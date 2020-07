Les meilleures trottinettes électriques à petit prix de 2020

Une trottinette électrique est un moyen de locomotion amusant et écologique pour réaliser de courts trajets en milieu urbain. Mais ce type de trottinettes n’est pas forcément bon marché : comptez 500 à 700 € pour un modèle milieu de gamme, et plus de 800 € pour une trottinette électrique premium. Pourtant, il existe des alternatives plus abordables qui peuvent aisément répondre à vos critères de circulation.

Sur ces premiers prix, il est possible d’économiser jusqu’à 200 € sur des modèles qui peuvent tout de même atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Les trottinettes électriques les plus accessibles sont généralement conçues pour la ville, plutôt que pour le tout-terrain. Autrement dit, elles ne disposent pas de gros pneus, d'un moteur puissant et d'une suspension complète capable d'affronter des sentiers vallonnés. Si vous optez pour un modèle de cette gamme, il est toujours possible d’augmenter ses performances en ajoutant une batterie auxiliaire, mais est-ce dans votre intérêt de dépenser plus pour vous alourdir ? Pas si sûr.

Bien qu'il existe certainement des trottinettes électriques moins chères que celles que nous avons retenues ci-dessous, notre sélection se concentre sur des modèles et des marques qui ont fait leurs preuves depuis des années, en matière de sécurité, de longévité et de support client.

Il faut également garder à l'esprit que les trottinettes électriques pour enfants sont presque identiques à celles des adultes sur catalogue. Ne vous faites pas avoir lorsque vous commandez en ligne et méfiez-vous des prix qui semblent trop beau pour être vrai, sous peine d’avoir de mauvaises surprises lors de l’unboxing. Pour les éviter, lisez minutieusement la fiche produit de votre trottinette coup de cœur, si la mention « recommandée pour les enfants de 8 ans et plus » n’apparaît pas, elle est probablement faite pour vous.

(Image credit: Xiaomi)

1. Xiaomi Mijia M365

Assurément la trottinette électrique la plus populaire au monde.

Vitesse maximale : 25 km/h | Autonomie maximale : 30 km | Temps de charge : 5,5 heures | Poids : 12,5 kg

Belle vitesse de croisière

Une variété de modèles impressionnante

Double système de freinage

Le pliage un peu résistant

La Xiaomi Mijia M365 est l'une des trottinettes électriques les plus vendues aux quatre coins de la planète, et il est facile de comprendre pourquoi. Elle est rapide, solide et coûte moins de 300 €. Si vous croisez de nombreuses trottinettes électriques avec un câblage rouge prononcé, c'est presque certainement une M365.

Alors que la plupart des trottinettes électriques d’entrée de gamme atteignent une vitesse maximale de 20 km/h, la M365 les distance de 5 km/h supplémentaires, ce qui l’installe au même niveau qu’un scooter de location traditionnel. Sa conduite s’adapte facilement et vous pouvez également emprunter les pistes cyclables sans gêner les cyclistes.

Autre point fort : la M365 ne lésine pas sur la sécurité. Elle possède un double système de freinage, avec des freins avant et arrière pour fournir une décélération rapide en cas d'urgence, sans risque de vous retrouver projeté au-dessus du guidon. Un feu arrière est également intégré, et les pneus ont des bandes de roulement antidérapantes pour mieux adhérer aux surfaces lisses.

(Image credit: Segway)

2. Segway Ninebot ES2

Une trottinette électrique qui ne manque jamais de puissance grâce à sa batterie de secours.

Vitesse maximale : 25 km/h | Autonomie maximale : 25 km | Temps de charge : 3,5 heures | Poids : 12,5 kg

Bonne suspension

Temps de charge rapide

Se déplace avec fluidité

Autonomie à améliorer

Segway (créateur du tristement célèbre « transporteur personnel ») a été racheté par la société chinoise Ninebot en 2015. Depuis lors, les concepteurs et les ingénieurs de la société ont travaillé d'arrache-pied pour développer une gamme de trottinettes électriques d’excellente facture. Dont beaucoup sont bon marché, étonnamment, compte tenu de leurs caractéristiques.

Sur le papier, la Segway Ninebot ES2 est en plusieurs points identique à la Xiaomi Mijia M365 ci-dessus. En fait, la seule différence majeure s’avère être le niveau d'autonomie, la batterie de la M365 lui permettant de parcourir 5 kilomètres de plus en une seule charge.

Cela dit, l'ES2 a beaucoup de qualités recommandables. Son système de pliage à une touche est très pratique (bien plus que celui de la M365). En particulier, si vous la transportez avec vous dans les transports en commun ou si vous le glissez sous votre bureau en open-space. Elle est équipée de feux avant et arrière parfaitement intégrés (bien que certains usagers n'apprécient pas le fait qu'ils soient constamment allumés), ainsi que de suspensions avant et arrière.

Il convient également de noter qu'il est possible d'étendre l'autonomie de l'ES2 en y ajoutant une batterie secondaire. Cela augmentera le prix de 50 % environ, mais permettra au scooter de rouler jusqu'à 45 kilomètres supplémentaires et d'atteindre une vitesse de pointe de 30 km/h.

