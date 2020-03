Plateformes SVOD : accédez gratuitement à Netflix, Amazon Prime Video, Canal Plus, OCS et bien plus encore

Si vous n’avez jamais utilisé de service de vidéo à la demande avec abonnement, la période de confinement total est sans doute le meilleur moment pour découvrir les différentes offres qui vous sont proposées. L’occasion de vous plonger dans des milliers d’heures de films et de séries classiques comme originaux. Bien sûr, souscrire à l’un ou plusieurs de ces services peut engager une part non négligeable de votre budget mensuel, aussi des périodes d’essai gratuit sont mises en place par les plateformes concernées. Pour vous permettre de mieux les évaluer et de vous engager sur une durée plus conséquente.

Il faut dire que choisir une plateforme SVOD plutôt qu’une autre n’est pas chose aisée. Chacune d’entre elles a considérablement développé son catalogue depuis plusieurs années. Aujourd’hui, des acteurs comme Netflix diffusent un volume considérable de productions qui ferait rougir n’importe quelle grande chaîne de télévision. D’autres, telles qu’Apple TV Plus ou prochainement Disney Plus débarquent sur le marché et ont tout à prouver.

Pour vous aider à prendre cette décision cruciale, nous avons dressé une liste pratique des services de streaming vidéo proposant les meilleures offres d’essai gratuit. Qu’ils s’agissent des plus longues ou de celles qui vous donnent accès aux catalogues les plus riches et variés. Vous pourrez ainsi planifier plus de quatre mois de visionnage gratuit. De quoi occuper pleinement vos prochaines semaines coincées à la maison. Et les soirées TV qui suivront la « libération ».

Quels téléviseurs 4K / OLED pour regarder vos programmes ?

Les meilleures offres d'essai gratuit

(Image credit: Amazon)

Amazon Prime Video

30 jours d’essai gratuit

Des séries terriblement addictives

L’interface laisse à désirer

Après quelques années à courir loin derrière Netflix, avec une vidéothèque bien trop légère, Amazon Prime Video est devenu un véritable poids lourd sur le marché de la SVOD. L’année 2019 a marqué un véritable tournant dans l’existence du service d’Amazon avec l’apparition de séries choc comme The Boys, Carnival Row, Good Omens ou encore la reprise de The Expanse. Tandis que les grands titres du début (The Marvelous Mrs Maisel, Sneaky Pete, Le Maître du Haut Château) poursuivent leur ascension. En avril, vous pourrez enfin découvrir l’inédite série fantastique Tales From The Loop.

Côté long-métrages, Prime Video ne brille pas encore par ses créations originales, néanmoins la plateforme met à disposition de nombreuses œuvres cultes comme la trilogie The Hobbit.

Amazon Prime Video offre un essai gratuit de 30 jours à ses nouveaux abonnés. Après cette période, vous devrez souscrire à un abonnement annuel (49 €) ou mensuel (5,99 €). Toutefois, si vous avez déjà souscrit au programme global Amazon Prime, le service SVOD reste accessible gratuitement. Sans contrepartie.

Découvrez gratuitement Amazon Prime Video

(Image credit: Netflix)

Netflix

30 jours d’essai gratuit

Vidéoclub impressionnant

Mises à jour fréquentes

Catalogues différents en fonction des pays

La marque Netflix se confond désormais totalement avec les appellations « SVOD » et « Streaming vidéo ». La firme de Reed Hastings est arrivée en France il y a maintenant six ans. Par son biais, nous avons pu découvrir des fictions qui se veulent désormais des références du petit écran, telles que Stranger Things, Orange is The New Black, Bojack Horseman. Et plus récemment Mindhunter, Sex Education ou The Crown. Elle n’est pas en reste non plus pour produire des films rivalisant avec les plus grands chefs d’œuvre du 7e art, à l’instar de The Irishman de Martin Scorsese et Roma d’Alfonso Cuaron.

