Ensiarviossa Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 on monen käyttäjän ensimmiänen 5G-puhelin. Siinä on lisäksi 64 megapikselin kamer, 3-kertainen optinen sekä 30-kertainen digitaalinen zoomi. Kyseessä on iso loikka S10:stä, mutta sen mukana saapuu myös korkeampi hintalappu ja kaksi parempaa vaihtoehtoa: Galaxy S20 Plus ja S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 lyhyesti

Samsung Galaxy S20 on yhtiön uusi perusmallin älypuhelin vuodelle 2020. Kyseessä on sarjan edullisin malli, jossa on 5G-yhteys, 64 megapikselin kamera ja paranneltu akkukesto.

Jos haluat kokea Samsungin tarjonnan edullisimpaan hintaan, S20 on silloin lähtötasosi. Tosin se ei ole missään nimessä halpa, vaan ainoastaan edullisempi.

Siinä on 6,2 tuuman 120 Hz:n virkistystaajuudella oleva näyttö, kolme takakameraa uusilla zoomaustasoilla ja 8K-videotallennuksellä sekä nopea 5G-tuki, joka saattaa mahdollisesti olla hitaampi kuin S20 Plussan ja S20 Ultran vastaavat.

Testasimme Galaxy S20:n kolmen kameran järjestelmää noin tunnin ajan ja vakuutuimme kolmesta asiasta. Ensinnäkin Samsung on nostanut pikselikoon S10:n 1,4 mikronista 1,8 mikroniin. Toiseksi kameroiden kennot ovat aiempaa suuremmat.

Samsung väittääkin yökuvauksen olevan entistä terävämpiä, joka johtuu yhtiön omien sanojen mukaan isoimmasta kamerapäivityksestä sitten vuonna 2016 julkaistun Galaxy S7:n, mikä on rohkea väite.

Kolmanneksi puhelimen telelinssi nostaa megapikselit Galaxy S10:n kahdestatoista nykyiseen 64 megapikseliin, joskin yksittäiset pikselit ovat tällä kertaa pienemmät, eivätkä siten välttämättä vaikuta aivan yhtä suuresti kuin numerot antaisivat ymmärtää. Lisäksi kamerassa on 3-kertainen optinen ja 30-kertainen digitaalinen zoomi.

Ultraleveä linssi pienentyy puolestaan 16 megapikselista 12 megapikseliin, mutta kasvaa mikronien ja kennon osalta, minkä pitäisi vaikuttaa parantavasti. Jokainen kamera on ainakin paperilla parempi kuin edeltäjänsä, mutta ne eivät parane yhtä paljon kuin S20 Ultrassa.

Galaxy S20 on ensimmäinen testaamamme puhelin, joka tallentaa 8K-videota. Toiminto tuntuu suoraan sanottuna hieman yliampuvalta, kunnes tajuat, että korkea resoluutio antaa paljon paremmat mahdollisuudet rajata kuvaa ilman yksityiskohtien heikkenemistä.

Uutinen on varmasti suuri sisällöntuottajille, joskin 8K-video tukee ainoastaan 24 ruudun kuvataajuutta. Lisäksi Samsungin edistyksellinen Steady Stabilization -teknologia ei tue 8K- tai 4K-videoita, mikä näkyy näiden sulavuudessa.

Näitä ylläpitää uusi nopea 7 nm:n piirisarja, 12 gigaa RAM-muistia sekä 128 gigan tallennuskapasiteetti. Ja toisin kuin Note 10:n perusmallissa, S20:ssä on myös ylimääräinen microSD-korttipaikka lisätallennusta varten.

Sisäänrakennettu 4 000 mAh akku tuntuu riittävältä, mutta meitä kiinnostaa tietää, kuinka pahasti 5G-yhteys syö akkua päivän aikana.

Laajempi akku on johtanut puhelimesta tosin jo yhteen poistoon: sen myötä S20:ssä ei ole enää kuulokeliitäntää. Sama koskee myös S20 Plussaa ja S20 Ultraa, joten kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Samsung jättää kuulokeliitännän pois omista S-sarjan malleistaan.

Galaxy S20:ssä on silti monia hyviä puolia: sen iso ja sulava näyttö, kolme lupaavalta vaikuttavaa kameraa sekä hyvä suorituskyky 5G-tuen kera.

Valitettavasti se saattaa jäädä silti jalkoihin, sillä se ei ole halpa eikä paras uusista Galaxy-malleista. Lisähinta saattaa pelottaa osan kuluttajista luotaan, kun taas isommalla budjetilla varustautuneet kääntynevät todennäköisesti S20 Plussan ja Ultran puoleen parempien ominaisuuksien vuoksi.

