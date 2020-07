Comment activer et utiliser le mode sombre de WhatsApp ?

L'utilisation du mode sombre de WhatsApp modifie les couleurs de l'application de messagerie, passant du blanc/vert à des nuances plus subtiles de noir et de gris. Cela produit moins d'éblouissement la nuit et rend WhatsApp plus confortable à utiliser dans des conditions de faible luminosité.

Les écrans plus sombres consomment également moins d'énergie (en particulier si votre appareil est équipé d'un écran AMOLED). Aussi, cela donne juste un air plus cool, et opère un changement rafraîchissant par rapport aux interfaces entièrement blanches. Il est toujours bon d'avoir plus d'options.

Des ressources récemment découvertes dans la bêta de WhatsApp suggèrent que les développeurs prévoient quelques changements pour le mode sombre, notamment la possibilité d’ajuster les couleurs des bulles de texte pour améliorer le contraste avec le fond noir de l'application.

Cependant, même après le déploiement de ces changements, le processus d'activation du mode sombre restera le même. Voici comment procéder...

Activer le mode sombre de WhatsApp sur un appareil Android

Le mode sombre de WhatsApp est également arrivé pour les utilisateurs d'Android, et son activation est simple.

Ouvrez l'application Appuyez sur "Réglages" Appuyez sur "Discussions" Appuyez sur "Thème" Sélectionnez "Sombre"

Si vous utilisez le mode sombre du système de votre téléphone pour changer la couleur de toutes vos applications, en choisissant le thème sombre par défaut, l'apparence de WhatsApp sera modifiée en conséquence.

Activer le mode sombre de WhatsApp sur iPhone

Une fois que vous recevez la dernière mise à jour de l'application WhatsApp, l'activation du mode sombre est aussi simple que sur Android :

Ouvrez l'application "Réglages" Appuyez sur "Luminosité et affichage" Appuyez sur "Sombre" dans la partie Apparence

Le thème sombre s’appliquera alors sur l’ensemble de l’interface pour que WhatsApp adopte automatiquement les couleurs de celle-ci.

Activer le mode sombre de WhatsApp sur PC

WhatsApp a également reçu une mise à jour pour le mode sombre sur PC, comme l'avait découvert le développeur Mahesh B Wijerathna en parcourant le CSS du site web.

I've been developing the Dark mode for @WhatsApp desktop for sometime now and i just saw these updates on v0.4.930 which has their signature dark color. They might release the dark mode soon. Here's how it looks at the moment. Pinging @WABetaInfo pic.twitter.com/JFc40rvZgYFebruary 24, 2020

À ce moment-là, le mode sombre du bureau ne semblait pas encore tout à fait terminé (les emojis étaient sur fond blanc plutôt que sur fond transparent) mais la palette correspondait à celle des applications Android et iOS.

Elle n'est pas encore disponible pour des tests et n'a pas été publiée en même temps que les modes sombres de l'iPhone et d'Android, mais vous pouvez recréer un effet similaire en utilisant un plugin gratuit appelé Stylus pour Firefox et Chrome, qui vous permettra de créer des feuilles de style personnalisées pour des sites web.

Un utilisateur appelé Vednoc a réussi à créer une feuille de style sombre spéciale à utiliser avec WhatsApp web, qui peut être téléchargée et utilisée gratuitement. Elle n'est pas identique à la version officielle, mais donne un effet global similaire.

A quoi ressemble le mode sombre de WhatsApp ?

Le mode sombre de WhatsApp est principalement gris, avec des accents verts et des messages de statut en jaune.

Le mode sombre de WhatsApp est désormais disponible dans le monde entier (Image credit: Facebook)

Avant l'apparition de la version bêta, il semblait que nous verrions au moins l’apparition de deux modes sombres différents - dont l'un serait optimisé pour les écrans AMOLED. Les APK précédentes laissaient penser qu'il y aurait jusqu'à trois variantes disponibles, dont une avec un fond noir plein. Ces pixels noirs seraient désactivés sur un écran AMOLED, ce qui permettrait d'économiser autant d'énergie que possible.

