Parhaan mahdollisen VPN:n hankkiminen tietokoneelle ja kännykkään vuodelle 2020 pitäisi olla itsestäänselvää. Turvallisen nettikäytön lisäksi VPN tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden tuoreimpiin leffa- ja sarjauutuuksiin ulkomaisista Netflix-palveluista.

VPN-palveluiden eli virtuaalisten erillisverkkojen suosio on kasvanut muutamien viime vuosien aikana räjähdysmäisesti. Ei olekaan yllättävää, että myös parhaiden vaihtoehtojen lista on elänyt runsaasti: Uusia huipputuotteita on julkistettu taajaan.

Paras VPN-palvelu 2020 1. ExpressVPN

2. IPVanish

3. Hotspot Shield

4. Surfshark

5. CyberGhost

6. NordVPN Tässä ovat TechRadarin valitsemat parhaat VPN-palvelut. Lue yksityiskohtaiset analyysimme jokaisesta listaamastamme VPN-palvelusta alta.

Ensiluokkaisen VPN-palvelun tunnistaa neljästä ominaisuudesta: turvallisuudesta, nopeudesta, monipuolisuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Lähes jokainen palveluntarjoaja väittääkin oman VPN-palvelunsa olevansa markkinoiden ykkönen kaikilla näillä osa-alueilla. Mistä sitten tietää, mikä olisi juuri itselle sopivin vaihtoehto?

Jotta ongelman kanssa ei tarvitsisi painia yksin, TechRadar on testannut ja arvioinut yli sata VPN-palvelua ja valinnut niiden joukosta 12 parasta tähän oppaaseen.

Säännöllisesti päivittyvään listaukseemme on koottu hyödyllisiä vinkkejä sekä tekniset perustiedot kustakin palvelusta. Teemme listaamillemme VPN-palveluille ja niiden kilpailijoille perusteellisia kokeita tasaisin väliajoin, jotta voit olla varma siitä, että suosituksemme ovat luotettavia ja ajan tasalla.

Suomalaisen käyttäjän on hyvä tietää, että monet VPN-palveluntarjoajat hinnoittelevat tuotteensa verkkosivuillaan Yhdysvaltain dollareissa, ja siksi hinnat on myös tässä osto-oppaassa ilmoitettu pääosin dollareina. Kun klikkaat tuotteen ostoskoriin, muuttuvat hinnat euroiksi.

Mikä on paras VPN?

Tällä hetkellä paras VPN-palvelu on ExpressVPN. Kyseessä on huippunopea ja turvallinen VPN-palvelu, jolla surffaat myös estetyillä verkkosivuilla helposti.

Toiseksi yltänyt IPVanish on myös luotettava ja suositeltava VPN-palvelu. Palvelun ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa erityisesti vertaisverkon ja torrenttien käsittelyssä.

Tässä listamme kokonaisuudessaan:

Huippunopea ja laajalla yksityisyyden suojalla varustettu VPN-palvelu

Palvelinten määrä: Yli 3 000 | Palvelinsijaintien määrä: 160 | IP-osoitteiden määrä: 30 000 | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 5

Toimii lähes jokaisella alustalla

Yritystason salaus

Huippunopeat VPN-palvelimet 94 maassa

Loistava 24/7 asiakastuki

Vähemmän samanaikaisia liitäntöjä kuin muilla

Tilaa TechRadarin parhaaksi rankkaama VPN-palvelu vuodeksi ja saat kolme lisäkuukautta ilmaiseksi

ExpressVPN suoriutui TechRadarin nopeustesteistä erinomaisesti. Lisäpisteitä tulee toimivasta asiakaspalvelusta ja 30 päivän rahan palautustakuusta.

ExpressVPN tarjoaa yli 3 000 palvelinta 160 paikkakunnalla 94 eri maassa ja sillä on luultavasti laajin valikoima räätälöityjä asiakasohjelmia mobiili- ja työpöytäohjelmistoille.

Emmekä nyt puhu vain Windows-, Mac-, Linux-, iOS-, Android- tai edestä BlackBerrystä, sillä ExpressVPN tarjoaa sulautetun VPN-palvelun myös reitittimelle, tehokkaan VPN-lisäosan verkkoselaimelle sekä DNS-vuotosuojauksen useille suoratoistolaitteille ja älytelevisioille.

Kaikki tuo saattaa kuulostaa aloittelijalle monimutkaiselta verkostolta, mutta ExpressVPN on tehnyt käyttäjilleen runsaasti hyödyllisiä ja ymmärrettäviä verkko-oppaita, jotka auttavat alkuun pääsyssä. Palveluntarjoajan verkkosivuilta löytyy ympärivuorokautinen chat-palvelu, jossa voi kysyä palveluun liittyvistä asioista. TechRadar sai asiantuntevan vastauksen kysymykseen muutamassa minuutissa, joten tukipalvelun suhteen ei nokan koputtamista löydy.

ExpressVPN häikäisee myös lähes jokaisella muulla osa-alueella. Palvelu tukee bitcoin-maksamista ja tarjoaa P2P-tuen, mahdollisuuden katsoa maarajoitettuja Netflix-sisältöjä, vahvan salauksen, vakaan suorituskyvyn ja pysäytyskatkaisimen (kill switch), jonka ansiosta IP-osoite pysyy piilotettuna myös silloin, jos verkkoyhteys katkeaa. Pisteitä tulee myös läpinäkyvyydestä: palvelun tietosuojaselosteessa mainitaan selkeästi, ettei palvelu kerää käyttäjistään lokitietoja.

Miinusta tulee siitä, että palvelu on hintava siihen nähden, että se tukee vain viittä samanaikaista yhteyttä per käyttäjä. Jos haussa on kuitenkin luotettava, huippunopea ja erittäin turvallinen palveluntarjoaja, on ExpressVPN sopiva valinta. Vaikka palvelu ei varsinaisesti ole saatavilla ilmaisena kokeiluversiona, on käyttäjän mahdollista saada rahat takaisin 30 päivän palautusoikeuden ansiosta, jos palveluun ei ole tyytyväinen.

