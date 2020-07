Les meilleurs smartphones 5G : cette année, passez au débit supérieur

Les nouveaux réseaux 5G se répandent rapidement dans de nombreux pays. En France, l’année 2020 est rythmée par l’attribution des fréquences et les premiers déploiements d’offres commerciales. S’ensuivront la couverture de plusieurs villes test, puis le lancement de 3 000 sites 5G d’ici 2022 - ils seront 10 500 en 2025. Bien sûr, pour tirer le meilleur parti de cette norme de télécommunication ultra-rapide, vous devrez vous équiper d’un smartphone 5G.

En 2020, la plupart des nouveaux téléphones mobiles disponibles seront compatibles avec la 5G, des appareils haut de gamme aux modèles. Nous nous attendons même à ce que l'iPhone 12 devienne le premier smartphone 5G d’Apple.

Vous remarquerez que de nombreuses propositions incluses dans ce classement correspondent à des smartphones Samsung. Et ce n'est pas un hasard, car la société sud-coréenne a déjà concu pléthore de superbes appareils 5G. Elle n’en a pas le monopole toutefois, et il existe aujourd’hui d’autres alternatives développées par des constructeurs comme OnePlus ou Motorola.

Nous mettrons régulièrement à jour notre top des meilleurs smartphones 5G, au fur et à mesure que les géants de la téléphonie mobile - et leurs outsiders - commercialiseront des téléphones puissants, fonctionnels et accessibles. En 2020 et au-delà.

Les meilleurs smartphones 5G en un clin d’œil :

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy Note 10 Plus Oppo Find X2 Pro Motorola Edge Plus Samsung Galaxy S20 Ultra OnePlus 8 Samsung Galaxy S10 5G Sony Xperia 1 II Xiaomi Mi 10

Quel smartphone 5G choisir en 2020 ?

1. Samsung Galaxy S20 / S20 Plus La 5G a trouvé ses champions. Poids : 163/186 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,2/6,7 pouces | Résolution : 1440 x 3200 | Processeur : Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM : 8 / 12 Go | Stockage : 128 / 512 Go | Batterie : 4000/4500 mAh | Caméra : 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx 649 € Voir sur Asgoodasnew FR 649,95 € Voir sur EBAY-FR Prime 734,07 € Voir sur Amazon Débits 5G ultra-rapides Mise à jour incroyable de l'appareil photo Ecran impressionnant Trop cher Pas de prise jack

Le Samsung Galaxy S20 constitue le premier smartphone 5G pour de nombreux utilisateurs français. Au-delà de vitesses de connexion très prometteuses, il est équipé d'un appareil photo 64 Mpx, d'un zoom optique 3x et d’un zoom numérique 30x qui taperont dans l’œil des photographes amateurs. Son prix, en revanche, pourrait en rebuter plus d’un. D’autant que pour quelques centaines d’euros supplémentaires, il est surclassé par les deux autres modèles de la gamme : le S20 Plus et le S20 Ultra.

Le Samsung Galaxy S20 Plus est le successeur direct de notre smartphone préféré de 2019, le S10. Il a pour lui des améliorations notables telles que la qualité de l’affichage et le taux de rafraîchissement de l’écran, ou encore un appareil photo haute résolution désormais à quadruple objectif. Nous n’oublierons pas quelques réactualisations qui semblent mineures mais qui poursuit le travail de longue haleine entrepris par Samsung pour transformer ses smartphones en véritables ordinateurs portables. La batterie se distingue comme plus volumineuse, nous comptons un tout nouveau chipset qui fera foi pour les smartphones Samsung à venir, la compatibilité 5G qui va se généraliser cette année. Et n’oublions pas de la RAM… à outrance.

Lire nos tests complets : Galaxy S20 | Galaxy S20 Plus

2. OnePlus 8 Pro Le OnePlus le plus accompli de tous les temps… mais aussi le plus cher. Poids : 199 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,78 pouces | Processeur : Snapdragon 865 | RAM : 8-12 Go | Stockage : 256 Go | Batterie : 4510 mAh | Caméra : 48 Mpx + 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx | Caméra frontale : 16 Mpx 669,99 € Voir sur Cdiscount FR Low Stock 819 € Voir sur Asgoodasnew FR 948 € Voir sur alternate FR Une configuration 5G débordant de puissance L'un des meilleurs écrans disponibles Recharge sans fil inversée et rapide Trop cher pour un OnePlus

Le OnePlus 8 Pro fait changer le constructeur chinois de registre. Alors que ses appareils précédents, tels que le OnePlus 7 Pro et le 7T Pro jouaient la carte de l’accessibilité, le OnePlus 8 Pro ne fait plus de concessions : il vise haut et veut affronter les Samsung Galaxy S20 Plus, iPhone 11 Pro et Huawei P40 Pro. En s’approchant aussi un peu plus de leurs prix de lancement.

Pour ce prix justement, vous bénéficierez de spécifications et de fonctionnalités de premier ordre, ainsi que d'une connectivité 5G. OnePlus embarque ici son meilleur écran jamais réalisé : une dalle « Fluid Display » de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la prise en charge du standard HDR10+ et une résolution QHD fantastique.

Le quadruple appareil photo offre une multitude d'options grâce à un objectif ultra grand-angle étonnant, un zoom 30x, un puissant mode nuit et le nouveau filtre couleur de la firme, conçu pour donner à vos photos un aspect unique. Si l'on ajoute à cela la puissance du chipset Snapdragon 865 haut de gamme, 8 à 12 Go de RAM, une batterie qui vous accompagne toute une journée sans hoqueter et, pour la première fois, le chargement sans fil rapide… vous tenez un poids lourds en devenir dans la famille Android.

Lire notre test complet : OnePlus 8 Pro

Si le Galaxy Note 10 Plus 5G ne figure pas à la première place de ce guide d’achat, c’est uniquement parce qu’il est difficile de fédérer tout le monde en proposant un tel tarif. Samsung a pourtant investi efficacement chaque centime avec un bel écran de 6,8 pouces, un stylet intégré, l’un des processeurs les plus rapides du marché et pas moins de 5 caméras principales.

L’enregistrement de vidéo est le point fort de cette phablette. Grâce à une stabilisation d’image performante, chaque contenu vidéo s’avère bien plus fluide que ceux produits avec le pourtant référent iPhone XS Max. L’éditeur de Samsung permet également de retoucher votre film plan par plan, avec le stylet.

Ce dernier vous permet enfin de prendre des notes manuscrites ou de dessiner, avec une grande précision et sans latence. Toutes les tâches que la 5G améliorera en offrant une connexion Internet plus fiable et des téléchargements plus rapides.Un smartphone indispensable donc… si vous pouvez en supporter le prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

L'Oppo Find X2 Pro est un smartphone fantastique : de sa conception à son interface, en passant par son module photo, il dégage une impression de luxe et son utilisation est un vrai plaisir. L'écran constitue le principal argument de vente du téléphone mobile, de par sa grande taille, sa résolution élevée et son taux de rafraîchissement rapide à 120 Hz. Ajoutons à cela un design incurvé avec un revêtement en céramique ou en similicuir, qui en font l’un des modèles les plus élégants du moment.

Oppo progresse aussi dans le domaine de la photographie, en combinant des capteurs de pointe (dont certains éprouvés sur ses précédents appareils) avec des logiciels capables de de rivaliser face à ceux de Samsung ou d'Apple. Notamment en termes de post-traitement et d'optimisation intelligente.

En fait, il est assez difficile de trouver des défauts évidents au Find X2 Pro. Si ce n’est son prix de lancement qui pourra surprendre le public fidèle de la marque, plutôt connue pour ses excellentes propositions d’entrée ou de milieu de gamme. L’autonomie de l’appareil peut également faire tiquer, l’écran gourmand en ressources ayant tendance à vider la batterie assez rapidement. Dommage, d’autant que l’option de recharge sans fil manque à l’appel. Relativisons toutefois, il s’agit d’inconvénients que peu d’utilisateurs remarqueront. L'Oppo Find X2 Pro pouvant compter sur un processeur nerveux, couplé à un modem 5G - le second essai de la marque après le Reno 5G.