Cependant, ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, WhatsApp nous informe que ses designers ont passé leur temps à perfectionner un look qui améliorerait la lisibilité tout en rendant les différents éléments de l'interface clairs et distincts.

"Lors du choix des couleurs, nous voulions minimiser la fatigue oculaire et utiliser des couleurs plus proches de celles que l’on peut retrouver sur iPhone et Android respectivement", explique la société sur son blog.

"Nous voulions aider les utilisateurs à concentrer facilement leur attention sur chaque écran. Pour ce faire, nous avons utilisé des couleurs et d'autres éléments de design pour faire ressortir les informations les plus importantes".

D’autres nouveautés en préparation ?

Le mode sombre de WhatsApp est enfin arrivé, mais il semble que de nouvelles mises à jour de WhatsApp soient prévues dans un avenir proche.

D'après les captures d'écran qui furent divulguées, il semblerait que vous pourrez configurer vos messages pour que ceux-ci soient effacés après une période comprise entre cinq minutes et une heure. Les applications de messagerie concurrentes comme Messenger, Telegram et Signal offrent quant à elle déjà une fonctionnalité similaire, il s'agit donc d'un ajout attendu sur WhatsApp.

Les versions bêta ont également révélé une nouvelle option qui vous permettra de masquer complètement les mises à jour des contacts passés en mode silencieux. Actuellement, si vous mettez un contact en sourdine, ses mises à jour apparaîtront en gris, mais resteront visibles. Lorsque la nouvelle mise à jour sera disponible, vous pourrez les cacher complètement et ne les voir que si vous le souhaitez.

Une chose à laquelle nous ne nous attendons pas de sitôt, c'est un afflux soudain de publicités. La société mère Facebook a récemment révélé qu'elle venait de dissoudre une équipe qui travaillait sur de nouveaux moyens pour pouvoir glisser des publicités dans les chats de votre groupe.

La société a toujours l'intention d'insérer des publicités dans la fonction « Statut » de WhatsApp, assez peu utilisée (qui ressemble beaucoup aux Stories Facebook et Instagram), mais vous ne devriez pas encore vous retrouver bombardé de messages promotionnels de sitôt.

L'une des principales raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir essayer le mode sombre de WhatsApp est pour prolonger la durée de vie de votre batterie, mais il existe d'autres moyens de rendre l'application moins gourmande en énergie sans avoir à changer de mode d’affichage.

Si vous n'aimez pas le choix de couleurs de WhatsApp pour le mode sombre, vous pouvez toujours faire quelques modifications pour en personnaliser l'apparence. Entrez dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Discussions" et appuyez sur "Fond d'écran", puis choisissez "Couleurs" et sélectionnez une couleur plus sombre que le fond gris pâle standard.

Cela ne changera pas la couleur des bulles de message, des menus et des autres éléments de l'interface, mais des recherches de Google ont montré que les pixels noirs consomment beaucoup moins d'énergie que les autres couleurs.

Ce n'est pas la même chose qu'un véritable mode sombre, mais le fait de passer à un fond d'écran noir peut vous aider à économiser un peu d'énergie lorsque vous utilisez WhatsApp (Image credit: WhatsApp)

Par défaut, WhatsApp téléchargera de nombreux fichiers en arrière-plan, ce qui peut vraiment épuiser la batterie de votre téléphone. Vous pouvez donc également économiser de l'énergie en ouvrant les paramètres de WhatsApp et en sélectionnant "Utilisation des données et du stockage".

Ici, vous pouvez choisir quand les médias doivent être téléchargés (lorsque vous utilisez des données mobiles, lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et lorsque vous êtes en itinérance). Si vous les désactivez, les vidéos et les images envoyées dans les messages ne seront téléchargées que lorsque vous les toucherez.

L'activation du mode d'économie d'énergie de votre téléphone est un autre moyen de le faire durer plus longtemps entre deux charges. Selon le réglage que vous choisirez, cela peut réduire la luminosité de votre écran, arrêter les applications qui envoient et reçoivent des données lorsqu'elles fonctionnent en arrière-plan, et limiter la vitesse du processeur. C'est à vous de décider si vous êtes prêt à sacrifier les performances de votre appareil pour prolonger la durée de vie de votre batterie.