Erittäin vakaa VPN-ratkaisu

Palvelinten määrä: Yli 1 300 | Palvelinsijaintien määrä: 75 | IP-osoitteiden määrä: Yli 40 000 | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 10

Omistaa ja hallinnoi kaikkia palvelimiaan

Nopea ympärivuorokautinen chat-tuki

Tehokkaat ja määritettävät sovellukset

Erinomainen latausnopeus

Lyhyempi kokeilujakso kuin kilpailijoilla

Erikoisia käytettävyyspulmia

IPVanish on sekin menestynyt testeissämme erinomaisesti, ja sen statistiikka on vakuuttava: Palvelulla on yli 40 000 jaettua IP-osoitetta ja yli 1 300 VPN-palvelinta yli 70 maassa. Lisäksi IPVanish tarjoaa rajoittamattoman P2P-liikenteen, kymmenen samanaikaista liitäntää ja ympärivuorokautisen chat-tuen. Arvostamme erityisesti sitä, että tukeen voi olla suoraan yhteydessä Android- tai iOS-sovelluksen kautta.

Palvelun sovellukset ovat äärimmäisen tehokkaita. IPVanish tarjoaa asiakkuuksia Windowsille, Macille, Androidille, iOS:lle ja Amazonin Fire TV:lle. IPVanish ei tyydy keskinkertaisuuksiin, vaan asiakaskohtaiset sovellukset sisältävät yksinkertaisen peruskauran lisäksi paljon lisäominaisuuksia sekä erilaisia vaihtoehtoja ja määritettäviä asetuksia.

IPVanish suoriutui mainiosti myös käytännön testeistä. Palvelimet eivät kaatuneet kertaakaan, ja yhdistämisnopeudet olivat keskimääräistä nopeampia. Kaikki palvelimet tukivat torrentteja, ja onnistuimme ohittamaan BBC iPlayerin ja Netflixin maarajoitukset.

Täydellinen ei tämäkään VPN-palvelu toki ole. Sen asiakassovellukset ovat tehokkaita, mutta niiden käyttöön tottuminen vaatii enemmän opettelua, ja pieniä käytettävyysongelmia esiintyi. Lisäksi osaa palvelimista ei löytynyt mainostetuista paikoista, eikä iOS:lle ole saatavilla pysäytyskytkintä (kill switch).

Jos tarvitset laadukasta VPN-palvelua kymmenelle laitteelle tai sovelluskohtaista tehokkuutta, suosittelemme tutustumaan tähän palveluntarjoajaan. Mikäli palvelu ei tyydytä, on sillä seitsemän päivän palautusoikeus.

Mikäli silmäilit tätä opasta ennen lokakuuta, bongasit kakkossijalta palvelun nimeltä NordVPN. Nyt se on vasta sijalla kuusi, koska palveluntarjoajalta paljastui turvallisuuspuutteita.

Tilausvaihtoehdot:

Mainio VPN-palvelu yksityiseen verkkoselailuun

Palvelinten määrä: Yli 2 500 | Palvelinsijaintien määrä: Ylii 70 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 5

Alhainen myyntihinta

Erinomainen latausnopeus

Äärimmäisen helppokäyttöinen

Toimii vain virallisilla asiakassovelluksilla

Hotspot Shield on kelvollinen ilmainen VPN-palvelu, mutta jää luonnollisesti yhtiön maksuversion jalkoihin. Hotspot Shield Premium tarjoaa kaikki tarvittavat VPN-palvelun ominaisuudet houkuttelevaan 2,99 dollarin kuukausihintaan kahden vuoden tilauksen ostaneille. Tilaaja saa itselleen rajattoman kaistanleveyden, täyden pääsyn yli 2 500 palvelimelle yli 80 maassa, tuen viiden laitteen yhtäaikaiselle käytölle, 24/7-asiakastuen sekä tietysti täyden mainoksettomuuden.

Palvelu sai erinomaisen tuloksen suorituskykyä koskevissa testeissämme. Palvelu saavutti oman Catapult Hydra -protokollansa ansiosta parhaat näkemämme latausnopeudet jopa kaikista kaukaisemmista sijainneista.

Catapult Hydra aiheuttaa kuitenkin käyttäjälle myös joitain ongelmia. Koska Hotspot Shield käyttää nykyään ainoastaan omaa Catapult Hydra -protokollaansa, eikä enää tue OpenVPN:n kaltaisia standardeja, palvelinta ei voi asettaa manuaalisesti reitittimelle, pelikonosolille, Chromebookille tai mille tahansa haluamalleen laitteelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hotspot Shielt toimii ainoastaan niillä laitteilla, jotka tukevat palvelun omia Windows-, Mac, Android- tai iOS-asiakassovelluksia.

Jäimme kaipaamaan myös tukea bitcoin-maksamiselle, ja palvelun sovellukset voisivat olla vieläkin konfiguroitavampia. Emmekä myös onnistuneet omissa testeissämme katsomaan Yhdysvaltojen Netflixiä. Siitä huolimatta Hotspot Shield Premiumin korkeat nopeudet ja alhaiset myyntihinnat ovat tekevät palvelusta houkuttelevan vaihtoehdon. Palvelua voi testata ilmaiseksi seitsemän päivän kokeilujakson ajan.

Tuttuun tapaan edullisimmaksi tulee yhden vuoden tilaussopimus, paitsi jos palveluun haluaa sitoutua loppuelämäkseen.

Tilausvaihtoehdot:

(Image credit: Surfshark)

Yksi VPN-meren nopeimmista uimareista

Palvelinten määrä: Yli 800 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 50 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden määrä: Rajaton

Rajaton määrä tuettuja laitteita

Yleensä nopeat yhteydet

Kohtuulliset hinnat

Melko tavanomainen

Android-sovellus toimii välillä epävakaasti

Vaikka Surfsharkin leikkisä brändi antaa olettaa muuta, suhtautuu tämä Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijaitseva palveluntarjoaja käyttäjien yksityisyyden suojaan vakavasti.

