à tous prochainement.

D’ores et déjà, les joueurs reçoivent un bonus quotidien lorsqu’ils explorent la carte, à la recherche de nouveaux Pokéstops. Votre copain Pokémon peut s’aventurer lui-même dans ces lieux et collecter des cadeaux à votre place. Compagnon que vous alimentez aujourd’hui en une seule fois, par le biais de bonbons et de poussière d’étoiles, pour récupérer le niveau de points de combat souhaité.

Dernier avantage mais pas le moindre : les dresseurs ont à présent la capacité d’empiler jusqu’à 200 unités par famille d’objets : 200 poussières d’étoile, 200 œufs chance, 200 encens… Votre inventaire ne devrait plus vous faire défaut, d’autant que vous pouvez activer plusieurs objets à la fois.

Les meilleurs trucs et astuces pour jouer à Pokémon Go à la maison

(Image credit: Niantic)

Bien que les améliorations ci-dessus contribuent à rendre vos parties Pokémon Go plus distrayantes, des trucs et astuces complémentaires permettent de faciliter votre progression, sans vous lever du canapé (ou presque).

Si vous avez la chance de posséder un jardin, n’hésitez pas à faire les cent pas pour couvrir de plus grandes distances sur la carte grâce au suivi d’exploration remis à jour. Une offrande de Niantic qui garantit une avancée de 10 kilomètres par heure.

Si en revanche, vous devez composer avec une pièce cloisonnée, ces allers-retours répétés peuvent vite vous rendre dingue. Un vélo d’appartement ou un tapis roulant aident forcément à parcourir davantage de terrain. Vous ne possédez pas de tels appareils ? Aucun souci, il suffit de vous munir d’une chaussette !

La technique de la chaussette trompe en effet le GPS de votre smartphone efficacement. Lancez Pokémon Go, plongez votre téléphone à l’intérieur d’une chaussette et faites tourner celle-ci à une cadence régulière, pas trop rapide, pour simuler… une marche. Vous musclerez par la même occasion vos avant-bras, à la place de vos mollets.

Pokémon Go compte enfin de nombreuses communautés en ligne incroyables, dont plusieurs sont locales. Cela vaut vraiment la peine de les consulter pour ajouter des participants proches de chez vous comme amis, et les affronter. Amis que vous pourrez conserver, une fois la période de confinement levée !

Amusez-vous à volonté à Pokémon Go depuis chez vous et restez en sécurité !