Samsung Galaxy S20:n julkaisupäivä ja hinta

Galaxy S20:stä saa pulittaa enemmän kuin viime vuoden lippulaivamallista, kiitos 5G-tuen, parempien kamerakennojen sekä isomman 6,2 tuuman 120 Hz:n näytön.

Suomessa 128 gigan tallennuskapasiteetilla varustettu Galaxy S20 maksaa 1 049 €. Isompaa 512 gigan tallennustilaa kaipavaat joutuvat kääntymään S20 Plussan tai Ultran puoleen.

Toisin sanoen se maksaa esimerkiksi yhtä paljon kuin viime vuoden Galaxy S10 Plus tai lähes saman verran kuin iPhone 11 Pro, joskin Applen mallissa on pienempi 5,8 tuuman näyttö ja vain 64 gigan tallennuskapasiteetti.

Puhelimet saapuvat Suomessa ennakkomyyntiin 11. helmikuuta ja kauppoihin 13. helmikuuta.

Isompi näyttö, pienempi kädessä

Galaxy S20:ssä on 6,2 tuuman näyttö, joka on tasan 0,1 tuumaa isompi kuin viime vuonna julkaistussa S10:ssä. Se ei kuitenkaan muuta dramaattisesti puhelimen mittoja, ja maksimiresoluutio on sama kuin viimeaikaisissa WQHD+:n (3 040 x 1 440) Samsung Galaxy S -malleissa.

Samsung käyttää edelleen vakiona kuitenkin Full HD+:aa (2 220 x 1080), joka näyttää riittävän tarkalta suurimpaan osaan käytöstä ja säästää samalla akkua. Mahdollisuus parempaan jätetään käyttäjälle.

1080p-resoluution puolesta puhuu tosin yksi puhelimen uusi ominaisuus: 120 Hz virkistystaajuutta ei tueta WQHD+-resoluutioissa. Ero 60 Hz:n ja 120 Hz:n välillä on merkittävä, ja niin pelaaminen kuin verkossa selaaminen on paljon sujuvampaa jälkimmäisellä.

S20:ssä on lisäksi paranneltu 240 Hz:n kosketustunnistus, joka tekee käytöstä paljon responsiivisemman. Näyttö tunnistaakin käyttäjän kosketuksen paljon tarkemmin kuin aikaisemmin.

Tiedämme kookkaamman näytön huolestuttavan monia, ja kysyntä pienempinäyttöisiä puhelimia kohtaan kasvaa. Meillä on teille hyviä ja huonoja uutisia. Hyvänä puolena Samsung Galaxy S20 on ohuempi kuin S10. Sen sijaan se on korkeampi kuin aiemmin 20:9-suhteen vuoksi.

Valitettavasti huono puoli on siinä, ettei sarja saa lainkaan seuraajaa Galaxy S10e:lle, joka oli edullisin ja pienin malli viime vuonna.

Galaxy S20 on kuitenkin pienin S-sarjan puhelimista vuonna 2020. Arvostamme myös pienempää punch-hole-kameraa edessä sekä paluuta HDR10+:aan, jonka myötä näyttö toistaa paljon dynaamisemman värimaailman elokuvia katsellessa. Emme kuitenkaan panisi pahaksemme, jos näyttöjen koossa olisi suurempia eroja.

Muotoilu noudattaa niin ikään tuttua kaavaa. Kaksi lasipintaa pitää sisällään alumiinisen rungon. Näytön molemmin puolin on edelleen kaaret, mutta ne eivät ole aina niin jyrkät kuin S10:ssä, eivätkä siten välttämättä johda niin moniin vahinkopainalluksiin.

Galaxy S20 saapuu myytäväksi kolmen eri värin kera: Cloud Blue, Cloud Pink ja Cosmic Gray. Sävyt ovat melko laimeat verrattuna S10-sarjan vaihtoehtoihin.

Cosmic Black -sävy on ainoastaan saatavilla S20 Plus - ja S20 Ultra -mallien kohdalla, joskin valikoima vaihtelee alueittain. Samsungilla on lisäksi tapana kasvattaa värivaihtoehtoja myöhemmin.

Todellinen kamerapäivitys

Galaxy S20:ssa on mahdollisesti yksi suurimmista kamerapäivityksistä sitten Galaxy S7:n korvattua S6:n, mikä johtuu pitkälti kunkin kameran uusista kennoista.

Ne ovat eittämättä yksi tärkeimmistä kuvanlaatua parantavista tekijöistä ottaen huomioon, kuinka pienet kennot älypuhelinten kameroihin voi laittaa.

Nopea huomio kuitenkin: kannattaa unohtaa numerorikkaat kameroiden tekniset tiedot ja miettiä sen sijaan, mitä parannukset tarkoittavat kuvanoton mahdollisuuksien suhteen. Muutoin S20:n kamerat voivat näyttää nimittäin heikommilta kuin aiemmat, mikä ei suinkaan pidä paikkaansa.