Yksityisyyden saralla kaikki perusasiat ovat kohdillaan. Surfshark salaa käyttäjän tiedot OpenVPN UDP - ja TCP-salausprotokollilla ja vahvalla AES-256-salauksella, sekä sisältää kätevän pysäytyskytkimen (kill switch), joka turvaa käyttäjän tietovuodoilta myös silloin, jos yhteys katkeaa yllättäen. Lisäksi Surfshark tarjoaa yksityisen DNS-vuotosuojan ja MultiHop-ketjun, jonka ansiosta datan voi suojata useamman palvelimen kautta. Myös lokitietojen osalta Surfshark pitää kiinni tiukasta linjasta ja kerää ainoastaan käyttäjien sähköpostiosoite- ja laskutustiedot.

Surfshark lunastaa lupauksensa nopeista yhteyksistä. Sekä sen europpalaiset, amerikkalaiset että kaukaisemmat – esimerkiksi Australian ja Uuden-Seelannin – palvelimet toimivat vakuuttavilla nopeuksilla. Nopeat yhteysnopeudet hyödyttävät esimerkiksi niitä, jotka haluavat katsella Netflixin tai muun suoratoistopalvelun maakohtaisia sisältöjä ulkomailla matkatessaankin.

Surfshark on hyvä ja helppokäyttöinen vaihtoehto VPN-palveluihin vähemmän perehtyneillekin käyttäjille. Sen käyttöliittymä on pyritty pitämään mahdollisimman riisuttuna ja yksinkertaisena. Käytössä ovat asetusten lisäksi ainoastaan "Quick connect" -painike (nopea yhteys), sekä valikko, josta löytää kaikki palvelun palvelimet sijainteineen. Joillekin palvelun käyttöliittymä voi olla jopa liian yksinkertainen, mutta tottumattomaton osaa todennäköisesti arvostaa Surfsharkin mutkattomuutta.

Yksi palvelun eittämättömiä kohokohtia on matalan hinnan lisäksi se, että se tarjoaa rajattomasti laiteyhteyksiä. Joten mikäli tarkoituksena on käyttää VPN-palvelua sekä kannettavalla tietokoneella, pöytäkoneella (yhteensopiva Windows-, Mac- ja Linux-köyttöjärjestelmien kanssa), tabletilla tai muutamalla eri matkapuhelimella, riittää yksi Surfshark-tilaus kaikkeen tähän mainiosti.

Surfshark ei tarjoa ilmaista kokeilujaksoa, mutta 30 päivän rahanpalautustakuun ansiosta palvelua voi testata huoletta ilman pidempiaikaista sitoutumista. Kovin suurta lovea ei tilaajaksikaan ryhtyminen lompakkoon aiheuta, sillä Surfsharkin vuositilauksetkin ovat kohtuuhintaisia. Saatavilla olevat palvelupaketit ovat:

(Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

Lukuisia ominaisuuksia ja muikeat mukauttamismahdollisuudet

Palvelinten määrä: Yli 3 700 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 60 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 7

Asiakasohjelmat sisältävät useita älykkäitä ominaisuuksia

Hyvät suoritustasot

Tukee torrentteja

Käyttöliittymä on paikoin epäselkeä

CyberGhost on romanialais-saksalainen palvelu, jolla on 10 miljoonaa käyttäjää ja laaja kattaus useita ominaisuuksia tarjoavia sovelluksia eri alustoille, joihin lukeutuvat esimerkiksi Windows, Mac, iOS ja Android.

Yhtiö tarjoaa yli 3 700 palvelinta 60 eri maassa, asiakassovelluksia Windowsille, Macille, iOS:lle ja Androidille, tuen torrenteille sekä nopean chat-tuen.

Palvelun suurimmaksi kohokohdaksi nousee sen kätevä tehtäväperusteinen (task-based) käyttöliittymä. Käyttäjän ei tarvitse arvailla, mitä palvelinta tulisi käyttää esimerkiksi estetylle verkkosivulle päästäkseen tai maarajoitettua sisältöä toistaakseen, vaan CyberGhost tekee valinnan käyttäjän puolesta. Käyttäjän tulee vain valita suoratoistopalvelu, esimerkiksi Netflix, Hulu, BBC iPlayer tai Youtube, jonka jälkeen sovellus yhdistää sopivimpaan palvelimeen ja avaa halutun suoratoistopalvelun erilliseen selainikkunaan.

Lisäksi tällä VPN-palvelulla voi estää mainokset, seurantaohjelmat ja haitalliset verkkosivustot. Automaattinen HTTPS-uudelleenohjaus takaa aina turvallisimman yhteyden, ja valinnainen tiedonpakkaus voi säästää rahaa mobiilikäyttäjältä.

Työpöytäsovelluksen käyttöliittymä jättää sen sijaan toivomisen varaa monimutkaisuutensa vuoksi. Sen tukisivusto on puutteellinen ja kokeiluversiota voi käyttää ainostaan 24 tunnin ajan. Vaikka Yhdysvaltojen ja Euroopan sisäisten palvelinten yhteysnopeudet ovat hyviä, ei samaa voi sanoa pitkien etäisyyksien toimivuudesta. Muutamalla pidemmällä välimatkalla yhteytemme saavutti hädin tuskin edes 10 megabitin nopeutta.

Kaiken kaikkiaan CyberGhost tarjoaa kuitenkin hintaansa nähden paljon tavanomaisesta poikkeavia ominaisuuksia ja on näin ollen myös tutustumisen arvoinen vaihtoehto.

