Comment télécharger et installer la version bêta d'iOS 14 sur votre iPhone ?

La présentation de la nouvelle mise à jour majeure d’Apple pour ses iPhone vous a donné envie de tester iOS 14 dès maintenant ? Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous : Apple a lancé la version bêta d'iOS 14 pour les développeurs, mais elle n'est pas encore accessible au public.

Il existe pourtant un moyen simple de télécharger la version bêta d'iOS 14, elle consiste à vous inscrire en tant que développeur Apple… moyennant le règlement de 99 dollars (environ 90 euros), pour un an d’accès au Apple Developer Program. Vous pouvez également attendre la sortie de la bêta publique d'iOS 14 qui aura lieu en juillet. Il vous restera alors deux à trois mois pour évaluer le nouvel OS, juste avant l’introduction probable de l'iPhone 12.

Notez que tous les iPhone ne pourront pas télécharger iOS 14 - tout appareil plus ancien que l'iPhone 6S ou plus récent ne pourra obtenir ni la version bêta ni la version complète d'iOS 14 lorsqu'elle arrivera un peu plus tard dans l'année.

Rassurez-vous : si vous avez pu installer iOS 13, alors il vous sera tout aussi facile de télécharger la version bêta d’iOS 14 pour les développeurs. Votre iPhone est compatible ? Voici toutes les instructions détaillées pour obtenir la mise à jour de votre appareil mobile et vous lancer sur iOS 14 !

(Image credit: Future)

0. Inscrivez-vous sur la plateforme Apple Developer Program

Vous devez faire partie du programme des développeurs partenaires d’Apple pour accéder à la première version bêta d’iOS 14. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site officiel et suivez les recommandations de la firme de Cupertino (énumérées ici). Vous aurez besoin d'un identifiant Apple et de quelques informations personnelles comme vos nom et prénom, ainsi que votre adresse postale. Vous devrez également payer une cotisation annuelle de 99 $. Celle-ci vous permettra de bénéficier d’iOS 14 mais aussi de toutes les fonctions avancées des applications de l’App Store.

(Image credit: Future)

1. Avant d’installer iOS 14, sauvegardez les données de votre iPhone

Ne soyez pas trop pressé, mieux vaut établir une sauvegarde de vos données mobiles avant de mettre à jour votre iPhone. En cas de problème, vous pourrez ainsi restaurer les paramètres de votre smartphone, ses applications et ses différents contenus à votre dernier point de sauvegarde.

La version bêta d'iOS 14 est susceptible d'être buguée ou de planter régulièrement (par définition, un bêta test consiste à trouver des problèmes sur le logiciel). Il serait dommage que votre première expérience avec iOS 14 se solde par une rage incontrôlable vis-à-vis de ce qui vous fera office de système d’exploitation dans quelques mois.

Image 1 sur 4 (Image credit: Future) Image 2 sur 4 (Image credit: Future) Image 3 sur 4 (Image credit: Future) Image 4 sur 4 (Image credit: Future)

2. Téléchargez le profil utilisateur iOS 14

Pour obtenir la mise à jour d'Apple avant son déploiement officiel, vous devrez télécharger le profil bêta sur un appareil compatible. Rendez-vous sur la page developer.apple.com/download et suivez les instructions pour télécharger ledit profil.

Appuyez d’abord sur les trois lignes horizontales du menu « hamburger », en haut à gauche de l’écran. Appuyez ensuite sur l’option « Downloads ». Faites défiler votre écran vers le bas, jusqu'à ce que vous voyiez apparaître la version bêta d'iOS 14. Tapez sur le bouton « Install profile ». Le fichier d’installation sera alors placé sur votre téléphone. Vous devez dès lors l’installer manuellement depuis vos paramètres généraux.

Image 1 sur 9 (Image credit: Future) Image 2 sur 9 (Image credit: Future) Image 3 sur 9 (Image credit: Future) Image 4 sur 9 (Image credit: Future) Image 5 sur 9 (Image credit: Future) Image 6 sur 9 (Image credit: Future) Image 7 sur 9 (Image credit: Future) Image 8 sur 9 (Image credit: Future) Image 9 sur 9 (Image credit: Future)

3. Déployez le profil d’utilisateur sur votre iPhone

Rendez-vous dans le menu « Réglages » de votre iPhone puis naviguez tour à tour sur les options « Général » puis « Profil ». Sélectionnez le dernier profil téléchargé (celui-ci vient juste d’être ajouté dans la liste des utilisateurs existants) et appuyez dessus.

Image 1 sur 7 (Image credit: Future) Image 2 sur 7 (Image credit: Future) Image 3 sur 7 (Image credit: Future) Image 4 sur 7 (Image credit: Future) Image 5 sur 7 (Image credit: Future) Image 6 sur 7 (Image credit: Future) Image 7 sur 7 (Image credit: Future)

4. Téléchargez et installez iOS 14

Une fois le profil bêta d'iOS 14 installé, restez dans le menu « Réglages », faites défiler votre écran jusqu'à l’option « Général » et sélectionnez « Mise à jour du logiciel ». Si les étapes précédentes ont été suivies correctement, vous devriez enfin avoir la possibilité de télécharger iOS 14 (du moins sa version bêta). Attention, il s'agit d'une mise à jour d’approximativement 5 Go. Pensez à mettre votre iPhone en charge et allez chercher une occupation secondaire pendant un certain laps de temps.

L’installation est terminée ? Redémarrez votre téléphone, vous êtes désormais sous l’édition zéro d’iOS 14. Ce qui vous permettra de tester le logiciel plusieurs mois avant vos pairs.