S20:n pääkamera on hyvä esimerkki aiheesta. Se on 12 megapikselia ja siinä on f/1,8 aukko, joka on teoriassa heikompi kuin S10:n f/1,5 + f/2,4 -vastine, joka vaihtelee kuvattavan kohteen valaistuksen mukaan (ensiksi mainittu vastaanottaa enemmän valoa hämärämmissä tiloissa).

Mutta Samsung on nostanut yksittäisten pikseleiden kokoa 1,4 mikronista 1,8 mikroniin. Yhdistettynä isompiin kennoihin, kamerat pystyvät taltioimaan enemmän yksityiskohtia ja vastaanottamaan enemmän valoa Galaxy S20:ssä.

Sama koskee myös uutta 64 megapikselin telelinssillä varustettua kameraa, joka on merkittävä päivitys viime vuoden 12 megapikselin vastaavasta. Tässä tapauksessa yksittäiset pikselit ovat pienemmät, mutta aukko on sen sijaan isompi (f/2,0 aiemman f/2,4:n sijaan).

Kokonaisuutta tarkastellessa kamera on parempi kuin edeltäjässä, minkä lisäksi kamerassa on 3-kertainen optinen zoomi sekä 10-kertainen digitaalinen zoomi.

Galaxy S20:n 12 megapikselin ultraleveä linssi on muuttunut kaikkein vähiten, mutta siinäkin on isompi kenno ja kookkaammat pikselit (1,4 viime vuoden yhden sijaan) ja sama f/2,2 aukko. Näiden ansiosta laajakulmaotosten pitäisi olla laadukkaampia, vaikka S10:ssä oli 16 megapikselin kamera.

Testaamme kuitenkin kameroita käytännössä paljon kattavammin, kunhan saamme laitteet kunnolla testiin. Tiedämme kuitenkin jo tässä vaiheessa, ettei Galaxy S20 ole aivan yhtä tehokas kuin Galaxy S20 Ultra, jossa on neljä kameraa, 108 megapikselin pääkenno ja 10-kertainen optinen ja 100-kertainen digitaalinen zoomi.

Galaxy S20 tuo uutena myös 8K-videotallennuksen sekä maksimissaan 60-asteen anti-roll-korjaimen osana Super Steady -vakainta.

Näitä ei kannata kuitenkaan odottaa voivansa käyttää samanaikaisesti, sillä Super Steady toimii ainoastaan 1080p-resoluutiolla.

8K-tallennus on lisäksi rajattu 24 ruudun kuvataajuuteen, mutta se antaa paljon enemmän mahdollisuuksia rajata videota yksityiskohtien kärsimättä esimerkiksi 4K- tai 1080p-resoluutioihin.

Teknologia on silti hyvin varhainen älypuhelimissa, joten uskomme suurimman osan käyttävän 4K-videokuvausta enimmän osan ajasta, sillä se tukee laajempia kuvataajuuksia, 20-kertaista zoomia (8K:ssa on ainoastaan 6-kertainen) ja tiedostokoot ovat siedettävämmät. 8K-video vielä noin 600 megaa minuutissa HEVC-formaatissa.

Samsungin kattavan ja helppokäyttöinen kamerasovellus jatkaa kärkisijoilla pysymistään uusien ja tuttujen ominaisuuksien vuoksi.

Pidämme erityisesti mahdollisuudesta vaihtaa etu- ja takakameroiden välillä pelkästään näyttöä pyyhkäisemällä, selfie-ajastimen aktivoimista käsieleellä sekä sovelluksen käynnistämistä lukitusnäppäintä kahdesti painamalla.

Uutena ominaisuutena sovellus tukee single-take-kuvaustilaa jolloin kamera käy 10 sekunnin ajan vuorotellen läpi kaikki kolme kameraa sekä valokuvien että videon osalta, jolloin käyttäjän ei tarvitse miettiä, ottaako kohteesta kuvia vai videota.

Toiminnon myötä kiintolevylle tallentuu niin valokuvia, ultralaajakulmia, potretteja, hyperlapse-videoita, tavallisia videoita ja muuta. Kuvaustilan aktivoidessa sovellus sulkee valikoissa käymisen, jolloin käyttäjän ei tarvitse keskittyä kuin kuvaamiseen.

Tiedämme enemmän Galaxy S20:n kameroista lopullisessa arviossa, kunhan olemme päässeet testaamaan niitä ja kamerasovelluksen uusia ominaisuuksia kunnolla. Tosin yksi ominaisuus nousi jo tässä vaiheessa esille: videoista on helppo ottaa 33 megapikselin kuvia jakamista varten.

