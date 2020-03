Les meilleurs services de livraison repas ou de courses en ligne

Vous cherchez à faire vos courses en ligne ? Ou simplement à commander un repas solo, à deux, voire familial, pour déjeuner ou dîner ? Nous avons sélectionné les meilleures applications et sites web pour répondre à vos besoins alimentaires.

Aujourd’hui, la grande majorité des supermarchés et des hypermarchés disposent de services « Drive » qui permettent aux consommateurs de venir récupérer directement leurs courses commandées en ligne. Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, par manque de temps ou de véhicule, ces enseignes mettent également à disposition une option de livraison à domicile. Au-delà de la grande distribution, des géants comme Amazon proposent des moyens simples et rapides de se procurer aliments et autres produits de première nécessité.

Les entreprises de livraison de repas ont également augmenté leur clientèle de façon spectaculaire ces dernières années, avec l'arrivée d’acteurs comme Deliveroo ou UberEATS. Il n'est donc plus nécessaire de se contenter d'un sandwich sous vide, ni de risquer de se retrouver avec un poulet frit douteux pour le déjeuner.

Les avantages évidents de ces nouvelles boutiques ? Gagner du temps, profiter pleinement de promotions spéciales et vous faire livrer quand cela vous convient. Bien sûr, il y a des frais de service minimes à payer, mais ils peuvent souvent être réduits ou entièrement supprimés, selon le créneau de livraison que vous choisissez.

Simplicité de la prise de commande, choix varié des produits, coût et temps de livraison estimés sont autant de facteurs que nous avons évalués pour nommer les meilleurs services de livraison alimentaire à domicile.

1. Shopopop

Minimum d'achat : sans

Se faire livrer par ses voisins

Frais de livraison responsables

80 000 références de produits

Commande reçue à domicile en 4 heures

Démarrée il y a cinq ans, Shopopop est une aventure nantaise qui se lance sur un pari simple : se faire livrer ses courses par des particuliers. La plateforme met en effet en relation des enseignes locales (souvent des Intermarché) et des « shoppers », livreurs qui habitent souvent le voisinage et qui cherchent à arrondir leur fin de mois. Ainsi, sur les 6 à 9 euros de frais de livraison, 1 euro est reversé à Shopopop, le reste au shopper concerné. Fort de sa proximité, le service a vite pris de l’ampleur et couvre désormais presque toute la Métropole (à 14 départements près). Il comprend la plus grande variété de produits, garantis chez vous en moins de quatre heures.

Le site vous met en relation avec les drives localisés dans un périmètre restreint puis, une fois votre panier validé, avertit le shopper le plus près et disponible. Un service indispensable dans les zones rurales où la livraison n’est pas ou rarement assurée par les hyper ou supermarchés.

2. Houra

Minimum d'achat : 50€

Grand choix de produits en ligne

Délai de livraison très court (6 heures)

Trop de publicités sur le site

Panier moyen un peu plus cher

La force du supermarché en ligne Houra est son nombre impressionnant de références produits : plus de 50 000, soit 4 fois plus que Carrefour, Monoprix, Intermarché et Auchan. Vous trouverez de tout, particulièrement un volume intéressant de marques premier prix. Il faudra compter 6 heures en moyenne entre la validation de votre commande sur le site et la livraison à votre domicile.

Une belle prouesse qui vous coûtera entre 5 et 9 € selon le volume de votre panier (plus celui-ci est conséquent, moins les frais de livraison sont élevés). Le panier moyen se situe en-dessous de 110 €, ce qui reste légèrement au-dessus de la concurrence.

Peu de défauts chez Houra donc si ce n’est son interface quelque peu obsolète et généreuse en publicités.

3. Intermarché

Minimum d'achat : sans

58 départements desservis

Les frais de livraison et panier moyen les plus bas

Site intuitif

Délai de livraison pouvant atteindre 48 heures

Avec un panier moyen inférieur à 95 €, le site d’Intermarché se caractérise comme le plus compétitif. Les offres promotionnelles sont fréquentes et variées y contribuent grandement, tout comme l’absence de minimum d’achat. Reste le coût de la livraison souvent gratuit, pouvant éventuellement monter jusqu’à 6 € si votre panier s’avère minimaliste. Dommage néanmoins que le délai de livraison puisse s’allonger de 24 à 48 heures, en fonction des régions. Et elles sont nombreuses à entrer dans la carte des livraisons assurées par l’enseigne - plus de 60% de la France métropolitaine est couverte.

