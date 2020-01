Comment convertir gratuitement tous vos fichiers vidéo ?

Votre lecteur vidéo ne peut lire que les formats MP4 ? Vous n’arrivez pas à uploader un simple fichier vidéo en WMV ? Il devient dès lors nécessaire de télécharger et d’installer un logiciel de conversion vidéo pour obtenir le bon format. Oui mais utiliser un outil en ligne s’avérera plus rapide et plus facile.

La partie la plus complexe de ce défi consiste à choisir le bon site web pour effectuer la conversion vidéo. En effet, la plupart des outils en ligne gratuits intègrent leur marque en filigrane dans vos vidéos modifiées. Ou alors les convertissent avec un débit très bas, vous obligeant à attendre devant votre écran 45 à 60 minutes pour une vidéo de 60 secondes. Pire encore, vous devez fermer à la chaîne une douzaine de pop-up publicitaires avant de procéder à la conversion. Comme le dit l’adage : « si c’est gratuit, c’est vous le produit ».

Nous utiliserons ici le convertisseur gratuit et en ligne édité par Apowersoft. Il s’agit du meilleur outil de conversion vidéo gratuit, puissant, polyvalent et très simple à utiliser. Il offre la possibilité de transformer vos vidéos dans plus de 20 formats différents, en résolution HD, 4K, 3D, HEVC. Et ce à destination de vos smartphone, tablette, ordinateur, lecteur DVD et et même TV. Mieux : vous pouvez convertir plusieurs vidéos à la fois. Voici comment procéder.

1. Rendez-vous sur le site Apowersoft

Avant de commencer, notez bien que l’éditeur Apowersoft propose par défaut de télécharger un logiciel, gratuit certes, mais qui n’est que la version d’essai de son logiciel de conversion vidéo premium. Parallèlement à celui-ci, il vous est possible d’utiliser un convertisseur vidéo en ligne en cliquant ici. Vous ne débourserez pas un centime d’euro.

Une fois sur la page web adéquate, appuyez sur le bouton Select files to start. Puis, lorsque vous y êtes invité(e), cliquez sur Download launcher pour exécuter l’application. Patientez quelques secondes pendant la mise à jour de la page web. A la fin du processus, votre gestionnaire de fichiers s’ouvre : vous allez devoir importer votre ou vos vidéos.

2. Uploadez vos vidéos

Vous êtes désormais prêt à sélectionner une ou plusieurs vidéos sur votre ordinateur. Apowersoft prend en charge une vaste gamme de formats, notamment les MP4, AVI, MOV, WMV et bien d’autres. Choisissez vos fichiers vidéo à convertir et cliquez sur Ouvrir.

Après quelques secondes, votre vidéo sera ajoutée dans une file d’attente. Elle est reconnaissable via sa vignette, la durée du processus et la taille du fichier. Cliquez sur le bouton « i » pour afficher des informations supplémentaires sur le fichier vidéo.

Vous pouvez ajouter davantage de vidéos en file d’attente avec le bouton Add files, en bas à gauche. Elles seront toutes converties avec les mêmes paramètres de sortie. Si vous souhaitez convertir chaque vidéo dans un format différent, il faudra lancer le processus vidéo après vidéo.

3. Modifiez et découpez vos vidéos converties

Le convertisseur vidéo d’Apowersoft comprend un ensemble d’outils d’édition pratiques pour bien optimiser vos films. Sans passer par un logiciel d’édition pro (et excessivement onéreux). Pour y accéder, cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de votre vidéo importée. Vous disposerez dès lors des paramètres avancées.

C’est ici que vous pouvez découper la vidéo en précisant un point de début et de fin, utiliser un fichier image afin de créer un filigrane personnalisé, appliquer des filtres élégants ou encore régler le volume sonore. Dernière option des plus utiles : le recadrage, indispensable si vous prévoyez d’uploader votre vidéo sur Instagram (où le format carré est la norme). Il est enfin possible de faire pivoter la vidéo pour qu’elle soit lisible au format portrait sur votre smartphone. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé vos modifications.

4. Convertissez vos vidéos

Choisissez le format de sortie pour vos vidéos à l’aide du menu déroulant. Vous pouvez aussi supprimer l’audio de votre vidéo ou l’enregistrer en tant que fichier audio.

Cliquez sur l’icône en forme de rouage pour accéder aux paramètres. Dans cet espace, vous configurez la résolution, le débit et la fréquence d’images de la vidéo, ainsi que les canaux audio (mono ou stéréo). Cliquez sur Convert et choisissez un dossier de sortie pour clôturer l’opération.

5. Sauvegardez ou partagez vos vidéos

Une fois la conversion de vos vidéos terminée (vous verrez une barre de progression pour chacune), vous pourrez soit les ouvrir immédiatement dans le dossier de sortie, soit les partager sur Facebook, Twitter ou Pinterest. Appréciez le rendu final !