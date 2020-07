Comment réparer le bug du Joy-Con Drift qui gêne votre Nintendo Switch ?

Vous vous demandiez comment réparer les Joy-Cons de votre Nintendo Switch ? Alors vous êtes tomber sur la bonne page. La Nintendo Switch est indéniablement l’une de nos consoles préférées, mais alors qu'elle - et sa petite soeur la Switch Lite - continuent de se vendre comme des petits pains, une ombre demeure au tableau : le Joy-Con Drift.

Ce bug agaçant se produit lorsque la manette détecte un mouvement, et ce même lorsque le joueur ne touche pas le Joy-Con. Pendant des sessions de jeu, certains personnages peuvent s'égarer, sélectionner le mauvais objet ou avoir du mal à effectuer des mouvements précis. En d’autres termes, le Joy-Con Drift donne l'impression que votre Switch est en train de jouer toute seule. Alors que les possesseurs de la Switch standard peuvent, eux, s’acheter de nouveaux Joy-Cons - même si la solution est un peu coûteuse - ceux possédant une Switch Lite, malheureusement, n’ont pas cette alternative. Les Joy-Cons de cette dernière n’étant pas détachables.

Ce problème est tellement répandu que l’actuel président de Nintendo, Shuntaro Furakawa, a pris l'initiative rare de s'excuser auprès de sa communauté mondiale pour la gêne occasionnée. Une action collective en justice est actuellement en cours aux États-Unis contre ce Joy-Con Drift.

Vous rencontrez vous-même ce problème ? Nous sommes là pour vous guider dans la restauration de vos Joy-Cons. (presque) Toutes les étapes présentées ici sont réalisables depuis chez vous. Gardez à l’esprit que pour ce faire, il faudra peut-être aller examiner certains composants à l’intérieur de votre Switch, et que cela pourrait annuler votre garantie.

Méthode 1 : mettez vos Joy-Cons à jour

(Image credit: Nintendo)

La première étape pour essayer de corriger le souci du Joy Con Drift est tout simplement de mettre à jour vos Joy-Cons. Lorsque vos deux Joy-Cons seront connectés à la console, allez dans "Paramètres de la console". Sélectionnez "Manettes et capteurs", puis "Mise à jour des manettes", et appuyez sur le bouton A. Cela devrait vous permettre d'installer la dernière mise à jour disponible pour vos Joy-Cons.

Méthode 2 : recalibrez vos Joy-Cons

(Image credit: Nintendo)

Détachez vos Joy-Cons de la console principale et recalibrez-les un à un. Tout d'abord, allez dans les "Paramètres de la console". Sélectionnez "Manettes et capteurs", puis "Calibrage des sticks". Vous allez alors passer une série de tests simples, qui peuvent s'avérer au final complexes si votre Joy-Con ne coopère pas.

Le premier test vous fera vérifier la réactivité d'un point flottant dans une cible. Ce point doit s'afficher sous la forme d'un "+" lorsque le joystick n'est pas touché. Lorsque vous tournerez celui-ci, le bord du cercle doit devenir vert. Si la manette ne fonctionne pas correctement, appuyez alors sur le bouton X pour recalibrer le Joy-Con.

Le test suivant inclut un point ainsi qu’une cible plus détaillés. Poussez le joystick vers la flèche triangulaire et relâchez-le lorsque le triangle change de couleur. Vous devrez effectuer cette même action vers chacun des quatre points cardinaux de la cible, pour terminer le test.

(Image credit: Nintendo)

Ensuite, faites tourner le stick en effectuant un "grand cercle" deux à trois successives. Maintenez le point aussi près que possible du bord extérieur du cercle - une ligne verte apparaîtra pour indiquer que vous le faites correctement, et disparaîtra si le point s'éloigne trop du centre du cercle. Ce test était particulièrement difficile pour notre Joy-Con drifté, nous avons donc dû appliquer un petit peu plus de pression (délicatement tout de même) avec les deux mains.

(Image credit: Nintendo)

Méthode 3 : Nettoyez votre joystick

(Image credit: TechRadar)

Il s’agit de la méthode la plus simple et la moins invasive pour réparer cette anomalie. Vous aurez besoin d'une solution nettoyante spécialement conçue pour entrer en contact avec des composants électroniques, ou plus généralement de l'alcool isopropylique. Mais aussi de quelques coton-tiges et, en option, d'une petite pince à épiler.