5G standardina

Galaxy S20 on ensimmäinen laajalle yleisölle suunnattu 5G-älypuhelin. Vain prosentti viime vuonna toimitetuista älypuhelimista oli 5G-puhelimia, kun taas suurin osa näistä oli 4G-lippulaivamallien vaihtoehtoversioita.

S20 on yhtälailla lippulaivamalli, mutta se on myös vakiona 5G-puhelin. Sen latausnopeudet voivatkin yltää parhaimmillaan jopa 900 megaan Suomessa, mikä on moninkertainen nykyisiin 4G-nopeuksiin.

Yhteydet tietenkin vaihtelevat alueittain, minkä lisäksi 5G-verkko ei ole Suomessa vielä niin laajalle levinnyt kuin 4G. Samsung Galaxy S20 valmistautuu kuitenkin tulevaisuuteen.

Galaxy S20:n ja S20 Plussan sekä Ultran välisissä 5G-teknologioissa on kuitenkin yksi tärkeä ero, sillä ainoastaan Plus- ja Ultra-malleissa on mmWave-antennit, jotka pystyvät vastaanottamaan entistä nopeampia yhteyksiä.

S20 on siis nopea, mutta sen kalliimmat sisarukset ovat vielä kalliimpia, jos paikallisverkko tukee mmWavea.

Vakiomallin nopeudet riittävät tosin varmasti suurimmalle osalle käyttäjistä.

Parempi akku, (liian) korkeat tehot?

Toinen asia 5G:n suhteen on myös se, että se syö todella paljon akkua. Siksi Samsung on laittanut Galaxy S20:een 4 000 mAh akun, joka on mukava lisäys S10:n 3 400 mAh akusta.

Muut puhelimen sisältä löytyvät tekniset tiedot koostuvat 7 nm piirisarjasta, 12 gigan RAM-muistista ja 128 gigan tallennustilasta, jota voi kasvattaa microSD:n kautta aina teraan asti.

Suurimmalle osalle käyttäjistä Samsung Galaxy S20:n Exynos 990 -piirisarjan suorituskyky on tosin merkittävästi tehokkaampi kuin nämä tarvitsevat normaalissa käytössä.

Tätä tuetaan 12 gigalla RAM-muistia, jonka saavuttamiseksi on vaikeuksia jopa puhelimen tehokäyttäjillä.

Lyhyen testiaikamme aikana emme huomanneet puhelimen käytössä mitään viivettä sovelluksesta toiseen hyppiessä. Vaikka emme päässeetkään benchmarkkaamaan näitä malleja, uskomme niiden yltävän vähintään nykyisten iPhonejen tasolle.

Samsungin pikalataus tekee paluun S20-sarjaan, ja myyntipakkauksen mukana tulee 25 W -laturi.

Sen lisäksi puhelin tukee maksimissaan 15 W langatonta latausta sekä muita Qi-ladattavia laitteita, kuten Samsung Galaxy Budseja ja uusia Samsung Galaxy Buds+:aa.

Emme päässeet myöskään täysin kärryille siitä, mitä uutta One UI 2.0 -käyttöjärjestelmä tarjoaa, joskin huomasimme Google Duo -videopuheluiden lisätyn suoraan Dialer-sovellukseen. Samsungin mukaan se tukee Full HD -videopuheluita kahdeksan hengen kanssa.

Ensiarvio

Galaxy S20 vie kuluttajia kohti 5G-aikaa enemmän kuin yksikään aiempi älypuhelin ennen sitä, mutta tämän vuoden mallissa on muutakin uutta kuin vain nopeammat latausnopeudet.

Sen kolme takakameraa, joiden todellinen tähti on 64 megapikselin 3-kertaisella optisella/30-kertaisella digitaalisella zoomilla varustettu telelinssi, saavat monet haluamaan puhelinpäivitystä.

Tämä on se puhelin, jonka Samsung tarvitsi vastaamaan Applen iPhone 11 Pron kamerapäivityksiä, minkä myötä mallin hintaa myös nostettiin vastaamaan sitä.

5G sekä parempi teknologia on tietenkin osasyy hinnannousuun, eikä tänä vuonna nähdä edullisempaa S20e-mallia budjettitietoisille kuluttajille. Sen sijaan S10-sarjan mallien hintoja pudotettiin, joten näitä kannattaa metsästää edullisempien mallien toivossa.

S20 Plus ja Ultra ovat sarjan toisessa ääripäässä tarjoten vieläkin nopeammat 5G-nopeudet sekä Ultran kohdalla entistä paremmat kamerat, mutta luonnollisesti myös huomattavasti kalliimpaan hintaan.

S20 jääkin siten S10- ja S20-sarjan väliin. Se on suunnattu kuluttajille, jotka haluavat jotain uutta, mutta eivät halua maksaa siitä liian paljoa. Jää tosin nähtäväksi, onnistuuko Samsung tässä tavoitteessa.