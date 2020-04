Disney Plus : comment activer votre essai gratuit sans engagement ?

Disney Plus a été lancé en France le 7 avril 2020, avec plus de 500 films et 350 séries disponibles dès le jour 1. Où que vous soyez, à partir de n’importe quel support (TV, ordinateur, smartphone, tablette, consoles), vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours, ou d’un mois si vous choisissez l’offre Canal Plus, pour évaluer la qualité des programmes proposés. Vous devrez d'abord saisir vos coordonnées ainsi qu’un moyen de paiement. Mais vous pourrez annuler votre essai gratuit Disney Plus à tout moment, avant d'être facturé.

Nous vous expliquons ci-dessous comment activer ou arrêter votre période d’essai gratuit sur Disney Plus. Vous voulez tester la plateforme dès à présent ? Consultez la marche à suivre ci-dessous. Attention : vous n'avez droit qu'à un seul essai gratuit. Alors, faites en sorte d’en profiter pleinement !

Prêt(e) pour une semaine gratuite sur Disney Plus ?

Sept jours d'accès intégral à Disney Plus, c'est la garantie de vous faire un marathon Marvel, Star Wars et même Les Simpson, comme bon vous semble. C'est aussi la possibilité de découvrir l'une des meilleures séries du moment, The Mandalorian, ou des classiques d'hier qui ont marqué votre enfance. Et que vous souhaiteriez partager en famille ou savourer en solo. Une offre sans engagement que vous pouvez lancer à tout moment.

La procédure est on ne peut plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Disney Plus et de cliquer sur le bouton bleu « 7 jours gratuits ». Il vous faudra ensuite saisir les renseignements demandés : adresse e-mail, nom, prénom, adresse postale, identifiant, mot de passe et surtout moyen de paiement valide. Sans oublier d’accepter les conditions générales d’utilisation de la plateforme. Un e-mail de confirmation sera ensuite envoyé pour valider votre compte utilisateur. Dernière étape : vous identifier de nouveau sur le site ou sur l’application Disney Plus. Votre période d’essai peut dès lors commencer.

Notez que vous ne pouvez pas multiplier le nombre d’essai gratuit en créant plusieurs comptes utilisateur, via des adresses e-mail différentes. A vrai dire, seule l’intégration d’un nouveau moyen de paiement permet d’accéder à une période d’essai supplémentaire.

À la fin de cette période d'essai, vous devrez payer votre abonnement. Soit 6,99 € par mois ou 69,99 € par an selon l’option que vous aurez cochée. Pendant votre inscription, pensez à cocher la case de non-renouvellement de l’abonnement, afin de ne pas être facturé suite à votre période d’essai gratuit. Une option fort pratique mais souvent oubliée.

Et si vous prolongiez votre essai gratuit d’un mois grâce à Canal Plus ?

C’est une offre exclusive à la France où Canal Plus est devenu le distributeur officiel du catalogue Disney Plus. La chaîne cryptée permet à ses adhérents d’accéder gratuitement aux programmes Disney Plus. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez souscrire ici pour obtenir le même avantage à partir de 19,99 € par mois. Et ce pour un engagement de deux ans.

Canal Plus vous garantit néanmoins un mois d’essai gratuit. Pour ce faire, rendez-vous sur la boutique Canal Plus et sélectionnez « Canal+ / Disney+ - Engagement 2 ans » plus cliquez sur le bouton « Choisir cette offre ». Suivez ensuite les instructions, assez similaires à celles réclamées sur le site Disney Plus.

Les plus télévores d’entre vous souhaiteront plutôt partir sur le pack Ciné/Séries de Canal Plus qui ouvre un accès plus large aux fictions Canal Plus, Disney Plus et OCS. Pour 36,90 € par mois, sans engagement. Le premier mois est là encore gratuit.

Que pouvez-vous regarder via votre essai gratuit Disney Plus ?

Vous avez accès à l'intégralité des programmes disponibles sur le service de streaming vidéo. Vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone, votre Smart TV ou votre console de jeux et visionner vos programmes, à partir de celle-ci. Si vous avez choisi l’option Canal Plus, il faudra plutôt préférer l’application ou le site MyCanal pour en profiter.

Parmi les contenus les plus remarquables sur Disney Plus, vous pourrez parcourir les nouvelles séries originales de la plateforme telles que The Mandalorian et The Clone Wars. Il existe aussi plus de 600 épisodes de la sitcom culte Les Simpson. Ou encore une avalanche de films classiques et de comédies familiales, à l’instar de La Reine des Neiges, Maman, j’ai raté l’avion, Pirates des Caraïbes… Et bien sûr, un maximum de fictions Marvel, Star Wars et Pixar.

C'est aussi facile que de l’activer. Connectez-vous sur votre compte Disney Plus, survolez votre profil en haut à droite, cliquez sur « Compte », puis sur « Détails de facturation ». Enfin, choisissez l’option « Annuler l'abonnement ». Vous verrez apparaître une demande de confirmation, cliquez sur « Annulation complète » et le processus s’achèvera.

Pour résilier votre offre Canal Plus, lancez l’application MyCanal, allez dans les paramètres (les trois petits points en bas à droite de l’écran) et sélectionnez « Mon compte » puis « Modifier mon offre » dans la section Abonnement. Appuyez enfin sur « Annuler l’abonnement » et confirmez votre décision.