Lire notre test complet : Oppo Find X2 Pro

5. Motorola Edge Plus Le retour d’une légende. Poids : 203 g | Système d'exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,7 pouces | Processeur : Snapdragon 865 | RAM : 12 Go | Stockage : 256 Go | Batterie : 5000 mAh | Caméra : 108 Mpx + 8 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 25 Mpx Pas d'information de prix Vérifier Amazon Grand écran OLED Double connectivité 5G Zoom limité Très cher

En 2020, la compagnie américaine Motorola revient sur le devant de la scène mobile en dévoilant une toute nouvelle gamme de smartphones : les Edge Phones. Au sommet de celle-ci, le Edge Plus est un modèle haut de gamme qu’il convient de prendre sérieusement en considération. Si vous recherchez un smartphone 5G très performant.

Le Motorola Edge Plus possède un appareil photo doté d’un objectif principal de 108 Mpx, mais aussi d’un processeur Snapdragon 865 puissant, d’une grosse batterie de 5 000 mAh et un écran OLED de 6,7 pouces extrêmement net et fluide - avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. En soi, le dernier Motorola est un incroyable produit haut de gamme facile à manipuler.

L’Edge Plus peut se connecter à la fois aux réseaux mmWave et sub-6 5G, ce qui lui permettrait d’avoir un rayonnement pleinement international. Lorsque la 5G sera accessible partout. Bien sûr, tout cela a un prix et celui de l’Edge Plus s’avère conséquent. Si votre budget est limité, vous préférerez sans doute le Moto G 5G, au tarif plus proche du « bon marché ».

Lire notre test complet (en anglais) : Motorola Edge Plus

Le S20 Ultra est le plus gros smartphone de Samsung en circulation. A ce stade, nous pourrions presque le cataloguer dans la section « Appareils photo ». C’est aussi le téléphone mobile 5G le plus avancé au monde. Et une telle innovation présente forcément une facture conséquente. L'Ultra se compose de trois éléments : un écran géant de 6,9 pouces à 120 Hz, une caméra arrière dissimulant quatre objectifs photo avec des niveaux de zoom bluffants et un mode d’enregistrement vidéo 8K, enfin un modem 5G qui garantit le débit mobile le plus rapide du moment.

Nous avons testé l’impressionnant capteur 108 Mpx du S20 Ultra et nous l’avons définitivement adopté pour plusieurs raisons. La principale : sa capacité à capturer les moindres détails sous une bonne lumière, nous permettant de recadrer chaque image sans perte de qualité. Une expérience qui nous fait définitivement oublier le même exercice pratiqué avec les Galaxy S10 et S10 Plus l’an dernier.

Au-delà de la photo, les caractéristiques techniques du S20 Ultra rivalisent avec celles des ordinateurs portables les plus récents. Vous obtenez bien plus que ce dont vous avez actuellement besoin dans un smartphone : jusqu'à 16 Go de RAM, un chipset de 7 nm et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Le S20 Ultra est également équipé d'une batterie de 5 000 mAh capable de supporter le modem 5G, très gourmand en batterie.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy S20 Ultra

Le OnePlus 8 représente le point de jonction parfait entre les smartphones milieu de gamme au prix accessible et les modèles premium portés par leurs performances et leur design. A plusieurs égards, le dernier né de OnePlus égale même ses rivaux trônant sur le classement des meilleurs téléphones mobiles de l’année.



Quels changements par rapport au OnePlus 7 ? Et bien, le OnePlus 8 a décidé de remplacer la caméra pop-up de son prédécesseur par un trou localisé dans le coin supérieur gauche de l’écran. Ce n’est pas une perte, cette modification a probablement rendu les nouveaux téléphones plus résistants à l'eau, étant donné que le OnePlus 8 Pro a désormais un indice d’étanchéité IP68. Le nouveau smartphone apporte aussi un meilleur niveau de finition et des spécifications techniques de premier ordre.

Le OnePlus 8 ne possède pas tous les atouts du Pro - il lui manque un téléobjectif et l’option de recharge sans fil - mais sa configuration de base s’avère amplement suffisante : un chipset Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de RAM, un écran FHD+ AMOLED de 6,55 pouces et une batterie de 4300 mAh qui peut être entièrement rechargée en une heure, grâce au chargeur Warp Charge 30T inclus dans la boîte. Ajoutez-lui la connectivité 5G ainsi qu’un prix de lancement à 699 € et vous obtenez le smartphone 5G le plus abordable du moment. C'est un téléphone mobile svelte avec peu d'inconvénients, et il est difficile de ne pas le recommander comme la meilleure alternative budgétaire de 2020.