(Image credit: NordVPN)

Aiemmin yksi parhaista – paljastuneet turvallisuusuhat pudottivat sijoitusta

Palvelinten määrä: Yli 5600 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 60 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 6

Laadukkaat mobiili- ja työpöytäsovellukset

Sopuisa hinta ja käytettävissä yhtä aikaa kuudelle laitteelle

Hyvä suorituskyky testeissämme

Maine tahriintui palvelun tultua hakkeroiduksi

Ei aina paras mahdollinen käyttökokemus

NordVPN:n tuotteet ovat laadukkaita monilla mittareilla. Valinnanvaraa on yli 5600 serverillä yli 60 maassa. 2048-bittinen salaus löytyy, ja yhdellä tilauksella saa palvelun käyttöön kuuteen laitteeseen. Palvelussa on kill switch verkkoliikenteen katkaisuun VPN-yhteyden katketessa ja DNS-vuotosuoja, joka salaa identiteettisi. Selain-proxynä asennus onnistuu Chromeen ja Firefoxiin, ja maksaminen järjestyy Bitcoinilla, PayPalilla ja luottokorteilla.

Suorituskykytesteissämme ilmeni, että Nord on entisestään petrannut tuloksiaan aiempiin verrattuna. Latausnopeudet olivat hyvinkin keskiarvojen yläpuolella aivan kaukaisimpia yhteyksiä lukuun ottamatta.

Jos haluaisimme saivarrella, pientä puutetta voisi löytää käyttäjäkokemuksesta. Esimerkiksi: Mikseivät yhteyskaupungit voisi olla listattuina aakkosjärjestyksessä?

NordVPN:n voi hankkia kuukausimaksulla tai huomattavasti edullisemmin kolmen vuoden erikoistarjousdiilillä. Ensimmäisten 30 päivän jälkeen tilauksen voi vielä perua rahat takaisin -periaatteella.

Kaiken tämän positiivisen jälkeen joudumme kuitenkin mainitsemaan NordVPN:llä kiusallisesta asiasta: Palveluun onnistuttiin hakkeroitumaan vuonna 2018. Luonnollisesti jatkamme paljastuneen tapauksen seurantaa ja raportoimme, mikäli siitä paljastuu käyttäjille vahingollisia asioita.

(Image credit: Future)

Vahva nimi lupaa vahvaa yksityisyydensuojaa

Palvelinten määrä: Yli 650 | Palvelinsijaintien määrä: 26 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 12

Vaikuttavat yhteysnopeudet

Ei kirjauksia

Rahanpalautustakuu

Tavanomainen

Palvelimia rajallinen määrä

Jo StrongVPN-nimi antaa olettaa, että kyseessä on yksityisyyden ja turvallisuuden osalta äärimmäisen vahva VPN-palvelu. Se ei kerää lokitietoja, ja käyttäjät joutuvat luovuttamaan itsestään vain vähän tietoja ottaessaan palvelun käyttöön. Tietoja ei kaupata kolmansille osapuolille, ja evästeet saa kytkettyä pois päältä. Kaikki nämä ovat arvostettavia ominaisuuksia, mutta toivoisimme, että palvelun yksityiskohdista löytyisi tarkempaa tietoa verkkosivuilta. Tällä hetkellä teknisiin ominaisuuksiin perehtyminen vaatii todella paljon ylimääräistä kaivamista, sillä tiedot on kätketty 1000-sivuisen pieniprinttisen tekstin joukkoon.

Palvelun minimalistisen ulkoasun perusteella ei uskoisi, miten paljon erilaisia ominaisuuksia se tarjoaa. Tässä tapauksessa tyylittömyys ei kuitenkaan tarkoita tehottomuutta, sillä palvelu hoitaa hommansa toivotulla varmuudella. Erityiskiitokset ansaitsee sallittujen laiteyhteyksien määrä: palvelua voi käyttää yhtäaikaisesti jopa 12 eri laitteella. Käytännössä yksi palvelusopimus kattaa siis palvelun muutamankin ihmisen pöytäkoneelle, kannettavalle, puhelimelle, tabletille ja suoratoistolaitteelle.

Muiden lukujen puolesta StrongVPN jää kuitenkin muiden palveluntarjoajien jalkoihin. Toisiin tähän oppaaseen listaamiimme vaihtoehtoihin verrattuna 650 palvelinta, 46 kaupunkia ja 26 tuntuvat vähäisiltä. Palvelinten ja palvelinsijaintien lukumääriin ei kannata kuitenkaan liikaa jumiutua, sillä ne eivät kerro tarpeeksi palvelun suorituskyvystä. StrongVPN on yhteysnopeuksiltaan nopeimpia testaamiamme VPN-palveluita. Puolan palvelinta lukuun ottamatta saavuttimme vaikuttavat testinopeudet kaikissa palvelinsijainneissa.

Mikäli VPN-palvelua tarvitsee ohittaakseen Netflixin tai muun suoratoistopalvelun maarajoitukset, on StrongVPN varteenotettava vaihtoehto myös siihen tarkoitukseen. Tuotteella on 30 päivän palautusoikeus.

(Image credit: Tunnelbear)

VPN-palvelu helppokäyttöisyyttä kaipaavalle kuluttajalle

Palvelinten määrä: Noin 1 000 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 20 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 5

Erittäin käyttäjäystävällinen palvelu

Laaja valikoima asiakasohjelmistoja

Läpinäkyvä tietosuojakäytäntö

Etäyhteydet voivat toimia hitaammin

Kanadalainen VPN-palvelu TunnelBear on syytä painaa mieleen useastakin syystä, ennen kaikkea sen helppokäyttöisyyden ja mukavan karhuhuumorinsa vuoksi. Palvelu tarjoaa laajan valikoiman asiakasohjelmistoja sekä työpöytä- että mobiilikäyttöön.

Verkkosivuilla on vältetty vaikeaselkoista jargonia ja VPN-palvelun toiminta on selitetty yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Yksinkertaisuus saattaa kuitenkin karkottaa vaativammat käyttäjät. TunnelBear tarjoaa ainoastaan reilut 20 palvelinsijaintia ja vain muutamia simppeleitä asetuksia. Protokollaa ei ole mahdollista vaihtaa, eikä reitittimien, pelikonsoleiden tai muiden laitteiden manuaaliseen asentamiseen tarjota verkkosivuilla kummoista tukea.

