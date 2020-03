Les meilleures séries Netflix diffusées en France (mars 2020)

La plateforme Netflix met à votre disposition un choix incroyable de séries TV inédites ou devenues cultes. Vous ne savez par laquelle commencer ? Découvrez notre guide des meilleures séries Netflix disponibles pour le public français.

Lancé en septembre 2014 en France, Netflix compte plus de 6 millions d’abonnés au niveau local. Des sérivores qu’il faut satisfaire en permanence, avec la diffusion de fictions plus addictives les unes que les autres. Le service de streaming a réussi, au fil des années, à éclipser progressivement le paysage audiovisuel français grâce à des séries originales comme Stranger Things et Orange is the New Black mais aussi via des feuilletons dont la popularité s’est construite à la TV, tels que Breaking Bad, Black Mirror, Sherlock ou encore Mad Men.

Pour nous rendre accro, Netflix a développé une pratique désormais commune : le binge-watching. A chaque fin d’épisode, le chapitre suivant se lance automatiquement jusqu’à ce que vous ayez visionné le dénouement de la saison. Voire de la série complète ! Mais binge-watcher n’est pas donné à tout le monde : encore faut-il avoir du temps et s’avérer un minima inspiré par le catalogue Netflix.

Nous ne pouvons pas vous offrir le premier mais nous avons la possibilité de vous guider pour choisir la ou les séries Netflix qui répondent le mieux à vos attentes. Dans ce guide pratique, vous trouverez ainsi 40 séries et émissions qui ont fait leurs preuves aux quatre coins du globe ou qui méritent votre curiosité. Notre sélection est réactualisée régulièrement, donc n’hésitez pas à revenir y puiser quelques nouvelles recommandations.

Mise à jour (mars 2020) : malgré le retour du printemps, la plateforme SVOD a décidé de nous cloîtrer sur le canapé avec 23 nouvelles saisons programmées ce mois-ci. Fans de super-héros, nous vous recommandons la saison 5 de The Flash, le seul justicier capable de semer Superman aux 400 mètres haies. Si vous préférez les ambiances apocalyptiques, la saison 6 de The 100 est immanquable, tout comme l’invasion zombie (au Moyen-Age déjà, si, si) de Kingdom. Plus terre à terre, les intrigues d’On My Block et Ozark (plus d’infos sur la pépite de Netflix ici) feront grimper votre taux d’adrénaline. Enfin, évitez de vous assoupir devant Vampires, la dernière production fantastique française du service de streaming.

The 100, saison 6

The Flash, saison 5

On my block, saison 3

Kingdom, saison 2

Ozark, saison 3

Toutes les nouvelles séries diffusées en mars 2020: