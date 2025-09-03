Apple déclare trois MacBook obsolètes, la mise à jour devient incontournable

Trois nouveaux MacBooks sont désormais considérés comme obsolètes

Il s’agit du MacBook Air 11 pouces de 2015, ainsi que des MacBook Pro 13 et 15 pouces de 2017

Apple ne répare plus les appareils obsolètes, bien qu’il puisse encore, dans certains cas, remplacer la batterie

Apple vient d’annoncer que trois de ses MacBooks sont officiellement classés comme obsolètes – un statut attribué à ses produits une fois qu’ils ont dépassé sept ans d’existence (à compter de leur mise en vente initiale, et non de la date d’achat individuelle).

Les modèles concernés sont le MacBook Air 11 pouces de 2015, ainsi que les MacBook Pro 13 et 15 pouces sortis en 2017.

Cette décision n’est pas surprenante, puisqu’il y a déjà quelques années, ces ordinateurs avaient été déclarés “Vintage” par Apple – une étape qui précède leur passage en obsolète.

Cette annonce rappelle qu’il est temps de dire adieu à une machine âgée d’une décennie (ou presque) et de la remplacer par un modèle récent. Pour orienter ce choix, il est possible de consulter les guides des meilleurs MacBook et Mac disponibles, ou encore des meilleurs ordinateurs portables pour ceux qui ne tiennent pas absolument à rester chez Apple.

Comme l’explique le site officiel d’Apple, aucun service matériel n’est assuré pour les produits obsolètes, et les prestataires agréés ne peuvent plus commander de pièces détachées.

Concrètement, lorsqu’un appareil Apple déclaré obsolète tombe en panne, il n’existe plus de solution officielle, sauf à récupérer une pièce sur un autre modèle ou à trouver un atelier disposant encore de stocks anciens.

Seule exception pour les MacBook : Apple propose parfois un programme prolongé de remplacement de batterie, jusqu’à dix ans après la sortie du produit (selon les disponibilités de pièces). Il est donc possible, dans certains cas, de prolonger un peu la durée de vie d’un ancien ordinateur, mais cette option n’est pas garantie si les batteries ne sont plus produites.

En pratique, il aurait fallu mettre à jour son matériel bien avant ce passage au statut d’obsolète, d’autant que ces modèles n’ont plus accès aux dernières versions de macOS depuis plusieurs cycles déjà. Cela expose les utilisateurs à un risque accru en matière de sécurité.

Au-delà de cette dimension, ces anciens MacBook privent également de toutes les nouveautés proposées par macOS Tahoe 26 – dont le nouvel effet visuel baptisé “Liquid Glass”.