Tämä palvelu onkin suunniteltu erityisesti aloittelijoille. Perusominaisuuksiin tyytyvälle TunnelBearilla on paljon annettavaa, muun muassa asiakkuussovellukset Windowsille, Macille, iOS:lle ja Androidille sekä selainlaajennukset Chromelle, Firefoxille ja Operalle. Yhteys muodostuu helposti, eikä torrenttien latauksessa tai maarajoitettuihin Netflix-sisältöihin käsiksi pääsemisessä ole ongelmia.

Plussaa TunnelBear saa läpinäkyvästä tietosuojakäytännöstään ja hyvin hoidetusta yksityisyydestä. Yhtiön palkkaamat ulkopuoliset, riippumattomat asiantuntijat suorittavat julkiset turvatarkastukset yhtiön palvelimiin, järjestelmiin ja koodeihin. Samaa rohkeutta kaipaisi myös muilta palveluntarjoajilta.

Myös palvelun suorituskyky ansaitsee tunnustusta. Euroopan sisäiset yhteysnopeudet olivat ensiluokkaisia, Yhdysvaltojen vakaita ja jopa hitaimmat Aasian palvelinsijainnit ylsivät hyväksyttävään 20 megabittiin.

Tilausvaihtoehdot:

Loistava suorituskyky ja turvallisuus

Palvelimien määrä: Yli 700 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 70 | IP-osoitteiden määrä: Yli 200 000 | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 5

Erittäin nopea suorituskyky

Tehokkaat ja konfiguroitavat asiakasohjelmat

Ei tallenna enää tarkkoja lokitietoja

Windowsin laitteilla esiintyy ongelmia

Asiakastuki voisi olla parempi

VyprVPN on hyvin varustettu sveitsiläisen Golden Frog -yhtiön omistama VPN-palvelu. Palvelu tarjoaa 73 palvelinsijainta ja joukon korkeatasoisia ominaisuuksia.

VyprVPN tarjoaa laajan valikoiman asiakasohjelmia, ja sen Windows-version käyttöjärjestelmä on helppokäyttöinen. Parasta tässä VPN-palvelussa on kuitenkin sen huomattava nopeus.

Yhtiöllä on oma DNS-palvelin, ja sen yksityisomistuksessa oleva Chameleon-protokolla auttaa pääsemään verkkoon jopa VPN-palvelut estäneissä Kiinassa ja Iranissa. Palvelu on yhteensopiva muun muassa Windows-, Mac-, Android- ja iOS-laitteiden, reitittimien, Android TV:n, QNAP:n, Blackphonen ja Anonaboxin kanssa.

Latausnopeudet ovat enimmäkseen korkeita, muutamaa epätavallisempaa ja kaukaisempaa sijaintia, kuten Taiwania, Macaota ja Malediiveja, lukuun ottamatta. Jopa näissä sijainneissa yhteyden nopeus ylsi 8–10 megabittiin, mikä riittää lähes kaikkeen tarvittavaan.

Tämä VPN-palvelu onnistuu kiertämään myös verkon maarajoitukset mainiosti, ja se läpäisi sekä Netflixiin että BBC iPlayeriin liittyvät testimme.

Arkipäiväisimmät ja todennäköisimmät ongelmat liittyvät yhteyksien muodostamiseen. Neljä palvelinta ei yhdistänyt lainkaan ja neljä muuta palvelinta näytti sijaitsevan muualla kuin siellä, missä VyprVPN ilmoitti niiden olevan. Voi olla kyse oli vain testiaikanamme ilmenneestä satunnaisesta viasta, mutta se on silti huomionarvoinen puute.

Vaikka VyprVPN ei ole täydellinen VPN-palvelu, tarjoaa se paljon mukavuuksia käyttäjälleen.

Tilausvaihtoehdot:

VPN-palvelu rajoittamattomilla yhteyksillä

Palvelinten määrä: Yli 400 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 60 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: Rajoittamaton

Tuettuja laitteita yhdistettävissä rajattomasti

Ilmaisversio tarjoaa 10 gigatavua dataa käyttöön joka kuukausi

Selkeä ja yksityiskohtainen tietosuojakäytäntö

Keskinkertaiset nopeudet

Windscribe on laadukas kanadalainen VPN-palvelu, joka tarjoaa enemmän kuin etukäteen odottaisi. Windscribella on asiakasohjelmia muun muassa Windowsille, Macille, Linuxille, iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille sekä selainlaajennuksia Chromelle, Firefoxille ja Operalle. Lisäksi palvelun käyttäjä saa avukseen oppaat muun muassa reitittimen ja Kodin manuaaliseen asentamiseen.

Palvelun hyvä tietoverkko kattaa kaikkiaan 110 kaupunkia yhteensä 60 maassa. Yhteyksissä ilmeni kuitenkin ajoittaisia hitauksia. Vaikka palvelun suorituskyky onkin yleisesti ottaen mainio, matelivat palvelinten yhteydet etenkin pidemmillä välimatkoilla. Myös estettyihin ja maablokattuihin sisältöihin pääsyssä oli eroja. TechRadar onnistui katselemaan esimerkiksi Yhdysvaltojen Netflix-ohjelmistoa, mutta ei päässyt BBC iPlayerin maarajattuihin sisältöihin käsiksi

Jäimme kaipaamaan myös ympärivuorokautista asiakastukea. Tällä hetkellä omaan ongelmaan vastauksen saamista saattaa joutua odottamaan tovin. Yhtiö kertoo kuitenkin käyttävänsä asiakastukenaan omaa henkilöstöään ulkoistamisen sijaan, joten asiantuntevan palvelun odottaminen saattaa olla kaiken arvoista.

Windscribe ei ehkä ole markkinoiden tehokkain tai monipuolisin VPN-palvelu, mutta se tarjoaa paljon mielenkiintoisia ominaisuuksia. Uutta VPN-palvelua etsivän kannattaa tutustua ensin Windscriben ilmaisversioon.