(Image credit: Segway)

3. Segway Ninebot ES1

Un modèle plus ancien, mais qui n’a pas perdu de sa superbe.

Vitesse maximale : 20 km/h | Autonomie maximale : 25 km | Temps de charge : 4 heures | Poids : 11,3 kg

Prix plus avantageux

Très légère

Moins véloce que les modèles ci-dessus

Durée de vie de la batterie plus faible

La Segway Ninebot ES1 précède l’ES2 qui la domine logiquement dans ce classement. Elle demeure toutefois un choix de premier ordre si vous avez un budget serré et que la lecture d’une configuration légèrement inférieure ne vous rebute pas. C’est une affaire d’autant plus rentable que le prix de l'ES1 a considérablement baissé depuis son lancement.

Effectivement, sa vitesse de pointe de 20 kilomètres par heure se révèle un peu en retrait par rapport à la concurrence, et il lui manque un amortisseur à l’arrière (il y en a un à l’avant), mais elle tient toujours aisément la route sur les petits trajets urbains. Si tant est que vous évitiez les chaussées pavées.

Cette trottinette électrique possède aussi d'autres avantages. Si votre trajet habituel prend un temps considérable et nécessite l’usage des transports en commun, l’ES1 est incroyablement légère alors que la majeure partie des trottinettes électriques puissantes peuvent peser autant qu'un vélo avec cadre en acier. A l’instar de l’ES2, il est possible d’accroître son autonomie et sa vitesse maximale en ajoutant une batterie auxiliaire… mais cela fera également augmenter le prix final.

Comme les autres trottinettes électriques de Segway, l'ES1 se connecte à votre téléphone via Bluetooth, ce qui vous permet de verrouiller votre véhicule ou de collecter vos données de route via l'application Segway Ninebot.

(Image credit: Segway)

4. Segway Ninebot E22E

Une nouvelle génération robuste, chic et qui répond toujours à l’appel.

Vitesse maximale : 20 km/h | Autonomie maximale : 22 km | Temps de charge : 3,5 heures | Poids : 13,5 kg

Les pauses charment sont courtes

Pneus et freins résistants

Facilement pliable

Lente pour son prix

La E22E est l'une des dernières innovations de la gamme Segway. A peine moins chère que l'ES2, ses caractéristiques techniques se rapprochent cependant de celles de l'ES1, ce qui la place un cran en dessous des deux dans notre classement.

Ce n'est pas la trottinette électrique la plus rapide du quartier, sa vitesse maximale ne dépassant pas 20 km/h sur terrain plat. Tandis que sa batterie vous obligera à refaire le plein électrique tous les 22 kilomètres. Un moindre mal puisqu’elle se recharge en seulement 3 heures et demi, ce qui vous permet de la laisser branchée juste après votre retour du travail / de l’école… et de la récupérer à bloc juste après le dîner.

C'est dans sa conception que ce modèle Segway attire le plus les foules. Brillamment conçu, il se distingue par une robustesse plus prononcée que sur l’ES1. Il est équipé de deux paires de freins, d’un phare LED et d’un feu arrière, de pneus double densité, d'un tableau de bord circulaire riche en données, et, comme sur toutes les trotinnettes Segway, il est doté d'une connectivité Bluetooth pour le relier à l'application compagnon de la marque.

C'est donc un moyen de transport élégant et solide pour se déplacer en ville, même s’il n'offre pas les mêmes performances que ses prédécesseurs.

(Image credit: Xiaomi)

5. Xiaomi Mi Essential

La petite dernière, son prix pourrait devenir très attractif dans quelques mois.

Vitesse maximale : 20 km/h | Autonomie maximale : 20 km | Temps de charge : 3,5 heures | Poids : 12 kg

Poids léger dans les transports

Se recharge plutôt rapidement

Prix plus élevé en dehors de la Chine

Assez lente

Lancée en juin 2020, la Xiaomi Mi Essential est une nouvelle venue dans la gamme des deux-roues de la société. Elle est aussi très bon marché, mais seulement si vous vivez en Chine (où elle n’excède pas 200 €). Malheureusement, son importation sur d'autres territoires fera gonfler la facture d’une bonne centaine d’euros.

Avec une vitesse maximale de 20 km/h sur des surfaces planes, elle ne rivalise pas avec la SE2 de Segway, si ce n’est au niveau du prix (même en import). Sa batterie plus petite lui permet néanmoins de se plier et d’être transportée sous le bras, sans aucune contrainte. Elle est en outre équipée de deux freins pour un arrêt en toute sécurité, ainsi que de feux avant, arrière et de freinage pour que l'on vous voie bien sur la route (ce qui s’avère essentiel si vous roulez lentement).

La Xiaomi Mi Essential est un modèle décent qui vient clore ce classement. Bien que basique, vous devrez surveiller l’évolution de son prix dans quelques mois. Il ne manquera pas de baisser et d’atteindre une fourchette des plus compétitives.