Lire notre test complet : OnePlus 8

8. Samsung Galaxy S10 5G La première tentative 5G de Samsung. Poids : 198 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,7 pouces | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 8 Go | Stockage : 256/512 Go | Batterie : 4500 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx + ToF | Caméra frontale : 10 Mpx + ToF 544 € Voir sur Cdiscount FR Low Stock 569 € Voir sur Asgoodasnew FR Prime 758,80 € Voir sur Amazon Un écran parfait pour le multimédia Produit d’excellentes photos et vidéos Chauffe un peu Autonomie à revoir

Le Samsung Galaxy S10 5G se veut une version améliorée du Galaxy S10 Plus avec une connectivité next-gen et quelques ajustements supplémentaires en conséquence. C'est, de ce fait, l'appareil le plus premium de la série S10, en termes de performances comme de prix.

Avec quatre capteurs photo à l’arrière (et un impressionnant logiciel de post-traitement de vos clichés), un superbe écran AMOLED de 6,7 pouces - embarquant une résolution QHD+ des plus nettes - et, pour l'époque, un chipset Exynos 9820 capable de supporter jeux mobiles de haute facture et une gestion multitâche au quotidien. Nous disposons ici d’un appareil plus que décent, même s'il a été remplacé depuis par la série Galaxy S20.

La version européenne chauffe un peu et souffre d’une autonomie moins endurante que son alter ego américain (bénéficiant du Snapdragon 855). Elle peut compter tout de même sur une bonne couverture 5G. Dans les villes test, son débit a plafonné à 200 Mb/s. Un score remarquable.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy S10 5G

Le Sony Xperia 1 II - prononcé Sony Xperia 1 Mark 2 - est le meilleur smartphone Sony que nous ayons évalué depuis un certain temps. Il offre le design le plus raffiné de la société à ce jour, tout en conservant son look carré emblématique. Il inclue aussi un magnifique écran 4K, dont la résolution s’avère inégalable par la majeure partie des smartphones premium de 2020.

Les téléphones 4K de Sony ont dû composer avec des lacunes importantes par le passé, notamment concernant la durée de vie de la batterie plutôt limitée. Ce n’est pas le cas du Sony Xperia 1 II très endurant, avec un niveau d’autonomie qui vous permettra de tenir au moins une journée complète sans besoin de recharge. Et si vous utilisez votre smartphone uniquement pour communiquer avec vos proches et naviguer sur Internet, vous pourrez aisément oublier son chargeur sur quelques jours.

Le Xperia 1 II se veut puissant, avec un chipset haut de gamme sous le capot, des modes de prise de vue automatique spectaculaires, la connectivité 5G et le chargement sans fil. C’est bien plus que ce que nous ayons jamais vu sur les smartphones Sony précédents.

Lire notre test complet : Sony Xperia 1 II

10. Xiaomi Mi 10 Un cran supplémentaire de perfection pour les smartphones Xiaomi. Poids : 208 g | Système d'exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,67 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 865 | RAM : 8/12 Go | Stockage : 128/256 Go | Batterie : 4780 mAh | Caméra : 108 Mpx + 13 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx | Caméra frontale : 20 Mpx 334 € Voir sur Cdiscount FR 569,90 € Voir sur EBAY-FR Prime 593 € Voir sur Amazon Design et finitions haut de gamme Ecran 90 Hz percutant Performances élevées Interface mal proportionnée

Xiaomi a tendance à fabriquer des téléphones fiables et abordables, qui peuvent être étonnamment riches en fonctionnalités pour un prix décent, voire bon marché. La gamme Mi 10 joue toutefois dans la cour des grands et proposent des spécifications plus premium (y compris tarifaires).

Le Xiaomi Mi 10 est un bon smartphone avec un appareil photo principal de 108 Mpx et un bel écran AMOLED de 6,67 pouces qui plus est boosté par un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On apprécie principalement de retrouver le Snapdragon 865, moteur des différents challengers 5G qui dominent ce classement et qui lui confère des performances gaming et multitâches remarquables. Dommage que celles-ci soient légèrement freinées par une interface MIUI 11 aléatoire. Il n'est pas aussi riche en fonctionnalités que certains autres appareils de cette liste, d'où sa dernière place ici, mais si vous recherchez un combiné fiable qui ne vous laissera pas tomber, il pourrait être à vous.

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi Mi 10