Palvelun ilmaisversion käyttäjä saa yhdelle laitteelle 10 gigatavua dataa käytettäväksi joka kuukausi. Datan latausmäärä on kuitenkin rajallinen. Maksullinen vaihtoehto puolestaan mahdollistaa rajattoman datankäytön niin monelle laitteelle kuin haluat.

Tilausvaihtoehdot:

(Image credit: Private Internet Access)

Monipuolinen VPN-palvelu reiluun hintaan

Palvelimien määrä: 3 300 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 50 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 10

Kymmenen laitteen yhtäaikainen käyttö

Ohjelmia voi konfiguroida todella paljon

Hyvä hinta-laatusuhde

Windows-version käyttöliittymä voi tuntua hieman kankealta

Private Internet Access ei välttämättä ole nopein VPN – tai halvin, tai tehokkain – mutta se on silti hyvä VPN-palveluntarjoaja, joka ansaitsee paikkansa listauksessamme.

Tietoverkko kattaa yli 50 kaupunkia 32 maassa, ja P2P-liikenne on tuettu kaikilla palvelimilla. Mukaan on myös port forwarding -palvelut ja SOCKS5-yhteyksien tuki.

Mukana on asiakkuussovellukset Windowsille, Linuxille, Macille, iOS:lle ja Androidille sekä selainlaajennukset Chromelle, Firefoxille ja Operalle. Lisäksi tarjolla on selkeät oppaat reitittimille ja muille laitteille. Palvelua voi siis käyttää melkein missä vain.

Sovelluksia ei ole aina niin helppo käyttää kuin toivoisimme, mutta tietoturva on vahvaa ja mukana on paljon erityisominaisuuksia. Android-sovelluksessa ei esimerkiksi oleva Suosikit-järjestelmää, jonka vuoksi kestää hieman kauemman löytää usein käytettyjä palvelimia. Sovellusta on kuitenkin muuten helppo käyttää, ja se suojaa automaattisesti, kun liittyy suojaamattomaan WiFi-verkkoon. Lisäksi mukana on pysäytyskytkin. Laitteen voi myös saada värisemään sen merkiksi, että se on yhdistetty verkkoon.

Hyvältä näyttävät selainlaajennukset tarjoavat käyttäjälle odotettua enemmän, ja niihin sisältyy myös kivoja yksityisyyden suojaan liittyviä ekstroja, kuten Flash-sisällön estämisen, evästeiden poistamisen sekä esimerkiksi kameran ja mikrofonin suojaamisen.

Nopeus oli keskivertoa parempi testeissämme. Vaikka hinnat ovat nousseet viime aikoina, on Private Internet Access edelleen hyvä hinta-laatusuhteeltaan.

Mitä VPN-palvelimella voi katsoa?

Sen lisäksi, että voit surffailla turvallisesti verkossa, VPN-palvelu mahdollistaa omien suosikkisarjojen ja urheiluotteluiden katsomisen myös ulkomailla ollessa. Jos olet yrittänyt toistaa lomamatkallasi tabletillasi suomalaista TV-ohjelmaa, olet todennäköisesti saattanut saada ilmoituksen, ettei sinulla ole oikeutta tarkastella kyseistä sisältöä. VPN-palvelun avulla voi vaihtaa IP-osoitteesi kotimaahan, jolloin ongelma poistuu.

Tutustu tarkempiin ohjelmakohtaisiin oppaisiimme:

Usein kysyttyä: Opi lisää VPN-palvelusta

Olemme koonneet alle vastauksia tyypillisiin VPN-palveluihin liittyviin kysymyksiin. Mikäli VPN on siis vielä itselle tuntematon käsite, suosittelemme lukemaan lisää alta.

Mikä on VPN-palvelu? VPN-palvelujen suosio on kasvanut viime vuosina sitä mukaan, kun internet on moninaistunut ja kasvanut yhä suuremmaksi. VPN eli virtuaalinen erillisverkko (virtual private network) on palvelu, jolla voi kasvattaa omaa tietoturvaansa. VPN-verkkoa voi käyttää suojaamaan sekä yksityistä että niin sanottua avointa verkkoa. Sen teknologiaan kuuluvat laajakaistayhteydet ja hotspot-asemat. VPN on näin ollen kelpo ratkaisu turvalliseen ja yksityiseen liikkumiseen internetissä. Se sallii käyttäjän – olipa kyseessä yksityishenkilö tai organisaation edustaja – lähettää ja vastaanottaa tietoja niin, että oma verkkoyhteys pysyy salattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi luoda niin sanotun suojatun tunnelin yrityksen oman verkon sisäisten järjestelmien käyttämiseen. Näin ollen käyttäjä voi surffata verkossa huoletta täysin yksityisesti ja katsella esimerkiksi Netflixistä ohjelmia, jotka eivät ole Suomessa muuten saatavilla. Kaikki VPN-yhteyden kautta kulkeva verkkoliikenne on yksityistä eikä kukaan ulkopuolinen voi katkaista yhteyttä kesken kaiken, ainakaan teoriassa. Näin ollen VPN on paras yleisesti tunnettu tapa selata verkkoa yksityisesti – vaikkakaan ei aina täysin anonyymisti. On kuitenkin hyvä muistaa, että jo olemassa olevalta ongelmalta ei VPN-yhteyskään suojaa. Jos laitteen tietoturva on vaarantunut haittaohjelmien vuoksi, ei VPN-palvelu pelasta vakoilun uhriksi joutumiselta. Siksi on syytä muistaa pitää huolta myös virustorjunnasta.