Quel abonnement Netflix est fait pour vous ?

Selon votre pays de résidence, vous avez le droit entre 7 et 30 jours d’exploration gratuite. Les utilisateurs français sont les plus favorisés. Si on fait abstraction du principe de chronologie des médias qui limite le catalogue Netflix local aux films sortis en salles il y a plus de trois ans. Toutefois, rien que la collection de programmes originaux Netflix suffit à vous abonner sur le long terme.

Découvrez gratuitement Netflix

(Image credit: Canal Plus)

Canal Plus

30 jours d’essai gratuit

Les meilleures séries françaises

Ne subit pas la chronologie des médias

Trop cher

En plus de 30 ans d’existence, la chaîne cryptée s’est imposée comme celle du cinéma. Et pour cause, elle est l’une des rares à être favorisée par la chronologie législative des médias : contrairement aux autres chaînes TV et services SVOD, Canal Plus peut diffuser les films huit mois après leur sortie en salles. C’est aussi un producteur de séries originales qui comptent parmi les meilleures fictions françaises (Le Bureau des Légendes, Engrenages, Baron Noir, Platane).

Les meilleurs films et séries à voir sur Canal Plus

Canal Plus vous propose de découvrir ses services (replay inclus) pendant 30 jours sans engagement. L’abonnement passe ensuite à 19,90 € par mois. Auxquels il vous faudra ajouter quelques euros supplémentaires selon les packs choisis (sport, famille, ciné…). Observez que le pack Ciné/Séries vous donne droit également aux programmes Netflix, OCS et Disney Plus.

Découvrez gratuitement Canal Plus

(Image credit: HBO)

OCS

30 jours d’essai gratuit

Toutes les séries HBO à volonté

Catalogue peu renouvelé

La plateforme streaming vidéo d’Orange est l’équivalent du service câblé HBO aux Etats-Unis. Vous retrouverez ainsi l’ensemble des séries qui ont fait la réputation du géant américain comme Les Soprano, Sur écoute, Game of Thrones ou Westworld. Il est dommage qu’en dehors de cette sélection, OCS se révèle assez pauvre en séries originales. Elle comble ce manque par la diffusion de films récents (dernièrement Spider-Man : Far From Home). Car, tout comme Canal Plus, OCS échappe au 36 mois d’attente réglementés par la chronologie des médias.

OCS copie d’ailleurs une bonne partie de la concurrence en proposant 30 jours d’essai gratuit. Suite à cela, l’abonnement vous coûte entre 9,99 € (si vous préférez visionner vos fictions sur ordinateur et appareils mobiles) et 11,99 €. Il est également possible de profiter d’une promotion spéciale réduisant votre forfait à 4,99 € pendant 4 mois. Malheureusement, cette offre n’est pas cumulable avec les 30 jours gratuits.

Découvrez gratuitement OCS

(Image credit: Apple)

Apple TV+

7 jours d’essai gratuit

Jusqu’à un an d’abonnement gratuit

Le plus petit des catalogues streaming

Lancé le 1er novembre 2019, le service SVOD d’Apple a encore tout à prouver. Il sait en tout cas s’entourer puisque, pour le promouvoir, nous pouvons compter sur deux éminents réalisateurs : Steven Spielberg (Histoires Fantastiques) et M. Night Shyamalan (Servant). Actuellement, c’est The Morning Show, drama porté par Jennifer Aniston et Steve Carell, qui fédère les nouveaux abonnés.

Nous avons testé Apple TV+ - voici notre verdict

Le point fort d’Apple TV+, c’est toutefois son prix de base. Si l’essai gratuit se limite à une semaine, il ne vous en coûtera que 4,99 € par mois pour y avoir accès. Mieux : si vous avez acheté récemment un nouvel iPhone, iPad, iPod Touch, un Mac ou une Apple TV, la plateforme devient gratuite pendant un an.

Découvrez gratuitement Apple TV+