Examinez le petit revêtement en caoutchouc situé juste en dessous de la "tête" de votre stick. La pince à épiler est très pratique ici pour soulever une sorte de revêtement en caoutchouc qui empêche la poussière et d'autres particules de pénétrer dans le mécanisme.

Vaporisez un peu de solution nettoyante sur l’extrémité d'un coton-tige, et poussez doucement mais fermement le coton-tige sous la couche de caoutchouc. Déplacez le coton-tige selon différents angles et nettoyez autant de débris que possible. Bien que la solution de contact soit spécialement conçue pour l'électronique, faites attention à ne pas noyer votre Joy-Con - utilisez de petites quantités de nettoyant. Lorsque vous aurez terminé, tournez le joystick plusieurs fois pour vous assurer que le nettoyant résiduel se répartit aussi uniformément que possible, et laissez le Joy-Con sécher pendant quelques minutes.

Si l’idée d'introduire un coton-tige dans votre Joy-Con vous effraie, vous pouvez également vaporiser la solution directement, mais très prudemment, sous la couche de caoutchouc. Vous pouvez également essayer cette méthode avec une bombe à air comprimé.

Refermez votre Joy-Con et retournez au premier test de calibrage présenté ci-dessus (Méthode 1). Vous devriez alors constater une amélioration des performances de votre Joy-Con avec une ligne de dérive nettement amoindrie. Si la manette peine toujours, essayez de répéter le processus de nettoyage - celui-ci ne permet pas de réparer la manette à 100%, mais il apporte une réelle progression.

Méthode 4 : Remplacez ou démontez votre joystick

(Image credit: TechRadar)

Le remplacement du joystick est la méthode la plus risquée pour réparer un Joy-Con et ne doit être tenté que si vous avez de l'expérience en électronique. Ouvrir le Joy-Con signifie également perdre la garantie de Nintendo, cette option est donc à utiliser absolument en dernier ressort. Elle consiste à se procurer un joystick de remplacement (le Venic 3D fera très bien l'affaire) et à pratiquer une petite opération sur la manette. Nous ne vous recommandons pas de remplacer le joystick vous-même, d'autant plus que le fait de manipuler des composants internes du Joy-Con peut potentiellement causer plus de dégâts - nous voulons simplement vous faire prendre conscience de ce risque.

Quant au réassemblage du Joy-Con, il s’agit véritablement d’un casse-tête, et à nouveau, à moins d’être expert en électronique, cette méthode finit souvent par introduire encore plus de saleté et de débris dans votre appareil qu’il n’y en avait auparavant.

Méthode 5 : Essayez un émulateur

Une solution expérimentale pour corriger ce problème lié aux Joy-Cons est disponible sur les smartphones Android 9 disposant du Bluetooth HID : une application appelée Joy-Con Droid permet aux joueurs d'utiliser leur téléphone comme un substitut de Joy-Con. L'application dispose d’options personnalisables pour permettre d’émuler les paramètres turbo et TAS pour les speedrunners. Mais celle-ci est toujours en alpha.

Si tout le reste échoue, la solution la plus sûre pour réparer votre Joy-Con est encore de vous rendre sur le site d’assistance de Nintendo pour voir si vous pouvez bénéficier d'une réparation ou d'un remplacement gratuit. Dans certains cas, Nintendo se proposera de prendre en charge les réparations.

Quelles sont les causes de ce Joy-Con Drift ?

(Image credit: Nintendo)

Le Drift a plutôt tendance à affecter le Joy-Con de gauche plus que celui de droite. Il n'y a pas d'explication claire ce phénomène, mais une hypothèse est que l'antenne du Joy-Con gauche - qui se situe sur la carte mère - subit des interférences de la part d'autres pièces métalliques. Une raison plus simple pourrait également être l'usure ou l'infiltration de poussière et de saleté dans le boîtier externe du Joy-Con. Tant que Nintendo n'aura pas publié officiellement d'informations concernant ce Joy-Con Drift, nous n'aurons pas de réponses concrètes à apporter.