Mihin VPN-palvelua voi käyttää? Yksi suurimmista huolenaiheista verkossa surffaamisessa on yksityisyyden säilyttäminen. VPN-palvelun käyttäjä voi ainakin teoriassa estää internet-palveluntarjoajaa ja valtionjohtoa näkemästä omaa selaushistoriaansa. VPN-yhteydestä onkin tullut suosittu väline myös sananvapausliikkeen edistämisessä. VPN-palvelu mahdollistaa sen, että käyttäjä voi kiertää esimerkiksi organisaation ja kolmansien osapuolten ylläpitämän sensuurin. VPN:n ansiosta käyttäjän ei tarvitse myöskään pelätä, että mahdollinen työnantajan vastainen näkemys- tai mielipide-ero paljastuisi. VPN-yhteyttä voi käyttää sijainnin "huijaamiseen". Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käyttäjä määrittää sijaintinsa niin, että hän voi käyttää myös niitä palveluita, joita omassa kotimaassa ei ole tarjolla. Sellaisia voivat olla esimerkiksi TV-ohjelmat tai joku verkkotuote, joka on saatavilla tai nähtävissä ainoastaan tietyssä maassa, laki- tai lisenssisyiden takia. Monet käyttävätkin VPN-palvelua esimerkiksi Netflixin katseluun. VPN-palvelu tarjoaa lisäksi suojaa hakkereita vastaan. Vaikka hakkerin uhriksi päätyminen saattaa tuntua epätodennäköiseltä, on aina mahdollista, että joku yrittää murtautua laitteelle etenkin, jos käyttää julkista internetyhteyttä esimerkiksi kahvilassa tai kirjastossa. Tällöin ulkopuolinen hakkeri voi päästä käsiksi arvokkaisiin tietoihin kuten salasanoihin. VPN-palvelun käyttö on yleistynyt myös yrityksissä ja liike-elämässä monestakin syystä. VPN-yhteys helpottaa esimerkiksi työskentelyä työmatkoilla ja etäpäivinä ja mahdollistaa pääsyn työpaikan omaan intranetiin ilman kyberhyökkäyksen riskiä. VPN-palveluiden kasvava kysyntä näkyy markkinoilla. Tarjolla on kaikkiaan noin 400 erilaista VPN-palvelua mobiili- ja pöytäkonekäyttäjille. Ennen palvelun valintaa, on hyvä miettiä, mihin VPN-palvelua eniten tarvitsee. Onko tavoitteena esimerkiksi katsoa Netflixin aluekohtaisia sisältöjä kaikkialla? Pitääkö sinun päästä sisään toimistosi lähiverkkoon? Vai haluatko vain yksinkertaisesti liikkua internetissä turvallisesti? Kun henkilökohtainen tarve on kartoitettu, on helpompaa valita omiin tarpeisiin räätälöity palvelu. VPN-yhteyttä voi käyttää lisäksi, jos haluaa välttyä internetyhteyteen liittyviltä rajoituksilta. Jotkut internetpalveluntarjoajat ovat nostaneet esimerkiksi Yhdysvalloissa Netflixin suoratoistonopeutta 10 megabittiin sekunnissa ja katkaisseet niin sanotut rajoittamattomat sopimuksena, mikä voi tarkoittaa sitä, ettei älypuhelimella voi katsoa 480 pikseliä parempilaatuista videota. Suomessa rajoitukset ovat toistaiseksi olleet harvinaisempia, mutta on hyvinkin mahdollista, että ilmiö rantautuu joskus myös tänne. VPN-palveluntarjoaja NordVPN on arvioinut, että osa käyttäjistä on onnistunut katsomaan Netflixiä jopa kolminkertaisella nopeudella VPN-palvelun ansiosta. Ennen kaikkea VPN auttaa suojatumaan suurimmalta verkkouhalta eli tietojenkalastelulta. Verkossa liikkuessa on aina riski joutua petosten tai haittaohjelmien uhriksi, joten siihen on hyvä varautua etukäteen.

Ilmainen vs. maksullinen VPN-palvelu: Kumpi vie voiton? Osa palveluntarjoajista tarjoaa VPN-palveluita ilmaiseksi kuluttajille. Moni saattaakin miettiä, ovatko ilmaiset VPN-palvelut riittävän hyviä, jotta omat eurot kannattaa säästää maksuversion ostamisen sijaan johonkin muuhun. Odotetusti eroavaisuuksia löytyy ja useimmiten ilmaispalveluissa onkin rajoituksia etenkin datankäytössä. Esimerkiksi Avira Phantom VPN -palvelun ilmaisvaihtoehto rajoittaa datankäytön 500 megatavuun kuukaudessa, PrivateTunnel puolestaan tarjoaa 2 gigatavua, kun taas ZPN runsaan 10 gigatavun katon. Ilmaisilla tuotteilla ja palveluilla on usein myös erinäisiä käyttörajoituksia. Useimmat yritykset eivät halua, että niiden kaistanleveyttä käytetään torrenttien lataamiseen, joten ne saattavat estää P2P-vertaisverkon käytön. Yksi esimerkki tällaisesta palveluntarjoajasta on ZPN. Hide.me:n 2 gigatavun ilmaisversiossa on muutamia tyypillisiä rajoituksia. Kyseinen palveluntarjoaja mainostaa tarjoavansa "parhaan mahdollisen kaistanleveyden", mutta todellisuudessa nopeudesta pääsevät nauttimaan etusijassa ainoastaan maksavat asiakkaat. Ilmaisversion käyttäjien on tyydyttävä jäljelle jääviin rippeisiin. Myös sijainteja on vain kolme: Kanada, Alankomaat ja Singapore. Holan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu palvelu taas reitittää liikennettä ilmaisasiakkaidensa kautta erillisten palvelimien sijaan, mikä tarkoittaa sitä, että kirjautumalla palveluun, käyttäjä sallii myös muiden käyttäjien käyttää omaa kaistanleveyttään (suojatusti). CyberGhost on hyvä esimerkki mainoksia vilisevästä, istuntoaikaa rajaavasta ja heikon palvelutason maksuttomista VPN-palveluista. Yhtiön ilmaisversiolla ei ole minkäänlaisia takuita. Erinäisistä rajoituksista huolimatta ilmaisversiot ovat kelpoja yksinkertaisiin tarpeisiin, kuten vaikkapa suojaamaan kannettavan tietokoneen langatonta hotspot-liikennettä satunnaisen matkan ajaksi. Vaativampaa suojausta tarvittaessa on parempi turvautua maksuversioon. VPN-palvelun välitön etu on se, että käyttäjä voi luottaa oman henkilökohtaisen datansa pysyvän turvassa jopa julkista wifi-yhteyttä käyttäessä. Paikalliset urkkijat näkevät yhteyden, mutta eivät osaa yhdistää sitä tai sen sijaintia tarkemmin. VPN antaa myös käyttäjälle uuden digitaalisen identiteetin muokkaamalla IP-osoitetta tarvittaessa toiseen maahan sopivaksi. Se vaikeuttaa sitä, että verkkosivut tai muut ihmiset pystyisivät seuraaman VPN-palvelua käyttävän liikkeitä verkossa. Lisäksi VPN-palvelu mahdollistaa valtiontason sensuurin ohittamisen. Arkisemmin palvelu näyttäytyy niin, että kuluttaja välttyy "ei saatavilla maassasi" -viesteiltä Youtube-videoita tai suoratoistopalveluiden sisältöä katsellessaan. Parasta VPN-palvelussa on se, että käyttö ei vaadi suurta teknologista ammattitaitoa tai harrastaneisuutta. Käyttäjän tulee valita vain haluamansa maa IP-osoitetta varten ja painaa starttinappulaa. Istunnon päätteeksi tarvitsee vain muistaa katkaista yhteys.