La navigation sur le site se veut facile à prendre en main avec des catégories claires et des promotions bien mises en valeur. Veillez toutefois à vous connecter avant de faire vos courses, histoire de ne pas les perdre après une déconnexion… pouvant intervenir après plusieurs minutes d’inactivité.

4. Monoprix

Minimum d'achat : 50€

Panier d’achat plus accessible qu’en magasin

Navigation rapide et agréable

La livraison gratuite seulement après 150 € d’achat

Lorsque Monoprix est cité, nous avons tous l’image d’une enseigne premium, avec un grand choix de produits de qualité… mais aussi la facture qui va avec ! Pourtant, le panier moyen de Monoprix.fr excède à peine 100 € et se révèle moins cher que celui de Coursengo, la plateforme mutualisée de Franprix et de Leader Price. Les stocks sont satisfaisants, tout comme le délai de livraison qui se situe entre 6 et 24 heures, selon le moment auquel vous commandez (privilégiez la matinée). Enfin, de nouvelles offres promotionnelles apparaissent chaque jour. De quoi vous inciter à remplir un panier de 150 €, condition sine qua non pour avoir droit à la livraison gratuite.

Le site est constitué de tuiles assez larges valorisant le produit et son - petit - prix. Plusieurs logos vous permettent de distinguer les produits responsables et leurs normes. Des détails bien utiles.

5. Amazon Pantry

Minimum d'achat : sans

Deux fois plus de références que Carrefour et Auchan

Bon conditionnement

Pas de produits frais

Nécessite un abonnement Amazon Prime

Le service d’épicerie en ligne d’Amazon s’est considérablement agrandi depuis sa mise en ligne, en 2017. De quelques rayons égalant à peine la supérette du coin, il compte désormais plus de 26 000 références et peut rivaliser avec les géants de la grande distribution française. Si ce n’est qu’il ne stocke pas les produits frais dans ses entrepôts. Pour pallier à ce manque, Pantry rogne sur les prix (en moyenne, 6 produits sur 10 sont moins chers sur la plateforme que sur Leclerc Drive, réputé champion des courses en ligne).

Cependant, comptez des frais supplémentaires à votre panier puisqu’il vous faudra être abonné(e) Amazon Prime pour bénéficier du service et des frais de livraison de 2 euros pour programmer votre livraison. Vous pouvez vous en acquitter, moyennant 48 à 72 heures d’attente avant de recevoir vos courses.

Quelles sont les meilleures applications pour vous faire livrer vos repas ?

1. Quitoque

Minimum d'achat : 34€

Des produits bons et bio

Vous cuisinez vous-même

Une application riche en recettes…

… Mais elles sont toutes imposées

C’est la plus originale des applications de notre sélection. Et pour cause : vous faites tout le travail, ou presque. Quitoque vous propose de vous livrer de quoi réaliser de deux à sept recettes par semaine, pour deux à cinq personnes en fonction de la taille de votre foyer. Moult ingrédients frais et de saison vous sont expédiés en kit, n’importe où en France métropolitaine. Les plats se veulent simples et rapides à réaliser, d’autant plus si vous êtes secondé(e) par un robot cuiseur. Vous cuisinez équilibré, pour un très bon rapport qualité-prix - comptez 4,36€ par assiette pour une famille de trois enfants. Sans nécessité de faire des courses (alimentaires) en complément.

L’application mobile, elle, fourmille de recettes créatives et appétissantes, avec des instructions claires. Nous apprécions l’affichage des traces d’allergènes dans les fiches produits. Une plateforme transparente à souhait !

