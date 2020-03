Arvostelussa Dell XPS 13 (2019)

Webkamera on viimeinkin löytänyt oikealle paikalleen ja akunkesto on pidentynyt mukavasti aiemmasta. Dell XPS 13 ei ole enää testivoittajamme vuonna 2019, mutta se pääsee erittäin lähelle sitä.

Dellin lippulaivamalli on tehnyt paluun vuoteen 2019 ja iloksemme se on viimeinkin ratkaissut kannettavan ärsyttävimmän piirteen: webkameran sijoittelun. Toinen tärkeä päivitys on aiempaa parempi akunkesto.

Webkameraa ja akkua lukuun ottamatta Dell XPS 13 on pitkälti sama tietokone kuin vuosi sitten. Se ei ole kuitenkaan varsinaisesti mikään huono asia, sillä kyseessä on silti eittämättä yksi tämän hetken parhaista kannettavista. Täytyy kuitenkin muistaa, että Dellin pysyessä jokseenkin paikallaan, Huawei on jo kiitänyt sen ohi ja myös Asus roikkuu aivan sen kannassa.

Vaikka Dell XPS 13 ei olekaan enää paras kannettava vuonna 2019, se tarjoaa silti kovan vastuksen kaikille kilpailijoilleen.

Tekniset tiedot Tässä ovat TechRadarille lähetetyn Dell XPS 13:n (2019) tekniset tiedot: Prosessori: 1,8 GHz Intel Core i7-8565U (neliytiminen, 8 Mt välimuisti, maksimikellotaajuus 4,6 GHz)

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620

RAM-muisti: 16 Gt DDR3 (2 133 MHz)

Näyttö: 13,3 tuumaa, Ultra HD (3 840 x 2 160) UltraSharp InfinityEdge -kosketusnäyttö

Tallennustila: 1 Tt PCIe SSD

Liitännät: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB-C 3.1, microSD-korttipaikka, kuulokeliitäntä

Yhteydet: Killer 1435 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Webkamera: Laajakuva, HD (720p), 4 mikrofonia

Paino: 1,23 kg

Mitat: 302 x 199 x 7,8-11,6 mm

Hinta ja saatavuus

XPS 13 on Suomessa aina premium-tason ultrabook, sillä siitä on saatavilla vain mallin tasokkaammat versiot.

Edullisimmassa 1 629 euron mallissa on Intel Core i5 -prosessori, 8 Gt:n RAM-muisti ja 256 Gt:n SSD-levy. 1 949 euron hintaisessa keskivaihtoehdossa on sen sijaan jo Core i7, 16 Gt:a RAM-muistia ja 512 Gt:n SSD. Kummassakin mallissa on kuitenkin vain 1 920 x 1 080 Full HD -näyttö.

Jos siis haluat kannettavan erinomaisen 4K-kosketusnäytön, joudut ostamaan sen kalleimman 2 149 euron hintaisen mallin. Kiinnostavaa kyllä, tuolla 200 euron lisäpanostuksella ei saa mitään muuta kuin paremman näytön, kannattaakin siis harkita tarkkaan, onko näyttö rahanarvoinen lisä – varsinkin jos käytät kannettavaa usein ulkoisen näytön kautta.

Kaikki Suomesta löytämämme mallit olivat tarjolla ainoastaan hopeisina, mutta on toki mahdollista, että tänne päätyy jossain vaiheessa myös ruusukultainen tai valkoinen väritys.

Dell XPS 13 on yksi maailman suosituimmista kannettavista, mutta se ei ole saavuttanut Suomessa vastaavaa suosiota, joten sen eri mallivaihtoehdot ovat kotimaassa huomattavasti suppeammat kuin kansainvälisesti.

Muotoilu ja näyttö

Dell XPS 13 näyttää ensinäkemältä hyvin samalta kuin viime vuoden malli. Valmistaja ei kuitenkaan jättänyt muotoilua täysin koskemattomaksi, vaan päätti viimeinkin korjata sen ärsyttävimmän piirteen: webkameran.

Kamera on nostettu vihdoin ja viimein näytön alareunasta yläreunaan, joten se ei enää kuvaa sinua kaksoisleukaa korostavasta alakulmasta. Dell on itse asiassa varsin ylpeä uudesta 2,25 mm:n kokoisesta webkamerastaan, jota se kehitti peräti kahden vuoden ajan. Se ei ole ainoastaan niin pieni, että se mahtuu näytön yläreunaan, vaan siinä on 720p-laajakuvaresoluutio ja neljä pitkän kantaman mikrofonia, jotka soveltuvat myös Cortana- tai Alexa-ääniassistentin käynnistämiseen vaikka huoneen toiselta puolelta.

Webkameran kuvanlaatu ei ole mikään tajunnanräjäyttävä, mutta arvostamme erityisesti sen laajaa kuvakulmaa, jonka ansiosta esimerkiksi vieressä istuvan työkaverin saa näkymään helpommin videopuhelussa. Se kykenee ottamaan 0,9 megapikselin kuvia ja tallentamaan 720p-videota, joten laatu riittää mainiosti videopalavereihin, Twitch-striimaajan kannattaa kuitenkin harkita jotain toista vaihtoehtoa.

Rungon laatuvaikutelma ja muotoilukieli ovat pysyneet pitkälti ennallaan. Kannettava on yhtä ohut kuin viime vuonna (11,6 mm) ja painaa vain 1,23 kg. Dell XPS 13:ssa on yhä myös sama anodisoitu alumiinirakenne sekä hiilikuituinen (tai lasikuituinen vaaleammissa väreissä) näppäimistön kansi.

Näppäimistö itsessään on yhtä napakka kuin aiemmin ja tarjoaa hyvän vasteen kirjoittaessa. Myös kosketuslevy on hyvä Windows-kannettavaksi, mutta jää silti MacBookien erinomaisesta kosketuslevystä.

Kannettavassa on samat liitännät kuin aiemmin. Siinä on kaksi Thunderbolt 3 -liitäntää, yksi USB-C 3.1 -liitäntä, microSD-korttipaikka ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Se on liitäntöjensä osalta edellä moni kilpailijoitaan, jotka jarruttelevat USB-C 3.1:ssä nopeamman Thunderbolt 3:n sijaan.

Myös näyttö on pysynyt samana kuin aiemmin, mutta se on edelleenkin erittäin vivahteikas ja värikäs sekä Full HD- että 4K-vaihtoehdoissa. Näytön reunat ovat erittäin ohuet alareunaa lukuun ottamatta.

Erityisesti 4K-mallin 100 prosentin sRGB-väriskaala näytti upealta. Dell hyödyntää väreissä omia CinemaColor työkalujaan ja HDR-tekniikkaa. Näyttö yltää 400 nitin maksimikirkkauteen. On kuitenkin perusteltua kysyä, tarvitseeko 13,3-tuumaiseen kannettavaan aidosti 4K-paneelia.