Kuinka valita VPN-palvelu? Itselle sopivimman VPN-palvelun valinta voi olla haastavaa, jos ei ole perehtynyt palveluntarjoajien käyttämään tekniseen ammattikieleen. Maksullisen VPN-palvelun valinnassa on otettava huomioon tiettyjä asioita. Nämä kuusi vinkkiä auttavat sinua sopivan VPN-palvelun valinnassa. 1. Tarkista, että palvelulla on palvelimia kaikissa maissa ja alueilla, joilla sitä tarvitset. Usempi kuin yksi palvelin per maa auttaa toki latausten levittämisessä, mutta ei automaattisesti takaa loistavaa suorituskykyä. Ei siis kannata olettaa, että 500 palvelinta on välttämättä parempi kuin sadan palvelimen VPN-palvelu. 2. Tarkista tuettujen laitteiden määrä. Tyypillisesti yhtä aikaa voi käyttää 3–5 laitetta, minkä ansioista saat palvelun käytettäväksi sekä pöytäkoneellesi, älypuhelimellesi että tabletillesi. Kannattaa huomoida, että monet palveluntarjoajat painottavat palvelun olevan tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle usean laitteen tukemisesta huolimatta. Jos annat koko perheesi käyttää tiliäsi suoratoistoon ja lataamiseen, voit joutua ongelmiin. 3. Tarkista palveluntarjoajien käyttämät yhteysprotokollat. OpenVPN ja IKeV2 ovat hyviä, nopeita ja turvallisia vaihtoehtoja. Saatat törmätä myös SSTP- ja sitä vanhempaan PPTP-protokollaan ja OpenVPN:n TCP- ja UDP-portteihin. Kuluttajan ei tarvitse ymmärtää jokaisen protokollan nippelitietoja, mutta on hyvä tietää, että useammat vaihtoehdot takaavat usein nopeammat ja luotettavammat yhteydet. 4. Tutustu palvelun tietosuojaselosteeseen. Kaikki VPN-palveluntarjoajat sanovat, etteivät ne kerää tietoja siitä, mitä käyttäjät tekevät verkossa, mutta väistämättä niille tallentuu jotain dataa liikkeistäsi. Osa palveluista tallentaa kirjautumispäiväsi ja datankäyttömääräsi ja poistavat kaiken muun, kun suljet yhteyden. Osa taas saattaa tallettaa IP-osoitteesi ja käyttämäsi palvelimen tiedot ja säilyttää näitä tietoja kuukausia, jopa vuosia. Mikäli tämä huolettaa, suosittelemme tutustumaan palveluiden tietosuojaselosteisiin ja käyttöehtoihin. 5. Tutustu alustakohtaisiin asiakasohjelmiin. Kaikilla palveluilla on listat palvelimista ja painikkeet yhteyden yhdistämiseen ja katkaisemiseen, mutta osa tarjoaa myös muita mittareita, joiden perusteella on helpompi valita itselleen sopivin palvelin. Joidenkin asiakasohjelmien käyttöliittymät näyttävät esimerkiksi palvelimien kuormitustiedot ja ping-ajan. Vakiokäyttäjät arvostavat todennäköisesti suosikit-ominaisuutta, jonne he voivat tallettaa ja palauttaa haluamiaan palvelimia. Jos tiedät, mitä olet tekemässä, mahdollisuus määrittää omia verkkoasetuksia auttaa muokkaamaan palvelua halutunlaiseksi. 6. Tarkista hinta. Suhtaudu varauksella todella halpoihin hintoihin. Monet alhaisen hintaluokan palveluiden ominaisuuksista saattavat olla rajallisia, eikä ilmoitettu hinta välttämättä sisällä vielä veroa, jolloin ilmoitettu hinta on todellisuudessa korkeampi. Monesti halpa hinta saattaa lisäksi koskea ainoastaan ensimmäistä laskutuskautta, jonka jälkeen maksut saattavat nousta automaattisesti moninkertaisiksi. Etsi hinnoitteluun johtava linkki ja tutustu tarkempaan hintaselosteeseen. Suosittelemme myös käyttämään maksamiseen PayPalia, jonka kautta on helppo tarkistaa ja perua tilaus tarvittaessa. Kun löydät itsellesi sopivimman VPN-palvelun, tutustu ensin mahdolliseen ilmaisversioon, ennen kuin siirryt maksusopimuksiin. Kun kokeilujakso on päättynyt, jatka kuukauden tilauksella ja testaa palvelua niin paljon kuin mahdollista. Pitkäkestoisempaan tilaukseen kannattaa sitoutua vasta sitten, jos palvelu yhä tyydyttää kuukauden testauksen jälkeen.