2. Seazon

Minimum d'achat : 39,90€

Formule d’abonnement pratique

Du fait maison tous les jours

Menus spéciaux pour les sportifs

Prix d’une formule plat + dessert… sans le dessert

A l’instar de Quitoque, Seazon prend à cœur de livrer des repas saisonniers, variés et équilibrés pour toute la semaine et presque partout en Métropole (nous sommes désolés pour nos lecteurs Corses). A la différence du précédent, ce service-là cuisine aussi pour vous, quel que soit votre régime alimentaire. En y prêtant plus attention, les chefs de Seazon courtisent cependant deux types de gourmets plus que les autres : les végétariens et les athlètes, avec des plats garantis à moins de 500 calories. Liberté totale : vous choisissez de vous faire livrer 4 ou 14 plats hebdomadaires (entre 6 et 10 € le plat), avec ou sans abonnement.

L’application est riche de détails sur les ingrédients et de visuels vendeurs. Difficile de ne pas succomber, si on dispose d’un bon congélateur.

3. Just Eat

Minimum d'achat : varie selon les restaurants

Le plus grand nombre de villes desservies en France

Cartes des grandes chaînes comme de petits restos

Pas toujours fiable sur les délais de livraison

Application sobre, sans doute un peu trop

La doyenne des applications de livraison traiteur à domicile a vu disparaître bon nombre de concurrents. La plateforme est toujours debout depuis plus de deux décennies (et un changement de nom), preuve de son efficacité et de l’attachement de ses utilisateurs. Ne nous mentons pas cependant : sa popularité, Just Eat la doit, non pas aux meilleurs prix du marché et à ses délais de livraison pas toujours irréprochables, mais à son implantation dans plus de 2000 villes. Nous sommes loin des concepts parisiano-parisiens. En outre, son ancienneté attire les enseignes partenaires, parfois au nez de ses rivaux cadors du marketing.

Just Eat, c’est aussi une application mobile des plus standards : une liste de bonnes adresses en fonction de la cuisine et de l’heure de livraison recherchées. Aucun visuel des plats disponibles pour donner l’eau à la bouche. Mais assez de choix pour vous inciter à passer commande.

4. Deliveroo

Minimum d'achat : 15€

Énorme variété de cuisines

Zéro retard garanti

Interface efficace

Ne livre pas partout

Difficile de rivaliser avec son service client. Deliveroo s’engage à vous livrer en 30 minutes maximum et vous dédommage illico le cas échéant, avec un bon d’achat de 5 € sur votre prochaine commande. Le choix des restaurants se veut varié et premium, le service met en avant de nombreuses sélections d’enseignes partenaires sur des thématiques qui contenteront tout le monde : cuisine équilibrée, repas d’affaires, pauses sucrées… Toutefois, le traiteur limite pour l’instant ses livraisons aux grandes villes françaises et laisse ainsi le champ libre à Just Eat dans les zones rurales.

L’application, disponible sur iOS et Android, est un sommet de simplicité. Et, si ce n’est la sélection de votre repas, vous ne passerez pas plus de cinq minutes dessus pour valider votre repas. Mais bien plus à suivre le déplacement de votre livreur en live (il n’est pas obligatoire de jouer les stalkers pour autant).

5. Uber Eats

Minimum d'achat : sans

Paiement avec Paypal

De nombreux codes promo

Quelques bugs récurrents sur l’application Android

Ne couvre pas tout le territoire

Les amateurs de burgers l’ont définitivement adoptée. La plateforme livre des menus McDonald’s et Big Fernand dans 36 villes de France. C’est le modèle Uber Eats : jouer sur la rareté (aux Etats-Unis, le service n’est disponible que dans 224 villes). Pour faire pencher la balance du consommateur affamé face à Deliveroo et Just Eat, les coursiers mettent un point d’honneur à arriver jusqu’à 15 minutes en avance sur l’horaire convenu. Tandis que la société multiplie les offres promotionnelles et les moyens de paiement acceptés pour fidéliser la clientèle.

L’application, en revanche, ne donne pas toujours satisfaction. Particulièrement la version Android sur laquelle les commandes disparaissent aléatoirement, vous obligeant à sélectionner une seconde fois, et parfois une troisième, votre repas.

